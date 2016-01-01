Ondertiteling helpt kijkers om uw boodschap te volgen, verbetert de toegankelijkheid en verhoogt de betrokkenheid. HeyGen maakt het proces snel door automatisch nauwkeurige ondertiteling te genereren, dus u hoeft geen handmatige transcriptie of extra stappen te doen.

AI verzorgt de transcriptie, timing en opmaak, en levert kant-en-klare ondertitels die bij uw audio passen. U kunt ze bewerken, stijlen voor verschillende platformen en het benodigde formaat exporteren voor YouTube, TikTok, Instagram, Reels of langere inhoud. Alles werkt in uw browser, dus u kunt video's ondertitelen vanaf elk apparaat zonder software te installeren.

Als je clip moet worden bijgesneden voordat je ondertitels genereert, kun je dit snel voorbereiden met de Online Video Trimmer: