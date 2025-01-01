Ontwikkel leerprogramma's en bereik een wereldwijd publiek

Of je nu online leercursussen, lezingen, tutorials of motiverende berichten maakt, HeyGen's AI-videomaker vereenvoudigt het proces om professionele, boeiende video's te produceren. Deze AI-video's boeien wereldwijd publiek en helpen een blijvende impact te leveren.

Voordelen en waarde

Betrek, schaal op en vereenvoudig cursuscreatie met AI-videoproductie

Save time creating online learning courses without sacrificing quality

Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.

Captivate learners in online learning courses with lifelike AI avatars

Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.

Scale content for global audiences using AI video generators

Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.

Ontdek hoe L&D-professionals leerinhoud transformeren met AI-videomakertools

TechMix

See how TechMix empowers international partners with AI video creation.

Equity Trust

Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.

AI Smart Ventures

Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.

“We wisten dat het simpelweg aanbieden van geschreven inhoud niet effectief zou zijn om onze partners betrokken te houden. Door gebruik te maken van HeyGen’s avatars, konden we inhoud creëren die informatief, leuk en interactief is. Het maakt leren een dynamischere ervaring.”

John Suncansky

Marketingcoördinator bij TechMix

John Suncansky

Hoe je online leerprogramma's kunt maken met HeyGen

  1. Vind de perfecte leersjabloon

Blader door een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen die speciaal zijn ontworpen voor online leerprogramma's. Of je nu een lezing, tutorial of motiverende toespraak maakt, kies een lay-out die past bij jouw onderwijsstijl. Pas direct je merkkit toe voor een naadloze branding.

  1. Voeg je gesprekstekst, avatar en achtergrond toe
  1. Pas je AI-video aan
  1. Wees creatief met extra ontwerpelementen
  1. Lever je definitieve video in

FAQ

Welke soorten leerinhoud kan ik maken met HeyGen's AI cursusmaker?

Dankzij de AI-functies van het platform kunt u diverse leermaterialen produceren—videolessen, tutorials, motiverende video's en meer.

Kan ik een AI cursusmaker zoals HeyGen gebruiken voor online cursussen?

Absoluut. Of het nu gaat om e-learningplatforms, werknemerstraining of een klaslokaal, HeyGen helpt je boeiende video's te leveren die de aandacht van de leerlingen vasthouden.

Hoe werken AI-avatars voor onderwijsvideo's?

Onze AI-avatars fungeren als virtuele presentatoren, compleet met realistische gezichtsuitdrukkingen en gesynchroniseerde lipbewegingen. Je kunt kiezen uit vooraf gemaakte avatars of je eigen avatar creëren.

Kan HeyGen mijn leerzame video's vertalen voor een wereldwijd publiek?

Ja, het vertalen van uw video's naar meer dan 170 talen is snel en eenvoudig dankzij de geavanceerde lokalisatiefuncties van HeyGen.

Is HeyGen geschikt voor beginners zonder ervaring met videobewerking?

Zeker. HeyGen is gebruiksvriendelijk en biedt sjablonen en intuïtieve bewerking om nieuwkomers te helpen gepolijste, professionele video's te maken.

Hoe bespaart HeyGen tijd in vergelijking met traditionele videoproductie?

Typische productie omvat het inhuren van een team, filmen en meerdere rondes van bewerking. Met HeyGen kun je in enkele minuten gepolijste video's genereren—ideaal voor opvoeders die snel content willen produceren.

Kan ik het uiterlijk en gevoel van mijn video's aanpassen?

Uiteraard. U kunt achtergronden, grafische elementen, lettertypen en kleuren kiezen die aansluiten bij uw merkidentiteit of cursusstijl.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van AI-avatars ten opzichte van live video?

AI-avatars elimineren de noodzaak voor verschijningen op camera, heropnames of uitgebreide bewerkingen. Ze zijn perfect voor het consequent opschalen van je content.

Hoe begin ik met HeyGen voor mijn leerprogramma's?

Meld je eenvoudig aan, kies een sjabloon of begin met een lege pagina, kies je avatar en upload je script. Onze gebruiksvriendelijke interface begeleidt je bij elke stap.

Welke video-exportformaten ondersteunt HeyGen?

HeyGen ondersteunt meerdere video-exportformaten, waardoor het eenvoudig is om inhoud te delen op platforms zoals YouTube of binnen interne systemen.

Is HeyGen betaalbaar voor kleine bedrijven of individuele docenten?

Ja, flexibele prijsplannen zijn geschikt voor iedereen, van individuele docenten tot grote ondernemingen.

Kan ik HeyGen gebruiken om interactieve leerervaringen te creëren?

Ja, de geavanceerde functies van HeyGen ondersteunen interactieve elementen, zoals quizzen of vertakkende scenario's, wat zorgt voor een meer gepersonaliseerde ervaring voor uw leerlingen.

