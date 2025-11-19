AI Instagram-advertentiegenerator: Maak direct advertenties aan

Begin met een product-URL, een kort script of een paar afbeeldingen en krijg binnen enkele minuten advertenties klaar voor Instagram. HeyGen schrijft automatisch pakkende teksten, combineert deze met visuals, genereert onderschriften en thumbnails, en exporteert platform-geformatteerde pakketten zodat je sneller kunt testen en winnende AI-advertenties kunt opschalen.

's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Productlanceringen en flitspromoties

Productlanceringen en flitspromoties

Zet nieuwe productpagina's om in een reeks van Feed, Reels en Story creatives zodat je dezelfde dag nog betaalde campagnes kunt lanceren.

Opschalen van catalogus en marktplaats

Opschalen van catalogus en marktplaats

Genereer consistente, hoogwaardige creatieve uitingen voor grote SKU-catalogi met geautomatiseerde b-roll, close-ups en kopievarianten per artikel.

Korte vorm van sociale toetsing

Korte vorm van sociale toetsing

Maak verticale, pakkende bewerkingen met directe aandachtstrekkers en bijschriften geoptimaliseerd voor Reels en Instagram Shorts om vroege betrokkenheid te maximaliseren.

Levering door bureau en klantenpakketten

Levering door bureau en klantenpakketten

Lever klantklare advertentiebibliotheken met vergrendelde merkelementen, georganiseerde exports en duidelijke naamgevingsconventies zodat het uploaden en testen efficiënt blijft.

Retargeting en dynamische creatie

Retargeting en dynamische creatie

Maak gepersonaliseerde berichten voor betrokken doelgroepen—benadruk kortingen, getuigenissen of voordelen van functies om kijkers met een hoge koopintentie te converteren.

Waarom HeyGen de beste script-naar-video AI is

HeyGen zet elk script in enkele minuten om in een hoogwaardige, levensechte video. Begin met een ruw idee, een uitgewerkt scenario of zelfs een paar steekpunten. HeyGen genereert realistische sprekende scènes met krachtige bedieningselementen, zodat je van woorden naar afgewerkte video kunt gaan zonder traditionele productieworkflow.

Bliksemsnelle generatie

Zet scripts in enkele minuten om in gepolijste video's. Het is veel sneller en goedkoper dan filmen, opnieuw opnemen of ingewikkelde bewerkingstijdlijnen.

Geen leercurve

Maak professionele video's met een workflow die eenvoudig en intuïtief is. Geen montage-ervaring. Geen technische opzet. Gewoon schrijven, genereren, verfijnen

Alles-in-één creatieve editor

Van je eerste concept tot de uiteindelijke export, de tekstgebaseerde editor van HeyGen stroomlijnt het hele proces. Werk regels bij, pas het tempo aan, herzie scènes en itereer snel, alsof je een document bewerkt en geen tijdlijn.

Link naar advertentiegeneratie vanaf productpagina's

Plak een product- of landingspagina-URL en HeyGen haalt afbeeldingen, specificaties en verkooppunten op om een storyboard te maken. De workflow van link-naar-advertentie zet pagina-inhoud om in korte, op voordelen gerichte scènes en carrouselpanelen zonder handmatige samenstelling.

Een vrouw die een lichtroze Croc schoen vasthoudt, met een ingevoegde afbeelding van de schoen in de rechterbovenhoek.

Copy en creatieve koppeling afgestemd op Instagram

HeyGen schrijft opvallende bijschriften, kopopties en oproepen tot actie die zijn afgestemd op de intentie van Instagram en combineert ze met visuele elementen. Meerdere tekstvarianten worden gekoppeld aan afbeeldingen of video-opties om testbare conceptsets te creëren voor het maken van advertenties.

Live shopping-interface met een vrouw die foundation vasthoudt, inclusief interactieve 'Bestel nu' en 'Voeg toe aan winkelwagen' knoppen.

Verticale video- en carrouselklare uitvoer

Maak verticale korte bewerkingen met pakkende hooks en leesbare ondertitels, of meerdelige carrousels die een productverhaal vertellen. Elke export volgt de opmaakregels van Instagram zodat uploads direct klaar zijn zonder herwerk.

Meerdere smartphoneschermen tonen een live video van een vrouw, met taalopties zoals Frans, Spaans, Chinees en Duits.

Merkkit en stijlbeheer

Pas logo's, lettertypen, kleuren en vaste merkelementen toe zodat elke creatie merkconsistent blijft. Gebruik sjablonen om visuele consistentie te handhaven over campagnes en teams heen.

Glimlachende man in een bloemenhemd, overtrokken met een kleurenpalet genaamd "Merkkleuren" met verschillende kleurstalen.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling beseften we dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe de AI Instagram-advertentiegenerator te gebruiken

Breng uw advertentie-ideeën tot leven in vier eenvoudige stappen met de geavanceerde Instagram-advertentiegenerator van HeyGen.

Stap 1

Voeg uw bron toe aan de AI-tool

Plak een product-URL, upload afbeeldingen of voer een kort script in om eenvoudig advertenties te maken. HeyGen analyseert de inhoud en ontwerpt concepten scène voor scène.

Stap 2

Kies formaten en merkstijl

Selecteer beeldverhoudingen, stem of avatar en pas je merkkit toe. Kies een creatieve richting zoals UGC, cinematografisch of minimalistisch.

Stap 3

Genereer varianten en verfijn

Maak meerdere concepten met alternatieve aandachttrekkers, oproepen tot actie en visuele uitwerkingen. Bekijk ze naast elkaar, pas tekst of beeldmateriaal aan en maak nieuwe versies voor het testen.

Stap 4

Campagnes exporteren en starten

Download MP4's, thumbnails, SRT's en georganiseerde zip-pakketten geformatteerd voor Instagram met de advertentiecreator. Upload naar je advertentiebeheer en begin met gestructureerd A/B-testen.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI Instagram-advertentiegenerator?

Een AI Instagram-advertentiegenerator zet briefings, product-URL's, afbeeldingen of scripts om in afgewerkte advertentiematerialen—tekst, visuals, videobewerkingen en exportpakketten—met behulp van geautomatiseerde scènesamenstelling, stemsynthese en opmaak geoptimaliseerd voor Instagram-plaatsingen

Moet ik filmen om HeyGen te gebruiken?

Nee. HeyGen kan afbeeldings- en videoadvertenties genereren van productpagina's, afbeelding naar video, of tekst naar video. Als je wilt, kun je je eigen beeldmateriaal uploaden en zal HeyGen het bewerken en formatteren voor Instagram.

Kan HeyGen carrousel- en verhaaladvertenties maken?

Ja. HeyGen ondersteunt Feed posts, carrousels, Stories en verticale korte vorm bewerkingen. Elke output is geoptimaliseerd voor veilige tekstgebieden, beeldverhouding en ondertitel leesbaarheid.

Hoe werkt batchgeneratie voor grote catalogi?

Koppel een CSV of productfeed aan een sjabloon, en de AI-tool zal per SKU creatieve varianten produceren, waarbij merkmaterialen en naamgevingsconventies worden toegepast zodat je advertenties op grote schaal kunt inzetten.

Kan ik advertenties lokaliseren voor verschillende landen?

Ja. Gebruik lokalisatietools en videotolk-tools om scripts te vertalen, voice-overs opnieuw te genereren en gesynchroniseerde ondertiteling te maken, zodat gelokaliseerde creaties zonder heropnames authentiek aanvoelen.

In welke formaten kan ik exporteren?

HeyGen exporteert MP4-video's, PNG's met hoge resolutie, SRT/VTT-ondertitelbestanden en verpakte zip-bundels met thumbnails en metadata klaar voor upload.

Hoe ondersteunt HeyGen het testen en optimaliseren?

HeyGen organiseert creatieve varianten in testsets, stelt publiekcombinaties voor en produceert overzichtelijke exportpakketten voor A/B-testen zodat teams snel de best presterende aanknopingspunten en visuals kunnen identificeren.

Wie is de eigenaar van de inhoud die met HeyGen is geproduceerd?

U behoudt het eigendom van de advertenties die u maakt. HeyGen gebruikt gelicentieerde middelen en de gegenereerde resultaten zijn beschikbaar voor commercieel gebruik. Zorg ervoor dat alle inhoud van derden die u uploadt de juiste rechten heeft.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

