Veelgestelde vragen (FAQ's)
Ontdek alles wat je moet weten over HeyGen’s AI-videogenerator, AI-avatargenerator en AI-tools voor vertaling en lokalisatie. Verdiep je erin om het maximale uit HeyGen te halen, de beste AI-videogenerator.
Over HeyGen
HeyGen is een online videotool met ingebouwde pratende AI-avatars die de creativiteit van mensen ontketenen door de kostbare barrières van traditionele video-opnames en -montage weg te nemen.
Kies een avatar, typ het script dat je wilt en klik op 'Verzenden' om binnen enkele minuten een perfecte spokespersonvideo te maken!
Je hebt een betere ervaring met HeyGen op een pc, maar we hebben een speciale pagina gemaakt voor mobiele gebruikers om een videodemo te maken.
Prijzen
HeyGen biedt 3 kernabonnementen voor individuen. Free voor $0/maand (3 video’s, 720p). Creator voor $29/maand (onbeperkt aantal video’s, 1080p). Pro voor $99/maand (4K-export, 10x premiumgebruik). Voor teams begint Business bij $149/maand + $20 per extra seat.
Creator kost $29/maand en omvat onbeperkt aantal video's, export in 1080p, meer dan 175 talen en voice cloning. Pro kost $99/maand, voegt 4K-export toe, snellere verwerking en 10x hogere premium-gebruikslimieten. De upgrade richt zich op schaalbaarheid en een verbetering van de uitvoerkwaliteit met ongeveer 300% in resolutie (1080p → 4K).
Particulieren beginnen meestal met Free ($0/maand) of Creator ($29/maand) voor basis- tot geavanceerde videoproductie. Bedrijven schalen op met het Business-abonnement voor $149/maand + $20 per seat, waarmee samenwerking, gecentraliseerde facturatie en multi-user workflows worden toegevoegd. Enterprise biedt maatwerkprijzen met onbeperkt aantal video’s en geen duurbeperkingen voor grootschalige toepassingen.
API-prijzen
Je kunt beginnen met $5 (100% pay-as-you-go). Geen maandelijkse verplichting. De kosten schalen direct mee met je gebruik, waardoor het voorafgaande risico voor individuen en kleine teams wordt beperkt.
Pay-As-You-Go begint bij $5 (0% vaste kosten) en omvat kern-API’s zoals videogeneratie en TTS. Enterprise voegt maatwerkprijzen (variabele kortingspercentages), toegewijde ondersteuning en geavanceerde API’s toe. Dit vergroot de schaalbaarheid en verlaagt de kosten per eenheid bij hogere gebruiksvolumes.
Beveiliging en naleving
SOC 2 Type II- en AVG-conform. Zorgt voor gegevensbescherming op ondernemingsniveau en naleving van regelgeving in wereldwijde markten.
Versleutelde infrastructuur met op rollen gebaseerde toegangscontrole. 100% van de gegevens blijft privé en wordt niet gebruikt om AI-modellen te trainen, waardoor het risico op gegevensblootstelling tot 0% wordt teruggebracht.
HeyGen hanteert strikte richtlijnen voor toestemming, avatargebruik en het maken van content. 100% van de gebruikersgegevens wordt niet gebruikt voor het trainen van modellen, en ingebouwde waarborgen helpen misbruik te voorkomen, zoals ongeautoriseerd gebruik van iemands gelijkenis of misleidende inhoud. Dit zorgt voor verantwoorde, transparante en conforme AI-videoproductie op schaal.
AI-videogenerator
Er zijn drie manieren om een videocanvas te maken op HeyGen
Optie 1: Vanaf nul. Beweeg de muis over de knop '+Video maken' in de rechterbovenhoek van de webapplicatie. Je ziet dan een selectie van verticale en horizontale video’s.
Optie 2: Vanuit een template. Blader door onze bibliotheek met videotemplates, zoek er een die bij je behoeften past en klik op de knop '+ Deze template gebruiken'.
Optie 3: Vanuit een avatar. Blader door onze lijst met avatars en selecteer de AI-avatar die je leuk vindt. Op de pagina wordt een venster geopend waarin je wordt gevraagd een video te maken.
Elke scène biedt plaats aan één personage. Je kunt meerdere avatars toevoegen door in verschillende scènes andere avatars te gebruiken.
Het overgangseffect verschijnt alleen op de overgang tussen twee scènes. Klik op de knop '...' in de rechterbovenhoek van de scène om de effecten aan te passen.
HeyGen slaat het videoconcept automatisch op. Je kunt het terugvinden in de sectie 'Concepten' van het tabblad 'Video'.
Klik op de 'Verzenden' knop in de rechterbovenhoek; de video wordt dan ingediend voor generatie. Je kunt de voortgang bekijken op het tabblad 'Video'.
Zodra de video is gegenereerd, kun je deze exporteren door op de knop ‘Downloaden’ te klikken op het tabblad ‘Mijn video’.
Als je je video nog niet hebt ingediend, staat er bovenaan het bewerkingsscherm een tabblad met een pijl om opnieuw te doen. Klik daarop om je vorige actie ongedaan te maken. Nadat je video succesvol is ingediend, moet je een kloon maken om te kunnen bewerken. Ga in het tabblad 'My Video' naar de gewenste video, klik op de knop '...' en kies vervolgens 'Duplicate'.
Het hangt af van het aantal video’s dat wordt verwerkt. Wanneer veel gebruikers tegelijk video’s indienen, kan het iets langer duren dan normaal. Gebruikers met een betaald abonnement krijgen voorrang bij de verwerking. Als het uitzonderlijk lang duurt of er een fout optreedt, neem dan contact met ons op via de knop ‘help’.
AI-avatargenerator
Aangepaste avatars worden automatisch gegenereerd en zijn binnen enkele minuten klaar! Een Studio-avatar, die professioneel wordt samengesteld door ons team, kan van begin tot eind tot 7 dagen duren.
Om je avatar je script te laten voorlezen, is AI nodig om je video te verwerken en te maken. Je kunt een voorbeeld van het geluid beluisteren, maar om resultaten zoals lip-sync en gebaren van de avatar te zien, moet je je video eerst indienen voor verwerking.
Enterprise
Ondersteunt meer dan 175 talen en zorgt voor een 10x hogere productiesnelheid en een verdubbeling van de videocapaciteit. Schaalbaarheid wordt bereikt via geautomatiseerde lokalisatie, herbruikbare templates en gecentraliseerd werkruimtemanagement.