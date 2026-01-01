Begin met de Video Agent Sla de lege pagina over. Zet een prompt, URL of document om in een volledige videoconceptversie met automatisch gegenereerd script, scènestructuur en B-roll. De AI-videomaker doet het zware werk en brengt je al voor 80% naar een professioneel eindresultaat.

Kies je presentator en stem Kies een standaardpresentator of gebruik je eigen digitale twin voor de presentatie op het scherm. Combineer deze met een natuurlijke AI-voice-over uit de bibliotheek, of kloon je eigen stem voor herkenbare, authentieke narratie in elke video.

Pools in AI Studio Open een willekeurig concept in AI Studio om het frame voor frame te controleren. Vervang generieke B-roll door je eigen merkassets, pas het tempo van het script aan, verfijn overgangen, voer kleurcorrectie uit en leg de lay-out vast totdat elke scène aansluit bij jouw creatieve visie.