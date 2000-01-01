Lançamentos Globais de Produtos Lance produtos simultaneamente em todos os mercados internacionais com campanhas em idioma nativo. Nada de regiões esperando por meses. Cada mercado entra no ar no primeiro dia com campanhas profissionais, que soam naturais e impulsionam o reconhecimento da marca em todo o mundo. Caso de uso: empresa de SaaS lança um recurso da plataforma globalmente. Localiza para 12 idiomas que cobrem os principais mercados. Todos os mercados são lançados simultaneamente. A adoção global é 3 vezes mais rápida do que em lançamentos escalonados.



Entrada em mercados regionais Entre em novos mercados com credibilidade usando vídeos de depoimentos que geram confiança por meio de histórias de clientes no idioma local. Caso de uso: marca de e-commerce se expande para mercados europeus. Localiza para alemão, francês, italiano e espanhol. Lança simultaneamente em toda a Europa. A receita europeia atinge 40% da receita dos EUA em 6 meses.



Campanhas Sazonais e de Feriados Adapte campanhas sazonais para feriados regionais e eventos culturais. Black Friday para os EUA. Dia dos Solteiros para a China. Diwali para a Índia. Cada região recebe campanhas sazonais culturalmente relevantes, adaptadas aos feriados locais e às estações de cada hemisfério. Caso de uso: marca de moda cria campanhas sazonais. Faz a localização para estações, feriados e eventos culturais de cada região. A receita sazonal global aumenta 55% com campanhas relevantes para cada mercado. Resultado comprovado: marcas de e-commerce registram taxas de conversão 48% maiores com conteúdo de vídeo localizado em comparação com páginas apenas em inglês.



Localização para E-commerce e Varejo Escalone o marketing de vídeo para e-commerce em mercados internacionais. Vídeos de produtos localizados por região, exibindo preços locais, formas de pagamento e informações de envio. Aumente a confiança do comprador com informações de compra relevantes para cada localidade. Caso de uso: Marca de eletrônicos de consumo localiza demonstrações de produtos para 15 idiomas que cobrem os marketplaces da Amazon em todo o mundo. A receita internacional cresce 67% ano após ano.

