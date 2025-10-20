De gratis versie stelt je in staat om snel realistische wissels te maken zonder software te installeren. Gebruik het om:

✓ Gezichten te vervangen in korte clips

✓ Ideeën voor campagnes te testen

✓ Verschillende looks uit te proberen

✓ Leuke bewerkingen voor sociale media te maken

Wil je jouw bewerkte video's omzetten in tutorials? Probeer de AI Screen Recorder

Upload gewoon een clip en een doelgezicht, en de AI levert soepele, hoogwaardige gezichtsverwisselingsresultaten die geloofwaardig ogen.