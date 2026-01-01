Er zijn drie manieren om een videocanvas te maken op HeyGen

Optie 1: Vanaf nul. Beweeg de muis over de knop '+Video maken' in de rechterbovenhoek van de webapplicatie. Je ziet dan een selectie van verticale en horizontale video’s.

Optie 2: Vanuit een template. Blader door onze bibliotheek met videotemplates, zoek er een die bij je behoeften past en klik op de knop '+ Deze template gebruiken'.

Optie 3: Vanuit een avatar. Blader door onze lijst met avatars en selecteer de AI-avatar die je leuk vindt. Op de pagina wordt een venster geopend waarin je wordt gevraagd een video te maken.