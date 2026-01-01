PPT/PDF to video

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ PDF to Video

เข้าสู่ระบบ HeyGen แล้วไปที่แท็บ Avatar บนหน้าแรก จากนั้นคลิก PDF to Video

ขั้นตอนที่ 2: เลือกจุดเริ่มต้นของคุณ

คุณจะเห็นตัวเลือกสองแบบ:

  • Upload a Presentation — use this if you already have a PowerPoint or PDF file ready
  • Generate a New Presentation — use this if you do not have a file or your existing deck needs a visual refresh

If uploading an existing file, follow Steps 3–4. If generating a new presentation, skip to Step 5.

Step 3: Upload your file

เลือก Upload a Presentation แล้วเลือกไฟล์ของคุณ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • Maximum file size is 50MB. If your file exceeds this, you will see an error prompting you to reduce it
  • การใช้บันทึกผู้บรรยายเป็นสคริปต์และการนำเข้าเนื้อหาสไลด์มาเป็นองค์ประกอบที่แก้ไขได้ รองรับเฉพาะไฟล์ PPT หรือ PPTX ไม่รองรับไฟล์ PDF

เลือกอวตารล่วงหน้า อวตารจะแสดงเป็นภาพซ้อนวงกลมในซีนของคุณ และสามารถเปลี่ยนไฟล์จากหน้าจอนี้ได้

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการนำเสนอและสคริปต์

เลือกการตั้งค่าพรีเซนเทชันและสคริปต์ของคุณ จากนั้นคลิก Create Video เพื่อไปยังขั้นตอนการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 5: สร้างงานนำเสนอใหม่

เลือกGenerate a Presentationคุณสามารถทำได้ดังนี้:

  • อธิบายงานพรีเซนเทชันของคุณด้วยพรอมต์ข้อความ
  • อัปโหลดเอกสาร (รองรับเฉพาะไฟล์ PDF หรือ DOCX)

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในพรอมต์ของคุณ โดยรวมถึง:

  • หัวข้อและเนื้อหาของพรีเซนเทชันคืออะไร
  • เหมาะสำหรับใคร
  • โทนที่ต้องการ
  • ควรมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหน
  • ผลลัพธ์ที่ต้องการให้ผู้ชมได้รับกลับไป

Use the example prompts on screen for inspiration.

ขั้นตอนที่ 6: เลือกอวตารของคุณ

หลังจากคลิก Continue ให้เลือกอวตารของคุณ อวตารจะแสดงเป็นโอเวอร์เลย์ทรงกลมที่มุมขวาล่างของทุกซีน คุณสามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนอวตารหรือปรับแต่งพรอมต์ของคุณได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอนที่ 7: ตั้งค่าการสร้างวิดีโอ

ก่อนสร้างวิดีโอให้ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดรูปแบบพรีเซนเทชันของคุณ:

  • Text usage — choose how text from your file is handled: Generate, Condense, or Preserve
  • รูปภาพ — เลือกว่าจะใช้รูปภาพเดิมหรือสร้างรูปภาพใหม่
  • จำนวนสไลด์ — เลือกจำนวนสไลด์ที่ HeyGen ควรสร้าง
  • สคริปต์ AI — เปิดใช้ Generate Script with AI เพื่อสร้างสคริปต์บรรยายอัตโนมัติ
  • ความหนาแน่นของข้อความ — ควบคุมปริมาณข้อความที่แสดงในแต่ละสไลด์
  • Audience — tailor the presentation for a specific group
  • โทน — กำหนดโทนและสไตล์การนำเสนอโดยรวม
  • Language — choose the output language

Once satisfied, click Continue. HeyGen will take a few minutes to generate your presentation.

Step 8: Open in AI Studio

When generation is complete, click Edit in AI Studio.

ขั้นตอนที่ 9: ปรับแต่งสไลด์ของคุณ

ใน AI Studio ปรับแต่งแต่ละสไลด์ก่อนส่งออก:

  • ย้ายหรือปรับขนาดข้อความ รูปภาพ รูปร่าง หรือกราฟิก
  • เปลี่ยนพื้นหลัง แก้ไขชื่อเรื่อง และปรับรูปแบบ
  • สลับพื้นหลังรูปภาพเป็นแบบอื่นได้ตามต้องการ

Note: full slide editing is only available if you used an editable template.

ขั้นตอนที่ 10: แก้ไขสคริปต์ของคุณ

แต่ละสไลด์จะมีสคริปต์ของตัวเอง สคริปต์เซกเมนต์ 1 จะตรงกับสไลด์ 1 เซกเมนต์ 2 ตรงกับสไลด์ 2 และต่อไปเรื่อยๆ สำหรับแต่ละเซกเมนต์คุณสามารถ:

  • เขียนสคริปต์บรรยายใหม่
  • ปรับจังหวะหรือแก้โทนเสียง
  • เพิ่มช่วงหยุด
  • อัปโหลดหรือบันทึกเสียงของคุณเอง
  • เปลี่ยนเสียงได้ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 11: ปรับอวตารของคุณ

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อ:

  • สลับไปใช้อวตารแบบกำหนดเองหรืออวตารสาธารณะ
  • สลับอวตารระหว่างโปรเจกต์
  • ปรับตำแหน่งอวตารให้เหมาะกับเลย์เอาต์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 12: ส่งออกวิดีโอของคุณ

เมื่อคุณพอใจกับสไลด์ สคริปต์ และอวตารแล้ว ให้ส่งออกวิดีโอของคุณ ตอนนี้พรีเซนเทชันของคุณได้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพพร้อมถ่ายทอดข้อความได้อย่างทรงพลัง