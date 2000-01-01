Anúncios em vídeo UGC que convertem sem contratar criadores
Crie anúncios em vídeo UGC autênticos usando avatares de IA que parecem e soam como conteúdo real de criadores. Escale seus criativos de anúncios para TikTok, Instagram e Meta sem precisar gerenciar criadores, negociar valores ou esperar por entregas.
O Problema de Marketing
Veja como equipes de marketing como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com uma plataforma inovadora de texto para vídeo com IA.
A Correria do Conteúdo de Marketing
Seus anúncios com melhor desempenho são vídeos em estilo UGC que convertem de 3 a 5 vezes mais do que anúncios de marca produzidos, mas escalá-los é lento e caro. Gerenciar vários criadores, negociar direitos de uso, esperar pelas entregas e pagar de US$ 200 a US$ 500 por vídeo rapidamente pesa no orçamento. Os criadores perdem prazos, a qualidade varia e os direitos de uso expiram, enquanto você ainda precisa de dezenas de variações de anúncios para descobrir o que funciona. Testar novos ângulos leva semanas de briefing e revisões, o que desacelera sua capacidade de competir. Sua velocidade de testes criativos não acompanha suas metas de crescimento.
A Solução HeyGen
Criador de anúnciosde IA da HeyGengera anúncios em vídeo UGC autênticos sem precisar contratar creators. Escolha entre diversos avatares de IA que produzem conteúdo no estilo de criador e com aparência nativa para TikTok e Instagram. Basta digitar o seu roteiro, selecionar um apresentador e gerar anúncios em minutos, sem gestão de creators, sem negociação de direitos de uso e sem espera. Precisa de 50 variações de anúncios para testar diferentes ganchos, abordagens e CTAs? Gere tudo em uma única sessão, testando demos, depoimentos, unboxing e tutoriais com o mesmo apresentador. O que custaria US$ 25.000 em cachês de creators pode ser criado em uma única tarde.
Apresentadores em avatar falam mais de 175 idiomas com naturalidade e sincronização labial. Lance o mesmo criativo de anúncio UGC globalmente usando campanhas de vídeo localizadas sem contratar criadores regionais ou aumentar o orçamento.
Tudo o que as equipes de marketing precisam para criar em escala
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.
Testes Criativos Ilimitados
Gere infinitas variações de anúncios testando diferentes ganchos, dores, benefícios e CTAs. Faça testes A/B com 10, 20, 50 versões para encontrar sua fórmula vencedora. Sem custos adicionais de criador por variação. Aumente a velocidade de testes criativos para acompanhar o seu investimento em mídia.
Estética Autêntica de Criador
Avatares de IA entregam o estilo casual e autêntico que faz os anúncios UGC performarem melhor. Visual de filmagem de celular. Fala direta para a câmera. Estilo de conversa natural. Clima orgânico que não ativa a cegueira a anúncios. Seus anúncios se misturam ao feed como se fossem conteúdo nativo.
Retorno Imediato
Crie peças de anúncio em minutos, não em dias. De manhã, a reunião de estratégia define um novo ângulo. À tarde, você já está testando a campanha no ar. Responda a tendências, movimentos da concorrência e mudanças de mercado na mesma velocidade do marketing de performance.
Controle Criativo Total
Sua visão, executada com perfeição. Sem interpretação do criador. Nada de “desculpe, esse não é o meu estilo”. Escreva exatamente o que você quer que seja dito, do jeito que você quer que seja dito. Faça ajustes instantâneos com base nos dados de desempenho.
Qualidade consistente
Todo vídeo mantém qualidade profissional. Nada de iluminação ruim, áudio fraco ou apresentação fora do padrão da marca. Avatar consistente, cenário consistente, entrega consistente. Escale o conteúdo sem variação de qualidade.
Zero problemas de direitos de uso
Crie uma vez e use para sempre. Sem contratos com data de validade. Sem necessidade de renegociar para uso estendido. Sem restrições territoriais. Veicule anúncios globalmente, por tempo indeterminado, em todas as plataformas, sem taxas adicionais.
Do briefing ao vídeo publicado em 3 etapas
Escreva o seu gancho
Digite o roteiro do seu anúncio. Comece com um gancho que pare a rolagem. Aborde a dor do público. Apresente a solução. Inclua uma CTA clara. Ou use gerador de roteiros com IA treinado em fórmulas de anúncios UGC de alta performance. Gere múltiplas variações de roteiro para testes.
Escolha seu estilo de criador
Selecione um avatar de IA que corresponda ao seu público-alvo. Apresentadores jovens e cheios de energia para produtos voltados à Geração Z. Pessoas comuns e próximas do dia a dia para o mercado de massa. Avatares sofisticados para marcas premium. Faça prévias com vários apresentadores usando o seu roteiro até encontrar o encaixe ideal.
Escolha o cenário. Quarto para uma sensação autêntica. Cozinha para produtos de lifestyle. Academia para marcas de fitness. Escritório para B2B. Área externa para produtos de aventura. Ou use um plano de fundo personalizado.
Gerar e implantar
Clique em gerar. Em 2 a 3 minutos, seus vídeos de anúncio UGC estarão prontos, exportados em formato vertical 9:16 para TikTok e Instagram, e quadrado 1:1 para posicionamentos no feed. Faça o upload diretamente no Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager ou faça o download para usar em outras plataformas.
Gere 10 variações testando ganchos diferentes. Outras 10 testando CTAs diferentes. Mais 10 com ênfases de benefícios diferentes. Lance um teste criativo completo em menos de uma hora
Feito para Todas as Necessidades de Marketing
Anúncios de Produtos de E-commerce
Gere anúncios UGC no estilo de review de produto. O avatar faz o unboxing, destaca os principais recursos, compartilha a experiência de uso. Mostre o produto em ação. Aborde as objeções mais comuns. Gere cliques para as páginas de produto usando um formato de depoimento autêntico.
Campanhas de resposta direta
Crie anúncios UGC no formato problema–solução. O avatar destaca uma dor específica que o seu público sente, apresenta o seu produto como a solução, demonstra os resultados e finaliza com uma CTA forte que estimula a ação imediata.
Depoimentos de Prova Social
Amplie a prova social usando anúncios em vídeo de depoimentos sem precisar correr atrás de clientes por gravações. Entregue avaliações, resultados e histórias de sucesso em um formato de UGC com alta taxa de conversão.
Demonstrações de Produtos
UGC em formato de tutorial mostrando como os produtos funcionam. O avatar apresenta os recursos passo a passo, demonstra casos de uso e explica os benefícios. Formato educativo que reduz a hesitação na hora da compra.
Comparação e alternativas
Anúncios no estilo "Eu mudei de [concorrente] para [seu produto]". O avatar explica por que fez a mudança, o que é melhor agora e quais resultados alcançou. Posicionamento competitivo em formato autêntico de UGC.
Sazonal e Promocional
Gere anúncios de UGC oportunos para promoções, feriados e ofertas por tempo limitado. Urgência de Black Friday. Guias de presentes de fim de ano. Lançamentos de produtos de verão. Crie peças sazonais rapidamente, sem depender da disponibilidade de criadores sazonais.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que são anúncios em vídeo UGC?
Anúncios em vídeo UGC são anúncios no estilo de conteúdo gerado pelo usuário que imitam posts orgânicos de redes sociais. Eles mostram pessoas reais (ou avatares realistas) compartilhando experiências autênticas, avaliações ou demonstrações. Anúncios UGC têm desempenho melhor do que anúncios tradicionais e produzidos de forma mais polida porque parecem nativos das plataformas sociais, não geram cegueira a anúncios e aproveitam a psicologia da prova social.
Criador de anúncios com IA da HeyGen gera vídeos em estilo UGC usando avatares de IA que oferecem uma apresentação autêntica, parecida com a de criadores de conteúdo, sem precisar contratar criadores de verdade.
Como posso criar vídeos de marketing sem uma equipe de produção?
Anúncios de UGC gerados por IA muitas vezes têm desempenho igual ou até melhor do que conteúdos feitos por criadores, graças à iteração mais rápida, qualidade consistente e testes ilimitados. Muitas marcas usam UGC com IA para testes rápidos e escala e, em seguida, utilizam conteúdo de criadores em campanhas principais ou vídeos de lançamento de produto.
Anúncios UGC funcionam para o meu setor?
Anúncios em vídeo UGC funcionam bem em vários setores: e-commerce, DTC, SaaS, aplicativos móveis, suplementos, beleza, moda, fitness, alimentos e bebidas, serviços financeiros e serviços B2C. Qualquer marca que tenha consumidores como público-alvo em plataformas sociais se beneficia de conteúdo autêntico, no estilo de criadores.
Marcas B2B usam uma abordagem de UGC adaptada, com apresentadores profissionais em contextos de negócios. A entrega continua autêntica, mas o cenário e o tom são diferentes.
O que faz um anúncio de UGC ter alta performance?
Anúncios UGC de sucesso incluem: gancho forte nos primeiros 3 segundos, identificação clara do problema, apresentador com quem o público se identifica, estilo de entrega autêntico, demonstração visual do produto, elementos de prova social, CTA direto, formato vertical otimizado para mobile e legendas para visualização sem som.
O gerador de roteiros com IA da HeyGen incorpora esses elementos. Ou escreva roteiros personalizados usando estruturas comprovadas
Posso criar conteúdo em estilo UGC com o HeyGen?
Crie seu vídeo de treinamento de conformidade uma vez, no seu idioma principal. Depois, use o recurso de tradução do HeyGen para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas suportados. A tradução inclui clonagem de voz (para que o apresentador soe natural em cada idioma) e sincronização labial (para que os movimentos da boca correspondam ao áudio traduzido). Sua versão em espanhol soa como um espanhol nativo, não como inglês dublado.
Posso testar várias variações de anúncios rapidamente?
Sim, essa é a principal vantagem do HeyGen. Gere 20, 50, 100+ variações testando diferentes variáveis: ganchos (primeiros 3 segundos), dores abordadas, benefícios enfatizados, ângulos do produto, CTAs, estilos de apresentador e cenários de fundo.
Quanto custam os anúncios UGC com a HeyGen em comparação com a contratação de criadores?
Custos com criadores: US$ 200 a US$ 500 por vídeo. Testar 50 variações custa de US$ 10.000 a US$ 25.000. HeyGen: assinatura mensal fixa. Vídeos ilimitados. 50 variações custam o mesmo que 5 variações: o valor da sua assinatura.
Cronograma de ROI: A maioria dos profissionais de performance recupera o custo da assinatura nos primeiros 10 a 20 vídeos gerados por IA. Tudo depois disso é puro ganho de margem.
Quais especificações e formatos de vídeo o HeyGen oferece?
O HeyGen exporta anúncios UGC em formatos compatíveis com todas as principais plataformas:
- Vertical 9:16 (1080x1920) para TikTok, Instagram Reels, Stories
- Quadrado 1:1 (1080x1080) para Feed do Instagram, Feed do Facebook
- Horizontal 16:9 (1920x1080) para YouTube, formatos horizontais
- Dimensões personalizadas para posicionamentos específicos
Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?
A produção de vídeos de marketing tradicional exige coordenação de talentos, reserva de estúdios, dias de filmagem e edição de pós-produção — normalmente de 2 a 4 semanas e de US$ 5.000 a mais de US$ 20.000 por vídeo finalizado. O HeyGen gera uma qualidade comparável em minutos, por uma fração desse custo. Quando as campanhas mudam ou o conteúdo precisa de atualizações, você simplesmente regenera o vídeo em vez de refilmar. As equipes de marketing relatam uma criação de conteúdo 3x mais rápida e custos de produção drasticamente menores.
Posso traduzir anúncios UGC para campanhas internacionais?
Sim. Crie anúncios UGC no seu idioma principal, traduza para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. O mesmo avatar fala fluentemente espanhol, francês, alemão, japonês e mandarim com pronúncia natural.
Lance campanhas internacionais sem contratar criadores locais. Uma única criação de anúncio se transforma em versões ilimitadas para diferentes mercados. Uso típico: crie de 5 a 10 conceitos principais de anúncio em inglês, traduza cada um para 5 a 10 idiomas de destino e lance com 50 a 100 variações específicas por mercado.
