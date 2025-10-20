Wil je dat je video's er natuurlijk en boeiend uitzien zonder uren aan bewerking te besteden? Met HeyGen's AI Lip Sync kun je direct lipbewegingen synchroniseren met elk audio- of spraakbestand, waardoor perfect getimede en realistische dialogen in meerdere talen ontstaan.

Of u nu trainingsmateriaal, marketingvideo's of korte sociale clips produceert, de AI-gestuurde lipsynchronisatietechnologie van HeyGen laat avatars en echt menselijk beeldmateriaal vloeiend en natuurlijk spreken. U kunt eenvoudig video's nasynchroniseren, inhoud lokaliseren of spraak vertalen om een wereldwijd publiek te bereiken, allemaal rechtstreeks in uw browser zonder de noodzaak voor complexe hulpmiddelen of bewerkingssoftware.