Zet uw geschreven inhoud om in professionele video's

zonder te filmen

HeyGen maakt het genereren van AI-video's makkelijker dan ooit om binnen enkele minuten een video te maken. Voer gewoon je tekst in, kies een avatar en AI-stem, en je hebt binnen enkele minuten een complete video klaar. Geen camera's, acteurs of videobewerkingstools nodig.

Maak gepolijste video's voor onboarding, tutorials, marketing en sociale inhoud met een workflow die eenvoudig, flexibel en betrouwbaar is.



