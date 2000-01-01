Sem o HeyGen O Gargalo no Lançamento de Produtos

Seu produto está pronto. Sua data de lançamento está definida. Mas o seu vídeo de anúncio não está. Coordenar a produção de vídeo significa contratar talentos, alugar equipamentos, esperar semanas pelas edições. Quando o seu vídeo é finalmente aprovado, os concorrentes já capturaram a atenção do mercado.

Escalar isso em todo o seu portfólio de produtos multiplica esses problemas. Vinte novos SKUs significam vinte filmagens de vídeo separadas a US$ 5.000 cada. As agências estimam de 4 a 6 semanas por vídeo. Os gerentes de produto não podem esperar tanto. Os orçamentos de marketing não conseguem ir tão longe. E quando as especificações do produto mudam antes do lançamento, você precisa recomeçar do zero.



