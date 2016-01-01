Je zou in staat moeten zijn om je videokwaliteit te beheersen zonder ingewikkelde instellingen te hoeven regelen. HeyGen's online videocompressor stelt je in staat te exporteren in de resolutie die het beste werkt voor jouw project, of je nu HD-beeldmateriaal aan het aanpassen bent of een lichter bestand voorbereidt voor snelle deling.

Upload uw video en kies uit resoluties zoals 4K, 1080p of 720p om de bestandsgrootte te beheren terwijl uw beelden helder blijven. Het is een eenvoudige manier om inhoud te optimaliseren voor e-mail, mobiel of webplatforms zonder in te boeten aan duidelijkheid.

Als je je video wilt verbeteren voordat je deze comprimeert, gebruik dan de Add Photo to Video tool om afbeeldingen, overlays of grafische elementen toe te voegen die je inhoud aantrekkelijker maken.