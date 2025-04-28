Zet ideeën, scripts, links of tracks om in gepolijste sociale reels met HeyGen's AI reel generator. Produceer automatisch audio-reactieve bewerkingen, ondertitels, platform presets en gelokaliseerde varianten, geen camera's, geen editors, gewoon klaar om te publiceren korte video.
Leg trends snel vast. Plak een prompt of upload een clip en genereer verticale reels die passen bij populaire formats, om zo met minimale vertraging het bereik en de betrokkenheid te maximaliseren.
Zet productpagina's of cataloguslinks om in koopbare korte video's. HeyGen haalt productafbeeldingen op, creëert hoogtepuntscènes en levert meerdere advertentievarianten voor testen.
Maak audio-reactieve lyric reels door tracks en zinnen te uploaden met onze AI-tool. De engine synchroniseert ondertitels en visuals met frasering en beat zodat lyric drops filmisch aanvoelen en deelbaar zijn.
Zet les scripts, tips en handleidingen om in korte, ondertitelde reels voor snellere betrokkenheid van leerlingen. Lokaliseer inhoud via de videovertaler voor wereldwijde cursussen en L&D-programma's.
Zet lange video's, livestreams of podcasts automatisch om in tientallen korte clips met onze gratis AI clipgenerator. Batchverwerking en API-workflows stellen makers in staat om snel consistente inhoud te publiceren met behulp van onze gratis AI clipmaker.
Creëer concertvisuals, DJ-loops of festivalpromo's die passen bij de live-energie. Exporteer optreedklare loops in hoge kwaliteit voor LED-schermen en VJ-opstellingen.
HeyGen combineert geavanceerde AI-videogeneratie, audioanalyse en template-gestuurde workflows om in enkele minuten opvallende reels te produceren. Creators en teams krijgen consistente kwaliteit, snelle iteratie en ingebouwde lokalisatie zodat elke campagne wereldwijd presteert.
Maak binnen enkele minuten gepolijste reels vanuit een enkele opdracht, script of link met de gratis AI reel generator. HeyGen automatiseert de selectie van scènes, timing en ondertiteling zodat makers veel sneller van idee naar publicatieklaar materiaal kunnen gaan.
Kies visuele stijlen, pas beweging en kleur aan, wissel beeldmateriaal, of verfijn ondertitels en timing. HeyGen geeft je veel controle zonder dat je complexe bewerkingssoftware of tijdlijnen nodig hebt.
Exporteer platform-geoptimaliseerde versies voor TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts of betaalde sociale media met onze reel maker. Vertaal scripts met de videovertaler en behoud nauwkeurige lipsynchronisatie en ondertitelingstiming voor wereldwijd bereik met onze AI-tool.
AI-gestuurd script voor filmproductie
HeyGen analyseert je script, prompt of gelinkte pagina en genereert een bewerkbaar storyboard van scènes die overeenkomen met de toon en intentie, zodat je jouw inhoud kunt aanpassen. De AI-videogenerator kiest beelden, camerabeweging en timing om een samenhangende reel te bouwen die je verhaal volgt terwijl je oorspronkelijke woorden behouden blijven.
Audio-reactieve visuals en op de beat afgestemde montage
Upload een nummer en HeyGen analyseert het tempo, de beat en de energie om bewerkingen, overgangen en visuele effecten aan te sturen. Maak reels die pulseren op jouw muziek, licht drops uit en stem de frasering af voor meer boeiende korte inhoud.
Slimme ondertiteling, voice-overs en lokalisatie
Genereer automatisch ondertiteling en voice-overs voor je reel. Het systeem ondersteunt stemklonen en meertalige vertellingen, en de videovertaler herschept de levering in andere talen zodat gelokaliseerde reels natuurlijk en actueel aanvoelen.
Snelle aanpassings- en remixgereedschappen
Vervang AI-gekozen b-roll met je eigen beeldmateriaal, verander stijlen of pas fijnafstemmingen toe met eenvoudige opdrachten. Integreer beeld naar video of gezichtswissel voor karaktergedreven reels en gebruik lipsynchronisatie voor een strakkere uitvoeringsafstemming.
Maak reels van idee tot publicatieklare bestanden in vier duidelijke stappen.
Voer je concept in, plaats een product-URL, plak een script, of upload een track om moeiteloos reels te maken. HeyGen analyseert inhoud, metadata en audio om een storyboard voor je reel voor te bereiden, fungerend als een krachtige videoredacteur.
Kies visuele voorinstellingen of een aangepaste look, selecteer vervolgens verticale, vierkante of horizontale beeldverhoudingen geoptimaliseerd voor TikTok, Instagram of Shorts. HeyGen bereidt automatisch platformspecifieke versies voor.
Bewerk scènes, wissel beeldmateriaal, pas het tempo aan en stel ondertitelstijlen in. Gebruik eenvoudige aanwijzingen of de fijnafstemmingscontroles om beweging, kleur of nadruk te wijzigen zonder ingewikkelde tijdlijnen.
Render de uiteindelijke rol in MP4 en exporteer geoptimaliseerde versies voor elk platform. Gebruik batchmodus of de API om meerdere varianten en gelokaliseerde kopieën te produceren met de videovertaler.
Een AI reel generator gebruikt AI video generatie om ideeën, scripts, links of audio om te zetten in korte video's. HeyGen automatiseert het bewerken, ondertitels en platform presets zodat makers sneller meer reels kunnen produceren, variaties kunnen testen en een consistente visuele identiteit kunnen behouden zonder editors in te huren.
Upload je track of link je audio en HeyGen analyseert tempo, beat en secties om sneden, overgangen en visuele intensiteit te sturen. Je kunt drops benadrukken, ondertitels afstemmen op frasering, of stengels toewijzen aan effecten voor geavanceerde op audio reagerende visuals in je reels met AI.
Ja. Plak een URL en HeyGen, de gratis AI reels maker, haalt afbeeldingen, tekst en belangrijke secties op om een kort storyboard te genereren. De AI reel generator ordent scènes, voegt ondertitels toe en produceert een sociale media-klaar video die je kunt verfijnen en exporteren.
Absoluut, onze videobewerker is ontworpen om je creatieve proces te stroomlijnen. HeyGen genereert automatisch nauwkeurige ondertiteling en ondertitelstijlen die zijn ontworpen voor mobiel kijken. Je kunt de timing, stijl en taal bewerken, en het systeem zal ondertitelbestanden of ingebrande ondertitels exporteren indien nodig.
Ja. Gebruik de ingebouwde videotolk om scripts en ondertitels te vertalen, gelokaliseerde voice-overs te genereren en de timing en lipsynchronisatie te behouden. Hiermee kun je snel cultureel aangepaste reels uitrollen met dezelfde creatieve briefing.
Kies uit cinematografische, UGC, productpresentatie, animatie of merkgebonden sjablonen. Pas kleur, beweging, overlays, typografie en overgangen aan. Vervang AI-materiaal door je eigen beelden via beeld-naar-video tools of uploads.
Ja. HeyGen levert platformspecifieke formaten en hoogwaardige MP4's geoptimaliseerd voor betaalde campagnes. De batchmodus maakt het eenvoudig om meerdere advertentievarianten te creëren voor A/B-testen en prestatieoptimalisatie.
De meeste reels worden binnen enkele minuten gegenereerd, afhankelijk van de lengte en complexiteit. Batchverwerking en API-automatisering ondersteunen grotere werklasten en snelle verwerkingstijden voor teams die veel varianten maken.
Ja. Upload of kloon een stem voor vertelling en gebruik aangepaste avatars of makers om je reels te presenteren. Combineer gezichtswissel of avatar assets voor terugkerend talent in een campagne met behulp van onze aanpasbare sjablonen.
U behoudt volledige eigendom van de video's die u exporteert. HeyGen maakt geen aanspraak op rechten van uw inhoud, zodat u eigenaar blijft van uw creaties gemaakt met onze AI-tool. Zorg ervoor dat u de nodige rechten heeft voor alle media van derden die in de reel zijn opgenomen.
Ja. HeyGen biedt REST API's, webhook-meldingen en batchverwerkingsfuncties om het automatiseren van link-naar-reel workflows, catalogusgeneratie en geplande publicatie te ondersteunen.
HeyGen volgt bedrijfszekere beveiligingspraktijken, waaronder versleuteling, toegangscontroles en nalevingsopties voor teams. Uw creatieve materialen en gegenereerde video's blijven privé en beveiligd.
