Zet elk idee, script of bericht om in een gepolijste video zonder dat je een camera, bewerkingssoftware of productievaardigheden nodig hebt. Gebruik onze AI tekst-naar-video generator om je script te plakken, kies een avatar en stem, en krijg binnen enkele minuten een compleet deelklare video.

-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Zet uw geschreven inhoud om in professionele video's
zonder te filmen

HeyGen maakt het genereren van AI-video's makkelijker dan ooit om binnen enkele minuten een video te maken. Voer gewoon je tekst in, kies een avatar en AI-stem, en je hebt binnen enkele minuten een complete video klaar. Geen camera's, acteurs of videobewerkingstools nodig.

Maak gepolijste video's voor onboarding, tutorials, marketing en sociale inhoud met een workflow die eenvoudig, flexibel en betrouwbaar is.


Videoframes met diverse personen, gecentreerd rond een tekstvak met de tekst "Uitlegvideo voor onze nieuwe projectmanagementsoftware.."
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Iedereen kan video's genereren vanuit tekst. Geen filmvaardigheden of speciale gereedschappen nodig. Laat de AI het proces afhandelen en kijk hoe de AI een video maakt van de tekst.

Efficiëntie

Efficiëntie

Zet uw teksten zoals blogposts, presentaties of scripts om in professionele video's met behulp van AI tekst-naar-video. Dit elimineert de noodzaak voor handmatige productie terwijl uw video-uitvoer van hoge kwaliteit en consistent blijft.

Verscheidenheid

Verscheidenheid

Kies uit meer dan 1100+ avatars, 175 talen en 400 sjablonen om bij uw boodschap en publiek te passen. Kies een videotypering op basis van uw creatieve behoeften.

Kosteneffectiviteit

Kosteneffectiviteit

Bespaar op kostbare productie terwijl je toch een professioneel ogende video maakt. HeyGen's AI-videogenerator van tekst maakt het eenvoudig om de productie op te schalen zonder een team in te huren.

Beste praktijken voor het omzetten van tekst naar video

Om optimaal gebruik te maken van HeyGen's tekstprompt om hoogwaardige resultaten te genereren, stem je inhoud strategisch af om kijkers te betrekken en laat je de ai-modellen je output optimaliseren.

Schrijf een Duidelijk Script

Schrijf duidelijke, beknopte scripts om je tekstregels gestructureerd te houden voor een vloeiende vertelling. Begin met eenvoudige tekst die je boodschap helder overbrengt.

Kies de Juiste Avatar en Stem

Kies de juiste AI-avatar. HeyGen biedt meer dan 1100 avatars en meer dan 300 stemmen voor de perfecte toon. Het AI-videomodel zorgt ervoor dat elke video die je wilt past bij je merkidentiteit.

Gebruik Sterke Visuele Elementen

Gebruik boeiende video visuals en animaties om je video-inhoud te verbeteren. Voeg tekst, overgangen en bewegende grafieken toe zodat de video wordt geproduceerd met een cinematografische afwerking.

Vertalen voor wereldwijd bereik

Vertaal voor wereldwijd bereik door automatisch je tekst om te zetten in professionele video's voor internationale kijkers.

Een ontwerptoolinterface met een dia 'Overzicht resultaten Q3' met een foto van een man, merklettertype en kleuropties, en drie kleurrijke, gestileerde cursoriconen.
Een scherm toont ontwerpsoftware met een pop-up 'avatar kiezer' met 8 diverse portretten, een conceptpresentatie, en een lachende man op de achtergrond. Een cursor wijst naar 'Gebruik Avatar.'
Een interface van een contentcreatieplatform die een presentatie toont met als titel "Overzicht resultaten Q3" met een lachende man, en menu's voor het selecteren van avatar gebaren en achtergrondontwerpen.
Een contentcreatie-interface met Koreaanse tekst, een lachende man en een geopend vertaalmenu op de Koreaanse optie.
Voordelen

Voordelen van het gebruik van een
tekst-naar-videohulpmiddel

HeyGen maakt het eenvoudig om tekst om te zetten in video's terwijl je geavanceerde creatieve controle behoudt.

AI-videogenerator biedt verschillende mogelijkheden waarmee je jouw tekst kunt gebruiken om de video te maken die bij je doelen past.

Productplaatsing

Plaats eenvoudig producten in uw video's met behulp van avatars, merksjablonen en workflows. Dit maakt het gemakkelijk om producten te benadrukken in AI UGC advertenties, promoties of merkfilms.

Een vrouw houdt een roze Croc schoen vast, met een ingevoegde afbeelding van dezelfde schoen in de rechterbovenhoek.

Stemklonen

Genereer realistische AI voice-overs en AI nasynchronisatie in meer dan 175 talen en dialecten. Het houdt uw trainingsvideo's consistent over meerdere markten.

UI voor avatar-aanpassing toont een vrouwelijke avatar, taalopties (Duits, Engels) en stemtoonopties (Informeel, Energiek).

AI media creatie

Creëer meer dan alleen video's met behulp van generatieve AI en AI-toolmogelijkheden. Gebruik AI om uitlegvideo's, tutorials of video's met scènes die uw verhaal benadrukken te maken. Integreer assets van de AI-beeldgenerator om direct visuals toe te voegen.

Een AI-beeldgeneratie-interface toont de opdracht "Een groep honden die pizza maken in het huis" over een raster van door AI gegenereerde honden- en pizzafoto's.

AI Studio-bewerking

Gebruik een eenvoudige bewerkingsinterface om ondertitels toe te voegen, scènes aan te passen, achtergronden te veranderen of muziek toe te voegen. Ontworpen voor beginners en professionals.

Voor meer controle op het scherm, ontdek onze AI Spokesperson tool.

Een software-interface die een 3D wit bolvormig object toont, een videotijdlijn met miniaturen en een blauwe geanimeerde aanwijzer.

Aanpassing op schaal

Sla sjablonen op, bouw merkpakketten en genereer meerdere video's vanuit verschillende scripts. Ideaal voor teams die regelmatig content publiceren.

Een raster van kleurrijke digitale kaarten met titels zoals "Productlancering", "Verkooppresentatie" en "Marktintroductiestrategie", met een cartoon roze muiscursor.

Professionele exportopties

Download video's in MP4, HD of 4K. Exporteer verticale, vierkante of liggende formaten voor websites, sociale feeds, presentaties en trainingsplatforms.

Software-interface die SCORM-exportopties toont die ingeschakeld zijn en ingesteld op SCORM 1.2, met op de achtergrond een glimlachende man.
Hoe werkt het?

Hoe maak je een video van tekst met HeyGen

Gebruik je woorden om je tekst tot leven te brengen en laat de AI je inhoud omzetten in een professioneel tekst-naar-video AI-generatorresultaat.

Stap 1

Voer uw script in

Begin met het invoeren van uw tekst of het uploaden van een document. De AI organiseert uw ideeën in scènes.

Stap 2

Kies een AI-avatar & stem

Pas visuals en stijl aan Voeg afbeeldingen, sjablonen, ondertitels of achtergrondmuziek toe. Pas het uiterlijk en de sfeer van elke scène aan.

Stap 3

Pas visuals en stijl aan

Voeg afbeeldingen, sjablonen, ondertitels of achtergrondmuziek toe. Pas het uiterlijk en de sfeer van elke scène aan.

Stap 4

Genereer & Deel Uw Video

Produceer je definitieve video en deel deze direct op je website, sociale platformen of leersystemen.

Aanbevolen oplossingen

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, eenvoud en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.

Leren & ontwikkeling

Leren & ontwikkeling
Creëer op maat gemaakte trainingservaringen van naleving tot werknemersontwikkeling en voortdurende vaardigheidsverbetering. Ons AI-videoplatform maakt het eenvoudig om impactvol leren op te schalen zonder in te boeten aan kwaliteit of snelheid.

Marketing

Marketing
Produceer professionele video's op aanvraag. Met een script en een paar klikken kun je elk materiaal, van PDF's tot blogs tot presentaties, omzetten in boeiende, merkgebonden videocontent op elk moment, zonder je budget te overschrijden.

Verkoop

Verkoop
Lever persoonlijke outreach op schaal, van prospectie tot opvolging en productdemonstraties. HeyGen helpt vertegenwoordigers op te vallen in overvolle inboxen, dealcycli te versnellen en sterkere klantrelaties op te bouwen.

Lokalisatie

Lokalisatie
Bereik wereldwijd publiek binnen enkele ogenblikken, niet maanden. Ontsluit tegelijkertijd nieuwe markten door elke video te lokaliseren naar meer dan 175 talen en dialecten, compleet met perfecte lipsynchronisatie en authentieke emotie.

Veelgestelde vragen over AI-tekst-naar-video-generator

Wat is het HeyGen Text to Video hulpmiddel?

HeyGen is een AI-videogenerator die gebruikers in staat stelt om met behulp van AI-technologie video's uit tekst te creëren. Het is aangedreven door generatieve AI en geavanceerde AI-modellen die professionele resultaten leveren.

Heb ik bewerkingsvaardigheden nodig?

Nee. Het platform is zo gebouwd dat iedereen video's kan maken. De AI regelt de timing, het tempo, de visuals en het renderen.


Kan ik mijn eigen stem of avatar gebruiken?

Ja. U kunt uw stem uploaden voor AI-stemklonen of een aangepaste avatar maken voor een merkgebonden of persoonlijke aanwezigheid.


Hoe lang duurt het genereren van een video?

De meeste video's zijn binnen enkele minuten klaar, afhankelijk van de lengte en aanpassing.


Wat is de beste gratis tekst-naar-video AI-generator?

HeyGen is de beste gratis tekst-naar-video AI-generator omdat het elk script in enkele minuten omzet in een zeer realistische, gepolijste video, en het platform regelt automatisch stem, beeldmateriaal en montage. Je krijgt hoogwaardige resultaten zonder camera's of monteerervaring.

Kan ik video's maken in meerdere talen?

Ja. U kunt inhoud genereren in meer dan 175 talen en bestaande video's direct vertalen.


Zijn video's geschikt voor commercieel gebruik?

Ja. U kunt uw video's gebruiken voor marketing, training, sociale media, reclame en klantprojecten.


Kan HeyGen gebruikt worden om professionele door AI gegenereerde video's te maken?

Ja. HeyGen stelt je in staat om professionele AI-gegenereerde video's rechtstreeks vanuit tekst te maken. Of je nu trainingsmateriaal, marketinginhoud of uitlegvideo's produceert, de AI van HeyGen zorgt voor een soepele productie en elke keer weer gepolijste resultaten.

Kan ik Tekst naar Video gebruiken voor Training en Tutorials?

Absoluut. HeyGen maakt het creëren van trainingsvideo's en videocontent moeiteloos. Beschrijf simpelweg de video, kies je avatar en laat de AI de rest doen.

Is het mogelijk om video's in hoge resolutie te genereren?

Ja. Exportopties omvatten HD (1080p) en 4K-resolutie, zodat uw video's geschikt zijn voor professioneel en openbaar gebruik op verschillende platformen.

Kan ik audio naar video omzetten met HeyGen?

Ja! HeyGen stelt gebruikers in staat om audio om te zetten in video door spraakopnames te combineren met AI-avatars, ondertitels en dynamische visuals. Upload gewoon je audiobestand, kies een videostijl en laat AI in enkele minuten een gepolijste video genereren.

In welke formaten kan ik exporteren?

U kunt MP4 exporteren in HD of 4K en kiezen voor verticale, vierkante of landschapsindelingen.


Is AI-tekst naar video generatie veilig en ethisch?

HeyGen geeft prioriteit aan veiligheid en zorgt ervoor dat avatars en gegenereerde inhoud voldoen aan ethische richtlijnen. Transparantie, toestemming van de gebruiker en verantwoorde AI-ontwikkeling zijn belangrijke factoren bij het handhaven van ethische AI-videogeneratie.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

