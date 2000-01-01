Crie vídeos de lançamento de produtos que gerem vendas
Transforme lançamentos de produtos em conteúdo em vídeo que gera receita. Crie vídeos profissionais de anúncio para Instagram, LinkedIn, YouTube e TikTok em poucos minutos. Não é preciso câmera, equipe ou habilidades de edição.
- Atualize o conteúdo instantaneamente quando os produtos mudarem
O Problema de Marketing
O Gargalo no Lançamento de Produtos
Seu produto está pronto. Sua data de lançamento está definida. Mas o seu vídeo de anúncio não está. Coordenar a produção de vídeo significa contratar talentos, alugar equipamentos, esperar semanas pelas edições. Quando o seu vídeo é finalmente aprovado, os concorrentes já capturaram a atenção do mercado.
Escalar isso em todo o seu portfólio de produtos multiplica esses problemas. Vinte novos SKUs significam vinte filmagens de vídeo separadas a US$ 5.000 cada. As agências estimam de 4 a 6 semanas por vídeo. Os gerentes de produto não podem esperar tanto. Os orçamentos de marketing não conseguem ir tão longe. E quando as especificações do produto mudam antes do lançamento, você precisa recomeçar do zero.
A Solução HeyGen
HeyGen's product launch video maker turns your product brief into professional announcement videos in minutes. Type your product description, select an AI avatar presenter, and generate launch-ready content without cameras or studios. Your video exports automatically in every format: vertical for Instagram and TikTok, square for social feeds, horizontal for YouTube.
Lançando cinquenta produtos? Gere cinquenta vídeos em uma única sessão com a criação em lote. Lançamento global? Traduza seu vídeo de anúncio para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. As especificações do produto mudaram? Edite seu roteiro e gere tudo de novo em cinco minutos. Seu conteúdo de lançamento permanece atualizado sem atrasos de produção ou regravações caras.
Tudo o que as equipes de marketing precisam para criar em escala
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.
Capacidade de Lançamento de Múltiplos Produtos
Lance todo o seu catálogo de produtos com conteúdo em vídeo. A criação em massa da HeyGen gera vídeos de anúncio para SKUs ilimitados a partir de um único upload de CSV. Diferentes categorias de produtos recebem apresentadores diferentes, mantendo uma identidade de marca consistente em todo o seu portfólio.
Vídeos de Lançamento Otimizados para Plataformas
Crie uma vez e publique em todos os lugares. Exporte em vertical 9:16 para Instagram e TikTok, quadrado 1:1 para feeds sociais e horizontal 16:9 para YouTube e LinkedIn. Nada de redimensionar manualmente. Cada formato mantém qualidade profissional com o enquadramento correto.
Lançamentos Globais Multilíngues
Lance simultaneamente em todos os mercados. Traduza seu vídeo de anúncio para mais de 175 idiomas com clonagem de voz que soa nativa. A tecnologia de sincronização labial ajusta os movimentos da boca ao áudio traduzido. Personalize detalhes regionais como preços e disponibilidade para cada mercado.
Apresentadores de Produtos com Avatar de IA
Escolha entre mais de 120 avatares de IA variados ou crie avatares personalizados a partir de fotos. Apresentadores especialistas em tecnologia para lançamentos de software. Rostos amigáveis para produtos de consumo. Avatares com estilo executivo para anúncios B2B. Seu avatar está sempre disponível e entrega perfeitamente todas as vezes.
Modelos de vídeo de lançamento
Modelos prontos para cenários comuns de lançamento de produtos. Lançamento de novo recurso de software. Introdução de nova linha de produtos. Lançamento de edição limitada. Apresentação de coleção sazonal. Escolha o modelo, adicione os detalhes do produto e gere o vídeo.
Atualizações de Lançamento Instantâneo
Mudou a especificação do produto? Atualizou o preço? Edite o roteiro e gere tudo de novo em minutos. Sem refilmagens, sem atrasos de produção. Teste diferentes abordagens de mensagem. Faça testes A/B para descobrir qual narrativa de produto mais ressoa com o seu público.
Do briefing ao vídeo publicado em 3 etapas
Insira os detalhes do produto
Digite a descrição do seu produto, principais recursos, preço e disponibilidade. Ou faça o upload de briefings de produto ou releases de imprensa já existentes. Para lançamentos com vários produtos, envie um arquivo CSV com todos os detalhes de SKU para criação em lote.
Crie o Vídeo do Seu Lançamento
Selecione um avatar de IA que combine com a categoria do seu produto. Escolha o cenário de fundo. Adicione imagens do produto, logotipos e cores da marca. Veja uma prévia exata de como o seu vídeo de anúncio ficará.
Gerar e Distribuir
Clique em gerar. Em poucos minutos, você terá um vídeo de marketing profissional. Exporte em todos os formatos de proporção para cada canal. Precisa de alcance global? Traduza para qualquer idioma com um clique. Entregue conteúdo na mesma velocidade do seu calendário de marketing.
Feito para Todas as Necessidades de Marketing
Lançamentos de Software e Produtos SaaS
Anuncie novos recursos, grandes atualizações e lançamentos de plataforma com vídeos que demonstrem o que há de novo. Produtos técnicos ganham explicações claras com gravações de tela mostrando os recursos em ação.
Lançamentos de E-commerce e Produtos de Consumo
Lance novas coleções, produtos sazonais ou edições limitadas com vídeos envolventes de revelação de produtos. Gere vídeos individuais para cada SKU ou vídeos de visão geral da coleção.
Lançamentos de Soluções B2B e Corporativas
Apresente novas soluções B2B com vídeos profissionais de anúncio. Avatares em estilo executivo comunicam com clareza as propostas de valor para os tomadores de decisão.
Lançamentos de Aplicativos Móveis
Impulsione downloads com vídeos de lançamento do app que destacam os principais recursos. Crie uma única peça e use-a como prévia na App Store, teaser nas redes sociais e vídeo na landing page.
Lançamentos de Hardware e Produtos Físicos
Apresente produtos físicos com vídeos que combinam um apresentador em IA e fotos do produto. Explique recursos e demonstre casos de uso sem precisar de produções elaboradas de filmagem.
Edições Limitadas e Lançamentos Exclusivos
Crie senso de urgência em torno de produtos de edição limitada. Vídeos de lançamento enfatizam a escassez, destacam elementos únicos e estimulam ações imediatas antes que o estoque acabe.
Resultado comprovado: a Vision Creative Labs ajudou clientes a saírem de 1–2 vídeos por ano para 50–60 por dia com o HeyGen.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que são vídeos de lançamento de produto?
Vídeos de lançamento de produtos são vídeos de marketing que anunciam e apresentam novos produtos. Eles destacam recursos, explicam benefícios e geram expectativa em torno de novos lançamentos. A HeyGen cria vídeos profissionais de anúncio usando avatares de IA e síntese de voz, sem necessidade de câmeras ou estúdios.
Como criar um vídeo de lançamento de produto sem precisar filmar?
Digite os detalhes do seu produto no HeyGen. Selecione um apresentador com avatar de IA. Escolha o estilo visual e adicione os elementos da sua marca. Clique em gerar e o HeyGen cria um vídeo pronto de anúncio de produto em poucos minutos. Nenhuma câmera ou habilidade de edição é necessária.
Qual deve ser a duração de um vídeo de lançamento de produto?
Instagram e TikTok: 15 a 45 segundos. LinkedIn: 45 a 90 segundos. YouTube: 60 a 180 segundos. Site: 60 a 90 segundos. Vídeos mais curtos geram taxas de conclusão mais altas nas plataformas sociais.
Posso traduzir vídeos de lançamento de produtos para lançamentos globais?
Sim. Crie seu vídeo no seu idioma principal e depois traduza para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. Lance simultaneamente em todos os mercados com conteúdo no idioma nativo.
E se os detalhes do produto mudarem antes do lançamento?
Edite o roteiro com as informações atualizadas e gere um novo vídeo em minutos. Não são necessárias novas filmagens. Muitas equipes de produto criam vídeos iniciais logo no começo e depois atualizam com os detalhes finais pouco antes do lançamento.
Posso mostrar meu produto real no vídeo?
Sim. Envie fotos do produto, capturas de tela ou gravações de demonstração. Combine o apresentador com avatar de IA com os visuais do seu produto para contar a história completa do produto.
Posso personalizar vídeos para espectadores individuais?
Sim. A HeyGen oferece personalização dinâmica com campos variáveis para nomes, empresas e detalhes personalizados. Crie um único modelo e depois gere milhares de versões personalizadas para marketing baseado em contas (ABM), prospecção de vendas ou campanhas de engajamento de clientes. A Videoimagem produziu mais de 50.000 vídeos personalizados para a AB InBev usando essa abordagem.
Com que rapidez posso criar vídeos de marketing?
A HeyGen oferece suporte a vídeos de vários comprimentos para se adequar ao seu design de treinamento. A maioria dos módulos de conformidade funciona bem na faixa de 3 a 10 minutos para abordagens de microlearning, mas você pode criar conteúdos mais longos para tópicos mais abrangentes. Para treinamentos estendidos (20+ minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos ou módulos para melhorar o engajamento dos alunos e o acompanhamento do progresso.
Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?
A produção de vídeos de marketing tradicional exige coordenação de talentos, reserva de estúdios, dias de filmagem e edição de pós-produção — normalmente de 2 a 4 semanas e de US$ 5.000 a mais de US$ 20.000 por vídeo finalizado. O HeyGen gera uma qualidade comparável em minutos, por uma fração desse custo. Quando as campanhas mudam ou o conteúdo precisa de atualizações, você simplesmente regenera em vez de refilmar. As equipes de marketing relatam uma criação de conteúdo 3x mais rápida e custos de produção drasticamente menores.
Como o HeyGen se compara à contratação de uma agência de vídeo?
Agências tradicionais cobram de US$ 5.000 a US$ 15.000 por vídeo, com prazos de 2 a 4 semanas. O HeyGen gera vídeos com qualidade equivalente em poucos minutos, por uma fração do custo, com vídeos e revisões ilimitados.
Vídeo com IA é adequado tanto para marketing quanto para treinamento?
Com certeza. Muitas organizações usam vídeos com IA tanto para marketing externo quanto para iniciativas internas de aprendizagem, incluindo campanhas de vídeo localizadas para alcançar públicos em diferentes regiões.
Comece a criar vídeos de marketing hoje mesmo
Pare de esperar semanas por conteúdos que deveriam ser entregues amanhã. Gere vídeos de marketing profissionais em minutos, faça a localização para mercados globais instantaneamente e aumente sua produção de conteúdo sem precisar aumentar a equipe ou o orçamento. Junte-se às equipes de marketing da HubSpot, Ogilvy e Publicis que já transformaram a forma como criam.
