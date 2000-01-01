Campanhas de vídeo localizadas que geram conexão em todos os mercados
Lance campanhas de vídeo multilíngues em mercados globais sem precisar de equipes de produção regionais ou enfrentar atrasos com tradução. Uma única criação de vídeo se transforma em mais de 175 versões localizadas, com clonagem de voz de som nativo e sincronização labial. Expanda o marketing internacional sem aumentar o orçamento.
- Atualize o conteúdo instantaneamente quando os produtos mudarem
O Problema de Marketing
Veja como equipes de marketing como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com uma plataforma inovadora de texto para vídeo com IA.
O Gargalo do Marketing Global
Seu produto é vendido em 15 países, mas as campanhas de marketing são lançadas apenas em inglês. Os mercados internacionais recebem conteúdo genérico com legendas, quando muito. Você sabe que conteúdo no idioma nativo tem desempenho melhor, mas criar campanhas de vídeo localizadas significa produções separadas para cada mercado. A legendagem e dublagem de vídeo pelos métodos tradicionais custa de US$ 3.000 a US$ 8.000 por idioma. Uma campanha em 10 mercados custa de US$ 30.000 a US$ 80.000 antes mesmo do investimento em mídia. As equipes regionais esperam meses até a matriz criar o conteúdo e depois mais algumas semanas pela tradução. Quando sua campanha em espanhol finalmente vai ao ar, a campanha em inglês já está desatualizada. A dublagem soa robótica. As legendas exigem que o público assista com o som ligado. Suas campanhas internacionais têm desempenho abaixo do esperado não porque a mensagem esteja errada, mas porque a forma de entrega parece estrangeira.
A Solução HeyGen
HeyGen transforma uma única campanha em vídeo em versões localizadas ilimitadas, com clonagem de voz de som nativo e sincronização labial. Crie sua campanha uma vez, no seu idioma principal. Com um clique, ela é traduzida para espanhol, francês, alemão, japonês, mandarim, árabe e mais de 170 outros idiomas. Seu avatar fala o idioma nativo fluentemente em cada mercado, sem dublagem estranha. A clonagem de voz captura o tom e o estilo de apresentação em todos os idiomas. A sincronização labial ajusta os movimentos da boca ao áudio traduzido. Personalize por mercado: preços regionais, moeda local, ofertas específicas para cada região. Lance todos os mercados simultaneamente. Nada de lançamentos escalonados. As atualizações são distribuídas instantaneamente para todos os mercados.
Tudo o que as equipes de marketing precisam para criar em escala
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.
Localização em mais de 175 idiomas
Transforme campanhas em vídeo em versões no idioma nativo para qualquer mercado global. Espanhol, francês, alemão, português, japonês, mandarim, coreano, árabe, hindi e mais de 165 outros idiomas. Clonagem de voz natural, não uma narração robótica de texto para fala. Sua campanha soa como uma produção profissional para cada mercado. Opções de dialetos regionais garantem adequação ao mercado: espanhol latino-americano para o México, espanhol europeu para a Espanha.
Mais de 175 idiomas e dialetos regionais
Síntese de voz natural por idioma
Emoção e ênfase preservadas
Seleção de sotaque regional
Clonagem de Voz com Autenticidade Cultural
A clonagem de voz mantém as características vocais do seu apresentador em todos os idiomas. Mesmo tom, mesma energia, mesma personalidade de marca, naturalmente adaptados a cada idioma. A versão em espanhol preserva a expressividade. A versão em japonês respeita a formalidade do ambiente de negócios. A versão em francês mantém a sofisticação. Cada localização soa culturalmente autêntica, sem parecer uma simples tradução.
Clonagem de voz em todos os idiomas
Manter a personalidade do apresentador globalmente
Adaptação cultural da entrega
Sensação local autêntica em cada mercado
Tecnologia de sincronização labial
A sincronização labial avançada faz com que os movimentos da boca do avatar acompanhem o áudio traduzido em qualquer idioma. Palavras em espanhol combinam com movimentos labiais em espanhol. Frases em japonês acompanham a articulação em japonês. O público vê uma fala natural, sem aquele descompasso óbvio de dublagem. Isso é fundamental para gerar confiança e garantir uma apresentação profissional em escala global.
Sincronização labial em mais de 175 idiomas
Movimento natural da boca por idioma
Elimina o efeito de dublagem
Apresentação profissional em nível global
Personalização Regional
Localização vai além da tradução. Personalize o conteúdo por mercado: preços regionais, moeda local, ofertas específicas por mercado, endereços de escritórios regionais, parcerias locais, requisitos de conformidade. Sua campanha para os EUA mostra preços em dólar e o escritório de Nova York. A campanha em espanhol mostra preços em euro e o escritório de Madri. Cada mercado recebe conteúdo relevante e adequado ao contexto local.
Preços e moeda por região
Ofertas específicas para o mercado
Informações de contato local
Adaptação de evento cultural
Lançamentos Simultâneos em Múltiplos Mercados
Lance campanhas em todos os mercados no mesmo dia. Nada de lançamentos escalonados. Lançamento global de produto? Todos os mercados entram no ar simultaneamente com campanhas em idioma nativo. Promoção de Black Friday? Todas as regiões entram no ar juntas. Vantagem competitiva de velocidade em todos os mercados.
Lançamentos globais no mesmo dia
Sem atrasos regionais
Todos os mercados simultaneamente
Impulso global em crescimento
Do briefing ao vídeo publicado em 3 etapas
Crie sua campanha principal
Desenvolva sua campanha em vídeo no seu idioma principal. Escreva o roteiro da sua mensagem, selecione o avatar de IA, crie os elementos visuais e adicione os recursos da sua marca. Isso se torna a base para todas as versões localizadas. A IA da HeyGen ajuda a estruturar a mensagem para garantir adaptação cultural.
Localizar para os mercados-alvo
Selecione os mercados-alvo e os idiomas. Espanhol para Espanha e América Latina. Francês para França e Quebec. Alemão para a região DACH. Português para o Brasil. Japonês, mandarim, árabe e qualquer combinação de mais de 175 idiomas. O HeyGen gera versões em idioma nativo com clonagem de voz e sincronização labial automaticamente. Adicione personalizações específicas para cada mercado: preços regionais, ofertas locais, informações de contato.
Lance e otimize globalmente
Lance campanhas localizadas em todos os mercados simultaneamente. Faça upload para plataformas sociais por região. Inicie anúncios pagos nos idiomas locais. Acompanhe o desempenho por mercado. Otimize com base em dados específicos de cada mercado. Atualize as campanhas globalmente conforme necessário
Feito para Todas as Necessidades de Marketing
Lançamentos Globais de Produtos
Lance produtos simultaneamente em todos os mercados internacionais com campanhas em idioma nativo. Nada de regiões esperando por meses. Cada mercado entra no ar no primeiro dia com campanhas profissionais, que soam naturais e impulsionam o reconhecimento da marca em todo o mundo.
Caso de uso: empresa de SaaS lança um recurso da plataforma globalmente. Localiza para 12 idiomas que cobrem os principais mercados. Todos os mercados são lançados simultaneamente. A adoção global é 3 vezes mais rápida do que em lançamentos escalonados.
Entrada em mercados regionais
Entre em novos mercados com credibilidade usando vídeos de depoimentos que geram confiança por meio de histórias de clientes no idioma local.
Caso de uso: marca de e-commerce se expande para mercados europeus. Localiza para alemão, francês, italiano e espanhol. Lança simultaneamente em toda a Europa. A receita europeia atinge 40% da receita dos EUA em 6 meses.
Campanhas Sazonais e de Feriados
Adapte campanhas sazonais para feriados regionais e eventos culturais. Black Friday para os EUA. Dia dos Solteiros para a China. Diwali para a Índia. Cada região recebe campanhas sazonais culturalmente relevantes, adaptadas aos feriados locais e às estações de cada hemisfério.
Caso de uso: marca de moda cria campanhas sazonais. Faz a localização para estações, feriados e eventos culturais de cada região. A receita sazonal global aumenta 55% com campanhas relevantes para cada mercado.
Resultado comprovado: marcas de e-commerce registram taxas de conversão 48% maiores com conteúdo de vídeo localizado em comparação com páginas apenas em inglês.
Localização para E-commerce e Varejo
Escalone o marketing de vídeo para e-commerce em mercados internacionais. Vídeos de produtos localizados por região, exibindo preços locais, formas de pagamento e informações de envio. Aumente a confiança do comprador com informações de compra relevantes para cada localidade.
Caso de uso: Marca de eletrônicos de consumo localiza demonstrações de produtos para 15 idiomas que cobrem os marketplaces da Amazon em todo o mundo. A receita internacional cresce 67% ano após ano.
Publicidade Paga em Diferentes Mercados
Escale a mídia paga e a publicidade digital internacionalmente com anúncios em vídeo localizados. Anúncios no TikTok, Instagram, Facebook e YouTube nos idiomas locais. Teste criativos de anúncios em diferentes mercados. Escale os anúncios vencedores em nível regional.
Caso de uso: marca DTC veicula anúncios em 10 mercados. Cria 5 conceitos, localiza cada um para 10 idiomas. Testa em todos os mercados. O ROAS internacional melhora em 40% e o CAC diminui em 35%.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade.
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que é criação de vídeos com IA para marketing?
O marketing de vídeo localizado adapta o conteúdo em vídeo para idiomas, regiões e culturas específicas. Além da tradução, ele inclui nuances culturais, personalização regional, locução nativa e relevância local. Muitas marcas combinam a localização com formatos de performance como anúncios em vídeo UGC para gerar resultados em campanhas pagas internacionais.
O que são campanhas multilíngues?
Campanhas multilíngues são iniciativas de marketing executadas simultaneamente em vários idiomas. Em vez de campanhas apenas em inglês, as campanhas multilíngues alcançam públicos diversos com conteúdo em sua língua nativa. A HeyGen gera vídeos de campanhas multilíngues a partir de um único conteúdo-fonte, usando clonagem de voz para garantir uma entrega natural em cada idioma.
Para quantos idiomas você consegue fazer a localização?
HeyGen oferece suporte a mais de 175 idiomas, incluindo espanhol, francês, alemão, italiano, português, mandarim, japonês, coreano, árabe, hindi, russo, turco e mais de 165 outros. Opções de dialetos regionais garantem uma comunicação adequada a cada mercado. O espanhol da América Latina é diferente do espanhol europeu. O português do Brasil é diferente do português europeu.
A clonagem de voz funciona em todos os idiomas?
Sim. A clonagem de voz da HeyGen funciona em todos os mais de 175 idiomas compatíveis. A clonagem de voz captura as características vocais do apresentador e se adapta naturalmente a cada idioma de destino. A qualidade permanece consistente entre os idiomas, com uma entrega natural e com som humano.
O que é dublagem labial (lip-sync) e por que ela é importante?
A sincronização labial ajusta os movimentos da boca do avatar ao áudio falado em cada idioma. Uma boa sincronização labial cria uma experiência de visualização natural. Uma sincronização ruim indica dublagem de baixa qualidade, reduzindo a credibilidade. A sincronização labial da HeyGen garante movimentos naturais da boca que acompanham o áudio em todos os idiomas.
Você pode lançar campanhas em todos os mercados simultaneamente?
Sim. O HeyGen possibilita lançamentos globais realmente simultâneos. Crie a campanha principal, localize para todos os idiomas-alvo no mesmo dia e faça o lançamento em todos os mercados ao mesmo tempo. Lançamentos de produtos, campanhas sazonais e ofertas promocionais entram no ar globalmente de uma só vez.
Vocês conseguem personalizar campanhas para cada mercado além da simples tradução?
Sim. A personalização regional inclui precificação na moeda local, ofertas específicas para cada mercado, localização de escritórios regionais, menções a parcerias locais, conformidade com regulamentações locais, adaptação cultural de imagens e referências a eventos regionais.
Com que rapidez posso criar vídeos de marketing?
A HeyGen oferece suporte a vídeos de vários comprimentos para se adequar ao seu design de treinamento. A maioria dos módulos de compliance funciona bem na faixa de 3 a 10 minutos para abordagens de microlearning, mas você pode criar conteúdos mais longos para tópicos mais abrangentes. Para treinamentos estendidos (20+ minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos ou módulos para melhorar o engajamento dos alunos e o acompanhamento do progresso.
Explorar mais soluções
Comece a criar vídeos de marketing hoje mesmo
Pare de esperar semanas por conteúdos que deveriam ser lançados amanhã. Gere vídeos de marketing profissionais em minutos, faça a localização para mercados globais instantaneamente e aumente sua produção de conteúdo sem precisar aumentar sua equipe ou seu orçamento. Junte-se às equipes de marketing da HubSpot, Ogilvy e Publicis que já transformaram a forma como criam.
