Upload uw video en vertaal automatisch naar meer dan 175 verschillende talen en dialecten met AI-gekloonde stemmen, nauwkeurige lipsynchronisatie en ondertiteling. Geen nasynchronisatie of taalbeperkingen meer.
HeyGen’s AI Videovertaler zet automatisch elke video om in een andere taal met natuurlijk gesynchroniseerde audio die past bij de stem en emotie van de spreker. Het behoudt de originele manier van presenteren terwijl het binnen enkele minuten studio-kwaliteit meertalige versies genereert.
Drop files hereUpload or drag and drop file here
Waarom HeyGen de toonaangevende AI videotolk is
Aangedreven door geavanceerde AI-vertaling en stemklonen technologie, levert HeyGen de meest nauwkeurige videovertaler die er vandaag is. Onze oplossing zet spraak naadloos om en synchroniseert lipbewegingen in realtime, waardoor makers en bedrijven taalbarrières kunnen doorbreken en in contact kunnen komen met een wereldwijd publiek.
Waarom u AI zou moeten gebruiken videotolk
Traditionele videotranslatie kan traag en duur zijn. Onze online videotranslator maakt het moeiteloos. Upload simpelweg uw bestand of plak een YouTube-link, en vertaal direct een video met slechts één klik. Geen noodzaak voor kostbare heropnames of handmatige nasynchronisatie. Het is snel, budgetvriendelijk en eenvoudig voor makers en bedrijven van elke grootte.
Of je nu een individuele maker bent of een onderneming, AI-videotranslatie helpt bij het ontsluiten van nieuwe markten. Met culturele nuances, stemnauwkeurigheid en precieze lipsynchronisatie, zullen je video's internationaal weerklank vinden op manieren die alleen ondertitels niet kunnen. Meer bereik betekent meer betrokkenheid en groei.
Onze videotaalvertaler gaat veel verder dan alleen woordvervanging. Met behulp van geavanceerde AI en stemklonen wordt uw unieke toon en manier van spreken behouden in meer dan 175 talen en dialecten. Zelfs wanneer u een video naar het Engels of een andere taal vertaalt, klinkt het nog steeds als uw authentieke en consistente zelf.
Voeg ondertitels toe, verfijn de toon en pas instellingen aan om te voldoen aan de stijl van uw merk. Met één klik toegang tot meer dan 175 talen en dialecten. Video's in een collectie krijgen ook toegang tot een meertalige speler, die gemakkelijk op elke pagina of LMS kan worden ingebed voor naadloze weergave in meerdere talen
Vergeet ongelijkmatige timing. HeyGen gaat verder dan AI-dubbing met lipsynchronisatie die vertaalde spraak perfect afstemt op gezichtsbewegingen. Dit zorgt ervoor dat je gelokaliseerde inhoud aanvoelt als moedertaal, waardoor het publiek geboeid blijft.
Onze verbeterde merkglossarium ondersteunt nu geforceerde vertalingen, beschermde termen en correcte uitspraak. Je kunt collecties aanmaken en beheren, gemakkelijk nieuwe vertalingen toevoegen en vertalingen wijzigen om meerdere vertalingen uit één video te genereren.
Uw video en stem, nu in 175+ talen
Aangedreven door geavanceerde gezichtsanimatie en stem-synchronisatietechnologie, levert HeyGen de beste AI-avatar generator die er vandaag de dag beschikbaar is. Onze levensechte avatars komen overeen met uitdrukkingen, gebaren en spraak in realtime, waardoor ze perfect zijn voor het betrekken van publiek over sociale media, training, marketing en klantenservice.
Geef een keynote of oprechte aankondiging met avatars die de toon in realtime aanpassen. Met de tekstgebaseerde editor van AI Studio kun je indrukwekkende vocale optredens creëren voor je video-avatar.
Kies uit een breed scala aan persoonlijkheden, elk ontworpen met unieke intonaties en gebaren. Voor een meer gepersonaliseerde aanpak, pas de stem, uitdrukkingen en levering aan om bij uw merk te passen.
Neem afscheid van robotachtige levering. Functies zoals Voice Director en Voice Mirroring zorgen ervoor dat door AI gegenereerde video's authentiek en natuurlijk aanvoelen, wat zorgt voor een soepelere kijkervaring.
Hoe een video vertalen met HeyGen
Upload een video vanaf uw apparaat, YouTube of Drive. Vervolgens begint de AI-videotranslator met het vertalen van een video.
Selecteer een taal om de video naar het Engels te vertalen of kies uit meer dan 175 andere talen en dialecten, compleet met AI-dubbing, ondertitelgenerator en videolokalisatie.
Publiceer een videovoorbeeld van de vertaalde video, bewerk indien nodig en exporteer vervolgens met de videotranslatietools van HeyGen.
Ga van jouw taal naar elke taal
U heeft nu twee opties: hyperrealistische vertaling, die zowel lipsynchronisatie als audio vertaalt voor een levensechte stem en animatie—ideaal wanneer de spreker zichtbaar is—en audio nasynchronisatie, die alleen de audio vertaalt voor 2 keer snellere resultaten, het beste wanneer het gezicht van de spreker verborgen of klein is.
De cijfers spreken voor zich
De impact is duidelijk. Bedrijven boeken echte resultaten met HeyGen's videovertaler. Door video's direct te vertalen, kunt u zowel geld als tijd besparen terwijl u moeiteloos uw wereldwijde bereik vergroot.
vermindering van de kosten voor videotranslatie
markten direct gelokaliseerd
per video in plaats van weken of maanden
Gebruikt door topmerken om wereldwijd publiek te bereiken
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve AI-videoplatform op de markt.
Een videotolk is een hulpmiddel dat audio, voice-over of ondertiteling in een video omzet naar een andere taal, waardoor de inhoud een breder publiek kan bereiken. Dit proces stelt contentmakers, bedrijven en organisaties in staat hun bereik wereldwijd uit te breiden door taalbarrières te overwinnen.
Er zijn verschillende soorten videotolken. Deze omvatten ondertiteling, nasynchronisatie, voice-over en SDH. Andere soorten zijn live ondertiteling, gebarentaalvertolking, audiodescriptie en door AI aangedreven vertaaltools.
Ja, HeyGen kan video's automatisch vertalen in meer dan 175 talen en dialecten. Het behoudt je stem door klonen en synchroniseert lipbewegingen, waardoor vertalingen natuurlijk en authentiek overkomen voor een wereldwijd publiek.
Ja, HeyGen biedt een gratis abonnement waarmee je tot 3 video's per maand kunt vertalen, elk tot 3 minuten lang. Dit omvat functies zoals door AI gegenereerde ondertitels, AI voice-overs en lipsynchronisatie in meer dan 175+ talen en dialecten.
Voor degenen die op zoek zijn naar hogere nauwkeurigheid, meer taalopties en verbeterde functies, bieden onze premium plannen geavanceerde aanpassingsmogelijkheden en superieure stemsynthese.
HeyGen's videoverslaggever is zeer nauwkeurig en levert natuurlijke lipsynchronisatie en stemklonen voor helder geluid en gangbare talen, met zakelijk proeflezen beschikbaar voor maximale precisie.
HeyGen wordt algemeen beschouwd als een van de beste AI-videotranslators. Het ondersteunt videolokalisatie, stemklonen en vertaalfuncties voor video's in meer dan 175 talen en dialecten.
AI-videotranslatie verschilt van ondertiteling omdat het verder gaat dan alleen het weergeven van vertaalde tekst op het scherm. Het vertaalt je stem naar een andere taal, herschept deze met behulp van stemklonen en synchroniseert het naadloos met de video.
Het resultaat is een volledig meeslepende ervaring waardoor uw publiek het gevoel heeft alsof u hun moedertaal op natuurlijke wijze spreekt.
AI-avatars creëren een digitale versie van jou die je gebaren, uitdrukkingen en spraakpatronen nabootst. Of je nu presenteert, verhalen vertelt of lesgeeft, je avatar maakt meertalige inhoud persoonlijk en boeiend zonder dat er extra opnames, voice-overs of nasynchronisatie nodig zijn.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.