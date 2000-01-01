Crie vídeos de lançamento de produtos que gerem vendas

Transforme lançamentos de produtos em conteúdo em vídeo que gera receita. Crie vídeos profissionais de anúncio para Instagram, LinkedIn, YouTube e TikTok em poucos minutos. Não é preciso câmera, equipe ou habilidades de edição.

Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.

O Problema de Marketing

Veja como equipes de marketing como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com uma plataforma inovadora de texto para vídeo com IA.

Sem o HeyGen

O Gargalo no Lançamento de Produtos

O Gargalo no Lançamento de Produtos

Seu produto está pronto. Sua data de lançamento está definida. Mas o seu vídeo de anúncio não está. Coordenar a produção de vídeo significa contratar talentos, alugar equipamentos, esperar semanas pelas edições. Quando o seu vídeo é finalmente aprovado, os concorrentes já capturaram a atenção do mercado.

Escalar isso em todo o seu portfólio de produtos multiplica esses problemas. Vinte novos SKUs significam vinte filmagens de vídeo separadas a US$ 5.000 cada. As agências estimam de 4 a 6 semanas por vídeo. Os gerentes de produto não podem esperar tanto. Os orçamentos de marketing não conseguem ir tão longe. E quando as especificações do produto mudam antes do lançamento, você precisa recomeçar do zero.


Com a HeyGen

A Solução HeyGen

A Solução HeyGen

HeyGen's product launch video maker turns your product brief into professional announcement videos in minutes. Type your product description, select an AI avatar presenter, and generate launch-ready content without cameras or studios. Your video exports automatically in every format: vertical for Instagram and TikTok, square for social feeds, horizontal for YouTube.

Lançando cinquenta produtos? Gere cinquenta vídeos em uma única sessão com a criação em lote. Lançamento global? Traduza seu vídeo de anúncio para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. As especificações do produto mudaram? Edite seu roteiro e gere tudo de novo em cinco minutos. Seu conteúdo de lançamento permanece atualizado sem atrasos de produção ou regravações caras.

Tudo o que as equipes de marketing precisam para criar em escala

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.

Capacidade de Lançamento de Múltiplos Produtos

Lance todo o seu catálogo de produtos com conteúdo em vídeo. A criação em massa da HeyGen gera vídeos de anúncio para SKUs ilimitados a partir de um único upload de CSV. Diferentes categorias de produtos recebem apresentadores diferentes, mantendo uma identidade de marca consistente em todo o seu portfólio.


A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

Vídeos de Lançamento Otimizados para Plataformas

Crie uma vez e publique em todos os lugares. Exporte em vertical 9:16 para Instagram e TikTok, quadrado 1:1 para feeds sociais e horizontal 16:9 para YouTube e LinkedIn. Nada de redimensionar manualmente. Cada formato mantém qualidade profissional com o enquadramento correto.

Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

Lançamentos Globais Multilíngues

Lance simultaneamente em todos os mercados. Traduza seu vídeo de anúncio para mais de 175 idiomas com clonagem de voz que soa nativa. A tecnologia de sincronização labial ajusta os movimentos da boca ao áudio traduzido. Personalize detalhes regionais como preços e disponibilidade para cada mercado.


Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

Apresentadores de Produtos com Avatar de IA

Escolha entre mais de 120 avatares de IA variados ou crie avatares personalizados a partir de fotos. Apresentadores especialistas em tecnologia para lançamentos de software. Rostos amigáveis para produtos de consumo. Avatares com estilo executivo para anúncios B2B. Seu avatar está sempre disponível e entrega perfeitamente todas as vezes.

Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

Modelos de vídeo de lançamento

Modelos prontos para cenários comuns de lançamento de produtos. Lançamento de novo recurso de software. Introdução de nova linha de produtos. Lançamento de edição limitada. Apresentação de coleção sazonal. Escolha o modelo, adicione os detalhes do produto e gere o vídeo.

A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

Atualizações de Lançamento Instantâneo

Mudou a especificação do produto? Atualizou o preço? Edite o roteiro e gere tudo de novo em minutos. Sem refilmagens, sem atrasos de produção. Teste diferentes abordagens de mensagem. Faça testes A/B para descobrir qual narrativa de produto mais ressoa com o seu público.


Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style. A blurred image of the described scene is in the background.

Do briefing ao vídeo publicado em 3 etapas

Etapa 1

Insira os detalhes do produto

Digite a descrição do seu produto, principais recursos, preço e disponibilidade. Ou faça o upload de briefings de produto ou releases de imprensa já existentes. Para lançamentos com vários produtos, envie um arquivo CSV com todos os detalhes de SKU para criação em lote.


A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Etapa 2

Crie o Vídeo do Seu Lançamento

Selecione um avatar de IA que combine com a categoria do seu produto. Escolha o cenário de fundo. Adicione imagens do produto, logotipos e cores da marca. Veja uma prévia exata de como o seu vídeo de anúncio ficará.


A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Etapa 3

Gerar e Distribuir

Clique em gerar. Em poucos minutos, você terá um vídeo de marketing profissional. Exporte em todos os formatos de proporção para cada canal. Precisa de alcance global? Traduza para qualquer idioma com um clique. Entregue conteúdo na mesma velocidade do seu calendário de marketing.

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Feito para Todas as Necessidades de Marketing

Lançamentos de Software e Produtos SaaS

Lançamentos de Software e Produtos SaaS

Anuncie novos recursos, grandes atualizações e lançamentos de plataforma com vídeos que demonstrem o que há de novo. Produtos técnicos ganham explicações claras com gravações de tela mostrando os recursos em ação.


Lançamentos de E-commerce e Produtos de Consumo

Lançamentos de E-commerce e Produtos de Consumo

Lance novas coleções, produtos sazonais ou edições limitadas com vídeos envolventes de revelação de produtos. Gere vídeos individuais para cada SKU ou vídeos de visão geral da coleção.

Lançamentos de Soluções B2B e Corporativas

Lançamentos de Soluções B2B e Corporativas

Apresente novas soluções B2B com vídeos profissionais de anúncio. Avatares em estilo executivo comunicam com clareza as propostas de valor para os tomadores de decisão.


Lançamentos de Aplicativos Móveis

Lançamentos de Aplicativos Móveis

Impulsione downloads com vídeos de lançamento do app que destacam os principais recursos. Crie uma única peça e use-a como prévia na App Store, teaser nas redes sociais e vídeo na landing page.


Lançamentos de Hardware e Produtos Físicos

Lançamentos de Hardware e Produtos Físicos

Apresente produtos físicos com vídeos que combinam um apresentador em IA e fotos do produto. Explique recursos e demonstre casos de uso sem precisar de produções elaboradas de filmagem.


Edições Limitadas e Lançamentos Exclusivos

Edições Limitadas e Lançamentos Exclusivos

Crie senso de urgência em torno de produtos de edição limitada. Vídeos de lançamento enfatizam a escassez, destacam elementos únicos e estimulam ações imediatas antes que o estoque acabe.


Resultado comprovado: a Vision Creative Labs ajudou clientes a saírem de 1–2 vídeos por ano para 50–60 por dia com o HeyGen.

O produto que mais cresce no G2, e não é à toa

De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos redatores a mesma liberdade criativa no processo que eu tenho quando se trata de meios de narrativa visual."

Steve Sowrey, Designer de Mídias Educacionais
play buttonWatch video
Laboratórios Criativos Vision
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um programa que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu podia escrever um roteiro, enviar, e nunca mais precisar ficar na frente de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado a nossa equipe. Conseguimos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programas
play buttonWatch video
Tem dúvidas? Nós temos as respostas

O que são vídeos de lançamento de produto?

Vídeos de lançamento de produtos são vídeos de marketing que anunciam e apresentam novos produtos. Eles destacam recursos, explicam benefícios e geram expectativa em torno de novos lançamentos. A HeyGen cria vídeos profissionais de anúncio usando avatares de IA e síntese de voz, sem necessidade de câmeras ou estúdios.

Como criar um vídeo de lançamento de produto sem precisar filmar?

Digite os detalhes do seu produto no HeyGen. Selecione um apresentador com avatar de IA. Escolha o estilo visual e adicione os elementos da sua marca. Clique em gerar e o HeyGen cria um vídeo pronto de anúncio de produto em poucos minutos. Nenhuma câmera ou habilidade de edição é necessária.


Qual deve ser a duração de um vídeo de lançamento de produto?

Instagram e TikTok: 15 a 45 segundos. LinkedIn: 45 a 90 segundos. YouTube: 60 a 180 segundos. Site: 60 a 90 segundos. Vídeos mais curtos geram taxas de conclusão mais altas nas plataformas sociais.



Posso traduzir vídeos de lançamento de produtos para lançamentos globais?

Sim. Crie seu vídeo no seu idioma principal e depois traduza para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. Lance simultaneamente em todos os mercados com conteúdo no idioma nativo.


E se os detalhes do produto mudarem antes do lançamento?

Edite o roteiro com as informações atualizadas e gere um novo vídeo em minutos. Não são necessárias novas filmagens. Muitas equipes de produto criam vídeos iniciais logo no começo e depois atualizam com os detalhes finais pouco antes do lançamento.


Posso mostrar meu produto real no vídeo?

Sim. Envie fotos do produto, capturas de tela ou gravações de demonstração. Combine o apresentador com avatar de IA com os visuais do seu produto para contar a história completa do produto.


Posso personalizar vídeos para espectadores individuais?

Sim. A HeyGen oferece personalização dinâmica com campos variáveis para nomes, empresas e detalhes personalizados. Crie um único modelo e depois gere milhares de versões personalizadas para marketing baseado em contas (ABM), prospecção de vendas ou campanhas de engajamento de clientes. A Videoimagem produziu mais de 50.000 vídeos personalizados para a AB InBev usando essa abordagem.

Com que rapidez posso criar vídeos de marketing?

A HeyGen oferece suporte a vídeos de vários comprimentos para se adequar ao seu design de treinamento. A maioria dos módulos de conformidade funciona bem na faixa de 3 a 10 minutos para abordagens de microlearning, mas você pode criar conteúdos mais longos para tópicos mais abrangentes. Para treinamentos estendidos (20+ minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos ou módulos para melhorar o engajamento dos alunos e o acompanhamento do progresso.

Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?

A produção de vídeos de marketing tradicional exige coordenação de talentos, reserva de estúdios, dias de filmagem e edição de pós-produção — normalmente de 2 a 4 semanas e de US$ 5.000 a mais de US$ 20.000 por vídeo finalizado. O HeyGen gera uma qualidade comparável em minutos, por uma fração desse custo. Quando as campanhas mudam ou o conteúdo precisa de atualizações, você simplesmente regenera em vez de refilmar. As equipes de marketing relatam uma criação de conteúdo 3x mais rápida e custos de produção drasticamente menores.

Como o HeyGen se compara à contratação de uma agência de vídeo?

Agências tradicionais cobram de US$ 5.000 a US$ 15.000 por vídeo, com prazos de 2 a 4 semanas. O HeyGen gera vídeos com qualidade equivalente em poucos minutos, por uma fração do custo, com vídeos e revisões ilimitados.


Vídeo com IA é adequado tanto para marketing quanto para treinamento?

Com certeza. Muitas organizações usam vídeos com IA tanto para marketing externo quanto para iniciativas internas de aprendizagem, incluindo campanhas de vídeo localizadas para alcançar públicos em diferentes regiões.

Comece a criar vídeos de marketing hoje mesmo

Pare de esperar semanas por conteúdos que deveriam ser entregues amanhã. Gere vídeos de marketing profissionais em minutos, faça a localização para mercados globais instantaneamente e aumente sua produção de conteúdo sem precisar aumentar a equipe ou o orçamento. Junte-se às equipes de marketing da HubSpot, Ogilvy e Publicis que já transformaram a forma como criam.

