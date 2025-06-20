AI Productplaatsing Videomaker voor Naadloze Merkvideo's

Creëer natuurlijke, realistische AI-productplaatsing in video's met HeyGen. Voeg producten toe aan scènes waar ze doelbewust en contextbewust lijken, zonder opnieuw te filmen of handmatig frames te bewerken, terwijl het verhaal authentiek blijft en het merk veilig.

's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Gesponsorde inhoud en sponsorschappen

Gesponsorde inhoud en sponsorschappen

Creators integreren gesponsorde producten op een natuurlijke manier in video's zonder het verhaal of de kijkervaring te onderbreken.

Marketing- en reclamevideo's

Marketing- en reclamevideo's

Teams presenteren producten in realistische omgevingen die overeenkomen met de campagneboodschappen zonder nieuwe fotoshoots te organiseren.

E-commerce productverhalen

E-commerce productverhalen

Merken demonstreren producten in gebruik, context of levensstijl settings die kijkers helpen zich het bezit voor te stellen.

Partnerschappen met influencers en makers

Partnerschappen met influencers en makers

Creators zorgen voor consistente productplaatsing in meerdere video's terwijl ze creatieve controle en authenticiteit behouden.

Training en interne demonstraties

Training en interne demonstraties

Bedrijven plaatsen tools of producten in instructievideo's zonder elke update opnieuw op te nemen.

Lokalisatie en wereldwijde campagnes

Lokalisatie en wereldwijde campagnes

Gebruik dezelfde basisvideo en pas de productplaatsing digitaal aan voor verschillende markten of regio's, waarbij de zichtbaarheid van het product naar behoefte wordt aangepast.

Waarom HeyGen de beste AI-productplaatsing videomaker is

HeyGen brengt productplaatsing naar het tijdperk van AI-videogeneratie en revolutioneert traditionele methoden met AI-tools. In plaats van geforceerde overlays of duidelijke invoegingen, plaatst het producten op manieren die overeenkomen met de context van de scène, de aandacht van de kijker en de verhaalstroom, waardoor de integratie van het product wordt verbeterd.

Ontworpen voor realisme en vertrouwen

AI-productplaatsing werkt alleen als het natuurlijk aanvoelt. HeyGen richt zich op geloofwaardige positionering zodat producten naadloos opgaan in scènes zonder de immersie te verbreken.

Sneller dan traditionele plaatsingswerkstromen

Sla onderhandelingen, heropnames en handmatige bewerkingen over. AI regelt de plaatsing digitaal, waardoor de productietijd van weken naar minuten wordt teruggebracht.

Ontworpen voor moderne inhoudsformaten

Van korte sociale clips tot langere merkvideo's, plaatsingen passen zich automatisch aan het formaat, de kadering en het tempo aan.

Contextbewuste productplaatsing

HeyGen analyseert de scène omgeving, camerahoek en visuele stroom voordat een product wordt geplaatst, om de beste integratie te verzekeren. Dit zorgt ervoor dat het product verschijnt waar het logischerwijs hoort in plaats van onnatuurlijk te zweven. Het resultaat voelt geïntegreerd, niet promotioneel.

afbeelding naar video

Merkveilige visuele afstemming

Producten worden met gecontroleerde schaal, belichting en positionering geplaatst om overeen te komen met de omringende scène, vergelijkbaar met professionele productfoto's. Dit beschermt de merkperceptie terwijl overdreven of afleidende visuals vermeden worden. Elke plaatsing ondersteunt de geloofwaardigheid en het vertrouwen van de kijker, wat cruciaal is voor succesvolle productafbeeldingen.

Een smartphone die een donkere TikTok-app-interface toont tegen een levendige achtergrond van stralende roze en blauwe neonlichten.

Script- en scène-gedreven plaatsing

Productplaatsing kan worden geleid door het script of de intentie van de scène, wat zorgt voor een naadloze integratie van productbeelden. Of een product nu bedoeld is om op te vallen, passief zichtbaar te zijn, of subtiel verwezen wordt, AI past de prominentie dienovereenkomstig aan, wat de productfotografie verbetert. Dit houdt de boodschap in lijn met de doelstellingen van de campagne.

Stemklonen

Flexibel hergebruik over campagnes heen

Zodra een product is geplaatst, kunnen scènes worden hergebruikt in meerdere video's of varianten. Dit stelt teams in staat om campagnes op te schalen zonder herhaaldelijk plaatsingswerk of productieopzet, dankzij AI-hulpmiddelen.

motion graphics foto's naar video

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe de AI Product Placement Video Maker te gebruiken

Creëer AI-gestuurde productplaatsingsvideo's via een gestroomlijnde workflow ontworpen voor snelheid en controle.

Stap 1

Upload of genereer een video

Begin met een bestaande video of genereer er een met behulp van HeyGen's AI-videotools.

Stap 2

Definieer het product en het doel

Geef het product, het plaatsingsdoel en het gewenste zichtbaarheidsniveau in de scène aan.

Stap 3

Pas AI-plaatsing toe

HeyGen voegt het product toe met gebruik van scènecontext, belichting en perspectief voor realisme.

Stap 4

Beoordelen en exporteren

Bekijk de plaatsing vooraf, maak indien nodig aanpassingen en exporteer de definitieve video.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is AI-productplaatsing?

AI-productplaatsing voegt op digitale wijze producten realistisch en contextbewust in video's in, zonder fysieke rekwisieten of opnieuw op te nemen met behulp van de AI video generator.

Hoe realistisch zijn de plaatsingen?

Plaatsingen zijn ontworpen om overeen te komen met de scèneverlichting, schaal en perspectief zodat ze natuurlijk deel uitmaken van de omgeving, vergelijkbaar met effectieve productfotografie.

Kan ik bepalen hoe zichtbaar het product is?

Ja. U kunt met AI-hulpmiddelen begeleiden of het product subtiel, secundair of duidelijk zichtbaar is binnen de scène.

Werkt dit voor korte en lange video's?

AI-productplaatsing werkt over verschillende formaten, inclusief sociale clips, advertenties, uitlegvideo's en langere merkgerelateerde inhoud.

Kunnen plaatsingen later worden bijgewerkt?

Ja. Producten of positionering kunnen digitaal worden aangepast zonder de video opnieuw te maken.

Is dit geschikt voor gesponsorde inhoud?

Ja. Veel teams gebruiken AI-productplaatsing voor sponsoring waar authenticiteit en kijkersvertrouwen belangrijk zijn, door gebruik te maken van AI-productfoto's.

Heb ik videobewerkingsvaardigheden nodig?

Nee. Het proces is begeleid en vereist geen handmatige samenstelling of geavanceerde bewerkingstools.

Wie zou AI productplaatsing moeten gebruiken?

Merken, makers, bureaus en marketeers die schaalbare, realistische productzichtbaarheid willen zonder de complexiteit van traditionele productie hebben hier het meeste baat bij.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

