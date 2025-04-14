Maak van ruwe clips gepolijste video's met een editor die eenvoudig en slim aanvoelt. HeyGen's AI-videobewerker helpt je met knippen, repareren en verbeteren van video's met behulp van tekstniveau bediening, zodat je minder tijd kwijt bent aan tijdlijnen en meer tijd hebt voor verhalen die klikken winnen met de beste AI-tools.
Zet lange opnames om in korte, gerichte clips voor feeds en verhalen met behulp van videobewerkingstools. Gebruik de editor om belangrijke momenten te vinden, ondertitels toe te voegen en de kadering aan te passen zodat alles klaar is om door te scrollen. Dit helpt je om regelmatig te publiceren zonder steeds opnieuw te beginnen.
Verfijn productopnames tot duidelijke, nuttige demo's. Knip pauzes en fouten weg, voeg callouts toe en leg tekst over die de belangrijkste voordelen uitlegt. Klanten kunnen in enkele seconden zien hoe uw product werkt.
Ruim schermopnames, vergaderingsrecaps en trainingsmateriaal op tot gestructureerde lessen. De AI-videobewerker helpt om stijl en audio te standaardiseren zodat elke video professioneel aanvoelt. Nieuwe medewerkers en teams kunnen de online videocontent herzien wanneer ze dat nodig hebben.
Knip lange inhoud in hoogtepunten, korte clips en op thema gebaseerde segmenten. Voeg titels en ondertitels toe zodat elk segment op zichzelf kan staan. Dit verlengt de levensduur van elke webinar en interview, waardoor ze geschikt zijn voor het delen van online video's.
Bewerk promotievideo's snel als aanbiedingen of berichten veranderen. Wissel scènes, pas tekst aan en test meerdere aandachtstrekkers zonder opnieuw op te nemen. Teams kunnen campagnes fris houden terwijl ze binnen het budget blijven.
Zet opnames om in duidelijke stap-voor-stap video's. Maak elke stap concreter, voeg instructies toe op het scherm en genereer ondertiteling voor een wereldwijd publiek. Dit vermindert het aantal ondersteuningsverzoeken en bevordert zelfbediening door gebruikers.
Waarom kiezen voor HeyGen als uw AI-videobewerker
HeyGen brengt krachtige videobewerkingstools samen in een overzichtelijke, browsergebaseerde werkruimte. Je kunt video's bijsnijden, restylen en lokaliseren in een paar begeleide stappen, zonder traditionele bewerkingssoftware te hoeven leren. Het werkt net zo goed voor korte clips als voor volledige presentaties en campagnes.
Breng wijzigingen aan door de editor te vertellen wat je wilt, zoals het verwijderen van een sectie of het bijwerken van een regel vertelling. HeyGen zet die instructies onmiddellijk om in nauwkeurige knippen en aanpassingen. Dit houdt je workflow snel, zelfs als je nieuw bent met bewerken.
Ruim achtergrondgeluiden op, verbeter het tempo en zorg dat de visuals overeenkomen zodat alles consistent aanvoelt. De AI-videobewerker helpt om de kwaliteit hoog te houden met minimale handmatige aanpassingen, waardoor je video's efficiënt met AI kunt bewerken. Je video's met AI zien er gepolijst uit en klinken goed op alle platformen.
Pas de grootte aan, herkader en voorzie video's van ondertiteling voor verschillende formaten in één keer met videobewerkingssoftware. Je kunt een enkele bronvideo omzetten in meerdere versies voor e-mail, sociale feeds en interne kanalen. Dit maximaliseert het bereik van elk stukje content dat je creëert.
Tekstgestuurde bewerkingscontroles
Beschrijf de bewerkingen die je nodig hebt, zoals het inkorten van een gedeelte of het wijzigen van een vertelde zin. De editor voert nauwkeurige knip- en aanpassingswerkzaamheden uit op basis van je verzoek. Je behoudt volledige controle om de resultaten fijn af te stemmen.
Slimme audio, ondertiteling en voice-overs
Verbeter de spraakduidelijkheid, verminder achtergrondgeluid en genereer ondertiteling met een paar klikken. Je kunt ook AI-stemovers toevoegen in vele talen voor snelle lokalisatie. Dit houdt video's toegankelijk en klaar voor bekijken zonder geluid.
Visuele lay-outs, herkadering en middelen
Herschik video's voor verticale, vierkante of landschapsformaten zonder belangrijke onderwerpen te verliezen met de AI-videogenerator. Voeg overlays, titels en merkelementen toe zodat elke clip overeenkomt met uw visuele identiteit. Het proces blijft eenvoudig, zelfs wanneer u met veel outputs jongleert.
Snelle export en merkconsistente voorinstellingen
Sla voorinstellingen op voor merkstijl, formaten en ondertitelbehandeling. Pas ze toe op nieuwe projecten voor consistente resultaten. Wanneer je klaar bent, exporteer je video's van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor je voorkeursplatforms.
Hoe de AI-videobewerker te gebruiken
HeyGen maakt AI-videobewerking toegankelijk, zelfs als je nog nooit eerder met een tijdlijn hebt gewerkt. De workflow begeleidt je van ruw beeldmateriaal naar afgewerkte inhoud in een paar duidelijke stappen.
Upload uw beeldmateriaal of importeer een opname van uw voorkeursbron. De editor maakt een transcript en overzicht zodat u uw inhoud als tekst en video kunt bekijken.
Selecteer uitvoerformaten voor uw kanalen en pas merkvoorinstellingen toe. Dit stelt lettertypen, kleuren en basis lay-outkeuzes vanaf het begin in met de beste AI-ontwerppraktijken.
Gebruik de transcript- en tekstniveau-opdrachten om scènes te knippen, verplaatsen en aan te passen. Voeg met een paar klikken titels, ondertitels en eenvoudige overgangen toe.
Bekijk de afgewerkte video en voer kleine aanpassingen uit indien nodig. Exporteer vervolgens uw hoofdversie plus extra formaten of oriëntatievarianten voor platforms zoals TikTok.
Een AI-videobewerker is een hulpmiddel dat kunstmatige intelligentie gebruikt om je te helpen met het knippen, verfijnen en verbeteren van video's. Het automatiseert taken zoals bijsnijden, herkaderen, ondertitelen en het opschonen van audio zodat je projecten sneller kunt afronden.
Nee. HeyGen is ontwikkeld voor marketeers, opvoeders en teams zonder traditionele bewerkingsachtergrond. Tekstgebaseerde bediening en eenvoudige interfaces vervangen complexe tijdlijnen zodat je al doende kunt leren.
Ja. Je kunt verticale en vierkante video's maken die geoptimaliseerd zijn voor feeds en verhalen. De editor maakt het eenvoudig om hoogtepunten uit te lichten, ondertitels toe te voegen en inhoud aan te passen voor elk platform.
Ja. U kunt ondertitels en AI-stemovers in vele talen genereren via de video translator. Dit helpt u dezelfde videostuctuur te hergebruiken voor verschillende regio's en publiek zonder opnieuw te filmen.
Ja. U kunt uw inhoud herindelen in verticale, landschaps- of vierkante formaten vanuit hetzelfde project. Onderwerpen blijven gecentreerd en leesbaar, dus u hoeft uw bewerking niet opnieuw op te bouwen.
De AI-videobewerker kan ruis verminderen, volumeniveaus egaliseren en spraak automatisch benadrukken. Dit betekent helderdere stemmen en consistentere luisterervaringen zonder handmatige mix.
Ja. U kunt logo's, kleuren, lettertypen en media die uw merk weerspiegelen uploaden. Sla ze op als voorinstellingen in de AI video generator zodat elk nieuw project visueel in lijn blijft met uw richtlijnen.
Ja. Teams kunnen projecten delen, wijzigingen beoordelen en zorgen voor consistentie in de merkregels. Dit stelt verschillende mensen in staat bij te dragen terwijl het eindresultaat samenhangend blijft.
Gesproken hoofdfragmenten, schermopnames, webinars, uitlegvideo's, productdemonstraties en sociale video's werken allemaal erg goed. Elke video die baat heeft bij een strakker tempo, duidelijke ondertiteling en betere kadrering is geschikt.
Ja. Je kunt meerdere korte video's maken van een enkele bron door verschillende hoogtepunten en aandachtstrekkers te selecteren met videobewerkingssoftware. Dit geeft je meer inhoud om te delen terwijl je slechts één keer opneemt.
