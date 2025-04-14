HeyGen analyseert paginatekst, afbeeldingen en meta-inhoud om een samenhangend storyboard te creëren. De url-naar-video-engine herkent koppen, productafbeeldingen en belangrijke secties, en rangschikt deze vervolgens in scènes met vloeiend scrollen, overgangen en timing. Dit elimineert handmatige opnames en biedt een schone basis om aan te passen, of je nu een korte UGC-stijl clip of een langere demo video bestand nodig hebt.