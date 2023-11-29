Met HeyGen kunnen bedrijven eenvoudig hun script schrijven en hun video genereren. Geen camera, geen budget, geen hoofdpijn. We hebben meer dan 100.000 bedrijven en miljoenen mensen geholpen om op grote schaal video's te creëren, te lokaliseren en te personaliseren — en we zijn nog maar net begonnen. Terwijl we de industriestandaarden zetten voor het ethisch gebruik van AI-video's, en vooroplopen in de richting van meer meeslepende AI-ervaringen, weten we dat dit slechts het begin is. We zijn benieuwd waar dit verhaal ons zal brengen.