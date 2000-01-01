Criar vídeos de mídia social com IA
Transforme ideias em vídeos sociais envolventes em minutos. Sem filmagem, sem necessidade de habilidades de edição. Gere conteúdo profissional para Instagram, TikTok, LinkedIn e YouTube com avatares de IA que falam mais de 175 idiomas. Publique mais, preocupe-se menos.
Não é necessário cartão de crédito
- Atualize o conteúdo instantaneamente quando os produtos mudarem
O Problema de Marketing
Veja como equipes de marketing como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com uma inovadora plataforma de texto para vídeo com IA.
A Esteira de Conteúdo nas Redes Sociais
Escalar significa contratar mais criadores ou agências, com custos que rapidamente saem do controle. Conteúdo em vários idiomas para públicos globais? Isso exige gravações separadas ou dublagens caras. Sua equipe sabe que vídeo gera 10x mais engajamento do que posts estáticos, mas o gargalo de produção faz com que vocês fiquem presos a publicar apenas artes gráficas e torcer pelo melhor.
A Solução HeyGen
O criador de vídeos para redes sociais da HeyGen transforma roteiros em conteúdos que prendem a atenção em poucos minutos. Digite o que você quer dizer, escolha um avatar de IA que combine com a sua marca e gere vídeos prontos para as plataformas. Não é preciso câmera, estúdio ou edição. Precisa da mesma mensagem para Instagram Reels, TikTok, LinkedIn e YouTube Shorts? Crie uma vez e exporte automaticamente para todos os formatos.
Lançando em novos mercados? Traduza seu conteúdo de melhor desempenho para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. Seu avatar fala fluentemente espanhol, mandarim, alemão e árabe sem precisar regravar. Atualize sua mensagem quando as tendências mudarem, os produtos evoluírem ou as campanhas mudarem de direção. O que antes levava duas semanas para a sua equipe agora leva dez minutos.
Tudo o que as equipes de mídias sociais precisam para criar em escala
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.
Produção Rápida de Vídeo
Passe do briefing ao vídeo final em minutos, não em semanas. Sem reserva de estúdio, sem agendamento de talentos, sem filas de pós-produção. Seu time de marketing controla todo o fluxo de trabalho — da ideia à exportação — sem depender de recursos externos.
• Gere vídeos em minutos
• Nenhum estúdio ou equipamento necessário
• Controle criativo total internamente
Apresentadores Avatar de IA
A voz da sua marca, entregue de forma consistente em cada vídeo. Escolha entre mais de 120 avatares de IA diversos, incluindo estilos profissionais, casuais, energéticos ou autoritários que combinam com a personalidade da sua marca. Chega de coordenar agendas de talentos, negociar direitos de uso ou se preocupar com apresentadores que vão embora. Seu avatar está sempre disponível, sempre alinhado à marca e sempre pronto para gravar.
• Mais de 120 avatares diversos, abrangendo diferentes idades, estilos e etnias
• Criação de avatar personalizado a partir de fotos para manter a consistência da marca
• Vários avatares para diferentes tipos de conteúdo ou públicos
Clonagem e Tradução de Voz
Alcance públicos globais sem precisar contratar criadores multilíngues. Gere seu vídeo em inglês e depois traduza para espanhol, português, hindi, japonês ou qualquer um dos mais de 175 idiomas, com clonagem de voz que soa nativa, não dublada. A tecnologia de sincronização labial ajusta os movimentos da boca ao áudio traduzido, fazendo com que seu avatar fale de forma natural em cada idioma. Um único vídeo, mercados ilimitados.
Esses recursos multilíngues vão além do marketing em mídias sociais. As organizações também utilizam a tecnologia de tradução da HeyGen para vídeos de treinamento multilíngues, permitindo que empresas globais treinem funcionários em seus idiomas nativos enquanto mantêm uma mensagem de marca consistente em todo o mundo.
• Mais de 175 idiomas com síntese de voz natural
• A clonagem de voz mantém a voz da marca em vários idiomas
• Sincronização labial para uma entrega autêntica em cada mercado
Geração de vídeo a partir de roteiro
Sem experiência em edição de vídeo? Sem problema. Digite seu roteiro ou tópicos de fala e o HeyGen cuida de todo o resto. A IA ajusta automaticamente o ritmo, adiciona pausas adequadas e sincroniza sua mensagem perfeitamente. Muito longo para o Instagram? O otimizador da plataforma sugere edições. Precisa de um gancho nos primeiros 3 segundos? Modelos prontos embutidos mostram o que funciona.
• Temporização e ritmo de roteiro com IA
• Recomendações de scripts específicos para a plataforma
• Controles de ênfase e emoção na voz
Integração com Kit de Marca
Garanta sua identidade visual em todos os vídeos para redes sociais. Faça upload do seu logo, cores da marca, fontes e elementos gráficos aprovados uma única vez. Depois, cada vídeo mantém a consistência automaticamente. O Brand Glossary garante que nomes de produtos, termos da empresa e frases-chave sejam pronunciados corretamente sempre. O primeiro vídeo do seu estagiário fica tão profissional quanto o do seu diretor de criação.
• Ativos de marca centralizados para toda a equipe
• Aplicação automática de logotipo e cores
• Controle de pronúncia para termos de marca
Criação em Massa de Vídeos
Vai lançar uma campanha com 50 produtos? Crie 50 vídeos. Jogue seus roteiros no processador em lote da HeyGen e gere um calendário de conteúdo inteiro em uma única sessão. Avatares diferentes, cenários diferentes, a mesma qualidade profissional sem gastar 50 dias em produção. Escale sua produção de conteúdo para acompanhar suas ambições, não o tamanho da sua equipe.
• Gere vários vídeos a partir de um CSV ou upload em lote
• Combine e personalize avatares, planos de fundo e estilos
• Exporte campanhas inteiras prontas para agendamento
Do briefing ao vídeo publicado em 3 etapas
Escreva seu roteiro
Digite o que você quer dizer ou deixe a IA gerar conteúdo a partir do briefing do seu produto, post de blog ou objetivos da campanha. Sem teleprompter. Sem decorar falas. Apenas a mensagem que você quer que seu público ouça. O otimizador de roteiros da HeyGen sugere edições para aumentar o engajamento com base nas melhores práticas de cada plataforma.
Escolha seu visual
Selecione um avatar de IA que combine com o seu conteúdo: profissional para liderança de pensamento, energético para lançamentos de produtos e amigável para contar a história da marca. Escolha um fundo (estúdio, escritório, externo ou personalizado) e adicione seu logo. Faça uma pré-visualização em tempo real para ver exatamente como o seu vídeo ficará antes de gerar.
Gerar e publicar
Clique em gerar. Em 2 a 5 minutos, você terá um vídeo pronto, otimizado para todas as plataformas de que precisa. Baixe para Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts e Facebook, tudo a partir da mesma fonte. Agende na sua ferramenta de mídias sociais ou publique imediatamente. Seu calendário de conteúdo acabou de ficar muito mais fácil de preencher.
Feito para Todas as Necessidades de Marketing
Vídeos de Lançamento de Produto
Lance conteúdo já no primeiro dia, não no trigésimo.Vídeos de produto que explicam recursos, demonstram valor e impulsionam a adoção — produzidos em horas, não em semanas. Atualize instantaneamente quando os recursos mudarem.
Caso de uso: gerar vídeos de anúncio de produto para site, e-mail e redes sociais simultaneamente no dia do lançamento.
Conteúdo para redes sociais
Alimente o algoritmo sem esgotar sua equipe. Conteúdo social diário para TikTok, Instagram, LinkedIn e YouTube — qualidade consistente em uma fração do tempo de produção.
Caso de uso: Produzir uma semana de vídeos para redes sociais em uma única sessão à tarde.
Criação Publicitária
Teste mais conceitos, encontre vencedores mais rápido. Gere variações de anúncios para testes A/B sem precisar de gravações separadas para cada criativo. Ganchos diferentes, avatares diferentes, ângulos diferentes — tudo em um único fluxo de trabalho.
Caso de uso: criar 10 variações de anúncio para testes criativos no mesmo tempo em que levaria para produzir um único anúncio tradicional.
Resultado comprovado: a Attention Grabbing Media reduziu o tempo de produção de 3 dias para poucas horas, enquanto se expandia para mais de 10 novos idiomas.
Depoimentos de Clientes
Prova social em escala. Crie conteúdos no estilo depoimento que gerem confiança sem precisar conciliar agendas de clientes nem lidar com a logística de filmagem.
Caso de uso: Produzir vídeos de histórias de clientes que destaquem casos de uso e resultados em diferentes setores.
Conteúdo Explicativo e de Passo a Passo
Ajude os clientes a entender seu produto com vídeos tutoriais e explicadores. Atualize tudo instantaneamente quando seu produto mudar — sem precisar refazer gravações.
Caso de uso: criar uma biblioteca de explicações de recursos que se mantenha atualizada a cada atualização do produto.
Campanhas Globais de Marketing
Mesma campanha em todos os mercados. Localize as peças criativas para públicos internacionais sem precisar de orçamentos de produção separados para cada região.
Caso de uso: Lançar campanhas de produto em 12 mercados simultaneamente com vídeos criativos em idioma nativo.
Resultado comprovado: a Vision Creative Labs ajudou clientes a saírem de 1–2 vídeos por ano para 50–60 por dia com o HeyGen.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que são vídeos de mídia social com IA?
Vídeos de mídia social com IA usam inteligência artificial para gerar conteúdo em vídeo com avatares de IA (apresentadores digitais) e vozes sintéticas. Em vez de filmar com câmeras, equipamentos e pessoas, você digita um roteiro e a IA cria um vídeo finalizado com um apresentador transmitindo sua mensagem. O criador de vídeos para redes sociais da HeyGen produz conteúdo otimizado para Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube e outras plataformas, pronto para publicar sem necessidade de edição.
Posso criar vídeos para Instagram, TikTok e LinkedIn com uma única ferramenta?
Sim, é exatamente para isso que o HeyGen foi criado. Crie seu vídeo uma vez e depois exporte em vários formatos ao mesmo tempo: vertical 9:16 para Instagram Reels e TikTok, quadrado 1:1 para o feed do Instagram e horizontal 16:9 para YouTube e LinkedIn. Cada exportação é otimizada de acordo com as especificações de cada plataforma, incluindo dimensões corretas, tamanho de arquivo e estilo das legendas. Não é necessário redimensionar ou reformatar manualmente.
Quanto tempo leva para criar um vídeo para redes sociais?
A maioria dos vídeos para redes sociais é gerada em 2 a 5 minutos, dependendo do tamanho e da complexidade. Um Reels de Instagram de 60 segundos normalmente leva de 2 a 3 minutos para ser gerado. Escrever o seu roteiro pode levar de 5 a 10 minutos. Do conceito até o vídeo final pronto para postar: menos de 15 minutos no total. Compare isso com a produção de vídeo tradicional (dias ou semanas) ou até mesmo com a edição por conta própria (1 a 2 horas por vídeo).
Posso criar vídeos em vários idiomas para públicos globais?
Sim. O HeyGen oferece suporte a mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. Crie seu vídeo no seu idioma principal (inglês, espanhol etc.) e depois clique em traduzir para gerar versões em francês, alemão, japonês, árabe, hindi, português e mais de 170 outros idiomas.A clonagem de voz garante que cada idioma soe natural, e não robótico. A sincronização labial ajusta os movimentos da boca ao áudio traduzido, para que seu avatar fale de forma autêntica em cada idioma.
Posso personalizar os avatares de IA para combinar com a minha marca?
Sim. Escolha entre mais de 120 avatares diversos já existentes ou crie um avatar personalizado a partir de fotos que combinem com a identidade visual específica da sua marca. Envie imagens que mostrem o estilo, etnia, faixa etária e gênero desejados. A HeyGen gera um avatar exclusivo para o seu uso. Para a máxima consistência de marca, clone a si mesmo ou um membro da equipe para criar um gêmeo digital que represente sua empresa em todo o conteúdo social.
Os vídeos parecem gerados por IA ou falsos?
Os avatares mais recentes da HeyGen têm qualidade fotorrealista, com movimentos, expressões e sincronização labial tão naturais que a maioria das pessoas não consegue distinguir de uma filmagem real. No entanto, muitas marcas preferem assumir a estética de IA. Ela é marcante, consistente e transparente quanto ao fato de ser gerada por inteligência artificial. Seja você fã de avatares hiper-realistas ou estilizados, as duas opções estão disponíveis — e ambas têm ótimo desempenho nas redes sociais.
Como funcionam as legendas e os subtítulos?
As legendas automáticas são geradas automaticamente quando você cria seu vídeo. Elas ficam perfeitamente sincronizadas com o áudio, incluem pontuação correta e destacam palavras-chave para dar ênfase. Você pode personalizar o estilo das legendas, incluindo fonte, tamanho, cor, posição e animação, para seguir as melhores práticas de cada plataforma ou as diretrizes da sua marca. As legendas estão disponíveis em mais de 175 idiomas compatíveis para vídeos traduzidos.
Com que rapidez posso criar vídeos de marketing?
A HeyGen oferece suporte a vídeos de vários comprimentos para se adequar ao seu design de treinamento. A maioria dos módulos de conformidade funciona bem na faixa de 3 a 10 minutos para abordagens de microlearning, mas você pode criar conteúdos mais longos para tópicos mais abrangentes. Para treinamentos estendidos (20+ minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos ou módulos para melhorar o engajamento dos alunos e o acompanhamento do progresso.
Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?
A produção de vídeos de marketing tradicional exige coordenação de talentos, reserva de estúdios, dias de filmagem e edição de pós-produção — normalmente de 2 a 4 semanas e de US$ 5.000 a mais de US$ 20.000 por vídeo finalizado. O HeyGen gera uma qualidade comparável em minutos, por uma fração desse custo. Quando as campanhas mudam ou o conteúdo precisa de atualizações, você simplesmente gera novamente em vez de refilmar. As equipes de marketing relatam uma criação de conteúdo 3x mais rápida e custos de produção drasticamente menores.
Vários membros da equipe podem colaborar em vídeos para redes sociais?
Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde sua equipe de mídias sociais, designers e criadores de conteúdo podem colaborar. Bibliotecas de recursos compartilhadas mantêm avatares aprovados, elementos de marca, roteiros e modelos acessíveis para todos. Os controles de administrador permitem gerenciar permissões, revisar o conteúdo antes da publicação e acompanhar qual membro da equipe criou quais vídeos.
Posso usar o HeyGen para vídeos de treinamento de funcionários?
Sim. Embora o HeyGen seja excelente para criar conteúdos sociais que chamam muita atenção, muitas organizações também usam a plataforma para vídeos de treinamento interno. Os mesmos avatares de IA, recursos multilíngues e o processo rápido de criação funcionam tanto para marketing externo quanto para as necessidades internas de T&D.
Posso adicionar música, efeitos sonoros ou minha própria voz?
Sim para todas as três. O HeyGen inclui uma biblioteca de faixas de música de fundo licenciadas para uso comercial em vídeos para redes sociais. Você também pode fazer upload dos seus próprios arquivos de áudio, incluindo trilhas musicais da marca, efeitos sonoros ou gravações de voz. Alguns usuários criam vídeos híbridos: avatar de IA para a apresentação visual, mas com a própria gravação de voz para o áudio. Ou usam IA para o conteúdo principal e sobrepõem a sua música para manter a consistência da marca.
Explorar mais soluções
Comece a criar vídeos de marketing hoje mesmo
Pare de esperar semanas por conteúdos que deveriam ser lançados amanhã. Gere vídeos de marketing profissionais em minutos, faça a localização para mercados globais instantaneamente e aumente sua produção de conteúdo sem precisar aumentar a equipe ou o orçamento. Junte-se às equipes de marketing da HubSpot, Ogilvy e Publicis que já transformaram a forma como criam.
