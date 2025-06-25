AI-advertentiecreaties zijn videoadvertenties die worden geproduceerd op basis van een geschreven script in plaats van een filmopname. Op een AI-advertentiecreatieplatform typ je je hook en boodschap, kies je een stijl, en een AI video generator bouwt de beelden, stem en timing tot een afgewerkte advertentie die klaar is om te lanceren. Het werkt als een advertentiegenerator voor video, niet voor stilstaande beelden.