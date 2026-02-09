Maak een AI sprekende foto online

Met de pratende foto AI kun je realistische AI-sprekende foto's maken die meer dan 175 talen en dialecten spreken. Genereer onmiddellijk onbeperkt AI-foto-avatars van jezelf voor LinkedIn-profielfoto's, vakantiecontent, reisscènes of zelfs fantasiewerelden, allemaal met één klik.

Vertrouwd door meer dan 1.000.000 ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven.

Maak kennis met sprekende foto AI

Maak een AI sprekende foto-avatar die net zo hard werkt als jij. Neem je foto en verbeeld jezelf in elk scenario. HeyGen's AI foto-avatars passen bij jouw visie, of het nu in een professioneel kantoor is, een luxe vakantie, of een creatieve fantasiewereld. Met natuurlijke bewegingen, levensechte gebaren en aangepaste stijlen wordt jouw avatar de leider in de industrie.

Icon

Genereer AI-foto-avatars met prompts

Gebruik tekstuele instructies om het uiterlijk van je AI-fotoavatar te definiëren. Deze realistische avatar-maker creëert afbeeldingen die zijn aangepast aan jouw behoeften, of het nu gaat om een zakelijke portretfoto, een informeel portret of een cinematografische compositie. We bespreken de ethische aspecten van personalisatie en hoe we privacy in onze creaties waarborgen; ons aanbod is ongeëvenaard.

Icon

Genereer nieuwe looks voor je AI-avatar

Neem je AI-avatarfiguur verder door nieuwe verschijningen te genereren. Verander kleding, pas uitdrukkingen aan of wissel achtergronden om bij elk thema of gelegenheid te passen met onze avatar-maker app.

Icon

Stijl voor elk verhaal met vooraf ingestelde look-pakketten

Versnel de aanpassing met look-pakketten. Pas met één klik professionele, lifestyle, vakantie- of fantasie-stijlen toe op je AI-foto-avatar. Ontdek onze verbeterde avatar-generator van foto-opties die het creëren van je foto-avatar gemakkelijk maken.

Functies en voordelen van sprekende foto AI

HeyGen’s sprekende foto AI geeft je volledige controle om realistische avatars te creëren vanuit elke afbeelding. Of je nu wilt experimenteren met verschillende looks, avatars wilt genereren met behulp van prompts, of stijlen wilt aanpassen met één klik, ons platform maakt het eenvoudig om expressieve, geanimeerde AI avatars te produceren die zich aanpassen aan elke scène, thema of publiek.

Icon

Avatar IV

Zet een enkele afbeelding om in een volledige video met natuurlijke stem synchronisatie, expressieve gezichtsdynamiek en authentieke handgebaren.

Icon

Moeiteloze aanpassing met één klik

Laat het prutsen met details achterwege. Met één klik verandert je foto-avatar in de perfecte look voor elke scène, doel of stemming. Je kunt direct wisselen tussen stijlen of instellingen om je inhoud fris en in lijn met je creatieve doelen te houden.

Genereer AI-avatars met prompts

Beschrijf de gewenste scène, outfit of pose met eenvoudige tekstuele aanwijzingen. HeyGen's AI verandert je foto moeiteloos in realistische AI-afbeeldingen van jezelf. Je kunt elke opstelling kiezen, of het nu zakelijk, casual, thematisch of meer is. Ontdek de magie van computervisie in avatartransformatie.

Icon

Realistische bewegingen en uitdrukkingen

Breng je pratende foto AI tot leven met natuurlijke knipperingen, oogbewegingen en genuanceerde micro-expressies. HeyGen vangt pauzes en nadruk op zodat de levering menselijk aanvoelt, niet robotachtig. Voeg emotievoorinstellingen toe of stel de intensiteit fijn af om overeen te komen met de toon van je script in verschillende talen, scènes en stijlen.

Zet foto's om in levendige geanimeerde AI-avatars

Zet een statische afbeelding om in een dynamische door AI gegenereerde avatar met beweging en stem. Betrek uw publiek met een door AI aangedreven video die natuurlijk en expressief aanvoelt, en creëer een indrukwekkende foto-avatarervaring.

Pratende foto-avatar

Icon

Begin met je avatar

Upload een foto voor de beste nauwkeurigheid of sla het over en laat je fantasie de vrije loop door een avatar te genereren op basis van afbeeldingsideeën.

Icon

Genereer met tekstprompts

Wanneer je verbeelding de voorinstellingen voorbijstreeft, gebruik dan tekstprompts om iets unieks van jou te creëren. Beschrijf de outfit, omgeving of sfeer waar je van droomt, en HeyGen regelt de rest als jouw AI-avatar maker, waarbij realisme en personalisatie worden gecombineerd.

Icon

Blader door lookpakketten

Duik in een zorgvuldig samengestelde bibliotheek van vooraf ingestelde stijlen, van gedurfde zakelijke kleding tot mythische avonturiers. Look-pakketten bieden je directe toegang tot gepolijste uitstralingen die zijn afgestemd op specifieke thema's en gelegenheden, waardoor je avatar wordt versterkt vanuit beeldtransformaties.

Maak je pratende foto AI in 4 eenvoudige stappen

Wordt het gezicht van jouw digitale wereld. Jouw door AI gegenereerde avatar vangt je persoonlijkheid, uitdrukkingen en bewegingen, terwijl het de betrokkenheid van gebruikers verhoogt.

Stap 1: Upload uw foto

Heb je een duidelijke foto? Perfect! Upload deze gewoon en voeg voor het beste resultaat nog een paar foto's van jezelf toe. Dit helpt onze AI om te leren en elk detail van je digitale tweeling vast te leggen.

Stap 1: Upload uw foto

Stap 2: Genereer AI-foto's met prompts

Typ een paar woorden om je visie te beschrijven en zie de magie gebeuren. Van gepolijste portretfoto's tot fantasierijke scenario's, je avatar is klaar om via onze AI-avatar maker jouw vibe te evenaren.

Stap 2: Genereer AI-foto's met prompts

Stap 3: Voeg beweging en stem toe

Breng je avatar tot leven met natuurlijke bewegingen en perfecte lipsynchronisatie. Of het nu een subtiele knik of een gedurfde uitspraak is, het zal eruitzien en klinken alsof jij het bent, waarmee je de volledige potentie van je AI avatar-maker ontsluit.

Stap 3: Voeg beweging en stem toe

Stap 4: Creëren en delen

HeyGen's AI leert jouw gezichtsuitdrukkingen, gebaren en unieke kenmerken om een ultrarealistische digitale versie van jou te creëren. Download of deel het overal op platformen zoals Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, of waar je ook wilt schitteren met je nieuwe avatar.

Trivago bespaart 50% op tijd voor postproductie
Trivago maakte gebruik van HeyGen om hun tv-reclames te lokaliseren voor 30 markten, waardoor de postproductietijd gehalveerd werd en per campagne 3-4 maanden bespaard werden.

Foto's die terugpraten

Wordt het gezicht van jouw digitale wereld. Jouw door AI gegenereerde avatar vangt je persoonlijkheid, uitdrukkingen en bewegingen, terwijl het de betrokkenheid van gebruikers verhoogt.

Heeft u vragen? Wij hebben antwoorden

Wat is een sprekende foto AI?

Talking Photo AI is een digitale representatie die AI gebruikt om een realistisch beeld of video van een persoon te creëren. Het brengt je foto tot leven door het te laten praten, bewegen en emotie tonen, wat het perfect maakt voor contentcreatie, virtuele communicatie of gewoon voor de lol.

Hoe kan ik een pratende foto-avatar maken met HeyGen?

Upload uw foto, gebruik tekstprompts om uw visie te beschrijven, en HeyGen zal een realistische AI-avatar voor u genereren.

Welke soorten avatars kan ik genereren met HeyGen?

HeyGen stelt gebruikers in staat om foto-avatars, video-avatars en interactieve avatars te maken voor verschillende scenario's en platforms. Je kunt unieke functies ontdekken door gratis te beginnen hier.

Is het mogelijk om mijn door AI gegenereerde avatar te animeren?

Ja, HeyGen stelt je in staat om beweging en stem toe te voegen aan je avatar, waardoor het dynamisch en levensecht wordt. Ontdek meer over deze functies hier.

Kan ik het uiterlijk van mijn AI-avatar aanpassen?

Met HeyGen kunt u kleding, uitdrukkingen en achtergronden veranderen met behulp van tekstprompts en Look Packs, waardoor u een op maat gemaakte ervaring krijgt hier.

Wat zijn Look Packs in HeyGen, en hoe werken ze?

Look Packs bieden directe aanpassingsmogelijkheden met vooraf gedefinieerde stijlen zoals professioneel, lifestyle en fantasie looks. Ontdek hoe ze jouw avatars kunnen verbeteren hier.

Waarvoor worden AI-avatars gebruikt?

AI-avatars worden gebruikt voor het maken van video's, profielfoto's op sociale media en voor brandingdoeleinden. Ontdek hoe je kunt beginnen hier.

