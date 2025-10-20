AI-ondertitelgenerator voor video

Ondertiteling helpt meer mensen om je content te bekijken en te begrijpen. Ze verbeteren de toegankelijkheid, verhogen de retentie en zorgen ervoor dat je video's beter presteren op sociale platforms. HeyGen biedt je een eenvoudige manier om nauwkeurige ondertiteling te maken zonder afhankelijk te zijn van complexe software of handmatige transcriptie.

Met AI die het zware werk doet, krijg je direct schone, getimede ondertitels die bij je audio passen. Je kunt ze snel bewerken, de stijl aanpassen en het bestandsformaat exporteren dat je nodig hebt voor YouTube, TikTok, Instagram, Reels of lange inhoud. Alles gebeurt in je browser, dus je kunt een video ondertitelen vanaf elk apparaat zonder je zorgen te maken over opslag of installatie.

Als je clip moet worden bijgesneden voordat je ondertiteling toevoegt, kun je dit snel opschonen met de Online Video Trimmer tool: