AI Video Editor: Creëer klaar-om-te-publiceren video's in minuten

Maak van ruwe clips gepolijste video's met een editor die eenvoudig en slim aanvoelt. HeyGen's AI-videobewerker helpt je met knippen, repareren en verbeteren van video's met behulp van tekstniveau bediening, zodat je minder tijd kwijt bent aan tijdlijnen en meer tijd hebt voor verhalen die klikken winnen met de beste AI-tools.

Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Korte sociale clips en hoogtepunten

Zet lange opnames om in korte, gerichte clips voor feeds en verhalen met behulp van videobewerkingstools. Gebruik de editor om belangrijke momenten te vinden, ondertitels toe te voegen en de kadering aan te passen zodat alles klaar is om door te scrollen. Dit helpt je om regelmatig te publiceren zonder steeds opnieuw te beginnen.

Productdemonstraties en functie-uitleg

Verfijn productopnames tot duidelijke, nuttige demo's. Knip pauzes en fouten weg, voeg callouts toe en leg tekst over die de belangrijkste voordelen uitlegt. Klanten kunnen in enkele seconden zien hoe uw product werkt.

Training, inwerken en interne updates

Ruim schermopnames, vergaderingsrecaps en trainingsmateriaal op tot gestructureerde lessen. De AI-videobewerker helpt om stijl en audio te standaardiseren zodat elke video professioneel aanvoelt. Nieuwe medewerkers en teams kunnen de online videocontent herzien wanneer ze dat nodig hebben.

Webinars, podcasts en thought leadership

Knip lange inhoud in hoogtepunten, korte clips en op thema gebaseerde segmenten. Voeg titels en ondertitels toe zodat elk segment op zichzelf kan staan. Dit verlengt de levensduur van elke webinar en interview, waardoor ze geschikt zijn voor het delen van online video's.

Marketingcampagnes en betaalde advertenties

Bewerk promotievideo's snel als aanbiedingen of berichten veranderen. Wissel scènes, pas tekst aan en test meerdere aandachtstrekkers zonder opnieuw op te nemen. Teams kunnen campagnes fris houden terwijl ze binnen het budget blijven.

Handleidingen, uitleg en ondersteunende inhoud

Zet opnames om in duidelijke stap-voor-stap video's. Maak elke stap concreter, voeg instructies toe op het scherm en genereer ondertiteling voor een wereldwijd publiek. Dit vermindert het aantal ondersteuningsverzoeken en bevordert zelfbediening door gebruikers.

Waarom kiezen voor HeyGen als uw AI-videobewerker

HeyGen brengt krachtige videobewerkingstools samen in een overzichtelijke, browsergebaseerde werkruimte. Je kunt video's bijsnijden, restylen en lokaliseren in een paar begeleide stappen, zonder traditionele bewerkingssoftware te hoeven leren. Het werkt net zo goed voor korte clips als voor volledige presentaties en campagnes.

Bewerk met eenvoudige taal, geen ingewikkelde tijdlijnen

Breng wijzigingen aan door de editor te vertellen wat je wilt, zoals het verwijderen van een sectie of het bijwerken van een regel vertelling. HeyGen zet die instructies onmiddellijk om in nauwkeurige knippen en aanpassingen. Dit houdt je workflow snel, zelfs als je nieuw bent met bewerken.

Werk audio en beeldmateriaal bij in een enkele werkruimte

Ruim achtergrondgeluiden op, verbeter het tempo en zorg dat de visuals overeenkomen zodat alles consistent aanvoelt. De AI-videobewerker helpt om de kwaliteit hoog te houden met minimale handmatige aanpassingen, waardoor je video's efficiënt met AI kunt bewerken. Je video's met AI zien er gepolijst uit en klinken goed op alle platformen.

Snel inhoud schalen voor elk kanaal

Pas de grootte aan, herkader en voorzie video's van ondertiteling voor verschillende formaten in één keer met videobewerkingssoftware. Je kunt een enkele bronvideo omzetten in meerdere versies voor e-mail, sociale feeds en interne kanalen. Dit maximaliseert het bereik van elk stukje content dat je creëert.

Tekstgestuurde bewerkingscontroles

Beschrijf de bewerkingen die je nodig hebt, zoals het inkorten van een gedeelte of het wijzigen van een vertelde zin. De editor voert nauwkeurige knip- en aanpassingswerkzaamheden uit op basis van je verzoek. Je behoudt volledige controle om de resultaten fijn af te stemmen.

Slimme audio, ondertiteling en voice-overs

Verbeter de spraakduidelijkheid, verminder achtergrondgeluid en genereer ondertiteling met een paar klikken. Je kunt ook AI-stemovers toevoegen in vele talen voor snelle lokalisatie. Dit houdt video's toegankelijk en klaar voor bekijken zonder geluid.

Visuele lay-outs, herkadering en middelen

Herschik video's voor verticale, vierkante of landschapsformaten zonder belangrijke onderwerpen te verliezen met de AI-videogenerator. Voeg overlays, titels en merkelementen toe zodat elke clip overeenkomt met uw visuele identiteit. Het proces blijft eenvoudig, zelfs wanneer u met veel outputs jongleert.

Snelle export en merkconsistente voorinstellingen

Sla voorinstellingen op voor merkstijl, formaten en ondertitelbehandeling. Pas ze toe op nieuwe projecten voor consistente resultaten. Wanneer je klaar bent, exporteer je video's van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor je voorkeursplatforms.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
Hoe het werkt

Hoe de AI-videobewerker te gebruiken

HeyGen maakt AI-videobewerking toegankelijk, zelfs als je nog nooit eerder met een tijdlijn hebt gewerkt. De workflow begeleidt je van ruw beeldmateriaal naar afgewerkte inhoud in een paar duidelijke stappen.

Importeer uw video of opname

Upload uw beeldmateriaal of importeer een opname van uw voorkeursbron. De editor maakt een transcript en overzicht zodat u uw inhoud als tekst en video kunt bekijken.

Kies uw formaat en stijlvoorinstellingen

Selecteer uitvoerformaten voor uw kanalen en pas merkvoorinstellingen toe. Dit stelt lettertypen, kleuren en basis lay-outkeuzes vanaf het begin in met de beste AI-ontwerppraktijken.

Bewerk met tekst en eenvoudige bedieningselementen

Gebruik de transcript- en tekstniveau-opdrachten om scènes te knippen, verplaatsen en aan te passen. Voeg met een paar klikken titels, ondertitels en eenvoudige overgangen toe.

Voorvertoning, exporteren en hergebruiken

Bekijk de afgewerkte video en voer kleine aanpassingen uit indien nodig. Exporteer vervolgens uw hoofdversie plus extra formaten of oriëntatievarianten voor platforms zoals TikTok.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-videobewerker?

Een AI-videobewerker is een hulpmiddel dat kunstmatige intelligentie gebruikt om je te helpen met het knippen, verfijnen en verbeteren van video's. Het automatiseert taken zoals bijsnijden, herkaderen, ondertitelen en het opschonen van audio zodat je projecten sneller kunt afronden.

Heb ik eerdere bewerkingservaring nodig om HeyGen te gebruiken?

Nee. HeyGen is ontwikkeld voor marketeers, opvoeders en teams zonder traditionele bewerkingsachtergrond. Tekstgebaseerde bediening en eenvoudige interfaces vervangen complexe tijdlijnen zodat je al doende kunt leren.

Kan ik de AI-videobewerker gebruiken voor korte sociale media content?

Ja. Je kunt verticale en vierkante video's maken die geoptimaliseerd zijn voor feeds en verhalen. De editor maakt het eenvoudig om hoogtepunten uit te lichten, ondertitels toe te voegen en inhoud aan te passen voor elk platform.

Ondersteunt HeyGen meerdere talen voor ondertiteling en audio?

Ja. U kunt ondertitels en AI-stemovers in vele talen genereren via de video translator. Dit helpt u dezelfde videostuctuur te hergebruiken voor verschillende regio's en publiek zonder opnieuw te filmen.

Kan ik de beeldverhouding aanpassen nadat een video is gemaakt?

Ja. U kunt uw inhoud herindelen in verticale, landschaps- of vierkante formaten vanuit hetzelfde project. Onderwerpen blijven gecentreerd en leesbaar, dus u hoeft uw bewerking niet opnieuw op te bouwen.

Hoe helpt AI om de geluidskwaliteit te verbeteren?

De AI-videobewerker kan ruis verminderen, volumeniveaus egaliseren en spraak automatisch benadrukken. Dit betekent helderdere stemmen en consistentere luisterervaringen zonder handmatige mix.

Kan ik mijn eigen merk en middelen toevoegen aan bewerkte video's?

Ja. U kunt logo's, kleuren, lettertypen en media die uw merk weerspiegelen uploaden. Sla ze op als voorinstellingen in de AI video generator zodat elk nieuw project visueel in lijn blijft met uw richtlijnen.

Is HeyGen geschikt voor team samenwerking?

Ja. Teams kunnen projecten delen, wijzigingen beoordelen en zorgen voor consistentie in de merkregels. Dit stelt verschillende mensen in staat bij te dragen terwijl het eindresultaat samenhangend blijft.

Welke soorten video's zijn het meest geschikt voor de AI-videobewerker?

Gesproken hoofdfragmenten, schermopnames, webinars, uitlegvideo's, productdemonstraties en sociale video's werken allemaal erg goed. Elke video die baat heeft bij een strakker tempo, duidelijke ondertiteling en betere kadrering is geschikt.

Kan ik één lange video hergebruiken in meerdere kleinere clips?

Ja. Je kunt meerdere korte video's maken van een enkele bron door verschillende hoogtepunten en aandachtstrekkers te selecteren met videobewerkingssoftware. Dit geeft je meer inhoud om te delen terwijl je slechts één keer opneemt.

