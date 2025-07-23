ยินดีต้อนรับสู่คู่มือเริ่มต้นใช้งานวิดีโอ AI
อยากสร้างคอนเทนต์วิดีโอให้มากขึ้นแต่ติดปัญหาเรื่องเวลา งบประมาณ หรือทรัพยากรการโปรดักชันใช่ไหม? คุณไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียว ข่าวดีคือด้วย HeyGen ทีมของคุณสามารถสร้างวิดีโอที่ดูดีกว่างานโปรดักชันแบบเดิมได้ในต้นทุนและเวลาที่น้อยกว่ามาก
คู่มือนี้สร้างขึ้นสำหรับเอเจนซีที่ต้องการยกระดับการตลาดและคอนเทนต์ของลูกค้าด้วยวิดีโอ AI คุณจะได้เรียนรู้วิธีพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นแคมเปญ สร้างคอนเทนต์คุณภาพสูง ขยายการผลิตได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือผู้แสดงบนหน้าจอ
อย่าพลาดแบบฝึกหัดสร้างวิดีโอแบบลงมือทำในส่วน Making Your First Video ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้จากการลงมือทำและใช้งานได้คล่องในเวลาไม่นาน เริ่มต้นกันเลย!
เคสการใช้งานยอดนิยม: เอเจนซีกำลังใช้ HeyGen อย่างไร
HeyGen ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทำวิดีโอ แต่คือเอนจินสร้างสรรค์สำหรับทีมที่ต้องการทำงานให้เร็วขึ้น ขยายการผลิตคอนเทนต์ และขับเคลื่อนผลลัพธ์โดยไม่ลดทอนคุณภาพ ตั้งแต่โฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ไปจนถึงเวิร์กโฟลว์การต้อนรับพนักงานใหม่ นี่คือวิธีที่เอเจนซีและลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอที่ทรงพลังในปริมาณมาก
แคมเปญวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- Publicis Groupe ใช้ HeyGen เพื่อปรับแต่งจดหมายขอบคุณจำนวน 100,000 ฉบับจาก CEO ถึงพนักงาน โดยใช้ชื่อและภาษาท้องถิ่นของแต่ละคน
- Videoimagem เพิ่มการมีส่วนร่วมขึ้น 3 เท่าด้วยแคมเปญลูกค้าแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละคนสำหรับแฟนฟุตบอล
การนำเสนอและข้อเสนอให้ลูกค้า
ทำไมวิดีโอจึงสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน
ความท้าทาย
- การผลิตแบบดั้งเดิมมีต้นทุนสูง ใช้เวลานาน และถูกจำกัดด้วยงบประมาณ
- ทีมงานต้องทำงานให้ได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง—งบประมาณที่รัดกุมขึ้น เวลาน้อยลง และแรงกดดันในการทำผลงานให้เหนือกว่าคู่แข่ง
AI Video ช่วยปลดล็อกอะไรได้บ้าง
ความเร็ว
- ประหยัดเวลาในการผลิตวิดีโอได้ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ช่วยให้ Reply.io เติบโตบัญชี TikTok ของ CEO จนมีผู้ติดตามถึงหนึ่งในสี่ล้านคนภายในเวลาไม่ถึงปี
- กระบวนการผลิตเร็วขึ้น 5 เท่าสำหรับคอนเทนต์วิดีโอด้านการศึกษาให้กับผู้นำด้านบริการการเงินEquity Trust
ประหยัดต้นทุน
- ลดลง 60% ต้นทุนการผลิตวิดีโอโดย Tomorrow.io
- ประหยัดได้ €1,000 ต่อ 1 นาที ของคอนเทนต์การเทรนนิงโดย Sibelco
การขยายขนาดระบบ
- ทดสอบ A/B ได้เร็วขึ้น 6 เท่าโดยรันโฆษณา AI influencer ที่ไม่ซ้ำกัน 50 ชิ้นบน Favoured
- อัตราการดูจบเฉลี่ย 80-90% สำหรับวิดีโอเทรนนิงลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่ Komatsu
การปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
- เข้าถึง 30 ตลาดทั่วโลก, ประหยัดเวลาหลังการถ่ายทำได้ 3-4 เดือนโดยTrivago
การปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลกว่า 50k+ รายการ ที่มีการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 3 เท่า สร้างโดย Videoimagem สำหรับ AB InBev
อยากเจาะลึกมากกว่านี้ไหม
→ AI Video Marketing Strategy eBook
→ 5 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบการตลาดของคุณ eBook
HeyGen สำหรับพาร์ทเนอร์เอเจนซี
โปรแกรม Agency Partners ของ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับทีมครีเอทีฟและการตลาดที่ต้องการขยายการผลิตวิดีโอคุณภาพสูงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย AI ตั้งแต่เอเจนซีระดับโลกอย่าง Ogilvy และ Publicis ไปจนถึงทีมบูติกที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว พาร์ทเนอร์ไว้วางใจ HeyGen ในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่โดดเด่นได้ในต้นทุนและเวลาที่น้อยกว่าวิธีดั้งเดิมหลายเท่า
สิทธิประโยชน์สำหรับพาร์ทเนอร์เอเจนซี
- Unlimited video creation
- จัดการที่นั่งใช้งานสำหรับทีมได้อย่างยืดหยุ่น
- พื้นที่ทำงานของลูกค้าที่จัดระเบียบพร้อมรองรับซับเวิร์กสเปซ
- เครื่องมือขอความยินยอมการใช้ภาพเหมือนจากระยะไกลและสร้างอวตารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยระดับองค์กร การควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ และ SSO
- Dedicated customer support and partner success resources
- โปรแกรมการรับรองและโอกาสในการถูกบรรจุอยู่ใน HeyGen Agency Directory
- เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ก่อนใครพร้อมส่วนลดราคา Enterprise
เหตุผลที่เอเจนซี่เลือกใช้ HeyGen
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคอนเทนต์ได้มากขึ้น 10 เท่า
- ลดต้นทุนการผลิตวิดีโอกว่า 50%
- รองรับการให้บริการแบบพรีเมียมในระดับขนาดใหญ่
- การเริ่มต้นใช้งานแบบมีโครงสร้าง การฝึกอบรมแบบสด และการเข้าถึงคอมมูนิตี้
- Ideal for modern, scalable video strategies
→ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HeyGen สำหรับ Agency Partners
→ พูดคุยกับทีม Agency ของเรา: ลิงก์ปฏิทิน
→ รับชม: วิธีที่การสร้างวิดีโอ AI ช่วยยืนยันกลยุทธ์คอนเทนต์ของคุณร่วมกับ Marketing AI Institute
Making Your First AI Video
เกริ่นนำ
เพิ่งเริ่มทำวิดีโอหรือใช้ HeyGen ครั้งแรกใช่ไหม ไม่ต้องกังวล ส่วนนี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
Like learning in action?
เลือกประเภทวิดีโอด้านบนเพื่อเปิดเทมเพลตสำเร็จรูปใน HeyGen แล้วทำตามไปพร้อมกัน
ยังไม่พร้อมลองใช้งานตอนนี้หรือไม่?
ไม่ต้องกังวล ตอนนี้ลองไล่ดูขั้นตอนคร่าวๆ ไปก่อน แล้วค่อยกลับมาอ่านวิธีทำฉบับเต็มเมื่อพร้อม
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง เริ่มจากทัวร์ 2 นาทีของ HeyGen’s AI Studio Editorแล้วค่อยลงลึกกันต่อ
For more information, visit our follow along video tutorials
→ HeyGen Academy: 101
ภาพรวมโดยย่อของฟีเจอร์ทั้งหมดใน HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
เจาะลึกการตัดต่อวิดีโอ
Step 1: Set up for scale: Brand Kit & Sub-Workspaces
ทีมที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เริ่มจากศูนย์ทุกครั้ง แต่สร้างระบบที่ขยายการทำงานได้
ด้วย HeyGen การรักษาวิดีโอของลูกค้าให้สอดคล้องกับแบรนด์ทำได้ง่ายเพียงตั้งค่า Brand Kit แยกให้แต่ละราย เพื่อให้ฟอนต์ สี โลโก้ และแอสเซ็ตต่างๆ ของแต่ละแบรนด์ถูกเตรียมไว้พร้อมใช้งานใน HeyGen AI Studio editor
เพียงวาง URL ของลูกค้าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน หรืออัปโหลดองค์ประกอบแบรนด์ด้วยตัวเอง
รีบอยู่ใช่ไหม ไม่เป็นไร กลับมาทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จเมื่อไรก็ได้
สมาชิกโปรแกรม HeyGen for Agency Partners ที่ได้รับการรับรองยังสามารถใช้งาน Sub-Workspaces ซึ่งเป็นเวิร์กสเปซแยกภายในบัญชี HeyGen ที่ช่วยให้จัดการทีมและโปรเจกต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแต่ละ Sub-Workspace จะมีสมาชิก สิทธิ์การเข้าถึง และการตั้งค่าเป็นของตัวเอง ทำให้ทีมของคุณควบคุมการเข้าถึง การเรียกเก็บเงิน และการใช้งาน API สำหรับลูกค้าและแคมเปญต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น
เคล็ดลับเพิ่มเติม
เมื่อกำหนดสีประจำแบรนด์ไว้ใน Brand Kit แล้ว คุณสามารถอัปเดต HeyGen ส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดายให้Templates ของคุณตรงกับแบรนด์ เพียงสลับใช้สีของคุณเองเพื่อให้ทุกวิดีโอคงความเป็นแบรนด์ หรือกดปุ่ม Shuffle Colors เพื่อให้ HeyGen สลับสีให้อัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 2: เขียนสคริปต์ของคุณ
สคริปต์คือโครงหลักของวิดีโอที่ยอดเยี่ยม ต่อไปนี้คือวิธีทำให้สคริปต์ของคุณทรงพลังยิ่งขึ้น:
- เริ่มต้นด้วยฮุกที่ดึงดูดตั้งแต่แรก (ช่วง 3-5 วินาทีแรกสำคัญที่สุด)
- ปิดท้ายด้วย CTA ที่ชัดเจน (คำกระตุ้นให้ดำเนินการ)
- เขียนให้เรียบง่าย ตรงประเด็น และไม่มีศัพท์เทคนิค
เคล็ดลับ:อยากทำงานให้เร็วขึ้นหรือไม่? ดูหน้าคู่มือ Best Practices ด้านล่างสำหรับการใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT เพื่อช่วยเขียนสคริปต์ของคุณ
ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี? นี่คือตัวอย่างโครงร่างบางส่วนสำหรับเป็นไอเดีย
หากกำลังทำตามใน HeyGen สคริปต์เหล่านี้ถูกใส่ไว้ในเทมเพลตของคุณเรียบร้อยแล้ว
เจาะลึกการเขียนสคริปต์
สำรวจเทมเพลตสคริปต์และเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอการตลาดและการสื่อสารยอดนิยม
วิดีโอโฆษณา - วิดีโออินฟลูเอนเซอร์โซเชียล - วิดีโอสอนใช้งาน - วิดีโออธิบายสินค้า - วิดีโอแบรนด์ - เว็บบินาร์และพอดแคสต์ - จดหมายข่าว - คอร์สเรียนออนไลน์ - วิดีโออธิบายคอนเซ็ปต์ - การฝึกอบรมองค์กร - การฝึกอบรมทักษะ - การฝึกอบรม HR และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - การฝึกอบรมด้านกฎระเบียบ - การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - วิดีโอสอน AI - อัปเดตผู้นำและการสื่อสารภายในองค์กร
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เขียนสคริปต์ให้ดีขึ้นและเร็วขึ้นด้วย AI
อยากทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นใช่ไหม? นี่คือทิปส์ในการใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ เพื่อเร่งการเขียนสคริปต์ให้เร็วขึ้น
ให้ AI ด้วยพรอมต์ที่ชัดเจนและละเอียดเพื่ออธิบายวิดีโอที่กำลังสร้างอยู่ เพิ่มบริบทสำคัญ เช่น:
- คุณกำลังสร้างวิดีโอประเภทใด (โฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ วิดีโอสอนใช้สินค้า วิดีโอแบรนด์)
- เหมาะสำหรับใคร (กลุ่มเป้าหมาย)
- เป้าหมายของวิดีโอ (กระตุ้นให้คลิก อธิบายแนวคิด ให้ความรู้)
- โทนหรือสไตล์เสียงที่ต้องการให้ใช้ (เป็นกันเอง มืออาชีพ สนทนา)
ตัวอย่างพรอมต์:
"เขียนสคริปต์วิดีโอความยาว 60 วินาทีสำหรับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์โปรโมตสกินแคร์ไลน์ใหม่ชื่อ HeySkin ให้กลุ่มผู้ชม Gen-Z โดยใช้โทนที่มั่นใจและชัดเจน และปิดท้ายด้วยคำกระตุ้นให้ดำเนินการที่ชัดเจนและทรงพลัง"
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มประเด็นสำคัญที่ต้องพูดถึง
สามารถได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้นโดยใส่รายการหัวข้อแบบสั้นๆ ที่ต้องการให้วิดีโอกล่าวถึง
ตัวอย่าง:
- ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
- คุณค่าหลักของข้อเสนอ
- คำกระตุ้นให้ดำเนินการ
ตัวอย่างพรอมต์:
"ใส่ประเด็นต่อไปนี้: HeySkin ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นตลอดทั้งวัน CTA: ใช้โค้ดส่วนลดของฉันเพื่อรับส่วนลด 10%"
ขั้นตอนที่ 3: ขอรูปแบบที่ถูกต้อง
บอกให้ AI รู้ว่าต้องการสคริปต์ที่เหมาะกับการใช้ทำวิดีโอ
ตัวอย่าง:
- สคริปต์พูดนำเสนอโดยอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้เจน Z
- โทนภาษาสบายๆ เป็นธรรมชาติแบบมนุษย์
ตัวอย่างพรอมต์:
"เขียนเนื้อหานี้ให้เป็นสคริปต์พูดสำหรับอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้เจน Z ใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ สนุกสนาน และเหมือนคุยกันจริง ๆ"
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจทานและปรับแต่ง
จากนั้นคัดลอกและวางสคริปต์ลงใน HeyGen แล้วกดปุ่มพรีวิวเพื่อให้อวตารของคุณอ่านออกเสียงให้ฟัง ดูแล้วฟังเป็นธรรมชาติไหม ลื่นไหลอย่างที่ต้องการหรือเปล่า ถ้ายังไม่ใช่ให้ขอให้ ChatGPT แก้ไขด้วยพรอมต์ประมาณนี้:
- ทำให้ข้อความนี้มีโทนภาษาที่ไม่เป็นทางการ/เป็นทางการมากขึ้น
- เพิ่มจุดดึงดูดที่แข็งแรงขึ้นตั้งแต่ต้น
- เพิ่มบรรทัดที่พูดถึง [feature or benefit]
- เปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นเวอร์ชันความยาว 30 วินาที
- สร้างข้อความ CTA ให้ 3 เวอร์ชัน
เจาะลึกการเขียนสคริปต์ให้เหนือกว่า
ขั้นตอนที่ 3: สร้างอวตารเสมือนจริงความละเอียดสูง
โฆษกของคุณเป็นตัวกำหนดโทน HeyGen มีอวตารพร้อมใช้มากกว่า 700 แบบPublic Avatarsให้เลือกใช้งาน แต่การสร้างCustom Avatarที่สมจริงขั้นสุดจะช่วยให้ปรับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
HeyGen offers multiple options for creating Custom Avatars. Click the links below to dive into the details further.
ประเภทอวตาร
สิ่งที่ต้องมี
คุณจะได้รับ
Best For
วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที
รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สมจริงที่สุดจากวิดีโอฝึกสอนของคุณ
ดิจิทัลทวินสมจริงระดับไฮเปอร์
รูปถ่าย 10-15 รูป
รูปลักษณ์สมจริงจากรูปถ่ายของคุณ พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI
ดิจิทัลทวินสมจริง
พรอมต์ข้อความ
รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI แบบครบวงจร
ตัวละครสมมติในสไตล์แอนิเมชันสมจริงหรือหลากหลายรูปแบบ
Avatar IV (ใหม่!)
1 รูปภาพ
รูปลักษณ์สมจริงจากภาพถ่าย พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI ต้องใช้เครดิตในการสร้าง
วิดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที รวมถึงลิปซิงก์ตามเพลง
เมื่อต้องการสร้าง Custom Avatar อย่าลืมว่า ยิ่งต้นฉบับดี ผลลัพธ์ยิ่งดี รูปถ่าย วิดีโอ และพรอมต์ที่เขียนมาดีเท่าไร อวตารของคุณก็จะยิ่งสมจริงและดูมืออาชีพมากขึ้นเท่านั้น
ทุกอย่างที่อยู่ในวิดีโอเทรนนิง Hyper Realistic Avatar ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง การแสดงสีหน้า หรือโทนเสียง จะถูกสะท้อนออกมาในผลลัพธ์สุดท้าย
ประเภทอวตาร
สิ่งที่ต้องเตรียม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที
รูปถ่าย 10-15 รูป
สร้างอวตาร
Text prompt
หากเพิ่งเริ่มต้นเขียนพรอมต์ ลองดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์ของเรา
Avatar IV (ใหม่!)
1 รูปภาพ
รูปถ่าย 1 รูปที่มีเฉพาะตัวแบบ แสงสว่างเพียงพอและความละเอียดคมชัด
เคล็ดลับระดับโปร
ใช้ฟีเจอร์ Generate Looks ของ HeyGen เพื่อสลับท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของอวตารได้ง่ายๆ ด้วยพรอมต์ข้อความเท่านั้น
อยากเจาะลึกมากกว่านี้ไหม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: สร้างเสียง AI แบบกำหนดเองคุณภาพสูง
HeyGen มีไลบรารีเสียงสต็อกจาก AI ขนาดใหญ่ครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษา สำเนียง และโทนเสียงหลากหลายอารมณ์ แต่บางครั้งวิดีโอบางประเภทก็ต้องการเสียงแบบคัสตอมโดยเฉพาะ ด้านล่างนี้คือ 3 วิธีในการสร้าง Custom Voices
Custom Voice Type
Creation Method
ผลลัพธ์
เหมาะสำหรับ
อัตโนมัติเมื่อสร้างอวตารแบบสมจริงขั้นสูงหรือ
Realistic voice clone based on your real voice and intonations. Supports multiple emotions.
A voice clone that sounds just like you
พรอมต์ข้อความที่ระบุคุณลักษณะต่างๆ (อายุ สำเนียง เพศ โทนเสียง ระดับเสียง อารมณ์)
เสียงที่สร้างด้วย AI แบบเต็มรูปแบบจากพรอมต์
เสียงสมมติหรือเสียงที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมาก
บริการเสียง AI ภายนอก (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
โคลนเสียงสมจริงที่เทรนจากเสียงจริงและน้ำเสียงของคุณเอง การปรับแต่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสร้างดิจิทัลทวิน แต่โดยทั่วไปมักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
A voice clone that sounds just like you
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• บันทึกเสียงในพื้นที่ที่เงียบและปราศจากเสียงรบกวน
• พูดให้ชัดเจน มีจังหวะหยุดตามธรรมชาติและใส่อารมณ์เล็กน้อย
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
อยากเรียนรู้เชิงลึกมากกว่านี้ไหม
→ คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการโคลนเสียงแบบสมจริงขั้นสุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ใช้พรอมต์อย่างมืออาชีพ
การทำพรอมต์คือการเขียนและปรับแต่งข้อความคำสั่งอย่างตั้งใจ (เรียกว่าพรอมต์) เพื่อใช้กำหนดทิศทางให้เครื่องมือ AI สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น เช่น ภาพ การเคลื่อนไหว หรือเสียง
การใช้พรอมต์เป็นทักษะทรงพลังสำหรับผู้สร้าง AI ทุกคน เมื่อใช้ร่วมกับ HeyGen การใช้พรอมต์จะปลดล็อกวิธีการนับไม่ถ้วนในการสร้างวิดีโอทรงพลังที่จินตนาการคือข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับการทดลองและการปรับแต่งซ้ำ
ฟีเจอร์
ฟังก์ชัน
ใช้สำหรับ
เปลี่ยนท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของอวตารแบบกำหนดเอง
ทำให้ Photo Avatars มีชีวิตด้วยท่าทางและสีหน้า
การสร้างอวตารแบบกำหนดเอง (สมจริงหรือแบบแอนิเมชัน)
สร้างเสียงพูดแบบกำหนดเอง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์
ระบุให้ชัดเจน
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
เริ่มจากโครงสร้าง
ใช้โครงสร้างที่สม่ำเสมอ: คืออะไร ใคร ที่ไหน อย่างไร ใช้หลักการเดียวกันนี้กับภาพ โทนเสียง และทิศทางการเคลื่อนไหว
ใส่บริบทและเจตนา
บอกให้ AI รู้จุดประสงค์ให้ชัดเจน ว่าจะใช้สำหรับเดโมสินค้า โฆษณาบนโซเชียล หรือวิดีโอสอนใช้งาน เพราะบริบทที่ชัดเจนจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ตรงความต้องการมากขึ้น
ใช้ภาษาที่สื่อภาพชัดเจน
ใช้คำคุณศัพท์ที่สื่ออารมณ์ สไตล์ หรือความชัดเจน (เช่น “มั่นใจ” “มินิมอล” “พลังงานสูง” “จังหวะสงบ”)
ปรับแต่งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่าหยุดแค่ความพยายามครั้งแรก การปรับพรอมต์เพียงเล็กน้อยสามารถช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมากในทุกประเภทสื่อ!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังสร้าง
สำรวจทรัพยากรด้านล่างเพื่อเจาะลึกแต่ละประเภทและใช้พรอมต์ของคุณได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด!
Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio
เมื่อสคริปต์และอวตารของคุณพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลานำข้อความของคุณมามีชีวิตในตัวแก้ไข AI Studio ของ HeyGen ที่ซึ่งคุณสามารถปรับแต่ง เพิ่มความโดดเด่น และเกลาวิดีโอของคุณได้ทุกส่วนอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อมาก่อน!
- ออกแบบซีนของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วย Brand Kit หรือ Templates ที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1
- เสริมพลังข้อความของคุณด้วยข้อความหรือภาพบนหน้าจอและตั้งค่าให้แสดงหรือซ่อนด้วย แอนิเมชัน.
- เรียกดูคลังสื่อสต็อกของ HeyGen สำหรับวิดีโอ b-roll คุณภาพสูง ใช้งานได้แบบลิขสิทธิ์ฟรี
- ใช้ Premium Scene Transitions เพื่อให้วิดีโอของคุณลื่นไหลและดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น
- เพิ่มและปรับแต่งคำบรรยายเพื่อให้วิดีโอของคุณน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้น
- แปล วิดีโอของคุณเพื่อเข้าถึงผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และผู้ชมทั่วโลก
เคล็ดลับสำหรับมือโปร
สร้างและทดสอบ A/B หลายเวอร์ชันของวิดีโอของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนผลลัพธ์ และเพิ่มอัตราการแปลง
พร้อมตัดต่อแบบมือโปรหรือยัง
→ HeyGen Academy: AI Studio คอร์สวิดีโอเชิงลึกสอนการใช้ฟีเจอร์แก้ไขวิดีโอของ HeyGen
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ปรับการออกเสียง อารมณ์ และจังหวะเสียง
Need your avatar to sound just right? HeyGen gives you powerful tools to fine-tune voiceovers for natural, accurate delivery that feels true to life.
ฟีเจอร์
ฟังก์ชัน
ใช้งานเพื่อ
เพิ่มจังหวะหยุดและปรับการออกเสียงคำเฉพาะได้โดยตรงใน Script Panel
อัปโหลดหรือบันทึกเสียงด้วยโทน จังหวะ และการออกเสียงแบบที่ต้องการ แล้วให้อวตารใดก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดด้วยเสียงของตัวเอง
กำหนดอารมณ์และโทนของสคริปต์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เพิ่มความหลากหลายให้ Custom Voice ของคุณด้วยการอัปโหลดเสียงบันทึกเพิ่มเติมที่มีโทนอารมณ์ต่างกัน แล้วเลือกใช้เสียงที่เหมาะที่สุดกับแต่ละช่วงเวลา
Want to see it in action?
Strategies to Scale Your Impact
Whether your clients are trying to reach new markets, test what works, or tailor content to niche audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Optimize and Iterate like a Performance Marketing Pro
With HeyGen, creating multiple versions of your videos for A/B testing has never been easier, faster, and cheaper. Learn how to A/B test like a performance marketing pro and start boosting conversions, maximizing performance, and building campaigns with data-driven confidence!
Go Global with Translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
Personalize At Scale
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Interactive Avatar
Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.
Support Change Management with Flexible, Updatable Content
Change is constant and your learning materials need to keep pace. Whether you’re refreshing a full course module or updating a single training video, traditional content production with re-shooting and editing can turn even a small update into a major lift.
With HeyGen, updating videos takes minutes, not days. Swap out scripts, edit text, change visuals, and generate new versions with just a few clicks. No more bottlenecks. Just fast, flexible video that helps your learners adapt as quickly as your organization moves. Learn more about using HeyGen for change management.
Accessibility and Inclusive Learning at Scale
In today’s learning environments, accessibility isn’t optional- it’s essential. Learners bring a wide range of abilities, preferences, and digital literacy levels, and your content needs to reflect that.
Dive into our guide on how to create accessible training videos that meet diverse learner needs for more info on how to easily adapt for visual and auditory accessibility needs, create microlearning modules, and adjust for cultural differences.
Use Case #1: Video Ads
Customer Stories & Examples
How Videoimagem transformed customer campaigns with HeyGen
How Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets
Author Jason Felts promoted his book with avatar videos
Best Practices
- Keep videos short. Aim for under 30 seconds to keep viewer attention and increase completion rates.
- Lead with the value. Make sure your core message or value proposition is conveyed within the first few seconds
- Match the format to the funnel. Tailor the ad length, style, and CTA based on where it will appear and what action you want.
- Think mobile first. Optimize framing and pacing for small screen consumption.
- Make your edits pop. Use b-roll, animated text and motion to keep visual energy high and engagement steady.
- Test and optimize performance.A/B test different hooks, visuals, avatars, and CTAs to find what converts.
Top Features
- Product Placement: add physical products to your videos with a click.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Ready to level up?
→ Watch a step-by-step tutorial for creating video ads
→ Dive into HeyGen’s 5 ways to improve your video ads and performance ebook
Use Case #2: Social Influencer Videos
Customer Stories & Examples
How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with his HeyGen avatar
Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality
“How are tariffs affecting your business?” by Glass Engine
Best Practices
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Design for silent autoplay. Use captions, text overlays, and visual storytelling since many users watch without sound.
- Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
- Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Top Features
- UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
- Captions: make sure your message gets through, even when the sound is off.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Transformation or payoff: show the value of your product in action
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Ready to dive in deeper?
→ Watch a step-by-step tutorial for creating social influencer videos
→ Dive into HeyGen’s ebook 5 ways to improve your video ads and performance
Use Case #3: Personalized Videos
Customer Stories & Examples
Publicis Groupe used HeyGen to customize 100,000 thank you notes from their CEO to employees, using their names and native languages
Videoimagem 3X’ed engagement with personalized customer campaigns for football fans
Best Practices
- Segment your audience for relevance
Break your audience into meaningful groups (leads, customers, event attendees, etc.) so each video feels tailored and intentional.
- Create a flexible base script
Write one strong script with clearly marked variables (like [First Name], [Company], [Product]) that can be easily swapped out without disrupting flow.
- Use natural tone and pacing
Keep a consistent, neutral delivery across both the static script and dynamic variables, avoiding exaggerated emphasis on names or custom inserts.
- Keep it short and sharp
Aim for 30–60 seconds. Focus on one key message or CTA to drive results without losing attention.
- Be strategic with dynamic elements
Add personalization through names, logos, and visuals, but don’t overload. Let the message stay clear and focused.
- Test before scaling
Run small test batches to check that variables render smoothly and don’t sound awkward in context.
- Stay on-brand
Use your client’s fonts, colors, and tone of voice. Personalization should feel like an extension of their brand.
- Include a clear, personal CTA
End with a call-to-action that aligns with your campaign goal like “Schedule your demo, [Name]” or “Let’s connect this week.”
- Track performance and optimize
Use video analytics or UTM links to measure watch rates, clicks, and conversions and refine your approach based on what works.
Top Features
- Personalized Video: Create personalized videos that greet new hires by name and customize other variables such as department or region to streamline onboarding and boost engagement.
- Custom Avatars: Give your onboarding a human touch with a digital twin or department-specific presenters to deliver training in a familiar, branded voice.
- Brand Kit: Maintain visual brand consistency by setting up a Brand Kit with approved logos, fonts, colors, and assets.