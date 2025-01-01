Hoe ’s werelds toonaangevende merken creëren met HeyGen
De AI-case studies van HeyGen laten zien hoe bedrijven de productietijd verkorten, content wereldwijd opschalen en de creativiteit vergroten. Teams ronden video’s binnen enkele uren af, bureaus leveren in meerdere talen, en merken brengen campagnes tot leven met avatars, waardoor de kosten dalen en schaalbare, hoogwaardige storytelling over verschillende markten mogelijk wordt.
De AI-case studies van HeyGen laten zien hoe gepersonaliseerde, schaalbare video zorgt voor sterkere betrokkenheid en een hogere ROI. Merken verdubbelden conversie en retentie met onboardingvideo’s, verdrievoudigden engagement via gerichte campagnes en vergrootten hun wereldwijde bereik met meertalige content. Dit bewijst dat HeyGen marketeers in staat stelt personalisatie op te schalen, kosten te verlagen en impact te maximaliseren.
HeyGen’s AI-casestudy’s in het onderwijs laten zien hoe instellingen en bedrijven hun leerresultaten verbeteren. Avatars maken rollenspellen voor vaardigheidstraining mogelijk, organisaties moderniseren compliance-training, zorgteams versnellen de creatie van medisch lesmateriaal en docenten bieden meertalige lessen aan, waardoor trainingen boeiender, schaalbaarder en effectiever worden voor scholen, bedrijven en professionele ontwikkeling.
De AI-zorgcasestudy’s van HeyGen laten zien hoe zorgaanbieders de communicatie verbeteren, kosten verlagen en de toegang vergroten. Artsen delen medische kennis via uitlegvideo’s, teams halveren de productietijd voor trainingen, en zorgorganisaties schalen meertalige certificeringscontent op, waardoor zij nauwkeurige en kostenefficiënte educatie bieden aan patiënten, professionals en wereldwijde doelgroepen.
Würth stapte over van schriftelijke naar video-first communicatie door HeyGen te gebruiken om meertalige, avatar-gebaseerde video’s te maken. Ze verlaagden de vertaalkosten met 80%, halveerden de productietijd en stelden medewerkers in staat het platform in slechts 45 minuten onder de knie te krijgen, waardoor wereldwijde, boeiende trainingen en communicatie efficiënter en kosteneffectiever werden.
De AI-case study van Komatsu laat zien hoe bedrijven AI-avatars kunnen inzetten om training en communicatie te transformeren. Door meertalige, consistente en boeiende video’s te maken, verhoogde Komatsu de voltooiingsgraad tot bijna 90%, verbeterde de kennisretentie en verlaagde de productiekosten. Hun succes onderstreept hoe AI-klantverhalen schaalbare, merkonafwijkende leerloplossingen laten zien die zich niet alleen tot training beperken, maar ook kunnen worden ingezet voor marketing en wereldwijde communicatie.
De ervaring van Trivago met HeyGen laat zien dat AI-marketingcasestudy’s videolokalisatie drastisch kunnen stroomlijnen. Door gebruik te maken van de AI-vertalers en avatars van HeyGen halveerde trivago de postproductietijd (een besparing van 3–4 maanden), lokaliseerde het tv-advertenties razendsnel voor 30 markten en behield het een consistente merkidentiteit om schaalbare, efficiënte en hoogwaardige marketingresultaten te behalen.
Ogilvy werkte samen met HeyGen om emotioneel aansprekende, avatar-gedreven marketingvideo’s te maken, zoals een op Gen Z gerichte campagne met de persona van een zangeres. Met behulp van de avatars van HeyGen produceerden ze sterk gepersonaliseerde, gelokaliseerde content op schaal, waardoor de band met het publiek werd versterkt, de emotionele toon behouden bleef en de betrokkenheid in alle markten toenam.
