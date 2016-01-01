Zet productpagina's, afbeeldingen of een kort script om in gepolijste productvideo's zonder camera's of bewerking. HeyGen genereert automatisch scènes, voice-overs, ondertitels en exporteert klaar voor platformen zodat teams op grote schaal lanceringsklare demo's, advertenties en sociale clips kunnen produceren.
Het lanceren van een product vereist meestal kostbare opnames en bewerking. HeyGen verandert je productpagina in een heldere demonstratievideo met duidelijke, op voordelen gerichte scènes en oproepen tot actie, zodat je sneller kunt lanceren.
Het op grote schaal creëren van boeiende productvideo's is tijdrovend. HeyGen automatiseert product b-roll, close-ups en het benadrukken van kenmerken voor elke SKU, zodat catalogi fris en klaar voor conversie blijven met efficiënte video-inhoud.
Korte sociale creaties moeten snel boeien. HeyGen maakt verticale bewerkingen met pakkende hooks, leesbare ondertitels en een platformvriendelijk tempo om vroege betrokkenheid op Reels en Shorts te maximaliseren.
Handleidingen voor uitlegvideo's vereisen scripting en opname. HeyGen zet je instructiescript om in duidelijke stap-voor-stap video's met gesynchroniseerde voice-overs en illustratieve visuals.
Retargeting vereist op maat gemaakte berichten. HeyGen produceert doelgroepspecifieke varianten die kortingen, voordelen of sociale bewijskracht benadrukken om de prestaties van de warme funnel te verbeteren.
Producteducatie vereist herhaalbare kwaliteit. HeyGen genereert consistente, ondertitelde productrondleidingen en introductieclips die schaalbaar zijn over teams en talen.
Waarom kiezen voor HeyGen voor AI productvideo generator
HeyGen combineert geautomatiseerde scèneopbouw, realistische vertelling en batchgeneratie om trage opnames te vervangen door een efficiënte text naar video workflow. Verkrijg consistente, merkgerichte productvideo's die conversie opleveren over verschillende kanalen.
Plak een URL, upload foto's of voer een kort script in, en HeyGen creëert binnen enkele minuten een complete productvideo, waarmee dagen aan productiewerk en bureaukosten bespaard worden dankzij de videobewerkingsmogelijkheden.
HeyGen componeert automatisch belichting, camerabewegingen, b-roll en audiobewerking zodat video's er gepolijst en uitzendklaar uitzien zonder een fysieke opname.
Creëer tientallen advertentie- en demovarianten, vertaal scripts met de videovertaler en genereer gelokaliseerde voice-overs om snel berichtgeving over verschillende markten te testen.
Link naar videocreatie van productpagina's
Plak een product- of landingspagina-URL, en HeyGen haalt belangrijke afbeeldingen, specificaties en verkoopargumenten eruit voor uw video-inhoud. Het systeem ordent deze in gestructureerde scènes, en genereert zowel korte demo's als uitgebreide uitlegvideo's zonder handmatige bewerking.
Script naar video met menselijk klinkende voice-overs
Voer een script in of laat HeyGen er een voor je opstellen. Het platform produceert natuurlijke voice-overs, lip-synchronisatie voor presentatoren op het scherm indien gebruikt, en meerdere toonopties zodat de vertelling overeenkomt met de stem van je merk in je video-inhoud.
Batchverwerking en lokalisatiehulpmiddelen
Produceer grote hoeveelheden productvideo's met unieke aandachtstrekkers, oproepen tot actie en afbeeldingen. Gebruik de videotolk om gelokaliseerde voice-overs en ondertiteling te regenereren, zodat campagnes binnen enkele minuten wereldwijd uitgerold kunnen worden.
Flexibele stijlen en bewegingscontrole
Pas videolengte, beeldverhouding en tempo aan. Begeleid overgangen met tekstuele commando's zoals 'langzame pan' of 'inzoomen op onderwerp'. Deze videogenerator geeft je volledige controle zonder leercurve.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI Product Video Generator te gebruiken
Begin in vier eenvoudige stappen met het produceren van productvideo's.
Plak een product-URL, upload afbeeldingen of typ een korte briefing. HeyGen analyseert inhoud en extraheert kenmerken, specificaties en beelden om scènes in uw videoproductieproces te informeren.
Kies een visuele stijl, beeldverhouding en gewenste duur. Selecteer een stem, muzieksfeer en brandingopties om elke video consequent te houden.
Controleer gegenereerde concepten, pas koppen aan, vervang afbeeldingen of genereer alternatieve aanknopingspunten. Maak meerdere varianten voor A/B-testen zonder handmatige bewerkingen.
Download MP4's of PNG's geoptimaliseerd voor uw platformen, of exporteer georganiseerde batches klaar voor advertentiebeheerders en uploads naar online winkels.
Een AI-productvideogenerator zet tekst, afbeeldingen of product-URL's om in direct te publiceren video's door middel van geautomatiseerde scènesamenstelling, stemsynthese en montage. HeyGen zet briefings om in demovideo's, advertenties en uitlegvideo's zonder te filmen of tijdlijn bewerking.
Ja, het gebruik van een AI-tool kan de ervaring verbeteren. HeyGen, een AI-videogenerator, ondersteunt korte verticale advertenties en langere horizontale demo's. Kies de duur en het formaat en HeyGen zal het tempo, de ondertitels en de scèneopbouw aanpassen voor de bedoelde plaatsing.
Je kunt je eigen script plakken of HeyGen, de videomaker, overtuigende, conversiegerichte scripts laten genereren op basis van productdetails. Het platform ontwerpt hooks, oproepen tot actie en scènebeschrijvingen die geoptimaliseerd zijn voor productverhalen.
Gebruik de videotolk om scripts te vertalen naar doeltalen. HeyGen genereert voice-overs opnieuw, past lipsynchronisatie aan indien van toepassing, en werkt ondertiteling bij zodat gelokaliseerde video's natuurlijk aanvoelen.
Ja. Upload logo's, lettertypen en kleurenpaletten in je merkkit. HeyGen handhaaft de merkstijl in gegenereerde concepten en sjablonen om visuele consistentie op grote schaal te waarborgen.
HeyGen exporteert MP4-video's en afbeeldingen met hoge resolutie geformatteerd voor Feed, Stories, Reels en productpagina's. Batchexport organiseert bestanden met duidelijke namen voor advertentiebeheerders en CMS-uploads.
Ja. Met de batchgeneratie van HeyGen kunt u honderden SKU-specifieke video's maken door datarijen aan sjablonen te koppelen, waardoor u campagnes op catalogusniveau kunt voeren met minimale handmatige inspanning.
Generated drafts from the ai video generator are fully editable to suit your needs. Swap scenes, replace imagery, adjust voice tone, and refine copy. HeyGen provides fast regenerate options so edits propagate across variants.
Ja. HeyGen produceert productieklare video's geoptimaliseerd voor advertentieplatformen met de juiste beeldverhoudingen, leesbare ondertitels en een tempo ontworpen om de aandacht vast te houden en conversies te stimuleren.
U behoudt het eigendom van alle video's die u maakt. HeyGen gebruikt gelicentieerde middelen en gegenereerde inhoud wordt geleverd voor commercieel gebruik. Zorg er altijd voor dat de rechten van eventuele door u geüploade assets van derden in orde zijn.
