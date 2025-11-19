Begin met een product-URL, een kort script of een paar afbeeldingen en krijg binnen enkele minuten advertenties klaar voor Instagram. HeyGen schrijft automatisch pakkende teksten, combineert deze met visuals, genereert onderschriften en thumbnails, en exporteert platform-geformatteerde pakketten zodat je sneller kunt testen en winnende AI-advertenties kunt opschalen.
Zet nieuwe productpagina's om in een reeks van Feed, Reels en Story creatives zodat je dezelfde dag nog betaalde campagnes kunt lanceren.
Genereer consistente, hoogwaardige creatieve uitingen voor grote SKU-catalogi met geautomatiseerde b-roll, close-ups en kopievarianten per artikel.
Maak verticale, pakkende bewerkingen met directe aandachtstrekkers en bijschriften geoptimaliseerd voor Reels en Instagram Shorts om vroege betrokkenheid te maximaliseren.
Lever klantklare advertentiebibliotheken met vergrendelde merkelementen, georganiseerde exports en duidelijke naamgevingsconventies zodat het uploaden en testen efficiënt blijft.
Maak gepersonaliseerde berichten voor betrokken doelgroepen—benadruk kortingen, getuigenissen of voordelen van functies om kijkers met een hoge koopintentie te converteren.
Waarom HeyGen de beste script-naar-video AI is
HeyGen zet elk script in enkele minuten om in een hoogwaardige, levensechte video. Begin met een ruw idee, een uitgewerkt scenario of zelfs een paar steekpunten. HeyGen genereert realistische sprekende scènes met krachtige bedieningselementen, zodat je van woorden naar afgewerkte video kunt gaan zonder traditionele productieworkflow.
Zet scripts in enkele minuten om in gepolijste video's. Het is veel sneller en goedkoper dan filmen, opnieuw opnemen of ingewikkelde bewerkingstijdlijnen.
Maak professionele video's met een workflow die eenvoudig en intuïtief is. Geen montage-ervaring. Geen technische opzet. Gewoon schrijven, genereren, verfijnen
Van je eerste concept tot de uiteindelijke export, de tekstgebaseerde editor van HeyGen stroomlijnt het hele proces. Werk regels bij, pas het tempo aan, herzie scènes en itereer snel, alsof je een document bewerkt en geen tijdlijn.
Link naar advertentiegeneratie vanaf productpagina's
Plak een product- of landingspagina-URL en HeyGen haalt afbeeldingen, specificaties en verkooppunten op om een storyboard te maken. De workflow van link-naar-advertentie zet pagina-inhoud om in korte, op voordelen gerichte scènes en carrouselpanelen zonder handmatige samenstelling.
Copy en creatieve koppeling afgestemd op Instagram
HeyGen schrijft opvallende bijschriften, kopopties en oproepen tot actie die zijn afgestemd op de intentie van Instagram en combineert ze met visuele elementen. Meerdere tekstvarianten worden gekoppeld aan afbeeldingen of video-opties om testbare conceptsets te creëren voor het maken van advertenties.
Verticale video- en carrouselklare uitvoer
Maak verticale korte bewerkingen met pakkende hooks en leesbare ondertitels, of meerdelige carrousels die een productverhaal vertellen. Elke export volgt de opmaakregels van Instagram zodat uploads direct klaar zijn zonder herwerk.
Merkkit en stijlbeheer
Pas logo's, lettertypen, kleuren en vaste merkelementen toe zodat elke creatie merkconsistent blijft. Gebruik sjablonen om visuele consistentie te handhaven over campagnes en teams heen.
Hoe de AI Instagram-advertentiegenerator te gebruiken
Breng uw advertentie-ideeën tot leven in vier eenvoudige stappen met de geavanceerde Instagram-advertentiegenerator van HeyGen.
Plak een product-URL, upload afbeeldingen of voer een kort script in om eenvoudig advertenties te maken. HeyGen analyseert de inhoud en ontwerpt concepten scène voor scène.
Selecteer beeldverhoudingen, stem of avatar en pas je merkkit toe. Kies een creatieve richting zoals UGC, cinematografisch of minimalistisch.
Maak meerdere concepten met alternatieve aandachttrekkers, oproepen tot actie en visuele uitwerkingen. Bekijk ze naast elkaar, pas tekst of beeldmateriaal aan en maak nieuwe versies voor het testen.
Download MP4's, thumbnails, SRT's en georganiseerde zip-pakketten geformatteerd voor Instagram met de advertentiecreator. Upload naar je advertentiebeheer en begin met gestructureerd A/B-testen.
Een AI Instagram-advertentiegenerator zet briefings, product-URL's, afbeeldingen of scripts om in afgewerkte advertentiematerialen—tekst, visuals, videobewerkingen en exportpakketten—met behulp van geautomatiseerde scènesamenstelling, stemsynthese en opmaak geoptimaliseerd voor Instagram-plaatsingen
Nee. HeyGen kan afbeeldings- en videoadvertenties genereren van productpagina's, afbeelding naar video, of tekst naar video. Als je wilt, kun je je eigen beeldmateriaal uploaden en zal HeyGen het bewerken en formatteren voor Instagram.
Ja. HeyGen ondersteunt Feed posts, carrousels, Stories en verticale korte vorm bewerkingen. Elke output is geoptimaliseerd voor veilige tekstgebieden, beeldverhouding en ondertitel leesbaarheid.
Koppel een CSV of productfeed aan een sjabloon, en de AI-tool zal per SKU creatieve varianten produceren, waarbij merkmaterialen en naamgevingsconventies worden toegepast zodat je advertenties op grote schaal kunt inzetten.
Ja. Gebruik lokalisatietools en videotolk-tools om scripts te vertalen, voice-overs opnieuw te genereren en gesynchroniseerde ondertiteling te maken, zodat gelokaliseerde creaties zonder heropnames authentiek aanvoelen.
HeyGen exporteert MP4-video's, PNG's met hoge resolutie, SRT/VTT-ondertitelbestanden en verpakte zip-bundels met thumbnails en metadata klaar voor upload.
HeyGen organiseert creatieve varianten in testsets, stelt publiekcombinaties voor en produceert overzichtelijke exportpakketten voor A/B-testen zodat teams snel de best presterende aanknopingspunten en visuals kunnen identificeren.
U behoudt het eigendom van de advertenties die u maakt. HeyGen gebruikt gelicentieerde middelen en de gegenereerde resultaten zijn beschikbaar voor commercieel gebruik. Zorg ervoor dat alle inhoud van derden die u uploadt de juiste rechten heeft.
