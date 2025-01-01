Zet elk idee, script of bericht om in een gepolijste video zonder dat je een camera, bewerkingssoftware of productievaardigheden nodig hebt. Gebruik onze AI tekst-naar-video generator om je script te plakken, kies een avatar en stem, en krijg binnen enkele minuten een compleet deelklare video.
Zet uw geschreven inhoud om in professionele video's
zonder te filmen
HeyGen maakt het genereren van AI-video's makkelijker dan ooit om binnen enkele minuten een video te maken. Voer gewoon je tekst in, kies een avatar en AI-stem, en je hebt binnen enkele minuten een complete video klaar. Geen camera's, acteurs of videobewerkingstools nodig.
Maak gepolijste video's voor onboarding, tutorials, marketing en sociale inhoud met een workflow die eenvoudig, flexibel en betrouwbaar is.
Iedereen kan video's genereren vanuit tekst. Geen filmvaardigheden of speciale gereedschappen nodig. Laat de AI het proces afhandelen en kijk hoe de AI een video maakt van de tekst.
Zet uw teksten zoals blogposts, presentaties of scripts om in professionele video's met behulp van AI tekst-naar-video. Dit elimineert de noodzaak voor handmatige productie terwijl uw video-uitvoer van hoge kwaliteit en consistent blijft.
Kies uit meer dan 1100+ avatars, 175 talen en 400 sjablonen om bij uw boodschap en publiek te passen. Kies een videotypering op basis van uw creatieve behoeften.
Bespaar op kostbare productie terwijl je toch een professioneel ogende video maakt. HeyGen's AI-videogenerator van tekst maakt het eenvoudig om de productie op te schalen zonder een team in te huren.
Beste praktijken voor het omzetten van tekst naar video
Om optimaal gebruik te maken van HeyGen's tekstprompt om hoogwaardige resultaten te genereren, stem je inhoud strategisch af om kijkers te betrekken en laat je de ai-modellen je output optimaliseren.
Schrijf duidelijke, beknopte scripts om je tekstregels gestructureerd te houden voor een vloeiende vertelling. Begin met eenvoudige tekst die je boodschap helder overbrengt.
Kies de juiste AI-avatar. HeyGen biedt meer dan 1100 avatars en meer dan 300 stemmen voor de perfecte toon. Het AI-videomodel zorgt ervoor dat elke video die je wilt past bij je merkidentiteit.
Gebruik boeiende video visuals en animaties om je video-inhoud te verbeteren. Voeg tekst, overgangen en bewegende grafieken toe zodat de video wordt geproduceerd met een cinematografische afwerking.
Vertaal voor wereldwijd bereik door automatisch je tekst om te zetten in professionele video's voor internationale kijkers.
Voordelen van het gebruik van een
tekst-naar-videohulpmiddel
HeyGen maakt het eenvoudig om tekst om te zetten in video's terwijl je geavanceerde creatieve controle behoudt.
AI-videogenerator biedt verschillende mogelijkheden waarmee je jouw tekst kunt gebruiken om de video te maken die bij je doelen past.
Productplaatsing
Plaats eenvoudig producten in uw video's met behulp van avatars, merksjablonen en workflows. Dit maakt het gemakkelijk om producten te benadrukken in AI UGC advertenties, promoties of merkfilms.
Stemklonen
Genereer realistische AI voice-overs en AI nasynchronisatie in meer dan 175 talen en dialecten. Het houdt uw trainingsvideo's consistent over meerdere markten.
AI media creatie
Creëer meer dan alleen video's met behulp van generatieve AI en AI-toolmogelijkheden. Gebruik AI om uitlegvideo's, tutorials of video's met scènes die uw verhaal benadrukken te maken. Integreer assets van de AI-beeldgenerator om direct visuals toe te voegen.
AI Studio-bewerking
Gebruik een eenvoudige bewerkingsinterface om ondertitels toe te voegen, scènes aan te passen, achtergronden te veranderen of muziek toe te voegen. Ontworpen voor beginners en professionals.
Voor meer controle op het scherm, ontdek onze AI Spokesperson tool.
Aanpassing op schaal
Sla sjablonen op, bouw merkpakketten en genereer meerdere video's vanuit verschillende scripts. Ideaal voor teams die regelmatig content publiceren.
Professionele exportopties
Download video's in MP4, HD of 4K. Exporteer verticale, vierkante of liggende formaten voor websites, sociale feeds, presentaties en trainingsplatforms.
Hoe maak je een video van tekst met HeyGen
Gebruik je woorden om je tekst tot leven te brengen en laat de AI je inhoud omzetten in een professioneel tekst-naar-video AI-generatorresultaat.
Begin met het invoeren van uw tekst of het uploaden van een document. De AI organiseert uw ideeën in scènes.
Pas visuals en stijl aan Voeg afbeeldingen, sjablonen, ondertitels of achtergrondmuziek toe. Pas het uiterlijk en de sfeer van elke scène aan.
Voeg afbeeldingen, sjablonen, ondertitels of achtergrondmuziek toe. Pas het uiterlijk en de sfeer van elke scène aan.
Produceer je definitieve video en deel deze direct op je website, sociale platformen of leersystemen.
HeyGen is een AI-videogenerator die gebruikers in staat stelt om met behulp van AI-technologie video's uit tekst te creëren. Het is aangedreven door generatieve AI en geavanceerde AI-modellen die professionele resultaten leveren.
Nee. Het platform is zo gebouwd dat iedereen video's kan maken. De AI regelt de timing, het tempo, de visuals en het renderen.
Ja. U kunt uw stem uploaden voor AI-stemklonen of een aangepaste avatar maken voor een merkgebonden of persoonlijke aanwezigheid.
De meeste video's zijn binnen enkele minuten klaar, afhankelijk van de lengte en aanpassing.
HeyGen is de beste gratis tekst-naar-video AI-generator omdat het elk script in enkele minuten omzet in een zeer realistische, gepolijste video, en het platform regelt automatisch stem, beeldmateriaal en montage. Je krijgt hoogwaardige resultaten zonder camera's of monteerervaring.
Ja. U kunt inhoud genereren in meer dan 175 talen en bestaande video's direct vertalen.
Ja. U kunt uw video's gebruiken voor marketing, training, sociale media, reclame en klantprojecten.
Ja. HeyGen stelt je in staat om professionele AI-gegenereerde video's rechtstreeks vanuit tekst te maken. Of je nu trainingsmateriaal, marketinginhoud of uitlegvideo's produceert, de AI van HeyGen zorgt voor een soepele productie en elke keer weer gepolijste resultaten.
Absoluut. HeyGen maakt het creëren van trainingsvideo's en videocontent moeiteloos. Beschrijf simpelweg de video, kies je avatar en laat de AI de rest doen.
Ja. Exportopties omvatten HD (1080p) en 4K-resolutie, zodat uw video's geschikt zijn voor professioneel en openbaar gebruik op verschillende platformen.
Ja! HeyGen stelt gebruikers in staat om audio om te zetten in video door spraakopnames te combineren met AI-avatars, ondertitels en dynamische visuals. Upload gewoon je audiobestand, kies een videostijl en laat AI in enkele minuten een gepolijste video genereren.
U kunt MP4 exporteren in HD of 4K en kiezen voor verticale, vierkante of landschapsindelingen.
HeyGen geeft prioriteit aan veiligheid en zorgt ervoor dat avatars en gegenereerde inhoud voldoen aan ethische richtlijnen. Transparantie, toestemming van de gebruiker en verantwoorde AI-ontwikkeling zijn belangrijke factoren bij het handhaven van ethische AI-videogeneratie.
