Crie vídeos de marketing 3x mais rápido do que com a produção tradicional
Lançamentos de produtos, conteúdo para redes sociais, criativos de anúncios, histórias de clientes — crie vídeos de marketing profissionais em minutos, sem estúdios, equipes ou depender da agenda de talentos. Escale seu conteúdo em todos os canais e idiomas a partir de uma única fonte.
- Não é necessário cartão de crédito
- Atualize o conteúdo instantaneamente quando os produtos mudarem
O Problema de Marketing
Veja como equipes de marketing como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com uma plataforma inovadora de texto para vídeo com IA.
A Pressão por Conteúdo de Marketing
Seu calendário de conteúdo não dá trégua. Lançamentos de produtos precisam de vídeos. Os canais sociais exigem conteúdo diário. As campanhas pedem peças criativas localizadas para cada mercado. Mas a produção de vídeo tradicional significa reservar estúdios, coordenar talentos, esperar semanas pelas edições — e estourar o orçamento em uma única gravação. Quando o conteúdo finalmente fica pronto, o momento já passou. Seus concorrentes estão publicando vídeos todos os dias enquanto você ainda está na pré-produção. E pedir para a liderança aparecer em frente às câmeras? Boa sorte em lidar com esse pesadelo de agenda.
A Solução HeyGen
O HeyGen transforma sua equipe de marketing em uma máquina de produção de vídeos. Escreva um roteiro — ou deixe a IA gerar um a partir do seu briefing — escolha um avatar de IA e produza vídeos profissionais em minutos. Demonstrações de produto, vídeos explicativos, conteúdo para redes sociais, criativos de anúncios — tudo isso sem câmeras, estúdios ou coordenação de elenco. Precisa da mesma campanha em 12 mercados? Traduza para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. Entregue vídeos na velocidade que o seu calendário de marketing exige.
Tudo o que as equipes de marketing precisam para criar em escala
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.
Produção Rápida de Vídeo
Passe do briefing ao vídeo final em minutos, não em semanas. Sem reserva de estúdio, sem agendamento de talentos, sem filas de pós-produção. Seu time de marketing controla todo o fluxo de trabalho — da ideia à exportação — sem depender de recursos externos.
• Gere vídeos em minutos
• Nenhum estúdio ou equipamento necessário
• Controle criativo total internamente
Exportação Multicanal
Um vídeo, todos os formatos. Exporte em 16:9 para o YouTube, 9:16 para o TikTok e Reels, 1:1 para o feed do Instagram. Pare de recriar conteúdo para cada plataforma — produza uma vez, exporte para todas.
• Proporções 16:9, 9:16, 1:1
• Otimizado para cada plataforma
• Exportação em lote para maior eficiência
Localização de Campanha Global
Lance campanhas no mundo todo sem precisar de produções separadas para cada mercado. A tradução de vídeo com IA localiza sua criação em mais de 175 idiomas, com clonagem de voz e sincronização labial. Sua campanha em alemão soa como alemão de verdade, não como dublagem.
• A clonagem de voz preserva a voz da marca
• Sincronização labial acompanha os movimentos faciais
• Uma única fonte, distribuição global
Conteúdo em estilo UGC
Conteúdo com aparência autêntica, sem precisar coordenar com influenciadores. Crie vídeos em estilo UGC que pareçam nativos dos feeds sociais — depoimentos, reações a produtos, vídeos casuais de frente para a câmera que realmente geram resultado.
• Estilos de avatar variados
• Entrega autêntica e descontraída
• Escale sem pagar taxas de influenciadores
Consistência de Marca
Garanta uma identidade visual consistente em todos os seus vídeos. O Brand Kit aplica automaticamente as cores, fontes, logotipos e avatares aprovados.Brand Glossary garante que nomes de produtos e slogans sejam pronunciados corretamente — sempre, por todos os membros da equipe.
• Ativos de marca centralizados
• Controles de pronúncia
• Resultados consistentes em toda a equipe
Vídeo Personalizado em Escala
Transforme um único vídeo em milhares de versões personalizadas. Variáveis dinâmicas permitem que você personalize nomes, empresas e detalhes para abordagens personalizadas que geram engajamento sem a necessidade de produzir manualmente para cada destinatário.
• Campos dinâmicos de personalização
• Geração em lote
• Segmentação individual de espectadores
Do briefing ao vídeo publicado em 3 etapas
Comece com sua mensagem
Cole seu roteiro, envie um briefing ou deixe o gerador de roteiros com IA criar conteúdo a partir dos objetivos da sua campanha. Nada de encarar a página em branco — comece a partir dos seus materiais de marketing existentes.
Escolha sua criação
Escolha entre mais de 200 avatares de IA variados que combinam com a sua marca e o seu público. Selecione vozes, cenários e estilos visuais. Ou crie um clone de porta-voz para manter uma presença de marca consistente em todos os conteúdos.
Gerar e distribuir
Clique em gerar. Em poucos minutos, você terá um vídeo de marketing profissional. Exporte em todos os formatos de proporção para cada canal. Precisa de alcance global? Traduza para qualquer idioma com um clique. Entregue conteúdo na mesma velocidade do seu calendário de marketing.
Feito para todas as necessidades de marketing
Vídeos de Lançamento de Produto
Lance conteúdo já no primeiro dia, não no trigésimo.Vídeos de produto que explicam recursos, demonstram valor e impulsionam a adoção — produzidos em horas, não em semanas. Atualize instantaneamente quando os recursos mudarem.
Caso de uso: gerar vídeos de anúncio de produto para site, e-mail e redes sociais simultaneamente no dia do lançamento.
Conteúdo para Mídias Sociais
Alimente o algoritmo sem esgotar sua equipe. Conteúdo social diário para TikTok, Instagram, LinkedIn e YouTube — qualidade consistente em uma fração do tempo de produção.
Caso de uso: Produzir vídeos para redes sociais para a semana inteira em uma única sessão à tarde.
Criação Publicitária
Teste mais conceitos e encontre os vencedores mais rápido. Gere variações de anúncios para testes A/B sem precisar de gravações separadas para cada criativo. Ganchos diferentes, avatares diferentes, ângulos diferentes — tudo em um único fluxo de trabalho.
Caso de uso: criar 10 variações de anúncio para testes criativos no mesmo tempo em que levaria para produzir um único anúncio tradicional.
Resultado comprovado: a Attention Grabbing Media reduziu o tempo de produção de 3 dias para poucas horas enquanto se expandia para mais de 10 novos idiomas.
Depoimentos de Clientes
Prova social em escala. Crie conteúdos no estilo depoimento que gerem confiança sem precisar conciliar agendas de clientes nem lidar com a logística de filmagem.
Caso de uso: Produzir vídeos de histórias de clientes que destaquem casos de uso e resultados em diferentes setores.
Conteúdo Explicativo e de Passo a Passo
Ajude os clientes a entender seu produto com vídeos tutoriais e explicações. Atualize instantaneamente quando seu produto mudar — sem necessidade de novas gravações.
Caso de uso: criar uma biblioteca de explicações de recursos que se mantenha atualizada a cada atualização do produto.
Campanhas Globais de Marketing
Mesma campanha em todos os mercados. Localize as peças criativas para públicos internacionais sem precisar de orçamentos de produção separados para cada região.
Caso de uso: lançar campanhas de produto em 12 mercados simultaneamente com vídeos criativos em idioma nativo.
Resultado comprovado: a Vision Creative Labs ajudou clientes a saírem de 1–2 vídeos por ano para 50–60 por dia com o HeyGen.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que é criação de vídeos com IA para marketing?
A criação de vídeos com IA usa inteligência artificial para gerar vídeos de marketing profissionais sem as exigências da produção tradicional. A HeyGen combina avatares de IA, síntese de voz e edição automatizada para transformar roteiros em vídeos finalizados e profissionais — sem necessidade de câmeras, estúdios ou equipes de filmagem. As equipes de marketing podem produzir vídeos de produto, conteúdo para redes sociais e criativos de anúncios em minutos, em vez de semanas.
Como posso criar vídeos de marketing sem uma equipe de produção?
Escreva seu roteiro ou deixe o gerador de roteiros com IA da HeyGen criar um a partir do seu briefing. Selecione um avatar de IA como apresentador em tela, escolha uma voz e um estilo visual e gere seu vídeo. Todo o processo leva apenas alguns minutos e não exige conhecimento em produção. Para manter a consistência da marca, clone seu porta-voz para que o gêmeo digital dele possa representar sua marca em todos os conteúdos.
Posso criar vídeos para redes sociais em várias plataformas?
Sim — o HeyGen exporta em vários formatos de proporção a partir de um único projeto. Crie uma vez e depois exporte em 16:9 para YouTube, 9:16 para TikTok e Reels do Instagram, e 1:1 para posts no feed do Instagram. Não é preciso recriar o conteúdo para cada plataforma nem gerenciar vários fluxos de produção.
Como funciona um vídeo de marketing multilíngue?
Crie seu vídeo de marketing no seu idioma principal e depois use o recurso de tradução do HeyGen para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas compatíveis. A tradução inclui clonagem de voz (para que a voz da sua marca soe natural em cada idioma) e sincronização labial (para que os movimentos da boca correspondam ao áudio traduzido). Lance campanhas globais a partir de um único vídeo de origem.
Posso criar conteúdo em estilo UGC com o HeyGen?
Crie seu vídeo de treinamento de conformidade uma vez, no seu idioma principal. Depois, use o recurso de tradução do HeyGen para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas suportados. A tradução inclui clonagem de voz (para que o apresentador soe natural em cada idioma) e sincronização labial (para que os movimentos da boca correspondam ao áudio traduzido). Sua versão em espanhol soa como um espanhol nativo, não como inglês dublado.
Como manter a consistência da marca em todos os vídeos?
A HeyGen possui certificação SOC 2 Tipo II e é compatível com o GDPR. Seu conteúdo é criptografado em trânsito e em repouso. Para equipes de conformidade corporativa que lidam com documentação de políticas sensíveis, a HeyGen oferece espaços de trabalho dedicados com integração SSO e gerenciamento centralizado de usuários. Nós não treinamos nossos modelos de IA com o seu conteúdo.
Posso personalizar vídeos para espectadores individuais?
Sim. O HeyGen oferece personalização dinâmica com campos variáveis para nomes, empresas e detalhes personalizados. Crie um único modelo e depois gere milhares de versões personalizadas para marketing baseado em contas, prospecção de vendas ou campanhas de engajamento de clientes. A Videoimagem produziu mais de 50.000 vídeos personalizados para a AB InBev usando essa abordagem.
Com que rapidez posso criar vídeos de marketing?
A HeyGen oferece suporte a vídeos de vários comprimentos para se adequar ao seu design de treinamento. A maioria dos módulos de conformidade funciona bem na faixa de 3 a 10 minutos para abordagens de microlearning, mas você pode criar conteúdos mais longos para tópicos mais abrangentes. Para treinamentos estendidos (20+ minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos ou módulos para melhorar o engajamento dos alunos e o acompanhamento do progresso.
Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?
A produção de vídeos de marketing tradicional exige coordenação de talentos, reserva de estúdios, dias de filmagem e edição de pós-produção — normalmente de 2 a 4 semanas e de US$ 5.000 a mais de US$ 20.000 por vídeo finalizado. A HeyGen gera uma qualidade comparável em minutos, por uma fração desse custo. Quando as campanhas mudam ou o conteúdo precisa de atualizações, você simplesmente regenera o vídeo em vez de refilmar. As equipes de marketing relatam uma criação de conteúdo 3x mais rápida e custos de produção drasticamente menores.
Toda a minha equipe de marketing pode usar o HeyGen?
Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde gerentes de marketing, criadores de conteúdo e designers podem colaborar. Bibliotecas de ativos compartilhadas mantêm os elementos de marca aprovados acessíveis para todos. Controles de administrador permitem gerenciar permissões, monitorar o uso e garantir a consistência da marca em todo o conteúdo produzido pela equipe.
Que tipos de vídeos de marketing posso criar?
A HeyGen oferece suporte a praticamente qualquer formato de vídeo de marketing: lançamentos de produtos, vídeos explicativos, conteúdo para redes sociais, criativos de anúncios, depoimentos de clientes, tutoriais passo a passo, comunicados da empresa, promoções de eventos, vídeos para e-mail e muito mais. Se você consegue escrever o roteiro, a HeyGen consegue produzir o vídeo — em qualquer idioma, para qualquer canal.
Meu conteúdo de marketing está seguro?
HeyGen possui certificação SOC 2 Tipo II e é compatível com o GDPR. Seu conteúdo é criptografado em trânsito e em repouso. Para equipes de marketing corporativo que lidam com materiais de campanha sensíveis ou informações de produtos ainda não lançados, a HeyGen oferece espaços de trabalho dedicados com integração SSO e gestão centralizada de acesso. Nós não treinamos nossos modelos de IA com o seu conteúdo.
Explorar mais soluções
Use Cases
Tools
Histórias de Clientes
- Mídia que Chama Atenção: Produção 3x Mais Rápida
- Vision Creative Labs: 50 a 60 vídeos por dia
- Videoimagem: 3x mais engajamento
- HubSpot: Vídeo com IA em escala
- Ogilvy: Campanhas Personalizadas
- Publicis Groupe: Escala Global
- Advantive: Criação de conteúdo 50% mais rápida
- Coursera: Localização de Vídeos
- Workday: Localização em Minutos
Comece a criar vídeos de marketing hoje mesmo
Pare de esperar semanas por conteúdos que deveriam ser lançados amanhã. Gere vídeos de marketing profissionais em minutos, faça a localização para mercados globais instantaneamente e aumente sua produção de conteúdo sem precisar aumentar a equipe ou o orçamento. Junte-se às equipes de marketing da HubSpot, Ogilvy e Publicis que já transformaram a forma como criam.
- Não é necessário cartão de crédito
- Não é necessária experiência em produção
- Cancele a qualquer momento