AI Acteurs Generator: Creëer Realistische AI Acteurs

Maak presentator-geleide video's, UGC-stijl advertenties en trainingsclips met realistische AI-acteurs, zonder camera, studio of casting. Kies een stockacteur, kloon je eigen stem, of creëer een merkacteur en publiceer platformklare video's in enkele minuten.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Marketing en korte advertenties

Marketing en korte advertenties

Creëer UGC-stijl getuigenissen, productdemonstraties en trendgevoelige korte video's met geloofwaardige woordvoerders die betrokkenheid en conversies stimuleren.

Training en inwerken

Training en inwerken

Maak consistente trainingspresentaties en uitlegvideo's voor wereldwijde teams met gesynchroniseerde ondertiteling en SCORM-export voor LMS-systemen.

Verkoopondersteuning en productrondleidingen

Verkoopondersteuning en productrondleidingen

Maak herhaalbare productdemo's en functie-uitleggers die verkoopmedewerkers kunnen aanpassen met regiospecifieke boodschappen.

Sociale inhoud en partnerschappen met makers

Sociale inhoud en partnerschappen met makers

Produceer influencer-stijl clips en meertalige varianten voor internationale uitrol zonder reizen, casting of planning.

Klantenservice en kennisbank

Klantenservice en kennisbank

Zet kennisbankartikelen om in vertelde, visuele uitleg die het aantal supporttickets vermindert en de oplostijden verbetert.

Waarom HeyGen de beste AI-acteergenerator is

HeyGen’s AI-acteurs combineren natuurlijke expressie, nauwkeurige lipsynchronisatie en bedrijfsklare besturing zodat marketing-, leer- en productteams trage opnames kunnen vervangen door snelle, herhaalbare productie met behulp van AI-avatars.

Realistische prestaties zonder productie

Kies expressieve acteurs of creëer een aangepaste acteur van een korte webcamopname. HeyGen rendert natuurlijke gezichtsmicro-expressies en timing zodat kijkers reageren alsof ze naar een echte uitvoerder kijken.

Creatieve output schalen

Genereer in batches tientallen of duizenden varianten voor productcatalogi, gelokaliseerde markten en A/B-tests, met gebruik van door AI gegenereerde middelen. Pas merkpakketten en sjablonen toe zodat elke video consequent blijft op schaal, inclusief die met door AI gegenereerde inhoud.

Ontworpen voor lokalisatie en toegankelijkheid

Produceer voice-overs en ondertiteling in meer dan 100 talen. HeyGen hersynchroniseert de timing voor de vertaalde scripts van de videotranslator tool, zodat gelokaliseerde video's natuurlijk aanvoelen zonder dat er opnieuw opnames nodig zijn.

250+ kant-en-klare acteurs en aangepaste klonen

Toegang tot een gevarieerde bibliotheek van acteurs in meerdere leeftijden, etniciteiten en stijlen. Of maak een privékloon door een kort toestemmend voorbeeld op te nemen om een merkgebonden acteur te produceren die elk script spreekt.

Vijf individuele portretten van diverse mannen en vrouwen.

Lipsynchronisatie en emotiecontrole van studiokwaliteit

HeyGen lijnt audio uit met fonemen met sub-frame nauwkeurigheid en brengt gezichtsbewegingen in kaart zodat woorden, pauzes en micro-expressies op een natuurlijke manier overkomen, vergelijkbaar met hoe een AI-actrice dat zou doen. Beheers toon, energie en micro-gebaren om bij de boodschap te passen.

Een lachend persoon met een donkere huid en kort haar kijkt omhoog, gekleed in een blauw shirt, met gelaagde kettingen en een sprankelende oorbel, tegen een roze en paarse achtergrond.

Script naar video in minuten

Plak een script voor tekst naar video generatie of product-URL en HeyGen genereert automatisch scène-indelingen, voice-over, ondertitels en b-roll suggesties. Bewerk tekst, wissel acteurs en genereer onmiddellijk alternatieve takes, met behulp van door AI gegenereerde opties voor een snellere verwerkingstijd.

Een interface voor het creëren van inhoud met een teksteditor en een pop-up voor de samenvatting van de resultaten van het derde kwartaal aan de linkerkant, en een presentatiedia met 'Overzicht resultaten Q3' en een lachende man aan de rechterkant.

Multi-formaat export en platformvoorinstellingen

Exporteer MP4, SRT/VTT-ondertitels, thumbnails en mobiele presets voor Reels, Stories, Feed en webplayers. Bundels zijn benoemd en geschaald voor directe upload naar advertentiebeheerders en LMS'en.

Een man die glimlacht achter een pop-upmenu met SCORM-exportopties waarbij SCORM 1.2 geselecteerd is.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe de AI Acteurs Generator te gebruiken

Breng je ideale acteur tot leven met HeyGen's AI Actor Generator in vier eenvoudige stappen.

Stap 1

Kies een acteur of maak een kloon

Kies uit voorraadacteurs of neem een korte selfievideo op om via een AI-videogenerator een privé merkacteur te genereren.

Stap 2

Plak hier uw script of productlink

Voer uw tekst of URL in. HeyGen haalt de belangrijkste punten eruit, stelt aandachtstrekkers voor en schrijft een scène-voor-scène vertelling.

Stap 3

Pas stem, emotie en stijl aan

Kies een stemmodel, pas energie en gezichtsuitdrukkingen aan, en voeg ondertiteling of callouts op het scherm toe.

Stap 4

Voorvertoning, batchverwerking en exporteren

Bekijk voorbeelden van variaties, voer batchtaken uit voor meerdere SKU's of talen, en exporteer platformklare bundels voor TikTok en andere platforms.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat zijn AI-acteurs?

AI-acteurs zijn synthetische schermacteurs—of het nu gaat om stockacteurs, avatars of gekloonde gelijkenissen—die in staat zijn om elk script met natuurlijke beweging en emotie voor videomateriaal te spreken.

Kan ik een AI-acteur creëren die op mij lijkt?

Ja. Neem een korte toestemmingsvideo op en HeyGen zal een privé acteur kloon creëren. Toestemmingsprocessen en beveiligingsinstellingen waarborgen gebruik en eigendom.

Hoe natuurlijk zien en klinken AI-acteurs?

HeyGen gebruikt lipsynchronisatie voor sub-frames, gezichtsmesh-herpositionering en menselijke kwaliteit tekst-naar-spraak of stemklonen. Resultaten zijn afgestemd op realistische mondbewegingen, knipperen en micro-expressies.

Kan ik AI-acteurs gebruiken voor betaalde reclame en commerciële projecten?

Ja. HeyGen biedt commerciële gebruiksvoorwaarden en gebrandmerkte acteursopties. Zorg er altijd voor dat je de rechten hebt voor alle inhoud van derden die je opneemt en volg de platformrichtlijnen.

Welke talen en accenten worden ondersteund?

HeyGen ondersteunt meer dan 100 talen en regionale accenten voor voice-overs en ondertiteling, wat het ideaal maakt voor TikTok-creators. Vertalingen worden opnieuw gesynchroniseerd om het tempo en de natuurlijke levering te behouden.

Zijn aangepaste acteurs privé en veilig?

Aangepaste klonen zijn standaard privé en kunnen worden vergrendeld aan uw account, wat exclusieve toegang tot uw AI-acteur garandeert. HeyGen versleutelt assets en biedt ondernemingscontroles voor bestuur en toegang.

Hoe snel kan ik video's genereren met AI-acteurs?

Eenvoudige clips worden in enkele minuten gerenderd. Batchtaken voor grote catalogi worden parallel uitgevoerd zodat teams efficiënt honderden assets kunnen produceren.

Heb ik speciale hardware of software nodig?

Nee. HeyGen draait in de cloud, waardoor je overal toegang hebt tot door AI gegenereerde inhoud. Alles wat je nodig hebt is een browser om video's te scripten, voorvertonen, bewerken en te exporteren.

Wie is de eigenaar van de gegenereerde inhoud?

U behoudt het eigendom van video's en materialen die u maakt. HeyGen biedt de licentie om gegenereerde resultaten commercieel te gebruiken op basis van uw abonnement.

