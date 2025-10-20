AI-ondertitelgenerator voor video

Maak in enkele seconden nauwkeurige ondertiteling voor elke video. HeyGen's AI Ondertitelingsgenerator zet gesproken audio om in schone, direct bruikbare ondertitels die de toegankelijkheid verbeteren, de betrokkenheid verhogen en ervoor zorgen dat je content beter presteert op elk platform. Upload je video, genereer onmiddellijk ondertitels en bewerk ze met eenvoudige hulpmiddelen die je workflow snel en stressvrij houden.
HeyGen’s AI Videovertaler zet automatisch elke video om in een andere taal met natuurlijk gesynchroniseerde audio die past bij de stem en emotie van de spreker. Het behoudt de originele manier van presenteren terwijl het binnen enkele minuten studio-kwaliteit meertalige versies genereert.
Ondertiteling automatisch genereren met AI
Ondertiteling helpt meer mensen om je content te bekijken en te begrijpen. Ze verbeteren de toegankelijkheid, verhogen de retentie en zorgen ervoor dat je video's beter presteren op sociale platforms. HeyGen biedt je een eenvoudige manier om nauwkeurige ondertiteling te maken zonder afhankelijk te zijn van complexe software of handmatige transcriptie.
Met AI die het zware werk doet, krijg je direct schone, getimede ondertitels die bij je audio passen. Je kunt ze snel bewerken, de stijl aanpassen en het bestandsformaat exporteren dat je nodig hebt voor YouTube, TikTok, Instagram, Reels of lange inhoud. Alles gebeurt in je browser, dus je kunt een video ondertitelen vanaf elk apparaat zonder je zorgen te maken over opslag of installatie.
Als je clip moet worden bijgesneden voordat je ondertiteling toevoegt, kun je dit snel opschonen met de Online Video Trimmer tool:
Beste praktijken voor betere door AI gegenereerde ondertiteling
Goede ondertitels helpen mensen je boodschap te volgen, zelfs als ze het geluid niet harder kunnen zetten. Om de beste resultaten te krijgen van HeyGen's AI Ondertitelgenerator, kunnen een paar eenvoudige stappen een groot verschil maken.
1.Gebruik indien mogelijk heldere audio Duidelijke spraak helpt AI om elk woord nauwkeurig vast te leggen. Het verminderen van achtergrondgeluid of echo's maakt uw ondertiteling betrouwbaarder.
2.Spreek in een gelijkmatig tempo. Snel of onregelmatig spreken kan zorgen voor timingproblemen. Een consistent tempo helpt je ondertiteling synchroon te lopen met je video.
3. Controleer en verfijn je ondertitels. AI brengt je een heel eind op weg, maar een snelle nalezing zorgt ervoor dat namen, technische termen of accenten correct worden weergegeven.
4. Stem je ondertitelstijl af op het platform. Korte video's hebben vaak vetgedrukte, goed leesbare tekst nodig. Lange inhoud werkt het beste met eenvoudige ondertitels die niet in de weg zitten.
5.Kies het juiste exportformaat SRT- en VTT-bestanden werken het beste voor YouTube of trainingsinhoud. Ingebrande ondertitels zijn ideaal voor TikTok, Instagram en Reels.
Bereik meer kijkers met ondertiteling die converteert
HeyGen biedt je een complete set aan hulpmiddelen om nauwkeurige ondertitels te maken zonder je workflow te vertragen. Alles is ontworpen om je snel van upload naar export te helpen, terwijl je volledige controle houdt over het eindresultaat.
1.AI-gestuurde automatische ondertitelingGenereer ondertitels in seconden met behulp van geavanceerde spraakherkenning. HeyGen vangt spraak duidelijk op en levert schone, getimede ondertitels die bij uw video passen.
2. Eenvoudige bewerkingstoolsCorrigeer kleine fouten, pas de timing aan of werk de interpunctie direct in de editor bij. Maak snel verbeteringen zonder extra software te downloaden.
3. Brand ondertitels in of exporteer ondertitelbestandenExporteer SRT- of VTT-bestanden voor platforms zoals YouTube, of brand ondertitels direct in je video voor TikTok, Instagram en Reels.
4. Ondersteuning voor meertalige ondertitelingMaak ondertitels in meerdere talen om een wereldwijd publiek te bereiken. Handig voor marketing, educatie en trainingsvideo's.
5. Aangepaste stijlen en opmaakPas lettertype, kleur, grootte en plaatsing aan zodat uw ondertitels overeenkomen met uw merk of platformstijl. Gebruik duidelijke ondertitels of opvallende tekst voor kortdurende inhoud.
Als je extra tekst op het scherm wilt toevoegen of belangrijke momenten wilt benadrukken, probeer dan de tool Add Text to Video:
Voeg ondertiteling toe aan je video in 4 eenvoudige stappen
Het maken van ondertitels met HeyGen kost slechts een paar stappen. Je hebt geen bewerkingservaring of extra software nodig. Alles gebeurt online en je krijgt binnen enkele minuten schone, nauwkeurige ondertitels.
Kies uw MP4, MOV of WebM-bestand en upload het naar HeyGen.
HeyGen analyseert uw audio en maakt automatisch nauwkeurige, getimedecodeerde ondertitels.
Controleer op namen, technische termen of aanpassingen in de timing. Bewerk ondertitels rechtstreeks in de editor
Download uw ondertitels als een SRT- of VTT-bestand, of exporteer een video met ingebrande ondertitels als u deze plaatst op TikTok, Instagram of Reels.
Een AI-ondertitelgenerator gebruikt spraakherkenning om audio om te zetten in tekst en voegt vervolgens tijdstempels toe zodat ondertitels op het juiste moment verschijnen. Je kunt de ondertitels bekijken, bewerken en exporteren als ondertitelbestanden of video's waar de ondertitels al in zijn opgenomen.
Ja. Deze tool werkt zowel als een AI-ondertitelgenerator als een ondertitelgenerator. Je kunt automatisch ondertitels maken, ze bewerken voor nauwkeurigheid en SRT- of VTT-bestanden exporteren voor platforms die het uploaden van ondertitels ondersteunen.
Met heldere audio zijn door AI gegenereerde ondertitels zeer nauwkeurig en hebben ze meestal slechts kleine aanpassingen nodig. Het controleren van ondertitels helpt om ervoor te zorgen dat namen, technische termen en merktaal correct zijn voordat ze worden gepubliceerd.
Ja. Je kunt de formulering, interpunctie en timing rechtstreeks in de editor aanpassen. Hierdoor kun je ondertitels verfijnen zonder je video opnieuw te uploaden of aparte software te gebruiken.
Je kunt ondertitels exporteren als SRT- of VTT-bestanden of een video downloaden met ingebrande ondertitels. Ingebrande ondertitels zijn ideaal voor TikTok, Instagram, Reels en andere sociale platformen.
Ja. Veel mensen kijken naar video's zonder geluid. Ondertiteling helpt kijkers om je boodschap direct te begrijpen, wat de kijktijd, retentie en algehele betrokkenheid kan verbeteren.
Ja. Veel teams gebruiken ondertitels samen met de AI Video Script Generator om eerst duidelijke scripts te maken, waarna ze sneller video's met ondertiteling kunnen produceren met minder revisies.
Nadat je je ondertitelde video hebt geëxporteerd, kun je HeyGen's Share Video tool gebruiken om direct een link naar teamgenoten of klanten te sturen zonder grote downloads.
