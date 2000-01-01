Campanhas de vídeo localizadas que geram conexão em todos os mercados

Lance campanhas de vídeo multilíngues em mercados globais sem precisar de equipes de produção regionais ou enfrentar atrasos com tradução. Uma única criação de vídeo se transforma em mais de 175 versões localizadas, com clonagem de voz de som nativo e sincronização labial. Expanda o marketing internacional sem aumentar o orçamento.


  • Não é necessário cartão de crédito
  • Atualize o conteúdo instantaneamente quando os produtos mudarem
-Vídeos gerados
-Avatares gerados
-Vídeos traduzidos
dia de trabalho
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
dia de trabalho
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
dia de trabalho
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.

O Problema de Marketing

Veja como equipes de marketing como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com uma plataforma inovadora de texto para vídeo com IA.

Sem o HeyGen

O Gargalo do Marketing Global

O Gargalo do Marketing Global

Seu produto é vendido em 15 países, mas as campanhas de marketing são lançadas apenas em inglês. Os mercados internacionais recebem conteúdo genérico com legendas, quando muito. Você sabe que conteúdo no idioma nativo tem desempenho melhor, mas criar campanhas de vídeo localizadas significa produções separadas para cada mercado. A legendagem e dublagem de vídeo pelos métodos tradicionais custa de US$ 3.000 a US$ 8.000 por idioma. Uma campanha em 10 mercados custa de US$ 30.000 a US$ 80.000 antes mesmo do investimento em mídia. As equipes regionais esperam meses até a matriz criar o conteúdo e depois mais algumas semanas pela tradução. Quando sua campanha em espanhol finalmente vai ao ar, a campanha em inglês já está desatualizada. A dublagem soa robótica. As legendas exigem que o público assista com o som ligado. Suas campanhas internacionais têm desempenho abaixo do esperado não porque a mensagem esteja errada, mas porque a forma de entrega parece estrangeira.

Com a HeyGen

A Solução HeyGen

A Solução HeyGen

HeyGen transforma uma única campanha em vídeo em versões localizadas ilimitadas, com clonagem de voz de som nativo e sincronização labial. Crie sua campanha uma vez, no seu idioma principal. Com um clique, ela é traduzida para espanhol, francês, alemão, japonês, mandarim, árabe e mais de 170 outros idiomas. Seu avatar fala o idioma nativo fluentemente em cada mercado, sem dublagem estranha. A clonagem de voz captura o tom e o estilo de apresentação em todos os idiomas. A sincronização labial ajusta os movimentos da boca ao áudio traduzido. Personalize por mercado: preços regionais, moeda local, ofertas específicas para cada região. Lance todos os mercados simultaneamente. Nada de lançamentos escalonados. As atualizações são distribuídas instantaneamente para todos os mercados.

Tudo o que as equipes de marketing precisam para criar em escala

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.

Localização em mais de 175 idiomas

Transforme campanhas em vídeo em versões no idioma nativo para qualquer mercado global. Espanhol, francês, alemão, português, japonês, mandarim, coreano, árabe, hindi e mais de 165 outros idiomas. Clonagem de voz natural, não uma narração robótica de texto para fala. Sua campanha soa como uma produção profissional para cada mercado. Opções de dialetos regionais garantem adequação ao mercado: espanhol latino-americano para o México, espanhol europeu para a Espanha.

Mais de 175 idiomas e dialetos regionais

Síntese de voz natural por idioma

Emoção e ênfase preservadas

Seleção de sotaque regional

Uma interface de software exibe uma mensagem de texto de 'Jennifer' explicando como é fácil criar vídeos com IA usando voz personalizada, ao lado de um vídeo de uma mulher falando.

Clonagem de Voz com Autenticidade Cultural

A clonagem de voz mantém as características vocais do seu apresentador em todos os idiomas. Mesmo tom, mesma energia, mesma personalidade de marca, naturalmente adaptados a cada idioma. A versão em espanhol preserva a expressividade. A versão em japonês respeita a formalidade do ambiente de negócios. A versão em francês mantém a sofisticação. Cada localização soa culturalmente autêntica, sem parecer uma simples tradução.

Clonagem de voz em todos os idiomas

Manter a personalidade do apresentador globalmente

Adaptação cultural da entrega

Sensação local autêntica em cada mercado

Interface de compartilhamento de vídeo com botão 'Copiar link' e opções de redes sociais, sobreposta a um vídeo de um homem falando, com um cursor rosa apontando para 'Copiar link'.

Tecnologia de sincronização labial

A sincronização labial avançada faz com que os movimentos da boca do avatar acompanhem o áudio traduzido em qualquer idioma. Palavras em espanhol combinam com movimentos labiais em espanhol. Frases em japonês acompanham a articulação em japonês. O público vê uma fala natural, sem aquele descompasso óbvio de dublagem. Isso é fundamental para gerar confiança e garantir uma apresentação profissional em escala global.

Sincronização labial em mais de 175 idiomas

Movimento natural da boca por idioma

Elimina o efeito de dublagem

Apresentação profissional em nível global

Serviço de localização de vídeo exibindo um menu de seleção de idioma com o inglês destacado, ladeado por clipes de vídeo de mulheres falando espanhol e chinês.

Personalização Regional

Localização vai além da tradução. Personalize o conteúdo por mercado: preços regionais, moeda local, ofertas específicas por mercado, endereços de escritórios regionais, parcerias locais, requisitos de conformidade. Sua campanha para os EUA mostra preços em dólar e o escritório de Nova York. A campanha em espanhol mostra preços em euro e o escritório de Madri. Cada mercado recebe conteúdo relevante e adequado ao contexto local.

Preços e moeda por região

Ofertas específicas para o mercado

Informações de contato local

Adaptação de evento cultural

Mulher sorridente de cabelo cacheado segura um frasco conta-gotas preto da LIQUIA, com uma imagem menor do frasco no canto superior esquerdo.

Lançamentos Simultâneos em Múltiplos Mercados

Lance campanhas em todos os mercados no mesmo dia. Nada de lançamentos escalonados. Lançamento global de produto? Todos os mercados entram no ar simultaneamente com campanhas em idioma nativo. Promoção de Black Friday? Todas as regiões entram no ar juntas. Vantagem competitiva de velocidade em todos os mercados.

Lançamentos globais no mesmo dia

Sem atrasos regionais

Todos os mercados simultaneamente

Impulso global em crescimento

Uma interface digital exibindo dados de recrutamento com uma chamada de vídeo, sobreposta por um menu de kit de marca para fontes e cores.

Do briefing ao vídeo publicado em 3 etapas

Etapa 1

Crie sua campanha principal

Desenvolva sua campanha em vídeo no seu idioma principal. Escreva o roteiro da sua mensagem, selecione o avatar de IA, crie os elementos visuais e adicione os recursos da sua marca. Isso se torna a base para todas as versões localizadas. A IA da HeyGen ajuda a estruturar a mensagem para garantir adaptação cultural.


Uma mulher com uma jaqueta esportiva verde aparece dentro de um quadro de gravação de vídeo, que mostra um botão vermelho de parar, um cronômetro e um ícone de reprodução em azul-esverdeado.
Etapa 2

Localizar para os mercados-alvo

Selecione os mercados-alvo e os idiomas. Espanhol para Espanha e América Latina. Francês para França e Quebec. Alemão para a região DACH. Português para o Brasil. Japonês, mandarim, árabe e qualquer combinação de mais de 175 idiomas. O HeyGen gera versões em idioma nativo com clonagem de voz e sincronização labial automaticamente. Adicione personalizações específicas para cada mercado: preços regionais, ofertas locais, informações de contato.


Uma mulher loira com uma blusa verde ao lado de um botão "Edit Look" e de um painel "FaceSwap" exibindo uma opção de upload e vários rostos femininos.
Etapa 3

Lance e otimize globalmente

Lance campanhas localizadas em todos os mercados simultaneamente. Faça upload para plataformas sociais por região. Inicie anúncios pagos nos idiomas locais. Acompanhe o desempenho por mercado. Otimize com base em dados específicos de cada mercado. Atualize as campanhas globalmente conforme necessário

Um retrato de uma mulher usando uma jaqueta verde contra um fundo azul, com um cursor em estilo de desenho animado apontando para o botão "Salvar como novo".

Feito para Todas as Necessidades de Marketing

Lançamentos Globais de Produtos

Lançamentos Globais de Produtos

Lance produtos simultaneamente em todos os mercados internacionais com campanhas em idioma nativo. Nada de regiões esperando por meses. Cada mercado entra no ar no primeiro dia com campanhas profissionais, que soam naturais e impulsionam o reconhecimento da marca em todo o mundo.

Caso de uso: empresa de SaaS lança um recurso da plataforma globalmente. Localiza para 12 idiomas que cobrem os principais mercados. Todos os mercados são lançados simultaneamente. A adoção global é 3 vezes mais rápida do que em lançamentos escalonados.


Entrada em mercados regionais

Entrada em mercados regionais

Entre em novos mercados com credibilidade usando vídeos de depoimentos que geram confiança por meio de histórias de clientes no idioma local.

Caso de uso: marca de e-commerce se expande para mercados europeus. Localiza para alemão, francês, italiano e espanhol. Lança simultaneamente em toda a Europa. A receita europeia atinge 40% da receita dos EUA em 6 meses.


Campanhas Sazonais e de Feriados

Campanhas Sazonais e de Feriados

Adapte campanhas sazonais para feriados regionais e eventos culturais. Black Friday para os EUA. Dia dos Solteiros para a China. Diwali para a Índia. Cada região recebe campanhas sazonais culturalmente relevantes, adaptadas aos feriados locais e às estações de cada hemisfério.

Caso de uso: marca de moda cria campanhas sazonais. Faz a localização para estações, feriados e eventos culturais de cada região. A receita sazonal global aumenta 55% com campanhas relevantes para cada mercado.

Resultado comprovado: marcas de e-commerce registram taxas de conversão 48% maiores com conteúdo de vídeo localizado em comparação com páginas apenas em inglês.


Localização para E-commerce e Varejo

Localização para E-commerce e Varejo

Escalone o marketing de vídeo para e-commerce em mercados internacionais. Vídeos de produtos localizados por região, exibindo preços locais, formas de pagamento e informações de envio. Aumente a confiança do comprador com informações de compra relevantes para cada localidade.

Caso de uso: Marca de eletrônicos de consumo localiza demonstrações de produtos para 15 idiomas que cobrem os marketplaces da Amazon em todo o mundo. A receita internacional cresce 67% ano após ano.


Publicidade Paga em Diferentes Mercados

Publicidade Paga em Diferentes Mercados

Escale a mídia paga e a publicidade digital internacionalmente com anúncios em vídeo localizados. Anúncios no TikTok, Instagram, Facebook e YouTube nos idiomas locais. Teste criativos de anúncios em diferentes mercados. Escale os anúncios vencedores em nível regional.

Caso de uso: marca DTC veicula anúncios em 10 mercados. Cria 5 conceitos, localiza cada um para 10 idiomas. Testa em todos os mercados. O ROAS internacional melhora em 40% e o CAC diminui em 35%.


O produto que mais cresce no G2, e não é à toa

De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:

10Xaumento na velocidade de produção de vídeos
5Xaumento na criação de vídeos
40%aumento no tempo de exibição de vídeos
5Xretorno sobre o gasto com anúncios
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos redatores a mesma liberdade criativa no processo que eu tenho quando se trata de meios de narrativa visual."

Steve Sowrey, Designer de Mídias Educacionais
play buttonWatch video
Laboratórios Criativos Vision
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu podia escrever um roteiro, enviar, e nunca mais precisar ficar na frente de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado a nossa equipe. Conseguimos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programas
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Tem dúvidas? Nós temos as respostas

O que é criação de vídeos com IA para marketing?

O marketing de vídeo localizado adapta o conteúdo em vídeo para idiomas, regiões e culturas específicas. Além da tradução, ele inclui nuances culturais, personalização regional, locução nativa e relevância local. Muitas marcas combinam a localização com formatos de performance como anúncios em vídeo UGC para gerar resultados em campanhas pagas internacionais.

O que são campanhas multilíngues?

Campanhas multilíngues são iniciativas de marketing executadas simultaneamente em vários idiomas. Em vez de campanhas apenas em inglês, as campanhas multilíngues alcançam públicos diversos com conteúdo em sua língua nativa. A HeyGen gera vídeos de campanhas multilíngues a partir de um único conteúdo-fonte, usando clonagem de voz para garantir uma entrega natural em cada idioma.

Para quantos idiomas você consegue fazer a localização?

HeyGen oferece suporte a mais de 175 idiomas, incluindo espanhol, francês, alemão, italiano, português, mandarim, japonês, coreano, árabe, hindi, russo, turco e mais de 165 outros. Opções de dialetos regionais garantem uma comunicação adequada a cada mercado. O espanhol da América Latina é diferente do espanhol europeu. O português do Brasil é diferente do português europeu.


A clonagem de voz funciona em todos os idiomas?

Sim. A clonagem de voz da HeyGen funciona em todos os mais de 175 idiomas compatíveis. A clonagem de voz captura as características vocais do apresentador e se adapta naturalmente a cada idioma de destino. A qualidade permanece consistente entre os idiomas, com uma entrega natural e com som humano.

O que é dublagem labial (lip-sync) e por que ela é importante?

A sincronização labial ajusta os movimentos da boca do avatar ao áudio falado em cada idioma. Uma boa sincronização labial cria uma experiência de visualização natural. Uma sincronização ruim indica dublagem de baixa qualidade, reduzindo a credibilidade. A sincronização labial da HeyGen garante movimentos naturais da boca que acompanham o áudio em todos os idiomas.


Você pode lançar campanhas em todos os mercados simultaneamente?

Sim. O HeyGen possibilita lançamentos globais realmente simultâneos. Crie a campanha principal, localize para todos os idiomas-alvo no mesmo dia e faça o lançamento em todos os mercados ao mesmo tempo. Lançamentos de produtos, campanhas sazonais e ofertas promocionais entram no ar globalmente de uma só vez.


Vocês conseguem personalizar campanhas para cada mercado além da simples tradução?

Sim. A personalização regional inclui precificação na moeda local, ofertas específicas para cada mercado, localização de escritórios regionais, menções a parcerias locais, conformidade com regulamentações locais, adaptação cultural de imagens e referências a eventos regionais.


Com que rapidez posso criar vídeos de marketing?

A HeyGen oferece suporte a vídeos de vários comprimentos para se adequar ao seu design de treinamento. A maioria dos módulos de compliance funciona bem na faixa de 3 a 10 minutos para abordagens de microlearning, mas você pode criar conteúdos mais longos para tópicos mais abrangentes. Para treinamentos estendidos (20+ minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos ou módulos para melhorar o engajamento dos alunos e o acompanhamento do progresso.

Explorar mais soluções

Use Cases

Tools

Histórias de Clientes

Comece a criar vídeos de marketing hoje mesmo

Pare de esperar semanas por conteúdos que deveriam ser lançados amanhã. Gere vídeos de marketing profissionais em minutos, faça a localização para mercados globais instantaneamente e aumente sua produção de conteúdo sem precisar aumentar sua equipe ou seu orçamento. Junte-se às equipes de marketing da HubSpot, Ogilvy e Publicis que já transformaram a forma como criam.

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Não é necessária experiência em produção
  • Cancele a qualquer momento
CTA background
Marketing de Vídeo Localizado | Campanhas Multilíngues | HeyGen