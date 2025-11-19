Zet lange video's om in korte, deelbare clips met de AI-videoclipgenerator van HeyGen. Upload een volledige opname en genereer meerdere hoogwaardige clips die geoptimaliseerd zijn voor sociale feeds, zonder tijdlijnen te schrobben of handmatig beeldmateriaal te bewerken.
Lange gesprekken zijn moeilijk handmatig te hergebruiken. De AI-videoclipgenerator haalt sterke momenten naar voren die als op zichzelf staande clips werken voor ontdekking.
Instructeurs zetten opgenomen lessen om in gerichte clips die één concept per keer uitleggen, zodat leerlingen snel belangrijke punten kunnen herzien.
Teams halen korte clips uit die specifieke functies of workflows laten zien, waardoor het makkelijker wordt om de productwaarde over verschillende kanalen te delen.
In plaats van volledige opnames te delen, genereer hoogtepuntclips die de meest relevante inzichten uit gesprekken of panels vastleggen met behulp van de AI video generator.
Makers gebruiken de AI-videoclipgenerator om de frequentie van posten te behouden door elke lange video in meerdere posts om te zetten.
Bedrijven knippen interne vergaderingen of trainingssessies in korte video's die makkelijker te bekijken en te onthouden zijn.
Waarom HeyGen de beste AI-videoclipgenerator is
HeyGen is ontworpen voor grootschalig hergebruik. Het helpt teams om de meest boeiende momenten uit lange video's te halen en deze om te zetten in clips die gemakkelijk te publiceren, bij te werken zijn en ontworpen zijn om goed te presteren.
De AI-videoclipgenerator analyseert spraak, tempo en visuele aanwijzingen om momenten te vinden die op zichzelf compleet en boeiend aanvoelen.
Clips worden gemaakt met het sociale kijkgedrag in gedachten, inclusief kadering, tempo en ondertitelingsgereedheid voor verticale en vierkante formaten.
In plaats van handmatig bij te snijden, genereren teams meerdere clips tegelijk en besteden ze tijd aan het verfijnen van de boodschap in plaats van het knippen van beeldmateriaal.
Automatische detectie van markeringen
Upload een lange video en laat het systeem natuurlijke knipgrenzen identificeren op basis van dialoog, nadruk en verschuivingen in het onderwerp. Elke clip is zo gestructureerd dat het doelbewust aanvoelt, niet abrupt afgesneden, dankzij de geavanceerde mogelijkheden van de AI clipgenerator.
Genereren van meerdere clips uit één video
Maak meerdere korte clips uit één bronvideo in één keer. De AI-videoclipgenerator zet één opname om in een constante stroom van herbruikbare inhoud.
Ondertitelklare clipindelingen
Elke clip is geproduceerd met duidelijke ruimte voor ondertiteling en tekst op het scherm. Dit ondersteunt het bekijken zonder geluid en verbetert de duidelijkheid op sociale platformen.
Platform geoptimaliseerde structuur
Clips worden automatisch geformatteerd voor TikTok, vierkant of landschap weergave. Onderwerpen blijven gecentreerd en leesbaar zonder handmatig herkaderen, dankzij de door AI aangedreven technologie.
Hoe de AI Video Clip Generator te gebruiken
Maak korte videoclips in vier stappen met behulp van een workflow ontworpen voor snelheid en schaalbaarheid.
Voeg je volledige opname toe. HeyGen analyseert audio en beeldmateriaal om structuur en nadruk te begrijpen.
De AI-videoclipgenerator identificeert meerdere clipkandidaten en bereidt ze voor als zelfstandige segmenten.
Bewerk indien nodig de tekst, ondertiteling of het kader van de clip. Pas de lengte of nadruk aan zonder het beeldmateriaal opnieuw te moeten knippen.
Download clips in de formaten die je nodig hebt en publiceer ze op sociale platformen zoals TikTok, websites of interne tools.
Een AI-videoclipgenerator zet lange video's automatisch om in korte clips. Het detecteert hoogtepunten en bereidt ze voor als direct te delen video's.
Video's met duidelijke spraak of structuur werken bijzonder goed, inclusief podcasts, interviews, webinars, lessen en productdemonstraties.
Clips duren meestal van vijftien seconden tot één minuut, maar de lengtes kunnen worden aangepast op basis van uw publicatiedoelen.
Nee. De workflow is ontworpen voor niet-editors. Je beoordeelt en verfijnt clips zonder tijdlijnen of geavanceerde hulpmiddelen te gebruiken, waardoor het makkelijker dan ooit is met onze AI-tool.
Ja. Clips worden gegenereerd met ondertitelvriendelijke lay-outs en kunnen automatisch gegenereerde ondertitels bevatten voor de duidelijkheid.
Ja. Eén lange video kan meerdere clips produceren in één generatie, wat zorgt voor een consistente inhoudsproductie.
U kunt verticale, vierkante en liggende clips exporteren die geschikt zijn voor sociale platformen, websites en intern delen met behulp van de AI clipgenerator.
De AI-videoclipgenerator helpt teams meer waarde te halen uit elke opname door één video om te zetten in meerdere distributieklare middelen.
