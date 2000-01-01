Seus anúncios com melhor desempenho são vídeos em estilo UGC que convertem de 3 a 5 vezes mais do que anúncios de marca produzidos, mas escalá-los é lento e caro. Gerenciar vários criadores, negociar direitos de uso, esperar pelas entregas e pagar de US$ 200 a US$ 500 por vídeo rapidamente pesa no orçamento. Os criadores perdem prazos, a qualidade varia e os direitos de uso expiram, enquanto você ainda precisa de dezenas de variações de anúncios para descobrir o que funciona. Testar novos ângulos leva semanas de briefing e revisões, o que desacelera sua capacidade de competir. Sua velocidade de testes criativos não acompanha suas metas de crescimento.

Com a HeyGen A Solução HeyGen

Criador de anúnciosde IA da HeyGengera anúncios em vídeo UGC autênticos sem precisar contratar creators. Escolha entre diversos avatares de IA que produzem conteúdo no estilo de criador e com aparência nativa para TikTok e Instagram. Basta digitar o seu roteiro, selecionar um apresentador e gerar anúncios em minutos, sem gestão de creators, sem negociação de direitos de uso e sem espera. Precisa de 50 variações de anúncios para testar diferentes ganchos, abordagens e CTAs? Gere tudo em uma única sessão, testando demos, depoimentos, unboxing e tutoriais com o mesmo apresentador. O que custaria US$ 25.000 em cachês de creators pode ser criado em uma única tarde.

Apresentadores em avatar falam mais de 175 idiomas com naturalidade e sincronização labial. Lance o mesmo criativo de anúncio UGC globalmente usando campanhas de vídeo localizadas sem contratar criadores regionais ou aumentar o orçamento.