Zet PowerPoint om naar video met AI

Zet PowerPoint-dia's om in gepolijste video's met animaties, voice-overs en muziek. Converteer presentaties gemakkelijk naar boeiende, professionele inhoud voor elk publiek.
Het hulpmiddel zet PowerPoint-bestanden om in volledig geproduceerde video's met behulp van AI-avatars, voice-overs, animaties en muziek om de betrokkenheid en duidelijkheid te vergroten. Het automatiseert de gehele creatieworkflow van uploaden tot exporteren, waardoor snel professionele video's voor bedrijven, onderwijs en marketing geproduceerd kunnen worden.
Wilt u uw PowerPoint omzetten in boeiende video's?
Met HeyGen's PPT naar Video converter tool kun je PowerPoint online omzetten naar video, waardoor statische dia's veranderen in boeiende video's die de aandacht grijpen en je boodschap effectief overbrengen.
Of het nu voor zaken, onderwijs of creatieve projecten is, het omzetten van uw PowerPoint naar video is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Met HeyGen kunt u animaties, voice-overs en muziek toevoegen, waardoor uw dia's tot leven komen en met behulp van onze PowerPoint naar video AI een gepolijst, professioneel resultaat leveren.
Beste praktijken voor het gebruik van AI om PPT's naar video's te converteren
Zorg ervoor dat uw geconverteerde video's de beste indruk maken met deze tips:
Content verrijken met PPT naar videoconversie
Presentaties omzetten in video's helpt je een breder publiek te bereiken terwijl de betrokkenheid behouden blijft. Volgens uitlegvideo's vereenvoudigen video's complexe concepten, bieden ze een dynamisch alternatief voor traditionele diapresentaties. Bovendien toont video-inhoud voor betrokkenheid zijn efficiëntie in het vastleggen van aandacht en het behouden van kijkersinteresse.
HeyGen's PPT naar Video tool biedt een intuïtieve, efficiënte oplossing om PowerPoint-presentaties om te zetten in video's van professionele kwaliteit. Van animaties tot aangepaste voice-overs, ons platform biedt alles wat je nodig hebt om opvallende content te creëren.
Zet PPT online om naar video in 4 eenvoudige stappen
Breng uw statische dia's tot leven met AI-avatars, voice-overs en naadloze animaties.
Importeer uw presentatiedia's rechtstreeks in HeyGen om ze met onze PPT-naar-video-converter te transformeren in dynamische videocontent.
Kies een avatar om je dia's te presenteren, wat je inhoud een persoonlijke, boeiende toets geeft. De PPT naar video AI zal de kwaliteit van je presentatie verbeteren.
Schrijf of plak de vertelling die je wilt dat de avatar uitspreekt bij je dia's, met gebruik van onze AI-functies voor videomaken.
Laat HeyGen automatisch uw video genereren. Bekijk, exporteer en deel uw gepolijste presentatie overal.
HeyGen's PowerPoint naar Video tool zet je PPT of PPTX slides om in boeiende door AI gegenereerde video's met voice-overs, animaties en avatars—allemaal online.
Ja. Zodra je PowerPoint is geüpload, kun je een AI-avatar en stem kiezen om je inhoud te presenteren, waardoor je video er professioneel en dynamisch uitziet. Deze functionaliteit maakt deel uit van HeyGen's AI video generator platform dat statische dia's omzet in volledig vertelde video-ervaringen.
Nee. HeyGen ondersteunt directe uploads van standaard PowerPoint-formaten (.ppt en .pptx). Het platform verwerkt automatisch de dia's voor videoconversie.
Eenvoudige overgangen worden mogelijk ondersteund, maar HeyGen stelt je in staat om je video te verbeteren met aangepaste overgangen, scène-gebaseerde bewerking en dynamische visuals met behulp van de ingebouwde tools.
Ja. Je kunt je omgezette PowerPoint-video verbeteren met achtergrondmuziek, ondertiteling en zelfs aangepaste branding-elementen.
U kunt uitlegvideo's, trainingsmateriaal, zakelijke pitches, educatieve tutorials en marketingpresentaties maken met onze PowerPoint naar Video tool. U kunt ook beginnen met HeyGen's tekst naar video of afbeelding naar video functies als u helemaal geen dia's gebruikt.
