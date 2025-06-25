Verander een eenvoudige scripttekst in enkele minuten in opvallende AI‑advertentievideo’s. Geen camera’s, geen crews, geen montagesoftware. Genereer tientallen varianten van video‑ads voor Meta, TikTok en YouTube, klaar om direct te lanceren en te testen.
Functies van AI-advertentiecreatives
Genereer advertenties in seconden, niet in dagen
Maak in enkele seconden advertentiecreatives op basis van één script, zonder ooit een shoot te hoeven plannen. Pas de hook, kop of call-to-action aan en genereer direct nieuwe advertenties. Onze text to video engine zet elk idee om in advertentiecampagnes die zijn ontworpen om de conversie over alle kanalen te verhogen.
Opvallende advertentieontwerpen die resultaat opleveren
Win de eerste drie seconden met native creatives die speciaal zijn gemaakt om betaalde social‑doelgroepen te boeien. Sluit naadloos aan op authentieke creator‑content met AI UGC‑video stijlen en zorg dat elk frame perfect aansluit bij jouw kleuren en logo. De AI-gestuurde designs blijven volledig on‑brand, waardoor engagement en conversies stijgen.
Meertalige stem voor elke marketeer
Geef elke advertentie een natuurlijk klinkende stem in meer dan 175 talen zonder ook maar één zin opnieuw op te nemen. Genereer de voice-over met onze AI-stemgenerator, stem deze af op de tone of voice van je merk en hergebruik één script op al je socialmediakanalen. Eén platform lokaliseert moeiteloos één campagne voor elke marketeer en elke regio.
Bewerk advertentieontwerp vanuit platte tekst
Pas scènes aan, wissel achtergronden, voeg ondertiteling toe en plaats je logo met eenvoudige bediening, zonder dat je een tijdlijn hoeft te bewerken. De AI‑video-editor geeft je geavanceerde tools om het tempo te verfijnen en elke overgang on-brand te houden. Gepolijste, kanaal-klare output zonder leercurve, in vierkant of verticaal formaat.
Verander productfoto’s in advertentiecreaties
Presenteer echte producten zonder studio, props of dure productfotografie. Plaats een productfoto in scènes met AI‑productplaatsing, schaal afbeeldingen op en sla generieke stockfoto’s over. Elke AI‑afbeelding wordt in context geplaatst, zodat elke scène voelt alsof hij speciaal voor jouw merk is geschoten.
Het testen van betaalde social campagnes kost normaal gesproken veel advertentiebudget voor één enkele shoot. Genereer bijpassende advertentiecreatives, lanceer een volledige testset en haal prestatiegegevens op uit je advertentieaccounts om de best presterende AI-videoadvertentie op te schalen.
Het inhuren van creators voor elke UGC-advertentie schaalt maar langzaam. Genereer veel creatives vanuit één script en houd de contentproductie in beweging. Gebruik een AI-influencer-generator voor content die er in elke feed natuurlijk uitziet.
Het filmen van advertenties voor elke SKU kost enorm veel tijd en budget. Zet een foto om naar image-to-video en genereer een video-advertentie voor elke listing. Start digitale campagnes zonder camera en schaal je videoproductie in enkele minuten op.
Advertentiemoeheid drukt je resultaten, en nieuwe opnames kosten tijd. Pas het script aan, vernieuw de visuals en lanceer diezelfde middag een advertentie die wél presteert. Blijf je marketingvideo’s laten converteren zonder nieuwe productie.
Het aanpassen van marketingcampagnes voor nieuwe markten betekent normaal gesproken dat je elke campagne opnieuw moet opbouwen. Vertaal een succesvolle advertentie naar meer dan 175 talen met AI-dubbing die je toon behoudt, zodat één creatief concept elke doelgroep bereikt vanuit één bron.
De vraag naar het maken van advertenties groeit harder dan een klein team kan bijbenen. Maak elk type advertentie op basis van een briefing en lever meerdere videoconcepten per klant. Een script-naar-video workflow schaalt de productie voor merken en bureaus.
Hoe AI-advertentiecreatives werken
Ga van een lege briefing naar kant-en-klare advertentiecreatives in vier eenvoudige stappen, zonder camera’s, zonder crew en zonder montagesoftware.
Kies een template, beeldverhouding en formaat dat past bij het platform waarop je adverteert, bijvoorbeeld de feed of stories.
Plak je hook, boodschap en call-to-action, of genereer een script op basis van een korte briefing en stel de toon in.
Voeg je logo, kleuren, ondertiteling en stem toe en pas vervolgens het tempo aan, zodat elke variant volledig on-brand blijft.
Render elke advertentiecreatie in HD en download vervolgens elke variant, klaar om op al je kanalen te publiceren.
AI-advertentiecreaties zijn videoadvertenties die worden geproduceerd op basis van een geschreven script in plaats van een filmopname. Op een AI-advertentiecreatieplatform typ je je hook en boodschap, kies je een stijl, en een AI video generator bouwt de beelden, stem en timing tot een afgewerkte advertentie die klaar is om te lanceren. Het werkt als een advertentiegenerator voor video, niet voor stilstaande beelden.
Zo werkt de generatieve AI: eigen AI en AI‑modellen, getraind op enorme datasets van succesvolle advertenties, verzorgen het script, de visuals, de stem en de timing. Het systeem richt zich op het scène‑voor‑scène genereren van content, waardoor hoogwaardige, AI‑gegenereerde advertenties ontstaan en realistische beelden worden gecreëerd met opties zoals AI‑acteurs, zodat je een professioneel eindresultaat krijgt zonder te hoeven filmen.
Elke AI-tool lost een deel van het werk op. ChatGPT helpt bij copywriting en advertentieteksten, Midjourney maakt een stilstaand AI‑beeld en Creatify richt zich op korte UGC‑clips. HeyGen verbindt de volledige workflow, door tekst en afbeeldingen om te zetten in afgewerkte, merkconforme video‑advertenties, zodat je vanuit één plek betere ads kunt lanceren. Teams die overstappen van Creatify behouden hun UGC‑look en voegen daar meertalige video aan toe.
Ja, wanneer AI wordt gecombineerd met menselijke controle. De AI blinkt uit in snelheid en volume, terwijl jouw team de creatieve invulling, hooks en emotionele storytelling bepaalt. Generatieve AI versterkt een sterk idee in plaats van menselijke creativiteit te vervangen, en jij bepaalt de toon van je merk, zodat de emotionele lading in een AI‑praatkop nog steeds als jezelf aanvoelt.
Ja. Naast copywriting genereert het platform met de videoscriptgenerator advertentieteksten, berichten en koppen, en scènescripts op basis van eenvoudige AI-prompts. Dankzij AI kun je onbeperkt variaties maken, zodat je vanuit één idee meerdere advertenties kunt ontwikkelen zonder een aparte tekstschrijver.
Meer volume plus testen zorgt voor meer conversies. Door veel varianten te produceren die aansluiten op de briefing, stem je elke advertentie af op een specifieke doelgroep, verhoog je de doorklikratio en vind je sneller hoog converterende AI‑creatives. Dat ondersteunt performance‑marketingdoelen zoals leadgeneratie, en de video’s versterken de resultaten als AI‑socialmedia‑advertenties.
Elke marketeer, elk merk of elk bureau dat meer advertenties nodig heeft, sneller. Deze AI-advertentiegenerator is een AI-gestuurde advertentie- en ontwerptool die kleine teams helpt advertenties te maken zonder studio. Gebruik de advertentiegenerator om in één keer meerdere concepten te produceren, van een productvideo tot een promo, en zorg dat elke campagne altijd goed gevuld is.
Schrijf één basisscript, pas vervolgens de hook, kop, visuals of call-to-action aan en genereer opnieuw. Elke aanpassing levert binnen enkele seconden een nieuwe variant op.Facebook-advertentieen een verticale versie, allemaal vanuit dezelfde bron.
Dat kan zeker. Kies een creator-achtige look en een natuurlijke manier van spreken, zodat de advertentie opgaat in de feed in plaats van aan te voelen als een corporate spot. Een clipgenerator helpt je om strakke edits te maken met een native tempo, die de aandacht vasthouden in de eerste paar seconden.
Zoveel als je campagne nodig heeft. Omdat elke variant vanuit tekst wordt gemaakt, hoef je geen opname te plannen en kun je tientallen advertentiecreatives per dag produceren. Teams die hun betaalde social opschalen, combineren dit vaak met een TikTok-video voor shortform-tests.
Bureaus rekenen per asset en doen dagen over elke revisieronde. HeyGen zet een script in enkele minuten om in kant-en-klare advertentiecreaties tegen een fractie van de kosten, zodat jij het proces in handen hebt en kunt itereren volgens je eigen planning. Een AI spokesperson kan campagnes aanvoeren zonder dat je talent hoeft te boeken.
Er is een gratis abonnement waarvoor geen creditcard nodig is, zodat je je eerste advertentiecreatives kosteloos kunt maken. Betaalde abonnementen beginnen vanaf $24 per maand en bieden toegang tot voice cloning, langere video’s en de volledige sjabloonbibliotheek voor grotere campagnes.
Ja. Wanneer een advertentie begint uit te doven, kun je het script aanpassen of de visuals vervangen en dezelfde dag nog een frisse versie genereren. Je kunt een winnend concept ook opnieuw vormgeven als een reelgenerator formaat om de levensduur ervan te verlengen op nieuwe plaatsingen.
Ja. Vertaal een winnende advertentie naar meer dan 175 talen terwijl je stem en timing behouden blijven, zodat één creatief in elke markt kan worden ingezet. Combineer dit met een Instagram-advertentiemaker lay-out om short-form plaatsingen voor elke regio te lokaliseren zonder de campagne opnieuw op te bouwen.
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