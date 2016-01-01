Maak in enkele seconden nauwkeurige ondertiteling voor elke video. HeyGen's AI Ondertitelingsgenerator zet gesproken audio om in schone, gebruiksklare ondertitels die de toegankelijkheid verbeteren, de betrokkenheid verhogen en ervoor zorgen dat uw inhoud beter presteert op elk platform. Upload uw video, genereer onmiddellijk ondertitels en bewerk ze met eenvoudige hulpmiddelen die uw workflow snel en stressvrij houden.
HeyGen’s AI Videovertaler zet automatisch elke video om in een andere taal met natuurlijk gesynchroniseerde audio die past bij de stem en emotie van de spreker. Het behoudt de originele manier van presenteren terwijl het binnen enkele minuten studio-kwaliteit meertalige versies genereert.
Drop files hereUpload or drag and drop file here
Waarom HeyGen gebruiken om uw video's te ondertitelen
Ondertiteling helpt kijkers om uw boodschap te volgen, verbetert de toegankelijkheid en verhoogt de betrokkenheid. HeyGen maakt het proces snel door automatisch nauwkeurige ondertiteling te genereren, dus u hoeft geen handmatige transcriptie of extra stappen te doen.
AI verzorgt de transcriptie, timing en opmaak, en levert kant-en-klare ondertitels die bij uw audio passen. U kunt ze bewerken, stijlen voor verschillende platformen en het benodigde formaat exporteren voor YouTube, TikTok, Instagram, Reels of langere inhoud. Alles werkt in uw browser, dus u kunt video's ondertitelen vanaf elk apparaat zonder software te installeren.
Als je clip moet worden bijgesneden voordat je ondertitels genereert, kun je dit snel voorbereiden met de Online Video Trimmer:
Beste praktijken voor het genereren van ondertitels
Nauwkeurige ondertiteling maakt uw inhoud gemakkelijk te volgen, zelfs wanneer kijkers geen geluid kunnen gebruiken. Volg deze eenvoudige tips om de kwaliteit van de ondertiteling te verbeteren en de AI uw audio beter te laten begrijpen:
✓ Gebruik heldere audio: Duidelijke spraak en minimale achtergrondgeluiden verbeteren de nauwkeurigheid.
✓ Spreek in een gelijkmatig tempo: Een consistente voordracht houdt de ondertiteling synchroon met uw video.
✓ Controleer belangrijke details: Dubbelcheck namen, technische termen en merkuitdrukkingen.
✓ Kies leesbare stijlen: Gebruik schone lettertypen en goed contrast voor lange video's. Gebruik grotere tekst voor korte platforms zoals TikTok of Reels.
✓ Exporteer correct: Gebruik SRT of VTT voor platforms die ondertitelbestanden ondersteunen. Gebruik ingebrande ondertitels voor apps die dat niet doen.
✓ Voorvertoning voor publicatie: Controleer de timing, opmaak en leesbaarheid nog een laatste keer.
Toegankelijkheid van video's verbeteren met AI-ondertiteling
HeyGen biedt je alles wat je nodig hebt om nauwkeurige ondertitels te genereren, ze gemakkelijk te bewerken en content te publiceren voor elk platform. Elke functie bespaart tijd terwijl je volledige controle houdt over je uiteindelijke ondertitels.
✓ AI-gestuurde ondertitelgeneratie: Creëer heldere, nauwkeurige ondertitels in seconden. HeyGen analyseert je audio en produceert schone ondertitels met de juiste timing.
✓ Eenvoudige bewerkingscontroles: Pas timing, interpunctie of spelling snel aan zonder extra gereedschap of software.
✓ Exporteer of Brand Ondertitels In: Download SRT- of VTT-bestanden voor platforms zoals YouTube, of exporteer video's met ingebrande ondertitels voor TikTok, Instagram of Reels.
✓ Ondersteuning voor meerdere talen: Genereer ondertitels in verschillende talen om wereldwijd publiek te bereiken.
✓ Snelle, browsergebaseerde workflow: Alles werkt online zodat je vanaf elk apparaat kunt uploaden, ondertitelen en exporteren.
✓ Veilig en privé: Je video's blijven beschermd gedurende het hele proces.
Stijl en Pas Je Ondertitels AanVerander lettertype, grootte, plaatsing en achtergrond voor leesbare, platformklare ondertitels. Als je extra tekst of branding op het scherm wilt toevoegen, probeer dan de Voeg Tekst Toe aan Video tool:
Voeg ondertiteling toe aan je video in 4 eenvoudige stappen
Het maken van ondertitels met HeyGen kost slechts een paar snelle stappen. Je hebt geen bewerkingservaring of speciale software nodig. Alles werkt online, en je kunt in enkele minuten van uploaden naar exporteren gaan.
Selecteer uw MP4, MOV of WebM-bestand en upload het rechtstreeks vanaf uw apparaat. HeyGen ondersteunt de meest gangbare videoformaten.
HeyGen analyseert automatisch uw audio en produceert nauwkeurige, getimede ondertitels op basis van wat er gezegd wordt.
Pas de timing aan, corrigeer namen, voeg interpunctie toe of verander het uiterlijk van je ondertitels. Je hebt volledige controle over het eindresultaat.
Download ondertitels als SRT- of VTT-bestanden of exporteer een video met ingebrande ondertitels voor platforms zoals TikTok, Instagram en Reels.
HeyGen gebruikt geavanceerde spraakherkenning om zeer nauwkeurige ondertitels te maken, zelfs voor snel gesproken tekst. Een snelle controle stelt je in staat om namen, acroniemen of technische termen te verfijnen voor perfecte resultaten.
Ja. Exporteer SRT/VTT-bestanden voor platforms die ondertiteling ondersteunen of brand ondertitels direct in je video voor TikTok, Reels en Shorts. Voor het bijsnijden voor het ondertitelen, probeer de Online Video Trimmer
Veel kernfuncties, waaronder automatische ondertitelgeneratie, bewerkingstools en SRT/VTT-export, zijn gratis te gebruiken. Je kunt direct video's ondertitelen zonder software te installeren.
HeyGen ondersteunt MP4, MOV, AVI en WebM, waardoor het eenvoudig is om inhoud van telefoons, camera's of schermopnames te ondertitelen.
Absoluut. U kunt ondertitels genereren in meerdere talen, waardoor uw inhoud toegankelijk wordt voor wereldwijde publieken via sociale media, e-learning en marketingkanalen.
Nee. De originele helderheid van je video blijft behouden, of je nu ondertitelbestanden downloadt of direct ondertitels in de video brandt voor platforms zoals TikTok of Instagram.
Helemaal niet. De interface is eenvoudig en browser-gebaseerd, dus iedereen kan binnen enkele minuten ondertitels genereren, bewerken en opmaken. Als je extra tekst op het scherm nodig hebt, kun je ook Add Text to Video
gebruiken
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.