Snel, eenvoudig en kosteneffectief Heeft u AI-dubbing nodig om voice-overs te maken en video's te vertalen? Traditionele nasynchronisatie vereist studio's, acteurs en editors, wat het kostbaar en traag maakt. Met HeyGen uploadt u uw video, kiest u uit meer dan 175 talen en dialecten, en laat u AI in enkele minuten professionele dubs genereren.

Behoud je unieke stem Generieke tekst-naar-spraak maakt persoonlijkheid vlak. HeyGen's AI stemklonen vangt uw toon, stijl en nuances, en levert audio die authentiek aanvoelt als uzelf. Of het nu voor marketing, training of verhalen vertellen is, de stem van uw merk blijft consistent in elke taal.

Naadloze nauwkeurigheid van lipsynchronisatie Niets verstoort de onderdompeling zoals een niet-synchrone nasynchronisatie. HeyGen's AI stemt voice-overs nauwkeurig af op de lipbewegingen van sprekers met geavanceerde timingmodellen. Het resultaat is een vloeiende, natuurlijke synchronisatie die kijkers geboeid houdt.