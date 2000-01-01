Maak Virale TikToks met AI, Snel en Makkelijk

Genereer binnen enkele minuten content die klaar is voor TikTok. Gebruik AI-avatars, stemmen en sjablonen om hoogwaardige video's te produceren die opvallen in jouw niche.

Tool featured image
-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze AI-avatarvideogenerator

Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.

AI-videocreatie

Zet je script om in TikTok-content met AI

HeyGen's AI TikTok Video Generator is jouw snelweg naar het creëren van scroll-stoppende video's zonder te filmen of te bewerken. Typ gewoon je bericht, kies een avatar en selecteer een verticaal sjabloon. Of je nu producten promoot, how-to's deelt of een virale campagne lanceert, onze tools helpen je TikTok-video's te genereren met AI-stemmen, avatars zonder gezicht en onmiddellijke ondertiteling.

een telefoonscherm toont een video van een vrouw en zegt diverse ugc-avatars
AI-videocreatie

Beste praktijken voor AI TikTok-videoproductie

Vergroot je bereik en betrokkenheid op TikTok door deze snelle tips te volgen:

  • Houd je script onder de 60 seconden voor een kort maar krachtig effect
  • Kies verticale videotemplates ontworpen voor mobiel kijken
  • Gebruik ondertiteling en emoji's om de kijktijd en toegankelijkheid te verbeteren
  • Probeer de gezichtsloze avatar modus als je privacy verkiest
  • Exporteer in HD en test verschillende formaten voor productvideo's, uitlegvideo's en trends
een scherm dat zegt 'input script of upload audio' erop
AI-videocreatie

Genereer hoogwaardige TikTok-video's met AI

Van productdemonstraties tot trendgedreven verhalen, HeyGen helpt makers, marketeers en ondernemers bij het produceren van TikTok-video's die gezien worden. Met AI-avatars, voice-overs en automatische ondertiteling kun je onbeperkt snel TikTok-video's genereren—geen bewerkingssoftware nodig.

Heb je tools zoals CapCut, Simplified of InVideo geprobeerd? HeyGen vereenvoudigt het nog meer met AI-automatisering en het genereren van gezichtsloze video's die gemaakt zijn voor TikTok.

een klein jongetje houdt een krant vast met de woorden "de tiktok hack makers willen niet dat je dit weet" boven hem
Hoe werkt het?

Hoe HeyGen's AI TikTok Video Generator te gebruiken

Zet elk script om in een viraal TikTok-video met behulp van AI-avatars en stem.

Stap 1

Schrijf je TikTok-script

Kort, boeiend en trendgevoelig—zet het gewoon in de editor.

Stap 2

Kies je avatar en stem

Kies uit meer dan 700 avatars en stemmen om bij uw toon en publiek te passen. Geen acteurs of studio nodig.

Stap 3

Pas visuals en stijl aan

Voeg animaties, ondertitels, achtergronden en overgangen toe om je boodschap tot leven te brengen.

Stap 4

Exporteer en deel op TikTok

Download uw definitieve video of deel deze direct met een link—zonder watermerk.

Veelgestelde vragen over de AI TikTok-videogenerator

Wat is de AI TikTok Video Generator van HeyGen?

HeyGen's AI TikTok Video Generator zet je script, URL of idee om in een volledig bewerkte TikTok-video met behulp van AI-avatars, stemmen, ondertitels en visuals. Het creëert gepolijste 9:16 video's zonder te filmen of te bewerken. Probeer de tool hier: AI TikTok Video Generator

Erkend als G2's #1 Snelst Groeiende Product in de 2025 Beste Software Awards, transformeert HeyGen de manier waarop video's worden gemaakt voor marketing, verkoop en training.

Hoe genereert de AI zo snel TikTok-klare video's?

De AI analyseert je script, past TikTok-stijl tempo toe, voegt automatische ondertiteling toe, selecteert beelden en synchroniseert een realistische avatar of stem. Dit resulteert in kortdurende content die aanvoelt alsof het van nature op TikTok thuishoort, en dat in slechts enkele minuten.

Kan ik verticale 9:16 video's maken voor TikTok, Reels en Shorts?

Ja. Elke video wordt automatisch gecreëerd in een verticaal 9:16 formaat dat goed presteert op TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts en andere mobiele platformen. Exportopties omvatten schone, HD-versies klaar om te uploaden.

Kan ik gezichtsloze TikTok-video's maken met behulp van AI-avatars?

Ja. Je kunt kiezen uit honderden avatars of gebruikmaken van sjablonen die alleen stem gebruiken om TikTok-video's zonder gezicht te maken. Dit is ideaal voor makers die privacy verkiezen of een geautomatiseerde contentpijplijn willen.

Bevat de generator ondertiteling, overgangen en muziek?

Ja. HeyGen voegt automatisch ondertiteling, animaties, overgangen, AI-kunstwerken en auteursrechtvrije muziek toe. Deze verbeteringen helpen om de retentie, duidelijkheid en algehele prestatie op TikTok te verhogen.

Kan ik een script of URL direct omzetten in een TikTok-video?

Ja. Plak gewoon je script of een URL en de AI haalt de belangrijkste punten eruit, schrijft een kort script en maakt je video. Voor een sterker script, gebruik de AI Video Script Generator voordat je jouw video maakt.

Kan ik mijn TikTok-video's hergebruiken voor Reels en YouTube Shorts?

Ja. Nadat je je TikTok-video hebt geëxporteerd, kun je deze met de Repurpose Video Tool herschalen en optimaliseren voor andere platforms. Dit helpt je om je bereik over meerdere kanalen voor korte video's uit te breiden.

