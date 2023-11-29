Bevrijd je verhaal.
Bij HeyGen draait onze missie om het versterken van individuen door toegankelijke AI-videogeneratie. Wij geloven dat iedereen in staat moet zijn om hun creativiteit te uiten zonder de noodzaak van geavanceerde apparatuur of onbeperkte middelen om hun ideeën tot leven te brengen.
Iedereen heeft een verhaal. HeyGen stelt je in staat het te vertellen.
Waarom we HeyGen bouwen. Van idee tot innovatie
HeyGen begon met een eenvoudig idee—het moeiteloos maken van videocreatie. Vandaag transformeren we het vertellen van verhalen met AI, waardoor iedereen in staat is om video's van hoge kwaliteit te maken zonder beperkingen.
We leven in een wereld waar video op de eerste plaats komt
Dagelijks wordt er meer dan 1 miljard uur aan video's bekeken op YouTube, en de gemiddelde persoon kijkt 17 uur video per week. Dus als een bedrijf klanten wil, heeft het video's nodig. En voor video's zijn camera's nodig — en acteurs, locaties, bewerkingssoftware, heropnames... al met al kunnen afgewerkte video's wel $1.000 per minuut kosten. Minstens.
En toen kwam AI
Mensen houden van video. Maar de meeste mensen hebben een hekel aan het zijn voor de camera. Dat is wat oprichter Joshua Xu ontdekte toen hij als ingenieur bij Snap werkte, aan functies voor SnapChat Ads en de AI-camera. Maar met AI-videogeneratie kan iedereen zijn innerlijke verhalenverteller loslaten — het verwijderen van de camera ontsluit eigenlijk creativiteit en vrijheid in visueel verhalen vertellen. En zo werd HeyGen geboren.
Nu heb je alleen nog een script nodig
Met HeyGen kunnen bedrijven eenvoudig hun script schrijven en hun video genereren. Geen camera, geen budget, geen hoofdpijn. We hebben meer dan 100.000 bedrijven en miljoenen mensen geholpen om op grote schaal video's te creëren, te lokaliseren en te personaliseren — en we zijn nog maar net begonnen. Terwijl we de industriestandaarden zetten voor het ethisch gebruik van AI-video's, en vooroplopen in de richting van meer meeslepende AI-ervaringen, weten we dat dit slechts het begin is. We zijn benieuwd waar dit verhaal ons zal brengen.
Ontworpen voor de besten, ondersteund door de besten
HeyGen is trots om ondersteund te worden door vooraanstaande investeerders waaronder Benchmark, Conviction, Thrive Capital en Bond, die onze visie delen om verhalen te transformeren door middel van AI-gestuurde video.
AI Video Startup HeyGen Gewaardeerd op 500 Miljoen Dollar in Financieringsronde
Bloomberg
20 juni 2024
Bloomberg
20 juni 2024
HeyGen rijdt mee op de AI-video boomraket
Forbes
06 nov. 2025
Forbes
06 nov. 2025
44 van de meest veelbelovende AI-startups van 2024, volgens top venture capitalists
Zakelijk insider
9 sep. 2024
Zakelijk insider
9 sep. 2024
Onze kantoren
Onze wereldwijde kantoren brengen de slimste geesten samen om de toekomst van AI-gestuurde videocreatie vorm te geven.
Los Angeles
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
San Francisco
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
Palo Alto
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
Toronto
1 University Avenue Toronto, ON M5J 1T1
We zijn toegewijd om dingen goed te doen
Vertrouwen en veiligheid zijn van het grootste belang in onze werkzaamheden. Onze geavanceerde gebruikersverificatieprotocollen en krachtige inspanningen voor inhoudsmoderatie verbeteren voortdurend de veiligheid, verantwoordelijkheid en ethische normen van onze producten.
SOC 2 TYPE II
GDPR
CCPA
DPF
AI WET
Laten we samenwerken
Dit zou het begin kunnen zijn van iets bijzonders. Kom meer te weten over carrières bij HeyGen.
Heeft u vragen? Wij hebben antwoorden
Biedt HeyGen's AI-dubbingtool de meest natuurlijke lipsynchronisatie mogelijkheden?
Ja. HeyGen is ontwikkeld met geavanceerde gezichtssynchronisatietechnologie, waardoor lipbewegingen perfect overeenkomen met voice-overs. Dit zorgt voor een natuurlijke, mensachtige nasynchronisatie-ervaring die naadloos werkt over verschillende inhoudsformaten, van marketingvideo's tot trainingsmaterialen.
Wat doet het AI-nasynchronisatiehulpmiddel van HeyGen?
HeyGen's voice dubber vervangt de originele audio met door AI gegenereerde meertalige voice-overs, waarbij toon, stijl en lipsynchronisatie behouden blijven. Het stelt makers in staat om direct gepolijste, gelokaliseerde video's te produceren zonder complexe bewerking of dure nasynchronisatieteams.
Kan HeyGen effectief meerdere talen aan?
Ja. HeyGen ondersteunt meertalige nasynchronisatie in meer dan 175 talen en dialecten, waardoor een enkele video snel kan worden aangepast naar meerdere talen. Dit maakt wereldwijde contentdistributie naadloos voor ondernemingen en contentmakers die streven naar consistente kwaliteit over internationale markten.
Hoe behoudt de AI de nauwkeurigheid van lipsynchronisatie tijdens het nasynchroniseren?
HeyGen lijnt spraaktracks uit met gezichtsbewegingen door gebruik te maken van AI-gestuurde animatie en timingmodellen. Dit zorgt ervoor dat de nagesynchroniseerde spraak natuurlijk overeenkomt met de lipbewegingen, waardoor kijkers zich kunnen concentreren op de boodschap in plaats van afgeleid te worden door storende synchronisatieproblemen.
Klinkt de stemdubbing menselijk of robotachtig?
HeyGen’s AI-stemmen klinken levensecht, expressief en zijn aangepast voor professioneel gebruik. In tegenstelling tot robotachtige tekst-naar-spraak hulpmiddelen, levert het een warm en natuurlijk geluid, waardoor video's authentiek aanvoelen voor leren, marketing of verhalen vertellen.
Kan ik verschillende stemmen of accenten kiezen bij het nasynchroniseren?
Ja. HeyGen biedt een uitgebreide bibliotheek van stemmen van verschillende geslachten, tonen en regionale accenten. Deze flexibiliteit helpt je om de branding van je video, de verwachtingen van het publiek en de culturele context optimaal af te stemmen voor maximale impact.
Heb ik videobewerkingsvaardigheden nodig om HeyGen AI-dubbing te gebruiken?
Er zijn geen bewerkingsvaardigheden nodig. Upload gewoon je video, kies een taal en stem, en HeyGen regelt alles automatisch. Het intuïtieve ontwerp van het platform maakt nasynchronisatie toegankelijk, zelfs voor beginners.
Zal HeyGen het nasynchroniseren van taal voor film en tv makkelijk maken?
HeyGen maakt taalnasynchronisatie makkelijker voor film en TV. Het biedt soepele stemadaptatie in meer dan 175 talen en dialecten. Dit helpt bij wereldwijde distributie terwijl het originele gevoel en emotionele impact behouden blijven.
