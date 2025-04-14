Zet elke weblink om in een afgewerkte video met HeyGen's url-naar-video-hulpmiddel. Plak een URL in een video, kies stijl en lengte, en genereer gepolijste, ondertitelde en platformklare video's zonder camera's of ingewikkelde bewerking. Gebruik links, afbeeldingen of scripts om snel deelbare clips te produceren.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Zet SOP's, HR-documenten en interne richtlijnen om in duidelijke stap-voor-stap trainingsvideo's met een consistente uitvoering over elk team.
Zet berichtscripts of functie-uitleg om in heldere promotievideo's die de voordelen, veelgestelde vragen en belangrijke productdetails benadrukken.
Zet berichtscripts of functie-uitleg om in heldere promotievideo's die de voordelen, veelgestelde vragen en belangrijke productdetails benadrukken.
Zet complex materiaal of uitgebreide uitleg om in gemakkelijk te volgen lessen met behulp van de AI-script naar video tool voor digitaal leren en het creëren van cursussen.
Maak scroll-stoppende clips van aankondigingen, leiderschapspraatjes, storytelling prompts en wekelijkse updates met behulp van de gratis script-naar-video tool.
Waarom HeyGen de beste script-naar-video AI is
HeyGen zet elk script in enkele minuten om in een hoogwaardige, levensechte video. Begin met een ruw idee, een uitgewerkt scenario of zelfs een paar steekpunten. HeyGen genereert realistische sprekende scènes met krachtige bedieningselementen, zodat je van woorden naar afgewerkte video kunt gaan zonder traditionele productieworkflow.
Zet scripts in enkele minuten om in gepolijste video's. Het is veel sneller en goedkoper dan filmen, opnieuw opnemen of ingewikkelde bewerkingstijdlijnen.
Maak professionele video's met een workflow die eenvoudig en intuïtief is. Geen montage-ervaring. Geen technische opzet. Gewoon schrijven, genereren, verfijnen
Van je eerste concept tot de uiteindelijke export, de tekstgebaseerde editor van HeyGen stroomlijnt het hele proces. Werk regels bij, pas het tempo aan, herzie scènes en itereer snel, alsof je een document bewerkt en geen tijdlijn.
Geautomatiseerde inhoudsextractie en -sequentie
HeyGen analyseert paginatekst, afbeeldingen en meta-inhoud om een samenhangend storyboard te creëren. De url-naar-video-engine herkent koppen, productafbeeldingen en belangrijke secties, en rangschikt deze vervolgens in scènes met vloeiend scrollen, overgangen en timing. Dit elimineert handmatige opnames en biedt een schone basis om aan te passen, of je nu een korte UGC-stijl clip of een langere demo video bestand nodig hebt.
Multi-formaat export en platformvoorinstellingen
Exporteer geoptimaliseerde MP4's voor YouTube, verticale versies voor Reels en TikTok, of geloopte assets voor Canvas en sociale verhalen. Kies resolutie, beeldverhouding en bitrate of selecteer uit voorinstellingen afgestemd op advertentieplatforms en organisch posten. HeyGen zorgt voor kwalitatieve rendering die past bij elke distributieworkflow.
Aanpasbare voice-over, ondertiteling en vertaling
Genereer automatisch voice-overs vanuit geëxtraheerde tekst of upload uw script. Voeg nauwkeurige ondertiteling toe en gebruik de videovertaler om gelokaliseerde versies in verschillende talen te maken. Voice cloning en natuurlijke vertellingen houden de toon consistent terwijl lipsynchronisatie en timing van ondertiteling nauwkeurig blijven voor elke markt.
API voor ontwikkelaars en batchautomatisering
Integreer HeyGen in uw workflow via REST API's voor bulkverwerking van video-inhoud. Automatiseer het genereren van link-naar-video vanuit productfeeds, CMS-invoeren of marketing spreadsheets. Webhook meldingen, opslagintegraties en aangepaste configuratie laten u de productie opschalen en video's triggeren als de inhoud wordt bijgewerkt.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de URL-naar-Video Generator te gebruiken
Zet links om naar afgewerkte video's in vier duidelijke stappen ontworpen voor snelheid en controle.
Voer de weblink in die je wilt omzetten. Kies een sjabloon, beeldverhouding en visuele toon die bij je merk of campagne past voor je video-inhoud. HeyGen bereidt automatisch een eerste storyboard voor.
HeyGen onttrekt koppen en tekst; bewerk of plak een aangepast script om voice-over, ondertiteling en scènebenadrukking in je video-inhoud te beheersen. Gebruik tekstbewerkingen voor video voor snelle wijzigingen in je boodschap.
Pas beeldmateriaal, overgangen, achtergrondmuziek en voice-over opties aan. Schakel ondertiteling in, stel het tempo bij of wissel afbeeldingen met behulp van beeld-naar-video verbeteringen voor rijkere visuele effecten.
Genereer de uiteindelijke video. HeyGen regelt het renderen, lipsynchronisatie, coderen en het creëren van videobestanden voor uw projecten. Download geoptimaliseerde bestanden of gebruik de API om batches en gelokaliseerde versies automatisch te leveren.
Een URL naar video generator zet een webpaginalink om in een gestructureerde video door inhoud, afbeeldingen en metadata te extraheren, en deze vervolgens te ordenen in scènes met voice-over, ondertitels en animaties. HeyGen's systeem analyseert de pagina, genereert een storyboard en produceert een gepolijste video zonder handmatige schermopname of bewerking.
Je kunt openbaar toegankelijke pagina's zoals productpagina's, blogposts, documentatie en landingspagina's converteren. Met een wachtwoord beveiligde of dynamisch afgeschermde inhoud die authenticatie vereist, kan niet worden geconverteerd, tenzij je toegankelijke snapshots of API-toegang verstrekt. Grote dynamische apps kunnen aangepaste vastleggingsinstellingen vereisen.
Zeer aanpasbaar. Verander het tempo, sjablonen, achtergrondmuziek, voice-over stijl, ondertitels, visuals en online video-elementen. Gebruik tekst-naar-video bewerkingen om de boodschap aan te passen, pas afbeelding-naar-video toe voor rijkere visuals, of verfijn timing en overgangen voor een meer cinematografisch resultaat.
Ja. Gebruik de videovertaler om gelokaliseerde versies te maken met vertaalde ondertiteling en voice-overs. HeyGen behoudt de timing en het tempo terwijl het natuurlijke vertellingen in doeltalen opnieuw creëert om consistentie over de markten te behouden.
Exportopties omvatten MP4 geoptimaliseerd voor web en sociale media, verticale versies voor Reels/TikTok, geloopte assets voor Canvas en bestanden met hoge bitrate voor uitzendingen. Kies platformvoorinstellingen om de juiste beeldverhouding, resolutie en bestandsgrootte voor elke bestemming te garanderen.
Ja. HeyGen biedt REST-endpoints voor het aanmaken, monitoren en ophalen van opnames van uw videobestanden. Batchverwerking, webhook-meldingen en opslagintegraties zorgen voor geautomatiseerde workflows voor grote catalogi en frequente updates.
Marketeers, productteams, e-commerce managers, opvoeders, uitgevers en makers profiteren. Iedereen die snelle, schaalbare videoproductie van bestaande webinhoud nodig heeft, zal aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen realiseren in vergelijking met traditionele productie.
U behoudt alle rechten op de video's die u exporteert. HeyGen maakt geen aanspraak op eigendom. Zorg ervoor dat u de juridische rechten heeft voor alle media van derden of auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op omgezette pagina's is opgenomen; u blijft verantwoordelijk voor die middelen.
Ja. HeyGen levert platformklare creatieve uitingen die geoptimaliseerd zijn voor sociale en programmatische reclame. Gebruik batchgeneratie om veel advertentievarianten te maken voor A/B-testen en prestatiecampagnes.
Uploads en gegenereerde video's zijn versleuteld tijdens het versturen en wanneer ze opgeslagen zijn. HeyGen houdt zich aan beveiligingspraktijken van industriële kwaliteit en biedt configureerbare opslag en toegangscontroles. Voor gevoelige inhoud, gebruik privé opslagintegraties en toegangsbeperkingen om uw videobestanden te beveiligen.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.