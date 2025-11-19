AI-videoclipgenerator: Maak AI-video's in enkele minuten

Zet lange video's om in korte, deelbare clips met de AI-videoclipgenerator van HeyGen. Upload een volledige opname en genereer meerdere hoogwaardige clips die geoptimaliseerd zijn voor sociale feeds, zonder tijdlijnen te schrobben of handmatig beeldmateriaal te bewerken.

's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Podcast- en interviewfragmenten

Podcast- en interviewfragmenten

Lange gesprekken zijn moeilijk handmatig te hergebruiken. De AI-videoclipgenerator haalt sterke momenten naar voren die als op zichzelf staande clips werken voor ontdekking.

Educatieve video hoogtepunten

Educatieve video hoogtepunten

Instructeurs zetten opgenomen lessen om in gerichte clips die één concept per keer uitleggen, zodat leerlingen snel belangrijke punten kunnen herzien.

Productdemonstratie fragmenten

Productdemonstratie fragmenten

Teams halen korte clips uit die specifieke functies of workflows laten zien, waardoor het makkelijker wordt om de productwaarde over verschillende kanalen te delen.

Webinar- en evenementensamenvattingen

Webinar- en evenementensamenvattingen

In plaats van volledige opnames te delen, genereer hoogtepuntclips die de meest relevante inzichten uit gesprekken of panels vastleggen met behulp van de AI video generator.

Contentmotoren voor sociale media

Contentmotoren voor sociale media

Makers gebruiken de AI-videoclipgenerator om de frequentie van posten te behouden door elke lange video in meerdere posts om te zetten.

Interne kennisdeling

Interne kennisdeling

Bedrijven knippen interne vergaderingen of trainingssessies in korte video's die makkelijker te bekijken en te onthouden zijn.

Waarom HeyGen de beste AI-videoclipgenerator is

HeyGen is ontworpen voor grootschalig hergebruik. Het helpt teams om de meest boeiende momenten uit lange video's te halen en deze om te zetten in clips die gemakkelijk te publiceren, bij te werken zijn en ontworpen zijn om goed te presteren.

Vind momenten die ertoe doen

De AI-videoclipgenerator analyseert spraak, tempo en visuele aanwijzingen om momenten te vinden die op zichzelf compleet en boeiend aanvoelen.

Ontworpen voor distributie van korte inhoud

Clips worden gemaakt met het sociale kijkgedrag in gedachten, inclusief kadering, tempo en ondertitelingsgereedheid voor verticale en vierkante formaten.

Verkort de bewerkingstijd aanzienlijk

In plaats van handmatig bij te snijden, genereren teams meerdere clips tegelijk en besteden ze tijd aan het verfijnen van de boodschap in plaats van het knippen van beeldmateriaal.

Automatische detectie van markeringen

Upload een lange video en laat het systeem natuurlijke knipgrenzen identificeren op basis van dialoog, nadruk en verschuivingen in het onderwerp. Elke clip is zo gestructureerd dat het doelbewust aanvoelt, niet abrupt afgesneden, dankzij de geavanceerde mogelijkheden van de AI clipgenerator.

afbeelding naar video

Genereren van meerdere clips uit één video

Maak meerdere korte clips uit één bronvideo in één keer. De AI-videoclipgenerator zet één opname om in een constante stroom van herbruikbare inhoud.

Een smartphone die een donkere TikTok-app-interface toont tegen een levendige achtergrond van stralende roze en blauwe neonlichten.

Ondertitelklare clipindelingen

Elke clip is geproduceerd met duidelijke ruimte voor ondertiteling en tekst op het scherm. Dit ondersteunt het bekijken zonder geluid en verbetert de duidelijkheid op sociale platformen.

Stemklonen

Platform geoptimaliseerde structuur

Clips worden automatisch geformatteerd voor TikTok, vierkant of landschap weergave. Onderwerpen blijven gecentreerd en leesbaar zonder handmatig herkaderen, dankzij de door AI aangedreven technologie.

motion graphics foto's naar video

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe de AI Video Clip Generator te gebruiken

Maak korte videoclips in vier stappen met behulp van een workflow ontworpen voor snelheid en schaalbaarheid.

Stap 1

Upload een lange video

Voeg je volledige opname toe. HeyGen analyseert audio en beeldmateriaal om structuur en nadruk te begrijpen.

Stap 2

Genereer clips automatisch

De AI-videoclipgenerator identificeert meerdere clipkandidaten en bereidt ze voor als zelfstandige segmenten.

Stap 3

Beoordelen en verfijnen

Bewerk indien nodig de tekst, ondertiteling of het kader van de clip. Pas de lengte of nadruk aan zonder het beeldmateriaal opnieuw te moeten knippen.

Stap 4

Exporteren en publiceren

Download clips in de formaten die je nodig hebt en publiceer ze op sociale platformen zoals TikTok, websites of interne tools.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-videoclipgenerator?

Een AI-videoclipgenerator zet lange video's automatisch om in korte clips. Het detecteert hoogtepunten en bereidt ze voor als direct te delen video's.

Welke soorten video's werken het beste?

Video's met duidelijke spraak of structuur werken bijzonder goed, inclusief podcasts, interviews, webinars, lessen en productdemonstraties.

Hoe lang zijn de gegenereerde clips?

Clips duren meestal van vijftien seconden tot één minuut, maar de lengtes kunnen worden aangepast op basis van uw publicatiedoelen.

Heb ik ervaring met videobewerking nodig?

Nee. De workflow is ontworpen voor niet-editors. Je beoordeelt en verfijnt clips zonder tijdlijnen of geavanceerde hulpmiddelen te gebruiken, waardoor het makkelijker dan ooit is met onze AI-tool.

Kan ik ondertitels toevoegen aan clips?

Ja. Clips worden gegenereerd met ondertitelvriendelijke lay-outs en kunnen automatisch gegenereerde ondertitels bevatten voor de duidelijkheid.

Kan ik meerdere clips tegelijk genereren?

Ja. Eén lange video kan meerdere clips produceren in één generatie, wat zorgt voor een consistente inhoudsproductie.

In welke formaten kan ik exporteren?

U kunt verticale, vierkante en liggende clips exporteren die geschikt zijn voor sociale platformen, websites en intern delen met behulp van de AI clipgenerator.

Hoe past dit in een contentstrategie?

De AI-videoclipgenerator helpt teams meer waarde te halen uit elke opname door één video om te zetten in meerdere distributieklare middelen.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

