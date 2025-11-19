AI-videogenerator
Snel, eenvoudig en ongelooflijk krachtig. Begin met een tekst, afbeelding of audioclip. Vervolgens genereert onze AI-videomaker de volledige video voor je, compleet met voice-overs, vertalingen en stijlen die perfect aansluiten bij je merk.
Video-agent
Typ je idee. Klik op genereren. Krijg sneller dan je denkt een video die klaar is om te delen. Geen camera, bewerkingssoftware of productieskills nodig. Download, bewerk of deel hem direct.
Hyperrealistische avatars
Breng portretten direct tot leven met realistische lipsynchronisatie en natuurlijke gezichtsuitdrukkingen. Verander elk personage, historische figuur of je eigen profielfoto in een boeiende woordvoerder—perfect voor sociale media, cursussen en storytelling.
Video- en audiodubbing
Vertaal je video’s met uiterste precisie. Upload elke video en laat deze automatisch nasynchroniseren in meer dan 175 talen en dialecten met behulp van geavanceerde voice cloning, nauwkeurige lipsynchronisatie en automatisch gegenereerde ondertitels.
AI Studio
De tekstgebaseerde editor maakt het gebruik van de AI-videogenerator net zo eenvoudig als het schrijven van een document. Je kunt toon, voordracht, gebaren en emotie allemaal aansturen binnen één naadloos platform. Het draait volledig om AI-gegenereerde video-oplossingen die zijn ontworpen voor een storytellingervaring waarin de mens centraal staat. Je hoeft niet langer te kiezen tussen snelheid en kwaliteit.
Miro
10x snellere videoproductie
AI-videocreatie is zojuist jouwsuperkracht geworden
Maak trainings-, marketing-, sales- en interne content vanuit één centrale omgeving, met beveiliging op ondernemingsniveau en beheerderscontroles.
Zet tekst om in video met AI
Maak complete AI-video’s van een script met behulp van tekst-naar-video AI. Onze AI-videogenerator neemt het volledige videoproductieproces van begin tot eind uit handen en levert hoogwaardige 1080p- of 4K-cinematische video’s met voice-overs, visuals en AI-avatars, zodat je sneller uitlegvideo’s, salesvideo’s, onboardingmateriaal of YouTube-content kunt maken in meerdere stemmen, talen en stijlen. Beschrijf gewoon de video die je wilt, en genereer hoogwaardige video’s met minimale inspanning.
Foto’s omzetten in video’s
Maak in enkele seconden van elke afbeelding een video. Upload een afbeelding en voeg een script toe om deze te transformeren in een dynamische, door AI gegenereerde video met realistische AI-lipsynchronisatie, natuurlijke spreektiming en expressieve stemmen. Verbeter je video met tekstoverlays, achtergrondmuziek en vloeiende overgangen, helemaal zonder handmatige montage. Maak AI-video’s in meer dan 175 talen en dialecten, met meerdere AI-stemmen en accenten.
Productplaatsing
Upload eenvoudig je productafbeelding en script, en onze Ad Generator doet de rest: hij plaatst je product in de hand van je avatar, en jij kunt alles bewerken door muziek, ondertiteling en voice-overs toe te voegen. Perfect om TikTok-, Instagram- en Amazon-content op te schalen zonder samples te hoeven versturen of een crew in te huren.
Maak razend populaire reactionvideo’s en authentieke UGC in een oogwenk
Maak opvallende social content zonder camera of studio. Van productreviews en nieuwsupdates tot story-achtige video’s waarin je avatar reageert op trending clips: HeyGen helpt je om ‘faceless’ kanalen en persoonlijke merken op TikTok, Instagram en YouTube Shorts te creëren en op te schalen.
Creëer met ’s werelds krachtigste AI-modellen
Krijg direct binnen HeyGen toegang tot de nieuwste generatieve technologie. Gebruik AI-videogeneratiemodellen zoals Sora, Veo en Kling om cinematische B-roll te maken, Flux voor beelden met hoge resolutie en ElevenLabs voor ultrarealistische spraak. Produceer direct professionele video-assets: van filmische scènes tot levensechte voice-overs, zonder het platform ooit te verlaten.
Maak AI-video met levensechte avatars
Onze AI-avatar generator maakt levensechte digitale avatars op basis van foto’s, video’s of aangepaste prompts. Gebruik stockavatars of maak je eigen avatar en pas vervolgens gezichtsuitdrukkingen, gebaren, kleding, achtergronden en beweging aan zodat ze elke visuele stijl kunnen nabootsen, inclusief realistische face-swap-AI-mogelijkheden.
Foto-avatar
Transformeer in een oogwenk één enkele statische afbeelding in een dynamische video met volledige beweging. Breng elk portret tot leven met natuurlijke lipsynchronisatie, expressieve gezichtsuitdrukkingen en realistische handgebaren dankzij onze geavanceerde AI voor pratende foto’s.
Openbare avatar
Kies uit onze diverse bibliotheek met hoogwaardige, kant-en-klare AI-avatars. Genereer direct professionele, boeiende video’s voor je bedrijf, trainingen of sociale media, zonder dat je zelf ooit een camera, belichting of studio hoeft op te zetten.
Digitale Twin
Neem een korte video van jezelf op om een zeer realistische digitale kloon te maken die er precies zo uitziet, beweegt en klinkt als jij. Schaal je persoonlijke merk en contentcreatie moeiteloos op, zodat je nooit meer voor de camera hoeft te staan.
AI-videotolk voor elke taal
Spreek met één klik meer dan 175 talen en dialecten. Upload een video en HeyGen's AI videotranslator vertaalt deze naar een andere taal met natuurlijke lip-sync en ondertiteling, waarbij de stem, toon en timing van de oorspronkelijke spreker behouden blijven. Je hoeft niets opnieuw op te nemen, geen stemacteurs in te huren en audio niet handmatig te synchroniseren. Alleen snelheid, nauwkeurigheid en consistente content in elke markt, in elke taal.
175+ talen en dialecten
Cultureel nauwkeurige vertalingen die toon, voordracht en persoonlijkheid behouden.
Video's automatisch vertalen
Upload video’s of gebruik onze API om AI-video’s direct te lokaliseren voor wereldwijde doelgroepen, op grote schaal.
Stemklonen en lipsynchronisatie
Houd je stem consistent in alle talen met voice cloning en AI-lipsynchronisatie.
Maak en bewerk moeiteloos AI-video’s met AI Studio
Creating an ai video should be as simple as writing a document; AI Studio, our text-based video editor, keeps everything streamlined from the first draft to the final video. It's built for a human-first storytelling experience, so you never have to compromise between speed, quality, and authenticity.
Gebruiksvriendelijke interface waarmee je AI-video’s eenvoudig kunt regisseren, verfijnen en personaliseren, geschikt voor beginners, ervaren makers en bedrijven.
Uitgelicht klantverhaal
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om net zo creatief te zijn in het proces als ik ben wanneer het gaat om visuele vertelvormen."
Steve Sowrey
Learning Media Designer bij Miro
10x
toename in snelheid van videoproductie
5x
toename in videoproductie
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, eenvoud en snelheid waarderen
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-videomaker.
Leren en ontwikkeling
Creëer op maat gemaakte leerervaringen, van compliance tot personeelsontwikkeling en voortdurende bijscholing. Ons AI-videoplatform maakt het eenvoudig om impactvol leren op te schalen zonder in te leveren op kwaliteit of snelheid.
Marketing
Maak op aanvraag video’s van professionele kwaliteit. Met een script en een paar klikken kun je elk soort materiaal – van pdf’s tot blogs en presentaties – omzetten in overtuigende, merkgetrouwe videocontent, wanneer je maar wilt en zonder je budget te overschrijden.
Verkoop
Lever gepersonaliseerde outreach op grote schaal, van prospectie tot follow-ups en productdemo’s. HeyGen helpt salesmedewerkers opvallen in overvolle inboxen, deals sneller te sluiten en sterkere klantrelaties op te bouwen.
Gebruik de HeyGen API om AI-videogeneratie naadloos in je workflows te integreren
Betaal-per-gebruik API om video’s te genereren met de Video Agent, video’s te vertalen met Video Translation, spraak te creëren met Text-to-Speech-modellen en je workflow te versnellen door avatars te maken, video’s te genereren via de Studio API en templates te bouwen
Gecertificeerd om te voldoen aan wereldwijde beveiligings- en nalevingsnormen
Veelgestelde vragen
Wat zijn AI-videogenerators?
AI-videogenerators zijn AI-gestuurde tools die video’s maken op basis van een tekstprompt, tekst en afbeeldingen of scripts. Deze AI-tools werken als een slimme video-editor en zetten prompts om in indrukwekkende, krachtige en realistische AI-video’s of videoclips, zonder dat je geavanceerde videobewerkingsvaardigheden nodig hebt.
Wat is de beste AI-videogenerator?
HeyGen is een toonaangevende online AI-videogenerator, ontwikkeld voor professionals en marketeers die op een eenvoudige en efficiënte manier content willen creëren. Het stelt je in staat om boeiende marketingvideo’s te maken met behulp van kant-en-klare templates of tekstprompts, zodat je eenvoudig video’s in elk gewenst formaat kunt genereren voor sociale media of zakelijke doeleinden.
Hoe maak je een AI-video van jezelf?
Upload een korte clip of referentieafbeelding en typ vervolgens je script in HeyGen. Het platform genereert een video met realistische AI-beweging en -stem. Je kunt animeren, het formaat aanpassen en uitlegvideo’s of social media-clips maken met AI-gestuurde bewerkingstools.
Is HeyGen een gratis AI-videogenerator?
Ja. HeyGen biedt een gratis abonnement dat tekst-naar-video en AI-gegenereerde videoproductie ondersteunt. Betaalde abonnementen bevatten geavanceerde, AI-gestuurde videoproductie, videobewerkingsopties en ondersteuning voor meerdere formaten, afhankelijk van het AI‑product en model dat je kiest.
Welke soorten input kan ik gebruiken om AI-video’s te maken in HeyGen?
Je kunt AI-video’s genereren met behulp van tekst en afbeeldingen, stockfoto’s of audio. HeyGen kan tekst omzetten in uitlegvideo’s of explainer-video’s met templates die het eenvoudig maken om krachtige content te maken en te publiceren in meerdere formaten en stijlen.
Kan ik audio omzetten naar video met HeyGen?
Ja, je kunt audio naar video converteren met HeyGen.
Upload je audio en het door AI aangedreven systeem van HeyGen genereert automatisch video’s. Het synchroniseert spraak en beeld om realistische AI‑avatars en videoclips te maken, ideaal voor podcasts, uitlegvideo’s en educatieve content die visuele context nodig heeft.
Kan ik tekst-naar-video gebruiken voor zakelijke presentaties op HeyGen?
Ja. Met de tekst-naar-video functie van HeyGen kun je boeiende uitlegvideo’s en slides maken op basis van elke tekstprompt. De AI-afbeeldingsgenerator en videotemplates helpen je om direct video’s te maken en te publiceren in je gewenste formaat voor marketing, training of productdemo’s.
Kunnen AI-video’s traditionele videoproductie vervangen?
Ja. Met HeyGen gemaakte AI-video’s kunnen traditionele producties absoluut vervangen voor de meeste zakelijke, marketing- en trainingsdoeleinden.
Je kunt scènes animeren, beweging toevoegen en een video genereren die er professioneel uitziet. Het helpt makers om sneller video’s te publiceren, doordat alle bewerkingen binnen één eenvoudige, schaalbare en kostenefficiënte videowerkflow blijven.
Hoe kan ik AI-video’s maken zonder montage-ervaring?
Je kunt AI-video’s maken zonder enige videobewerkingsvaardigheden met de eenvoudige interface van HeyGen. Upload tekst en afbeeldingen, kies een videotemplate en laat de AI automatisch je AI-gestuurde video maken. Dankzij het gebruiksgemak kan iedereen snel impactvolle video’s creëren.
Hoe maak je AI-video’s met HeyGen?
Om een AI-video te maken in HeyGen, kies je een avatar, plak je de tekst die je wilt laten uitspreken (of upload je een presentatie), en selecteer je een stem en taal. Vervolgens pas je de visuals en branding aan je eigen stijl aan, klik je op genereren en exporteer je de voltooide video.
Kan ik AI-video’s maken met een referentieafbeelding in HeyGen?
Ja. Upload een referentieafbeelding naar HeyGen en genereer AI-video’s die er natuurlijk uitzien. Je kunt de AI gebruiken om avatars te animeren of gezichtsuitdrukkingen aan te passen, zodat je gepersonaliseerde uitlegvideo’s of merkclips maakt met realistische AI-bewegingen en perfect gesynchroniseerd geluid.
Welke soorten video’s kan ik maken met de AI‑videogenerator?
HeyGen’s AI-videogeneratormaakt het mogelijk om explainer-video’s, marketing- en verkooppromo’s, productdemo’s, trainings- en onboardingcontent, gepersonaliseerde outreachvideo’s en socialmediaclips te maken, met behulp van realistische AI-avatars, natuurlijke AI-stemmen en meertalige vertaling om snel en op schaal video’s te produceren.
Hoe lang duurt het om een AI-video te genereren?
HeyGen is echt snel, en veel video’s worden binnen een minuut gegenereerd. Als je video langer is, meer scènes bevat of zwaardere effecten gebruikt, kan het iets langer duren, maar meestal is hij nog steeds binnen een paar minuten klaar.
Kan ik AI-video’s voor TikTok of sociale media maken met HeyGen?
Absoluut. Met HeyGen’s online AI-videogenerator kun je AI-video’s maken zonder montage-ervaring. Kies een videotemplate, voeg AI-voice-overs toe en pas je video aan voor pakkende marketingvideo’s op TikTok of andere platforms. Het is eenvoudig om direct content te maken en te publiceren.
Is de AI-videogenerator van HeyGen veilig en ethisch?
Ja. HeyGen houdt je gegevens veilig en maakt avatars op een verantwoorde manier. Jij bent eigenaar van je AI-gegenereerde video’s en visuals, zodat je met een gerust hart content kunt publiceren voor marketing of training, in de wetenschap dat je materialen op een ethische en veilige manier worden geproduceerd.
Begin met het maken van video's met AI
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI‑video.