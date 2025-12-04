Enterprisevideo, speciaal ontwikkeld voor elk team

Video
Merkkit
Merklettertypen
Aa
Aa
Aa
Merk kleuren

Gebouwd op ons AI-gedreven platform bieden HeyGen’s Enterprise Solutions specifieke functies die zijn afgestemd op de videoproductieworkflow van jouw afdeling, zodat je team op grote schaal hoogwaardige, veilige en compliant communicatie kan creëren.

Probeer het nu
115,274,960Video's gegenereerd
89,217,744Avatars gegenereerd
15,905,947Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
G24.81,000+ reviews
Waarom HeyGen

Eén veilig platform voor je volledige AI-gestuurde videowerkproces

Maak je beste visuele content zonder zorgen of gedoe, in een veilige en conforme omgeving die is ontworpen om de creativiteit en het zelfvertrouwen van je team te versterken.

app window image 1
Workflow step: Maken

Maken

Zet je ideeën in enkele minuten om in verbluffende, levensechte video’s, met dezelfde kwaliteit die je van een professionele studio mag verwachten.

Workflow step: Personaliseren

Personaliseren

Laat elke kijker zich persoonlijk gezien en gehoord voelen door authentieke, gepersonaliseerde video’s te maken die op grote schaal betekenisvolle verbindingen opbouwen.

Workflow step: Lokaliseren

Lokaliseren

Spreek de taal van je doelgroep en maak echt impact door je video’s moeiteloos aan te passen, zodat je kijkers in meer dan 170 talen en dialecten kunt betrekken.

Workflow step: Beheren

Beheren

Behoud volledige controle over je merk met ingebouwde waarborgen, intuïtief werkruimtemanagement en nauwkeurige gebruikersrechten.

Workflow step: Publiceren

Publiceren

Download direct in meerdere formaten, deel ze moeiteloos via sociale media, e-mail en berichtenapps, of embed de video’s eenvoudig waar je maar wilt.

Uitgelichte oplossingen

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, eenvoud en snelheid

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.

Leren en ontwikkeling

L&D
Creëer op maat gemaakte trainingsprogramma’s, van compliance tot personeelsontwikkeling en voortdurende bijscholing. Met ons AI-videoplatform kun je impactvol leren eenvoudig opschalen, zonder in te leveren op kwaliteit of snelheid.

Marketing

Marketing
Maak op aanvraag video’s van professionele kwaliteit. Met een script en een paar klikken zet je elke asset – van pdf’s tot blogs en presentaties – om in overtuigende, merkgetrouwe videocontent, zonder je budget te overschrijden.

Verkoop

Verkoop
Lever gepersonaliseerde outreach op grote schaal, van prospectie tot follow-ups en productdemo’s. HeyGen helpt salesmedewerkers opvallen in overvolle inboxen, deals sneller te sluiten en sterkere klantrelaties op te bouwen.

Lokalisatie

Lokalisatie
Bereik wereldwijd publiek in enkele momenten in plaats van maanden. Ontgrendel gelijktijdig nieuwe markten door elke video te lokaliseren in meer dan 175 talen en dialecten, compleet met perfecte lipsynchronisatie en authentieke emotie.
logoGDPR
logoSOC 2 TYPE II
logoCCPA
logoAI ACT
logoDPF

Gecertificeerd om te voldoen aan wereldwijde beveiligings- en nalevingsnormen

Klantverhalen

Waarom 80% van de Fortune 100-bedrijven HeyGen vertrouwt

customer story

90%

videovoltooiingspercentage

customer story

25%

toename in voltooiingspercentages

customer story

10x

toename in snelheid van videoproductie

customer story

10-15

talen per video

customer story

80%

besparing op vertaalkosten

customer story

€ 1.000

bespaard per minuut video

Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets

Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: HeyGen stelt iedereen (ja, ook jou) in staat om hoogwaardige, schaalbare videocontent te maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest enthousiast over zijn:

10Xtoename in snelheid van videoproductie
5Xtoename in videoproductie
100% toename in videocapaciteit
30markten gelokaliseerd in drie maanden
80%verlaging van de kosten voor videotranscriptie
5Xrendement op advertentie-uitgaven
G24.8Meer dan 1.000 beoordelingen
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Enterprise-fundament voor schaalbaarheid en succes

HeyGen biedt ondernemingen een veilig, schaalbaar platform met de tools, ondersteuning en community om onbeperkt te creëren, samen te werken en te groeien.

Klaar voor ondernemingen

Geef uw organisatie meer slagkracht met veilige, collaboratieve en merkvast tools die elke stap van het videoproductieproces stroomlijnen.

Beveiliging en compliance

Voldoet aan SOC 2 en AVG

De beveiliging van jouw gegevens is onze hoogste prioriteit. HeyGen wordt onafhankelijk geaudit en is gecertificeerd voor SOC 2 Type II en AVG-naleving, zodat je informatie beschermd blijft volgens de hoogst mogelijke standaarden.

Werkruimtes

Eén centrale hub voor al je videoproductie

Een workspace is de speciale digitale omgeving van je team binnen HeyGen. Organiseer eenvoudig meerdere workspaces, wijs gebruikersrollen toe en stroomlijn veilige samenwerking, zodat je organisatie samen uitzonderlijke video’s kan maken.

Samenwerking

Breng je team samen, waar ze ook zijn

Met HeyGen kan je team naadloos video’s beoordelen, becommentariëren en verfijnen, samen in realtime of asynchroon op hun eigen moment.

Huisstijl en tone of voice

Je merk, elke keer weer perfect consistent

Voorzie je hele team moeiteloos van de tools om video’s te maken die er in elke taal perfect on-brand uitzien, klinken en aanvoelen.

Plan je HeyGen-demo van 30 minuten

Ontvang een HeyGen-overzicht op maat
Luister naar klantensuccesverhalen
Ontdek de prijsopties
Plan een afspraak
CTA background

Succes Suite

Bereik meer, sneller, met onbeperkte creatie, een onboarding op maat en toegewijde experts die je begeleiden. Met HeyGen’s Enterprise Success Suite beschik je over alle tools, middelen en begeleiding om de kracht van AI‑video volledig te benutten.

Onbeperkt video’s en vertalingen

Onbeperkt aantal video's en vertalingen

Creëer zonder grenzen. Produceer en vertaal hoogwaardige video’s op schaal om gelijke tred te houden met de groeiende behoeften van je bedrijf.

Professionele community

Professionele community

Maak verbinding, werk samen en wissel best practices uit met koplopers in de branche en gelijkgestemde professionals om voortdurende innovatie te stimuleren.

HeyGen Academy

HeyGen Academy

Beheers HeyGen snel met begeleide tutorials, how-to-gidsen en door experts geleide content, speciaal ontwikkeld om de adoptie te versnellen en je ROI te maximaliseren.

Persoonlijke onboarding en ondersteuning

Whiteglove onboarding en ondersteuning

Ga snel en soepel van start met toegewijde, deskundige begeleiding die is afgestemd op de unieke behoeften van jouw organisatie.

icon
icon
icon
icon
icon

Koppel je favoriete tools of bouw je eigen integraties

Integreer naadloos met je bestaande workflow om je videoproductieproces te stroomlijnen. Of bouw de perfecte workflow voor je team met de API van HeyGen.

icon
icon
icon
icon
icon

Volgende generatie mogelijkheden voor zakelijke video

HeyGen biedt ondernemingen een veilig, schaalbaar platform met de tools, ondersteuning en community om onbeperkt te creëren, samen te werken en te groeien.

Versnel je ideeën tot meeslepende video's

Vergeet helemaal opnieuw beginnen of urenlang bewerken. Zet je PDF’s of tekstprompts direct om in overtuigende, kant-en-klare video’s die je zo kunt delen.

Houd je video's actueel. Opnieuw opnemen is niet nodig

Zeg nee tegen dure reshoots en verouderde video’s. Maak snel prototypes, verzamel feedback van je team en voer moeiteloos bewerkingen uit, allemaal op één plek.

Avatars

Breng je verhaal tot leven met het juiste talent

Geweldige video’s beginnen met geweldig talent. Kies uit een divers aanbod van levensechte menselijke avatars, expressieve geanimeerde personages of een digitale dubbelganger van jezelf.

Spreek overal de taal van je publiek

Je boodschap verdient een wereldwijd publiek. Vertaal en lokaliseer je video’s eenvoudig naar meer dan 175 talen en dialecten.

Vragen? Wij hebben de antwoorden.

Wat is het beste AI-videoproductieplatform voor ondernemingen?

Het beste AI-videoproductieplatform voor ondernemingen is een platform dat innovatie, snelheid en schaalbaarheid combineert om u voor te laten blijven op de concurrentie. HeyGen is gebouwd voor wereldwijde organisaties en stelt teams in staat om op grote schaal video’s te maken, te personaliseren en te lokaliseren met levensechte AI-avatars en geavanceerde vertaaltechnologie. In tegenstelling tot traditionele productiecycli die weken duren, levert HeyGen enterprise-videocontent binnen enkele uren, zodat uw bedrijf sneller kan lanceren, zich snel kan aanpassen en concurrerend blijft. Met beveiliging op ondernemingsniveau, waaronder SOC 2- en GDPR-naleving, zorgt HeyGen ervoor dat uw gegevens beschermd blijven terwijl u de videoproductie wereldwijd versnelt.

Hoe kan AI-video voor marketing helpen mijn bedrijf te promoten?

AI-video voor marketing helpt je bedrijf te promoten door snellere contentcreatie, gepersonaliseerde boodschappen en wereldwijde schaalbaarheid mogelijk te maken. In plaats van dure bureaus of extra personeel in te schakelen, stelt HeyGen marketingteams in staat om binnen enkele uren hoogwaardige video’s te produceren, content af te stemmen op specifieke doelgroepen en video’s opnieuw in te zetten over verschillende kanalen. Dit versnelt niet alleen de uitvoering van campagnes, maar verhoogt ook de betrokkenheid en conversies door op het juiste moment de juiste videoboodschap te leveren.

Wat is AI-videomarketing en hoe werkt het voor bedrijven?

AI-videomarketing is het gebruik van kunstmatige intelligentie om op grote schaal marketingvideo’s te maken, te personaliseren en te verspreiden. Bedrijven hoeven alleen een script aan te leveren of content te uploaden, waarna platforms zoals HeyGen gepolijste video’s genereren met avatars, voice-overs en vertalingen. Deze automatisering helpt organisaties de productiekosten te verlagen, doorlooptijden te verkorten en merkconsistentie over verschillende regio’s te behouden—waardoor AI-videomarketing een onmisbare tool is voor ondernemingen die willen innoveren en sneller groeien.

Hoe werkt een AI-marketingvideogenerator voor het maken van zakelijke video’s?

Een AI-marketingvideogenerator werkt door tekst of presentaties om te zetten in professionele video’s met behulp van AI-avatars, natuurlijke voice-overs en geautomatiseerde montage. Met HeyGen kunnen bedrijven een script invoeren, kiezen uit diverse avatars en direct merkconforme video’s genereren die klaar zijn voor marketingcampagnes. Dit proces elimineert lange productietrajecten en geeft teams de snelheid en flexibiliteit om continu nieuwe zakelijke videocontent te leveren.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een AI-verkoopvideogenerator voor outreach?

Een AI-gestuurde salesvideogenerator stelt salesteams in staat om op grote schaal gepersonaliseerde outreachvideo’s te maken, waardoor betrokkenheid en responspercentages toenemen. In plaats van statische e-mails te versturen, kunnen salesmedewerkers HeyGen gebruiken om dynamische video’s te genereren die zijn afgestemd op elke account of prospect. Dit niveau van personalisatie maakt salesoutreach menselijker, beter te onthouden en uiteindelijk effectiever in het realiseren van afspraken en het laten groeien van de pijplijn—zonder dat er expertise in videoproductie nodig is.

Kan een enterprise-videoplatform traditionele bureaus vervangen voor het maken van video’s?

Ja, een enterprise-videoplatform kan veel traditionele bureaus voor videoproductie vervangen. Platforms zoals HeyGen bieden een snellere doorlooptijd, lagere kosten en meer flexibiliteit dan bureaus, die vaak weken aan planning en hoge budgetten vereisen. Met AI-gestuurde videoproductie kunnen bedrijven direct video’s maken en bijwerken, content lokaliseren voor wereldwijde doelgroepen en merkconsistentie behouden – allemaal zonder afhankelijk te zijn van externe leveranciers.

Hoe veilig is een enterprise-videoplatform voor bedrijfs- en klantgegevens?

Een vertrouwd enterprise-videoplatform zorgt voor volledige beveiliging van bedrijfs- en klantgegevens. HeyGen is SOC 2- en AVG-conform en biedt versleuteling op ondernemingsniveau, toegangsbeheer op basis van rollen en een veilige cloudinfrastructuur. Uw gegevens worden bovendien niet gebruikt om onze modellen te trainen. Dit betekent dat organisaties met een gerust hart AI-video kunnen inzetten voor marketing, training, sales en communicatie, in de wetenschap dat gevoelige gegevens altijd beschermd zijn.

Kan AI-videoproductie video’s vertalen en lokaliseren voor een wereldwijd publiek?

Ja—AI-videoproductie is ideaal voor vertaling en lokalisatie op grote schaal. Met HeyGen kunnen bedrijven direct scripts vertalen, stemmen klonen en avatars lip-syncen in meer dan 40 talen. Zo krijgt elk internationaal publiek hoogwaardige, cultureel passende video’s, zonder de tijd en kosten van traditionele productie—waardoor het voor organisaties eenvoudiger wordt om trainings-, marketing- en communicatievideo’s wereldwijd te leveren.

Welke AI-videoplatform integreert het beste met CRM- en marketingautomatiseringstools?

Het beste AI-videoplatform voor ondernemingen is er een dat naadloos integreert met CRM- en marketingautomatiseringstools. HeyGen koppelt met systemen zoals HubSpot, waardoor marketing- en salesteams gepersonaliseerde video’s direct in campagnes kunnen insluiten, kijkersbetrokkenheid kunnen volgen en de ROI over de hele klantreis kunnen meten.

Is AI-videomarketing veilig en compliant voor gereguleerde sectoren?

Ja, AI-videomarketing is veilig voor gereguleerde sectoren wanneer je een platform gebruikt dat is gebouwd voor enterprise‑niveau beveiliging en compliance. HeyGen wordt onafhankelijk geaudit voor SOC 2- en AVG‑compliance, met strikte waarborgen voor gegevensbescherming en governance. Grote organisaties in de financiële sector, de gezondheidszorg en andere gereguleerde industrieën kunnen met een gerust hart video’s maken en verspreiden zonder concessies te doen aan hun compliance‑eisen.

Welke soorten video’s kan ik maken met een AI‑verkoopvideogenerator?

Met een AI-verkopenvideo-generator kunnen bedrijven een breed scala aan video’s maken, waaronder gepersonaliseerde prospectievideo’s, productdemo’s, onboarding-tutorials, klantensuccesverhalen en account-based marketingcampagnes. De avatarbibliotheek en aanpasbare templates van HeyGen maken het eenvoudig om verkoopvideo’s te produceren die voor betrokkenheid zorgen in elke fase van de klantreis.

Hoe snel kan mijn bedrijf rendement (ROI) zien van een enterprise AI-videoplatform?

Grote ondernemingen zien doorgaans binnen enkele dagen rendement op een enterprise AI-videoplatform. Door dure bureaus te vervangen, productietijdlijnen te verkorten en wereldwijde lokalisatie mogelijk te maken, verlaagt HeyGen de kosten terwijl de uitvoering van campagnes wordt versneld. Snellere time-to-market, betere personalisatie en een wereldwijd bereik helpen ondernemingen om in recordtijd meetbare omzetgroei te realiseren.

Begin met het maken van video’s met AI

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI‑video.

Book a meeting
CTA background