Vertrouwd door miljoenen over de hele wereld om hun verhalen tot leven te brengen.

Waarom HeyGen de toonaangevende AI avatar generator is

Aangedreven door geavanceerde gezichtsanimatie en stem-synchronisatietechnologie, levert HeyGen de beste AI-avatar generator die er vandaag de dag beschikbaar is. Onze levensechte avatars stemmen uitdrukkingen, gebaren en spraak in realtime op elkaar af, waardoor ze perfect zijn voor het betrekken van publiek op sociale media, in trainingen, marketing en klantenservice.

Digitaal Tweeling

Bouw je eigen aangepaste AI avatars

Creëer aangepaste AI-avatars die uniek zijn afgestemd op uw merk, van levensechte Avatar IV-modellen tot foto-avatars gegenereerd vanuit een enkele afbeelding of video-avatars gemaakt van uw eigen opname. Elke aangepaste avatar kan worden gestileerd met verschillende looks, outfits en achtergronden, wat u een consistente en schaalbare manier biedt om uw creatieve behoeften te vertegenwoordigen.

Zet een enkele afbeelding om in een volledige video met natuurlijke stem synchronisatie, expressieve gezichtsdynamiek en authentieke handgebaren.

Avatar IV image

Avatar aanmaken

Neem jezelf op om een levensechte avatar te creëren die eruitziet en klinkt als jij, zodat je nooit meer voor een camera hoeft te staan.

Genereer onmiddellijk onbeperkt AI-foto-avatars van jezelf vanuit een enkele afbeelding en tekstgebaseerde instructies.

Maak scroll-stoppende door gebruikers gegenereerde content (UGC) in de stijl van creators voor TikTok, Reels en YouTube zonder talent in te huren.

Kies uit meer dan 1.000+ AI-avatar modellen op voorraad

Van professionele presentatoren tot influencer-stijl avatars en multiculturele modellen, HeyGen biedt een volledig assortiment van AI-gegenereerde stock avatars. Pas ze gemakkelijk aan voor zakelijke bijeenkomsten, producthandleidingen, advertenties of klantenservice video's. Onze avatars helpen je om overal en in elke taal verbinding te maken met je publiek.

Hoe maak je een AI-avatar digitaal dubbelganger

Verander jezelf in een volledig geanimeerde AI-avatar met de digitale tweelingtechnologie van HeyGen. Leg je gelijkenis eenmaal vast en gebruik het om op aanvraag video's te genereren, zodat je nooit meer voor een camera hoeft te staan.

Ogilvy zet gevoelens om in liedjes met AI-magie
Ogilvy en Milka lanceerden 'Let Snelle Sing It for You', een door AI aangedreven campagne waarbij Gen Z hun emoties kan omzetten in aangepaste rapnummers en video's door een Milka reep te scannen.
Waarom HeyGen de beste AI-avatar generator is

HeyGen combineert snelheid, kwaliteit en flexibiliteit in één alles-in-één platform. Genereer avatars vanuit tekstprompts, zet foto's om in avatars, of kies uit onze voorraadbibliotheek. Met krachtige bewerkingstools levert HeyGen de beste AI-avatarvideogenerator voor makers, merken en onderwijzers.

Snelste generatie

Maak video's in slechts enkele minuten, met resultaten van hoge kwaliteit sneller dan bij traditionele videoproductie.

Makkelijk te gebruiken

Moeiteloos video's maken met een intuïtieve interface die iedereen kan gebruiken zonder enige bewerkings- of technische vaardigheden.

Alles-in-één editor

Maak videocreatie net zo eenvoudig als het schrijven van een document met een tekstgebaseerde editor, van het eerste concept tot de uiteindelijke video.

Breng je AI-avatar tot leven met stem en geluid

Kies uit meer dan 100 realistische AI-stemmen in meer dan 175 talen en accenten. Kloon uw eigen stem, ontwerp unieke tonen, of integreer HeyGen avatars met externe tekst-naar-spraak aanbieders. Of het nu gaat om professionele vertellingen of informele influencer content, HeyGen zorgt ervoor dat uw avatar net zo echt klinkt als hij eruitziet.

Kies uit meer dan 100 voorraadstemmen

Hoe maak je een AI-avatar digitaal dubbelganger

Verander jezelf in een volledig geanimeerde AI-avatar met de digitale tweelingtechnologie van HeyGen. Leg je gelijkenis eenmaal vast en gebruik het om op aanvraag video's te genereren, zodat je nooit meer voor een camera hoeft te staan.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve AI-videoplatform op de markt.

"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
Heeft u vragen? Wij hebben antwoorden.

Wat is een AI-avatar?

Een AI-avatar is een hyperrealistische digitale representatie van een mens, gecreëerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze avatars zijn in staat om mensachtige spraak, gezichtsuitdrukkingen en gebaren te leveren; wat ze ideaal maakt voor schaalbare videoproductie, virtuele communicatie en digitale inhoud. Bij HeyGen worden onze AI-avatars gebouwd met toestemming verkregen data van echte acteurs en talenten. We zorgen voor ethische AI-praktijken door acteurs te compenseren voor elke video die met hun gelijkenis wordt gegenereerd, waarbij we geavanceerde generatieve AI combineren met verantwoorde contentcreatie.

Wat is een AI-avatar generator?

Een AI-avatar generator is een krachtig hulpmiddel dat tekst transformeert in levensechte video-inhoud met behulp van digitale avatars. Met HeyGen kun je direct video's van studiokwaliteit maken zonder dat je camera's, acteurs of bewerkingssoftware nodig hebt.

Is er een gratis AI-avatar generator?

Ja, HeyGen biedt een gratis versie voor het genereren van AI-avatars, het toevoegen van stemmen en het maken van korte video's. Premium plannen ontgrendelen geavanceerde functies zoals HD en 4K rendering, aanpassing en commercieel gebruik.


Kan ik een aangepaste avatar van mezelf of een teamgenoot maken?

Absoluut. HeyGen maakt het eenvoudig om je eigen gepersonaliseerde AI-avatar te creëren. Neem gewoon een korte kalibratievideo op met behulp van ons begeleide proces, en onze AI zal een levensechte digitale versie van jou (of je teamlid) genereren die precies zoals jij spreekt. Creëer nu je digitale tweeling op HeyGen.


Wat is de beste AI-avatar generator in 2025?

HeyGen is de beste AI-avatar generator omdat het zeer gebruiksvriendelijk is en snel realistische sprekende avatars maakt. Je kunt tekst, afbeeldingen of audio in enkele minuten omzetten in video's. Het ondersteunt meer dan 40 talen, dus het is geweldig voor marketing, training of gewoon om content te maken die opvalt.

Hoe maak ik een AI avatar video met HeyGen?

Aan de slag gaan met HeyGen is snel en eenvoudig: meld je aan voor een gratis HeyGen-account, kies een standaard avatar of maak je eigen aangepaste avatar, schrijf je script - onze AI-avatars zullen het inspreken met perfecte lipsynchronisatie, pas je video aan met visuals, en exporteer of publiceer je video.


Ondersteunen HeyGen AI Avatars meerdere talen?

Ja, HeyGen avatars spreken meer dan 175 talen en dialecten, wat ze ideaal maakt voor wereldwijde communicatie, training en klantenbinding.


Hoe realistisch zijn de AI-avatars van HeyGen?

HeyGen's AI-avatars zijn ontworpen om zeer realistisch te zijn, met menselijke uitdrukkingen, gebaren en stemintegratie om boeiende en levensechte video's te creëren. Ervaar realisme zoals nooit tevoren met HeyGen.

Kunnen HeyGen avatars emoties en gebaren tonen?

Ja. HeyGen avatars doen meer dan alleen spreken. Ze gebruiken ook natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren die overeenkomen met de toon van je script. Dit maakt de communicatie boeiender en helpt je video's authentieker en menselijker aan te voelen.

Welke aanpassingsopties zijn beschikbaar voor HeyGen avatars?

HeyGen biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Met functies zoals Look Packs kun je snel wisselen tussen gepolijste, speelse of eigenzinnige stijlen die bij je merk passen. Je kunt ook outfits, tonen en stemmen aanpassen zodat je avatar precies de persoonlijkheid weerspiegelt die je wilt uitstralen.

Biedt HeyGen kant-en-klare of branchespecifieke avatars aan?

Ja. U kunt kiezen uit meer dan 100 kant-en-klare stockavatars ontworpen voor zakelijk gebruik, onderwijs, marketing en meer. Er zijn ook branchespecifieke avatars voor de gezondheidszorg, verkoop en bedrijfstrainingen, waardoor u direct een professionele optie heeft.

Hoe bespaart HeyGen tijd in vergelijking met traditionele videoproductie?

Met HeyGen kun je camera's, studio's en het bewerken overslaan. Typ gewoon je script, selecteer een avatar en genereer je video binnen enkele minuten. Hierdoor kunnen teams het maken van video's snel en kosteneffectief opschalen voor advertenties, trainingen en contentmarketing.

Begin met het maken van video's met AI

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.

