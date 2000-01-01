Escalar significa contratar mais criadores ou agências, com custos que rapidamente saem do controle. Conteúdo em vários idiomas para públicos globais? Isso exige gravações separadas ou dublagens caras. Sua equipe sabe que vídeo gera 10x mais engajamento do que posts estáticos, mas o gargalo de produção faz com que vocês fiquem presos a publicar apenas artes gráficas e torcer pelo melhor.

Com a HeyGen A Solução HeyGen

O criador de vídeos para redes sociais da HeyGen transforma roteiros em conteúdos que prendem a atenção em poucos minutos. Digite o que você quer dizer, escolha um avatar de IA que combine com a sua marca e gere vídeos prontos para as plataformas. Não é preciso câmera, estúdio ou edição. Precisa da mesma mensagem para Instagram Reels, TikTok, LinkedIn e YouTube Shorts? Crie uma vez e exporte automaticamente para todos os formatos.

Lançando em novos mercados? Traduza seu conteúdo de melhor desempenho para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. Seu avatar fala fluentemente espanhol, mandarim, alemão e árabe sem precisar regravar. Atualize sua mensagem quando as tendências mudarem, os produtos evoluírem ou as campanhas mudarem de direção. O que antes levava duas semanas para a sua equipe agora leva dez minutos.