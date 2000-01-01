Genereer binnen enkele minuten content die klaar is voor TikTok. Gebruik AI-avatars, stemmen en sjablonen om hoogwaardige video's te produceren die opvallen in jouw niche.
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Zet je script om in TikTok-content met AI
HeyGen's AI TikTok Video Generator is jouw snelweg naar het creëren van scroll-stoppende video's zonder te filmen of te bewerken. Typ gewoon je bericht, kies een avatar en selecteer een verticaal sjabloon. Of je nu producten promoot, how-to's deelt of een virale campagne lanceert, onze tools helpen je TikTok-video's te genereren met AI-stemmen, avatars zonder gezicht en onmiddellijke ondertiteling.
Beste praktijken voor AI TikTok-videoproductie
Vergroot je bereik en betrokkenheid op TikTok door deze snelle tips te volgen:
Genereer hoogwaardige TikTok-video's met AI
Van productdemonstraties tot trendgedreven verhalen, HeyGen helpt makers, marketeers en ondernemers bij het produceren van TikTok-video's die gezien worden. Met AI-avatars, voice-overs en automatische ondertiteling kun je onbeperkt snel TikTok-video's genereren—geen bewerkingssoftware nodig.
Heb je tools zoals CapCut, Simplified of InVideo geprobeerd? HeyGen vereenvoudigt het nog meer met AI-automatisering en het genereren van gezichtsloze video's die gemaakt zijn voor TikTok.
Hoe HeyGen's AI TikTok Video Generator te gebruiken
Zet elk script om in een viraal TikTok-video met behulp van AI-avatars en stem.
Kort, boeiend en trendgevoelig—zet het gewoon in de editor.
Kies uit meer dan 700 avatars en stemmen om bij uw toon en publiek te passen. Geen acteurs of studio nodig.
Voeg animaties, ondertitels, achtergronden en overgangen toe om je boodschap tot leven te brengen.
Download uw definitieve video of deel deze direct met een link—zonder watermerk.
HeyGen's AI TikTok Video Generator zet je script, URL of idee om in een volledig bewerkte TikTok-video met behulp van AI-avatars, stemmen, ondertitels en visuals. Het creëert gepolijste 9:16 video's zonder te filmen of te bewerken. Probeer de tool hier: AI TikTok Video Generator
Erkend als G2's #1 Snelst Groeiende Product in de 2025 Beste Software Awards, transformeert HeyGen de manier waarop video's worden gemaakt voor marketing, verkoop en training.
De AI analyseert je script, past TikTok-stijl tempo toe, voegt automatische ondertiteling toe, selecteert beelden en synchroniseert een realistische avatar of stem. Dit resulteert in kortdurende content die aanvoelt alsof het van nature op TikTok thuishoort, en dat in slechts enkele minuten.
Ja. Elke video wordt automatisch gecreëerd in een verticaal 9:16 formaat dat goed presteert op TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts en andere mobiele platformen. Exportopties omvatten schone, HD-versies klaar om te uploaden.
Ja. Je kunt kiezen uit honderden avatars of gebruikmaken van sjablonen die alleen stem gebruiken om TikTok-video's zonder gezicht te maken. Dit is ideaal voor makers die privacy verkiezen of een geautomatiseerde contentpijplijn willen.
Ja. HeyGen voegt automatisch ondertiteling, animaties, overgangen, AI-kunstwerken en auteursrechtvrije muziek toe. Deze verbeteringen helpen om de retentie, duidelijkheid en algehele prestatie op TikTok te verhogen.
Ja. Plak gewoon je script of een URL en de AI haalt de belangrijkste punten eruit, schrijft een kort script en maakt je video. Voor een sterker script, gebruik de AI Video Script Generator voordat je jouw video maakt.
Ja. Nadat je je TikTok-video hebt geëxporteerd, kun je deze met de Repurpose Video Tool herschalen en optimaliseren voor andere platforms. Dit helpt je om je bereik over meerdere kanalen voor korte video's uit te breiden.
