De eenvoudigste manier om realistische, boeiende 'talking head' video's te maken. Geen behoefte aan camera's, microfoons of ingewikkelde bewerking. Of je nu presentaties, aankondigingen of trainingsinhoud creëert, ons platform stelt je in staat om binnen enkele minuten professionele portretvideo's te genereren, volledig gratis.
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Hoe maak je AI-sprekende hoofdvideo's?
Breng stilstaande portretten tot leven met realistische gezichtsbewegingen, uitdrukkingen en stem met behulp van onze AI sprekende hoofd videogenerator.
Upload een duidelijke foto van jezelf of kies uit meer dan 1.100 AI-avatars. Onze technologie brengt gezichtskenmerken in kaart om natuurlijke, expressieve bewegingen te creëren die authentiek en menselijk aanvoelen.
Schrijf, plak of upload je script rechtstreeks in de editor. De AI synchroniseert automatisch je woorden met perfecte lipbeweging, emotie en toon voor een levensecht resultaat.
Kies uw voorkeursstem, taal en toon om bij uw boodschap te passen. U kunt ook avatar gebaren aanpassen, ondertitels toevoegen, achtergrondmuziek of branding voor een gepolijste video die bij uw stijl past.
Klik op “Genereren” en zie hoe je stilstaande afbeelding binnen enkele minuten verandert in een dynamische video. Download je sprekende hoofd video en deel deze direct op elk platform, sociale media, websites of presentatie.
Functies van AI Talking Video Generator
Met HeyGen heeft u alles wat u nodig heeft om snel en eenvoudig boeiende, professionele video's te maken. Hier is waarom wij uw beste keuze zijn voor AI-videocreatie:
Kom meer te weten over hoe HeyGen's AI avatar generator je kan helpen om moeiteloos gepersonaliseerde avatars te creëren.
Aanpasbare Sprekende Hoofden
Kies uit meer dan 1.100 hyperrealistische avatars, of creëer er een die jou of je merkpersoonlijkheid weerspiegelt. Elke avatar levert levensechte bewegingen en natuurlijke uitdrukkingen, zodat je video's authentiek en boeiend aanvoelen.
Meertalige mogelijkheden
Vertaal uw script naar meer dan 175 talen met een natuurlijke, menselijke levering. Met onze AI kunt u publiek over de hele wereld bereiken en uw video's personaliseren voor verschillende culturen en regio's.
Geen behoefte aan camera's of studio's
Sla de dure apparatuur en lange filmopnames over. Upload gewoon een afbeelding en maak binnen enkele minuten je video, waarbij AI de technische details afhandelt.
Snelle Videoproductie
Genereer binnen enkele minuten een hoogwaardige portretvideo, ideaal voor bedrijven en makers die de productie van content efficiënt willen opschalen.
Een sprekend hoofd video bevat een digitale avatar die jouw script spreekt met levensechte uitdrukkingen, lipsynchronisatie en natuurlijke gebaren. Het bootst het uiterlijk en gevoel van een echte presentator na, zonder filmopnames of een studio.
Upload gewoon een foto of kies een avatar, typ je script en laat de AI je woorden synchroniseren met realistische bewegingen. Je sprekende hoofd video wordt binnen enkele minuten gegenereerd. Hulp nodig bij het schrijven van een script? Probeer de AI Video Script Generator.
Ja. U kunt uw portret uploaden om een gepersonaliseerde avatar te maken of een bestaande uit de bibliotheek gebruiken. U kunt ook uw eigen stem uploaden of kiezen uit een breed scala aan AI-stemmen.
Het platform ondersteunt meer dan 170 talen en dialecten, waardoor je gelokaliseerde, meertalige video's met natuurlijke spraak en nauwkeurige lipsynchronisatie voor een wereldwijd publiek kunt maken.
Absoluut. Het wordt veel gebruikt voor bedrijfstrainingen, inwerkprogramma's, verkoopvideo's, aankondigingen en interne communicatie. Voor video's met een woordvoerder-stijl, kun je ook de AI Spokesperson Tool verkennen.
Richt u op aanpassingsmogelijkheden, integratie met andere tools, gebruiksgemak, snelheid, veiligheid en de kwaliteit van klantenservice en documentatie.
De meeste video's worden in slechts een paar minuten gemaakt. De AI regelt automatisch stem synchronisatie, gezichtsuitdrukkingen en beweging, dus je hebt geen bewerkingsvaardigheden of productie-ervaring nodig.
Er zijn geen bewerkingsvaardigheden nodig. De interface is eenvoudig, en de AI doet al het zware werk. Je kunt direct beginnen met het maken van je eerste video via HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.