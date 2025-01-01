De AI-case studies van HeyGen laten zien hoe gepersonaliseerde, schaalbare video zorgt voor sterkere betrokkenheid en een hogere ROI. Merken verdubbelden conversie en retentie met onboardingvideo’s, verdrievoudigden engagement via gerichte campagnes en vergrootten hun wereldwijde bereik met meertalige content. Dit bewijst dat HeyGen marketeers in staat stelt personalisatie op te schalen, kosten te verlagen en impact te maximaliseren.