Maak presentator-geleide video's, UGC-stijl advertenties en trainingsclips met realistische AI-acteurs, zonder camera, studio of casting. Kies een stockacteur, kloon je eigen stem, of creëer een merkacteur en publiceer platformklare video's in enkele minuten.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Creëer UGC-stijl getuigenissen, productdemonstraties en trendgevoelige korte video's met geloofwaardige woordvoerders die betrokkenheid en conversies stimuleren.
Maak consistente trainingspresentaties en uitlegvideo's voor wereldwijde teams met gesynchroniseerde ondertiteling en SCORM-export voor LMS-systemen.
Maak herhaalbare productdemo's en functie-uitleggers die verkoopmedewerkers kunnen aanpassen met regiospecifieke boodschappen.
Produceer influencer-stijl clips en meertalige varianten voor internationale uitrol zonder reizen, casting of planning.
Zet kennisbankartikelen om in vertelde, visuele uitleg die het aantal supporttickets vermindert en de oplostijden verbetert.
Waarom HeyGen de beste AI-acteergenerator is
HeyGen’s AI-acteurs combineren natuurlijke expressie, nauwkeurige lipsynchronisatie en bedrijfsklare besturing zodat marketing-, leer- en productteams trage opnames kunnen vervangen door snelle, herhaalbare productie met behulp van AI-avatars.
Kies expressieve acteurs of creëer een aangepaste acteur van een korte webcamopname. HeyGen rendert natuurlijke gezichtsmicro-expressies en timing zodat kijkers reageren alsof ze naar een echte uitvoerder kijken.
Genereer in batches tientallen of duizenden varianten voor productcatalogi, gelokaliseerde markten en A/B-tests, met gebruik van door AI gegenereerde middelen. Pas merkpakketten en sjablonen toe zodat elke video consequent blijft op schaal, inclusief die met door AI gegenereerde inhoud.
Produceer voice-overs en ondertiteling in meer dan 100 talen. HeyGen hersynchroniseert de timing voor de vertaalde scripts van de videotranslator tool, zodat gelokaliseerde video's natuurlijk aanvoelen zonder dat er opnieuw opnames nodig zijn.
250+ kant-en-klare acteurs en aangepaste klonen
Toegang tot een gevarieerde bibliotheek van acteurs in meerdere leeftijden, etniciteiten en stijlen. Of maak een privékloon door een kort toestemmend voorbeeld op te nemen om een merkgebonden acteur te produceren die elk script spreekt.
Lipsynchronisatie en emotiecontrole van studiokwaliteit
HeyGen lijnt audio uit met fonemen met sub-frame nauwkeurigheid en brengt gezichtsbewegingen in kaart zodat woorden, pauzes en micro-expressies op een natuurlijke manier overkomen, vergelijkbaar met hoe een AI-actrice dat zou doen. Beheers toon, energie en micro-gebaren om bij de boodschap te passen.
Script naar video in minuten
Plak een script voor tekst naar video generatie of product-URL en HeyGen genereert automatisch scène-indelingen, voice-over, ondertitels en b-roll suggesties. Bewerk tekst, wissel acteurs en genereer onmiddellijk alternatieve takes, met behulp van door AI gegenereerde opties voor een snellere verwerkingstijd.
Multi-formaat export en platformvoorinstellingen
Exporteer MP4, SRT/VTT-ondertitels, thumbnails en mobiele presets voor Reels, Stories, Feed en webplayers. Bundels zijn benoemd en geschaald voor directe upload naar advertentiebeheerders en LMS'en.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI Acteurs Generator te gebruiken
Breng je ideale acteur tot leven met HeyGen's AI Actor Generator in vier eenvoudige stappen.
Kies uit voorraadacteurs of neem een korte selfievideo op om via een AI-videogenerator een privé merkacteur te genereren.
Voer uw tekst of URL in. HeyGen haalt de belangrijkste punten eruit, stelt aandachtstrekkers voor en schrijft een scène-voor-scène vertelling.
Kies een stemmodel, pas energie en gezichtsuitdrukkingen aan, en voeg ondertiteling of callouts op het scherm toe.
Bekijk voorbeelden van variaties, voer batchtaken uit voor meerdere SKU's of talen, en exporteer platformklare bundels voor TikTok en andere platforms.
AI-acteurs zijn synthetische schermacteurs—of het nu gaat om stockacteurs, avatars of gekloonde gelijkenissen—die in staat zijn om elk script met natuurlijke beweging en emotie voor videomateriaal te spreken.
Ja. Neem een korte toestemmingsvideo op en HeyGen zal een privé acteur kloon creëren. Toestemmingsprocessen en beveiligingsinstellingen waarborgen gebruik en eigendom.
HeyGen gebruikt lipsynchronisatie voor sub-frames, gezichtsmesh-herpositionering en menselijke kwaliteit tekst-naar-spraak of stemklonen. Resultaten zijn afgestemd op realistische mondbewegingen, knipperen en micro-expressies.
Ja. HeyGen biedt commerciële gebruiksvoorwaarden en gebrandmerkte acteursopties. Zorg er altijd voor dat je de rechten hebt voor alle inhoud van derden die je opneemt en volg de platformrichtlijnen.
HeyGen ondersteunt meer dan 100 talen en regionale accenten voor voice-overs en ondertiteling, wat het ideaal maakt voor TikTok-creators. Vertalingen worden opnieuw gesynchroniseerd om het tempo en de natuurlijke levering te behouden.
Aangepaste klonen zijn standaard privé en kunnen worden vergrendeld aan uw account, wat exclusieve toegang tot uw AI-acteur garandeert. HeyGen versleutelt assets en biedt ondernemingscontroles voor bestuur en toegang.
Eenvoudige clips worden in enkele minuten gerenderd. Batchtaken voor grote catalogi worden parallel uitgevoerd zodat teams efficiënt honderden assets kunnen produceren.
Nee. HeyGen draait in de cloud, waardoor je overal toegang hebt tot door AI gegenereerde inhoud. Alles wat je nodig hebt is een browser om video's te scripten, voorvertonen, bewerken en te exporteren.
U behoudt het eigendom van video's en materialen die u maakt. HeyGen biedt de licentie om gegenereerde resultaten commercieel te gebruiken op basis van uw abonnement.
