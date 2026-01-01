Typ je idee. Klik op genereren. Ontvang sneller dan je denkt een deelklare video op basis van tekst. Geen camera, videobewerkingssoftware of productieskills nodig. Download, bewerk of deel hem direct.
Maak AI-video’s op schaal, Geen camera nodig
Genereer professionele video’s uit tekst, afbeeldingen of een enkele prompt met HeyGen’s AI-videogenerator. Kies een levensechte presentator, voeg je script toe en produceer studiokwaliteit content in meer dan 175 talen, zonder opnames, crews of bewerkingssoftware. Alles wat je nodig hebt om verzorgde video’s te maken en je ideeën tot leven te brengen, op één enkel platform.
Geen montage-ervaring nodig. Typ een onderwerp, plak een script of voeg een URL toe, en de Video Agent neemt het over. Hij schrijft het script, maakt een storyboard, kiest de visuals en rendert een complete AI-video die je direct kunt publiceren of verder verfijnen – allemaal op basis van één enkele input.
Voer de AI-videomaker een blogpost, pdf of korte prompt en hij bouwt het volledige verhaal voor je. Scènes worden automatisch gestructureerd, B‑roll en lay-outs worden afgestemd op je content en de voice-over wordt met elk frame gesynchroniseerd, zodat je met één klik een bijna definitieve versie krijgt.
Elke video krijgt een eigen visuele identiteit. De AI-videogenerator selecteert stockbeelden, genereert aangepaste afbeeldingen en bouwt on-screen graphics die specifiek zijn voor jouw script. Geen hergebruikte templates, geen generieke lay-outs: elke clip is afgestemd op jouw boodschap en doelgroep.
Maak socialmediashorts, marketingcampagnes, trainingsmodules en interne updates tegen een fractie van de traditionele productiekosten. Ga van één video per week naar dagelijkse publicatie, zonder productieteam, talentvergoedingen of uren die verloren gaan aan handmatige montage.
Best practices voor AI-videogeneratie
Combineer de snelheid van de Video Agent met de precisie van AI Studio. Genereer je eerste versie met scènes, B-roll en script, en verfijn deze vervolgens tot een professionele video. Begin gratis.
Sla de lege pagina over. Zet een prompt, URL of document om in een volledige videoconceptversie met automatisch gegenereerd script, scènestructuur en B-roll. De AI-videomaker doet het zware werk en brengt je al voor 80% naar een professioneel eindresultaat.
Kies een standaardpresentator of gebruik je eigen digitale twin voor de presentatie op het scherm. Combineer deze met een natuurlijke AI-voice-over uit de bibliotheek, of kloon je eigen stem voor herkenbare, authentieke narratie in elke video.
Open een willekeurig concept in AI Studio om het frame voor frame te controleren. Vervang generieke B-roll door je eigen merkassets, pas het tempo van het script aan, verfijn overgangen, voer kleurcorrectie uit en leg de lay-out vast totdat elke scène aansluit bij jouw creatieve visie.
Breid uit naar nieuwe markten met videotranscriptie. Dub je voltooide video in meer dan 175 talen, terwijl je de oorspronkelijke stemtoon en lipsynchronisatie behoudt, zonder dat opnieuw opnemen nodig is.
AI-videogenerator die scripts direct omzet in professionele video’s
HeyGen's AI-videogenerator van tekst automatiseert het videoproductieproces en zet je script om in hoogwaardige video's met consistente avatars, voice-overs en visuals. Geen camera of crew nodig.
Maak video's met AI-avatars
HeyGen geeft je toegang tot meer dan 1100 levensechte stockavatars, met een grote variatie in etniciteit, leeftijd en spreekstijl. Je kunt ook een eigen digitale dubbelganger maken door een korte video van jezelf te uploaden, zodat je gepersonaliseerde content kunt produceren zonder zelf in beeld te komen. Onze avatars hebben gesynchroniseerde lip-sync, natuurlijke gebaren en oogcontact, waardoor je AI-avatarvideo’s niet te onderscheiden zijn van video’s met echte presentatoren.
Verander tekst in video met AI
Onze tekst-naar-video-AI zet elke vorm van geschreven content (blogposts, scripts, bulletpoints of ruwe ideeën) om in een volledig geproduceerde video in minder dan twee minuten. In tegenstelling tot eenvoudige tekst-naar-video-generators die generieke diavoorstellingen opleveren, koppelt HeyGen jouw woorden aan een levensechte AI-avatar, gesynchroniseerde voice-over en zorgvuldig geselecteerde B-roll, zodat je uitzendingwaardige kwaliteit krijgt op basis van één enkele tekstinvoer.
Video maken van afbeeldingen
Verander elke afbeelding binnen enkele seconden in een video. Upload een afbeelding en voeg een script toe om deze te transformeren in een dynamische, door AI gegenereerde video met realistische AI-lipsynchronisatie, natuurlijk spraakritme en expressieve stemmen. Verbeter je video met tekstoverlays, achtergrondmuziek en vloeiende overgangen, zonder handmatige montage. Maak AI-video’s in meer dan 175 talen en dialecten met meerdere AI-stemmen en accenten.
Productplaatsingsvideo's
Upload eenvoudig je productafbeelding en script, en onze Ad Generator doet de rest: hij plaatst je product in de hand van je avatar, en jij kunt alles bewerken door muziek, ondertiteling en voice-overs toe te voegen. Perfect om TikTok-, Instagram- en Amazon-content op te schalen zonder samples te hoeven versturen of een crew in te huren.
Realistische AI-spraakbesturing
Selecteer realistische AI-stemmen die bij je avatar passen rechtstreeks in de AI Studio-interface met slechts één klik, of leg je exacte toon vast met onze Voice Mirroring-functie. Je kunt ook meeslepende achtergrondmuziek toevoegen uit onze stockbibliotheek om je projecten van de perfecte soundtrack te voorzien.
Krachtigste AI-modellen
Toegang tot de nieuwste generatieve technologie direct in HeyGen. Gebruik geavanceerde AI-videogeneratiemodellen zoals Sora, Google Veo en Kling om cinematische B-rollvideo’s met vloeiende bewegingen te maken, Flux voor hoogwaardige AI-gegenereerde afbeeldingen, en ElevenLabs voor ultrarealistische spraak. Produceer direct professionele video-assets; van filmische scènes tot levensechte voice-overs, zonder het platform ooit te verlaten.
Use-cases van AI-videomaker
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentcreatie opschalen, een groter publiek bereiken en echte groei realiseren met een van de meest innovatieve AI-videoplatforms die vandaag beschikbaar zijn.
Maak opvallende advertenties, uitlegvideo’s en socialcampagnes voor een fractie van de kosten van een bureau. Met HeyGen kunnen marketeers gepolijste short-form content produceren met levensechte avatars, aangepaste B-roll en hun eigen merkassets. Genereer dagelijks TikTok-shorts of vertaal campagnes automatisch naar meerdere talen voor wereldwijde markten, allemaal vanuit een eenvoudig tekstscript.
Vervang dure videoproducties en live-opnames voor onboarding- en compliance-training. Met HeyGen kunnen instructional designers en HR-teams PowerPoint- of PDF-decks importeren en deze automatisch omzetten in boeiende, door avatars geleide trainingsmodules met natuurlijke voice-overs en perfect getimede presentaties. Maak bedrijfstraining schaalbaar en consistent.
Genereer professionele productdemo’s en UGC-stijl advertenties op schaal. Upload je productafbeelding en script en gebruik vervolgens HeyGen’s productplaatsing-snelkoppelingen om gepolijste advertenties te maken met een AI-presentator. Ideaal om verkeer naar affiliate-aanbiedingen te sturen, social reels te maken en marketinghooks te testen zonder acteurs in te huren of nieuwe scènes op te nemen.
Verander één enkel idee in enkele minuten in een gepolijste korte video. Genereer AI-avatar-geleide content in 9:16-, 16:9- en 1:1-formaat vanuit één script. Geen camera of bewerkingssoftware nodig. Perfect om actief te blijven op meerdere platforms zonder op te branden.
Zet lesplannen of studienotities direct om in boeiende uitlegvideo’s. HeyGen koppelt een AI-avatarinstructeur aan je script, genereert automatisch ondersteunende visuals en voegt ondertiteling toe. Of je nu een online cursus of een tutorial maakt, professionele videoproductie is voor iedereen toegankelijk, zonder dat je hoeft te filmen.
Wil je op video verschijnen zonder zelf voor de camera te staan? Maak een digitale dubbelganger van een kort fragment en genereer onbeperkt pratende-hoofdvideo’s op basis van je script. Ideaal voor YouTube-vlogs, personal branding en passieprojecten. Upload gewoon een clip, typ je script en laat je AI-avatar de rest doen.
Hoe maak je video's met HeyGen
Verander je ideeën in enkele minuten in gepolijste video’s. Met HeyGen kun je eenvoudige tekst omzetten in boeiende, professionele videocontent, zonder te hoeven filmen, zonder montagevaardigheden en zonder ingewikkelde tools.
Begin met het direct intypen van je script in de editor of door bestaande content te plakken. HeyGen splitst je tekst automatisch op in scènes, zodat je video goed wordt gestructureerd en de verhaallijn duidelijk blijft.
Kies uit een reeks natuurlijke AI‑stemmen die passen bij jouw toon en doelgroep. Voor een persoonlijkere touch kun je ook je eigen stem klonen voor consistente en authentieke voice-overs.
Verrijk je video met afbeeldingen, templates, ondertiteling, logo’s en achtergrondmuziek. Pas lay-outs aan, bewerk scènes en verfijn de stijl met de intuïtieve editor van HeyGen.
Genereer je video in slechts een paar klikken. Download hem als MP4 of deel hem direct op je website, sociale platforms of leerplatforms, in het formaat dat het beste bij jouw behoeften past.
AI-videogenerators zijn tools die kunstmatige intelligentie gebruiken om video’s te maken op basis van tekst, afbeeldingen of scripts. Ze verzorgen automatisch de montage, beelden en voice-over, zodat je geen videobewerkingsvaardigheden nodig hebt om professionele resultaten te behalen.
HeyGen is een toonaangevende AI-videogenerator, ontwikkeld voor professionals en marketeers. Met dit platform kun je boeiende video’s maken met kant-en-klare templates of tekstprompts, in elk gewenst formaat voor social media, sales of zakelijke content.
Upload een kort fragment of een referentieafbeelding van jezelf en typ vervolgens je script in HeyGen. Het platform genereert een video met realistische AI-bewegingen en -stem. Je kunt het formaat aanpassen, scènes toevoegen en de output personaliseren voor uitlegvideo’s of socialmediaclips.
Ja, HeyGen biedt gratis tekst-naar-video en AI-gegenereerde videocreatie. Betaalde abonnementen bevatten geavanceerde functies voor videoproductie, uitgebreidere bewerkingstools en ondersteuning voor meer bestandsindelingen, afhankelijk van het abonnement dat je kiest.
Je kunt tekst, afbeeldingen, stockfoto’s of audio gebruiken om AI-video’s te maken. HeyGen zet deze input om in uitleg-, tutorial- of marketingvideo’s met behulp van aanpasbare templates in verschillende formaten en stijlen.
Ja. Upload je audio en het AI-systeem van HeyGen genereert automatisch een video. Het synchroniseert spraak en beeld om realistische avatars en videoclips te maken, ideaal voor podcasts, uitlegvideo’s en educatieve content.
Ja. Met de tekst-naar-video-generator van HeyGen kun je professionele uitlegvideo’s en slides maken op basis van elke tekstprompt. Videotemplates helpen je om content te produceren in je voorkeursformaat voor marketing, training of productdemo’s.
Voor de meeste zakelijke, marketing- en trainingsdoeleinden wel. Met HeyGen kun je scènes animeren, beweging toevoegen en een professionele video genereren zonder een productieteam. Het helpt teams om sneller video’s te publiceren, terwijl het hele proces eenvoudig, schaalbaar en kostenefficiënt blijft.
De interface van HeyGen maakt het eenvoudig. Upload je tekst en afbeeldingen, kies een videosjabloon en laat de AI je video automatisch samenstellen. Het platform is zo ontworpen dat iedereen snel impactvolle video’s kan maken, zonder technische kennis.
Ja. Upload een referentieafbeelding naar HeyGen en de AI genereert natuurlijk ogende video’s. Je kunt avatars animeren, gezichtsuitdrukkingen aanpassen en gepersonaliseerde uitlegvideo’s of merkclips maken met realistische bewegingen en perfect gesynchroniseerd geluid.
Ja. Je kunt korte promovideo’s, social clips en advertenties maken die zijn geoptimaliseerd voor TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts. De AI-videogenerator verzorgt het hele proces, zodat je AI-gegenereerde content kunt maken in het tempo dat jouw kanalen vragen, met video’s die er vanaf de eerste render professioneel uitzien en klinken.
Met HeyGen kun je explainer-video’s, promotievideo’s, tutorials, productdemo’s, trainings- en onboardingcontent, gepersonaliseerde outreachvideo’s en korte socialmediaclips maken. Alle video’s maken gebruik van realistische AI-avatars, natuurlijke stemmen en meertalige vertaling voor snelle productie op grote schaal.
HeyGen is erg snel en veel video’s worden binnen een minuut gegenereerd. Als je video langer is, meer scènes bevat of zwaardere effecten gebruikt, kan het iets langer duren, maar meestal is hij nog steeds binnen een paar minuten klaar.
Ja. HeyGen wordt vertrouwd door Fortune 500-bedrijven en enterprise-teams op het gebied van L&D, marketing, sales enablement en interne communicatie. Enterprise-functies omvatten SSO, API-toegang, bulkvideogeneratie, aangepaste avatars, merksetbeheer, SOC 2-compliance en toegewijde Customer Success-ondersteuning.
Ja. Met HeyGen kun je AI-video’s maken die zijn geoptimaliseerd voor TikTok, Instagram en andere sociale platforms. Kies een template, voeg AI-voice-overs toe, pas je video aan en publiceer direct je content. Het is gemaakt om het tempo van je kanalen bij te houden.
Ja. HeyGen houdt je gegevens veilig en maakt avatars op een verantwoorde manier. Jij bent eigenaar van je AI-gegenereerde video’s en visuals, zodat je met een gerust hart content kunt publiceren voor marketing- of trainingsdoeleinden.
