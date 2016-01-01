Zet PowerPoint om naar video met AI

Zet PowerPoint-dia's om in gepolijste video's met animaties, voice-overs en muziek. Converteer presentaties gemakkelijk naar boeiende, professionele inhoud voor elk publiek.

Tool featured image
-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze powerpoint naar video converter

Het hulpmiddel zet PowerPoint-bestanden om in volledig geproduceerde video's met behulp van AI-avatars, voice-overs, animaties en muziek om de betrokkenheid en duidelijkheid te vergroten. Het automatiseert de gehele creatieworkflow van uploaden tot exporteren, waardoor snel professionele video's voor bedrijven, onderwijs en marketing geproduceerd kunnen worden.

AI-videocreatie

Wilt u uw PowerPoint omzetten in boeiende video's?

Met HeyGen's PPT naar Video converter tool kun je PowerPoint online omzetten naar video, waardoor statische dia's veranderen in boeiende video's die de aandacht grijpen en je boodschap effectief overbrengen.

Of het nu voor zaken, onderwijs of creatieve projecten is, het omzetten van uw PowerPoint naar video is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Met HeyGen kunt u animaties, voice-overs en muziek toevoegen, waardoor uw dia's tot leven komen en met behulp van onze PowerPoint naar video AI een gepolijst, professioneel resultaat leveren.

een vrouw geeft een presentatie over het leren van een taal
AI-videocreatie

Beste praktijken voor het gebruik van AI om PPT's naar video's te converteren

Zorg ervoor dat uw geconverteerde video's de beste indruk maken met deze tips:

  • Verfijn uw dia's: Zorg ervoor dat de inhoud bondig en visueel aantrekkelijk is voordat u deze omzet.
  • Voeg vertelling toe: Voeg een voice-over toe om kijkers door de presentatie te leiden.
  • Gebruik Overgangen: Gebruik vloeiende animaties tussen dia's om de stroom van je video te verbeteren.
  • Optimaliseer voor platform: Pas de videoresolutie en het formaat aan om aan te sluiten bij uw beoogde platform of publiek.
een schermafbeelding van een website die zegt upload een ppt / pdf
AI-videocreatie

Content verrijken met PPT naar videoconversie

Presentaties omzetten in video's helpt je een breder publiek te bereiken terwijl de betrokkenheid behouden blijft. Volgens uitlegvideo's vereenvoudigen video's complexe concepten, bieden ze een dynamisch alternatief voor traditionele diapresentaties. Bovendien toont video-inhoud voor betrokkenheid zijn efficiëntie in het vastleggen van aandacht en het behouden van kijkersinteresse.

HeyGen's PPT naar Video tool biedt een intuïtieve, efficiënte oplossing om PowerPoint-presentaties om te zetten in video's van professionele kwaliteit. Van animaties tot aangepaste voice-overs, ons platform biedt alles wat je nodig hebt om opvallende content te creëren.

het woord 'engaging' dat op een groene achtergrond staat
Hoe werkt het?

Zet PPT online om naar video in 4 eenvoudige stappen

Breng uw statische dia's tot leven met AI-avatars, voice-overs en naadloze animaties.

Stap 1

Upload uw PPT- of PDF-bestand

Importeer uw presentatiedia's rechtstreeks in HeyGen om ze met onze PPT-naar-video-converter te transformeren in dynamische videocontent.

Stap 2

Selecteer een AI-avatar

Kies een avatar om je dia's te presenteren, wat je inhoud een persoonlijke, boeiende toets geeft. De PPT naar video AI zal de kwaliteit van je presentatie verbeteren.

Stap 3

Voer uw script in

Schrijf of plak de vertelling die je wilt dat de avatar uitspreekt bij je dia's, met gebruik van onze AI-functies voor videomaken.

Stap 4

Verstuur & Deel Uw Video

Laat HeyGen automatisch uw video genereren. Bekijk, exporteer en deel uw gepolijste presentatie overal.

FAQ's over PPT naar Video AI

Wat is de PowerPoint naar Video tool van HeyGen?

HeyGen's PowerPoint naar Video tool zet je PPT of PPTX slides om in boeiende door AI gegenereerde video's met voice-overs, animaties en avatars—allemaal online.

Kan ik gesproken commentaar of een AI-presentator toevoegen aan mijn PowerPoint-video?

Ja. Zodra je PowerPoint is geüpload, kun je een AI-avatar en stem kiezen om je inhoud te presenteren, waardoor je video er professioneel en dynamisch uitziet. Deze functionaliteit maakt deel uit van HeyGen's AI video generator platform dat statische dia's omzet in volledig vertelde video-ervaringen.

Moet ik mijn PowerPoint eerst naar een ander formaat converteren?

Nee. HeyGen ondersteunt directe uploads van standaard PowerPoint-formaten (.ppt en .pptx). Het platform verwerkt automatisch de dia's voor videoconversie.

Worden mijn animaties en overgangen van PowerPoint behouden?

Eenvoudige overgangen worden mogelijk ondersteund, maar HeyGen stelt je in staat om je video te verbeteren met aangepaste overgangen, scène-gebaseerde bewerking en dynamische visuals met behulp van de ingebouwde tools.

Is het mogelijk om achtergrondmuziek of ondertiteling aan de video toe te voegen?

Ja. Je kunt je omgezette PowerPoint-video verbeteren met achtergrondmuziek, ondertiteling en zelfs aangepaste branding-elementen.

Welk soort video's kan ik maken van PowerPoint-presentaties?

U kunt uitlegvideo's, trainingsmateriaal, zakelijke pitches, educatieve tutorials en marketingpresentaties maken met onze PowerPoint naar Video tool. U kunt ook beginnen met HeyGen's tekst naar video of afbeelding naar video functies als u helemaal geen dia's gebruikt.

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

