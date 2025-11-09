Een AI-avatar is een hyperrealistische digitale representatie van een mens, gecreëerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze avatars zijn in staat om mensachtige spraak, gezichtsuitdrukkingen en gebaren te leveren; wat ze ideaal maakt voor schaalbare videoproductie, virtuele communicatie en digitale inhoud. Bij HeyGen worden onze AI-avatars gebouwd met toestemming verkregen data van echte acteurs en talenten. We zorgen voor ethische AI-praktijken door acteurs te compenseren voor elke video die met hun gelijkenis wordt gegenereerd, waarbij we geavanceerde generatieve AI combineren met verantwoorde contentcreatie.