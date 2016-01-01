AI Productvideo Generator voor Directe Productdemo's

Zet productpagina's, afbeeldingen of een kort script om in gepolijste productvideo's zonder camera's of bewerking. HeyGen genereert automatisch scènes, voice-overs, ondertitels en exporteert klaar voor platformen zodat teams op grote schaal lanceringsklare demo's, advertenties en sociale clips kunnen produceren.

's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Productlancering demo's

Productlancering demo's

Het lanceren van een product vereist meestal kostbare opnames en bewerking. HeyGen verandert je productpagina in een heldere demonstratievideo met duidelijke, op voordelen gerichte scènes en oproepen tot actie, zodat je sneller kunt lanceren.


E-commerce productaanbiedingen

E-commerce productaanbiedingen

Het op grote schaal creëren van boeiende productvideo's is tijdrovend. HeyGen automatiseert product b-roll, close-ups en het benadrukken van kenmerken voor elke SKU, zodat catalogi fris en klaar voor conversie blijven met efficiënte video-inhoud.

Korte sociale advertenties

Korte sociale advertenties

Korte sociale creaties moeten snel boeien. HeyGen maakt verticale bewerkingen met pakkende hooks, leesbare ondertitels en een platformvriendelijk tempo om vroege betrokkenheid op Reels en Shorts te maximaliseren.

Uitleg- en instructievideo's

Uitleg- en instructievideo's

Handleidingen voor uitlegvideo's vereisen scripting en opname. HeyGen zet je instructiescript om in duidelijke stap-voor-stap video's met gesynchroniseerde voice-overs en illustratieve visuals.

Retargeting en gepersonaliseerde varianten

Retargeting en gepersonaliseerde varianten

Retargeting vereist op maat gemaakte berichten. HeyGen produceert doelgroepspecifieke varianten die kortingen, voordelen of sociale bewijskracht benadrukken om de prestaties van de warme funnel te verbeteren.

Training en producteducatie

Training en producteducatie

Producteducatie vereist herhaalbare kwaliteit. HeyGen genereert consistente, ondertitelde productrondleidingen en introductieclips die schaalbaar zijn over teams en talen.

Waarom kiezen voor HeyGen voor AI productvideo generator

HeyGen combineert geautomatiseerde scèneopbouw, realistische vertelling en batchgeneratie om trage opnames te vervangen door een efficiënte text naar video workflow. Verkrijg consistente, merkgerichte productvideo's die conversie opleveren over verschillende kanalen.

Snel van concept tot afgewerkte video

Plak een URL, upload foto's of voer een kort script in, en HeyGen creëert binnen enkele minuten een complete productvideo, waarmee dagen aan productiewerk en bureaukosten bespaard worden dankzij de videobewerkingsmogelijkheden.

Productiekwaliteit zonder een studio

HeyGen componeert automatisch belichting, camerabewegingen, b-roll en audiobewerking zodat video's er gepolijst en uitzendklaar uitzien zonder een fysieke opname.

Schaalvarianten en lokalisatie

Creëer tientallen advertentie- en demovarianten, vertaal scripts met de videovertaler en genereer gelokaliseerde voice-overs om snel berichtgeving over verschillende markten te testen.

Link naar videocreatie van productpagina's

Plak een product- of landingspagina-URL, en HeyGen haalt belangrijke afbeeldingen, specificaties en verkoopargumenten eruit voor uw video-inhoud. Het systeem ordent deze in gestructureerde scènes, en genereert zowel korte demo's als uitgebreide uitlegvideo's zonder handmatige bewerking.

Een vrouw houdt een roze Crocs klomp vast, met een kleinere afbeelding van de klomp rechtsboven in de hoek.

Script naar video met menselijk klinkende voice-overs

Voer een script in of laat HeyGen er een voor je opstellen. Het platform produceert natuurlijke voice-overs, lip-synchronisatie voor presentatoren op het scherm indien gebruikt, en meerdere toonopties zodat de vertelling overeenkomt met de stem van je merk in je video-inhoud.

Een interface voor het maken van inhoud met een groene cursor over een teksteditor, en een presentatiedia met 'Overzicht Q3-resultaten' en het portret van een man.

Batchverwerking en lokalisatiehulpmiddelen

Produceer grote hoeveelheden productvideo's met unieke aandachtstrekkers, oproepen tot actie en afbeeldingen. Gebruik de videotolk om gelokaliseerde voice-overs en ondertiteling te regenereren, zodat campagnes binnen enkele minuten wereldwijd uitgerold kunnen worden.

Stemklonen

Flexibele stijlen en bewegingscontrole

Pas videolengte, beeldverhouding en tempo aan. Begeleid overgangen met tekstuele commando's zoals 'langzame pan' of 'inzoomen op onderwerp'. Deze videogenerator geeft je volledige controle zonder leercurve.

Collage van een lachende vrouw met een skateboard, omringd door afbeeldingen van haar in verschillende levensrollen, met een afspeelknop icoon.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
Hoe het werkt

Hoe de AI Product Video Generator te gebruiken

Begin in vier eenvoudige stappen met het produceren van productvideo's.

Stap 1

Voeg uw productbron toe

Plak een product-URL, upload afbeeldingen of typ een korte briefing. HeyGen analyseert inhoud en extraheert kenmerken, specificaties en beelden om scènes in uw videoproductieproces te informeren.

Stap 2

Selecteer stijl en lengte

Kies een visuele stijl, beeldverhouding en gewenste duur. Selecteer een stem, muzieksfeer en brandingopties om elke video consequent te houden.

Stap 3

Bekijk en verfijn varianten van uw video-inhoud voor optimale resultaten.

Controleer gegenereerde concepten, pas koppen aan, vervang afbeeldingen of genereer alternatieve aanknopingspunten. Maak meerdere varianten voor A/B-testen zonder handmatige bewerkingen.

Stap 4

Exporteer en implementeer uw met de AI-videogenerator gecreëerde video-inhoud.

Download MP4's of PNG's geoptimaliseerd voor uw platformen, of exporteer georganiseerde batches klaar voor advertentiebeheerders en uploads naar online winkels.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-productvideogenerator en hoe gebruikt HeyGen deze?

Een AI-productvideogenerator zet tekst, afbeeldingen of product-URL's om in direct te publiceren video's door middel van geautomatiseerde scènesamenstelling, stemsynthese en montage. HeyGen zet briefings om in demovideo's, advertenties en uitlegvideo's zonder te filmen of tijdlijn bewerking.

Kan HeyGen zowel korte reclameclips als langere demonstratievideo's maken?

Ja, het gebruik van een AI-tool kan de ervaring verbeteren. HeyGen, een AI-videogenerator, ondersteunt korte verticale advertenties en langere horizontale demo's. Kies de duur en het formaat en HeyGen zal het tempo, de ondertitels en de scèneopbouw aanpassen voor de bedoelde plaatsing.

Moet ik een script aanleveren of kan HeyGen er een schrijven?

Je kunt je eigen script plakken of HeyGen, de videomaker, overtuigende, conversiegerichte scripts laten genereren op basis van productdetails. Het platform ontwerpt hooks, oproepen tot actie en scènebeschrijvingen die geoptimaliseerd zijn voor productverhalen.

Hoe werken lokalisatie en vertaling?

Gebruik de videotolk om scripts te vertalen naar doeltalen. HeyGen genereert voice-overs opnieuw, past lipsynchronisatie aan indien van toepassing, en werkt ondertiteling bij zodat gelokaliseerde video's natuurlijk aanvoelen.


Kan HeyGen mijn merkmaterialen en richtlijnen gebruiken?

Ja. Upload logo's, lettertypen en kleurenpaletten in je merkkit. HeyGen handhaaft de merkstijl in gegenereerde concepten en sjablonen om visuele consistentie op grote schaal te waarborgen.

Welke exportformaten en platformvoorinstellingen zijn beschikbaar?

HeyGen exporteert MP4-video's en afbeeldingen met hoge resolutie geformatteerd voor Feed, Stories, Reels en productpagina's. Batchexport organiseert bestanden met duidelijke namen voor advertentiebeheerders en CMS-uploads.

Kan ik in één keer veel productvideo's genereren?

Ja. Met de batchgeneratie van HeyGen kunt u honderden SKU-specifieke video's maken door datarijen aan sjablonen te koppelen, waardoor u campagnes op catalogusniveau kunt voeren met minimale handmatige inspanning.

Hoe aanpasbaar zijn de gegenereerde video's?

Generated drafts from the ai video generator are fully editable to suit your needs. Swap scenes, replace imagery, adjust voice tone, and refine copy. HeyGen provides fast regenerate options so edits propagate across variants.

Zijn video's gemaakt met HeyGen geschikt voor betaalde advertenties?

Ja. HeyGen produceert productieklare video's geoptimaliseerd voor advertentieplatformen met de juiste beeldverhoudingen, leesbare ondertitels en een tempo ontworpen om de aandacht vast te houden en conversies te stimuleren.

Wie bezit de rechten van video's gemaakt in HeyGen?

U behoudt het eigendom van alle video's die u maakt. HeyGen gebruikt gelicentieerde middelen en gegenereerde inhoud wordt geleverd voor commercieel gebruik. Zorg er altijd voor dat de rechten van eventuele door u geüploade assets van derden in orde zijn.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

