Of je nu online leercursussen, lezingen, tutorials of motiverende berichten maakt, HeyGen's AI-videomaker vereenvoudigt het proces om professionele, boeiende video's te produceren. Deze AI-video's boeien wereldwijd publiek en helpen een blijvende impact te leveren.
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
“We wisten dat het simpelweg aanbieden van geschreven inhoud niet effectief zou zijn om onze partners betrokken te houden. Door gebruik te maken van HeyGen’s avatars, konden we inhoud creëren die informatief, leuk en interactief is. Het maakt leren een dynamischere ervaring.”
John Suncansky
Marketingcoördinator bij TechMix
Hoe je online leerprogramma's kunt maken met HeyGen
Blader door een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen die speciaal zijn ontworpen voor online leerprogramma's. Of je nu een lezing, tutorial of motiverende toespraak maakt, kies een lay-out die past bij jouw onderwijsstijl. Pas direct je merkkit toe voor een naadloze branding.
Dankzij de AI-functies van het platform kunt u diverse leermaterialen produceren—videolessen, tutorials, motiverende video's en meer.
Absoluut. Of het nu gaat om e-learningplatforms, werknemerstraining of een klaslokaal, HeyGen helpt je boeiende video's te leveren die de aandacht van de leerlingen vasthouden.
Onze AI-avatars fungeren als virtuele presentatoren, compleet met realistische gezichtsuitdrukkingen en gesynchroniseerde lipbewegingen. Je kunt kiezen uit vooraf gemaakte avatars of je eigen avatar creëren.
Ja, het vertalen van uw video's naar meer dan 170 talen is snel en eenvoudig dankzij de geavanceerde lokalisatiefuncties van HeyGen.
Zeker. HeyGen is gebruiksvriendelijk en biedt sjablonen en intuïtieve bewerking om nieuwkomers te helpen gepolijste, professionele video's te maken.
Typische productie omvat het inhuren van een team, filmen en meerdere rondes van bewerking. Met HeyGen kun je in enkele minuten gepolijste video's genereren—ideaal voor opvoeders die snel content willen produceren.
Uiteraard. U kunt achtergronden, grafische elementen, lettertypen en kleuren kiezen die aansluiten bij uw merkidentiteit of cursusstijl.
AI-avatars elimineren de noodzaak voor verschijningen op camera, heropnames of uitgebreide bewerkingen. Ze zijn perfect voor het consequent opschalen van je content.
Meld je eenvoudig aan, kies een sjabloon of begin met een lege pagina, kies je avatar en upload je script. Onze gebruiksvriendelijke interface begeleidt je bij elke stap.
HeyGen ondersteunt meerdere video-exportformaten, waardoor het eenvoudig is om inhoud te delen op platforms zoals YouTube of binnen interne systemen.
Ja, flexibele prijsplannen zijn geschikt voor iedereen, van individuele docenten tot grote ondernemingen.
Ja, de geavanceerde functies van HeyGen ondersteunen interactieve elementen, zoals quizzen of vertakkende scenario's, wat zorgt voor een meer gepersonaliseerde ervaring voor uw leerlingen.
