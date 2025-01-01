Boeiend en effectief
Versnel het maken van content en zet statische inhoud om in dynamische, door avatars geleide video's met tools zoals PPT/PDF naar video, aanpasbare sjablonen en schermopname direct in het platform.
Ontwikkeld voor leren en ontwikkeling (L&D), transformeert HeyGen's AI-videoplatform elke fase van de trainingscyclus om boeiende, schaalbare en gelokaliseerde trainingsinhoud te leveren in meer dan 175 talen en dialecten.
Met het AI-videoplatform van HeyGen kunt u moeiteloos dynamische, gepersonaliseerde en interactieve trainingsvideo's maken om de productietijd en -kosten te verlagen zonder in te leveren op kwaliteit.
Vertaal trainingen onmiddellijk naar meer dan 175 talen en dialecten met ingebouwde proeflezing, waardoor toegankelijkheid wordt verbeterd en leerlingen worden betrokken in de taal van hun keuze.
Bestaande video's bewerken om nieuwe beleidsregels, productwijzigingen of bijgewerkte processen weer te geven, helpt u inhoud nauwkeurig te houden zonder dure heropnames of tijdrovende bewerkingen.
Deel video's eenvoudig of voeg ze toe aan elk LMS voor flexibele training op aanvraag. Met SCORM-export kunt u inhoud naadloos integreren en voltooiingspercentages bijhouden.
Verwelkom nieuwe medewerkers met boeiende, gepersonaliseerde video's en bied doorlopende ontwikkelingscontent die meegroeit naarmate teams groter worden.
Onderwijs nieuwe medewerkers en houd bestaande op de hoogte van regelgevende veranderingen. Zorg voor wereldwijde naleving met gemakkelijk te lokaliseren inhoud.
Zorg ervoor dat gespecialiseerde teams de vaardigheden en kennis verwerven die ze nodig hebben om uw bedrijf met vertrouwen te vertegenwoordigen.
Verwelkom nieuwe medewerkers met boeiende, gepersonaliseerde video's en bied doorlopende ontwikkelingscontent die meegroeit naarmate teams groter worden.
Onderwijs nieuwe medewerkers en houd bestaande op de hoogte van regelgevende veranderingen. Zorg voor wereldwijde naleving met gemakkelijk te lokaliseren inhoud.
Zorg ervoor dat gespecialiseerde teams de vaardigheden en kennis verwerven die ze nodig hebben om uw bedrijf met vertrouwen te vertegenwoordigen.
Dure videoproductie met lange voorbereidingstijden
Beperkte lokalisatiemogelijkheden
Statische dia's die de aandacht niet weten te vangen
Generieke training die voor iedereen geschikt is
Pijnlijk om inhoud te updaten na uitrol
Gepersonaliseerde training klaar in enkele minuten
Lokaliseer in meer dan 175 talen en dialecten
Boeiende video's die het begrip vergroten
Rolspecifieke inhoud voor elke leerling
Direct bijgewerkte video's om updates weer te geven
Bij HeyGen geloven we dat revolutionaire AI-technologie vanaf het begin moet worden ingebed met de hoogste normen van veiligheid en ethiek. Ons toegewijde Trust & Safety team zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn en onze AI ethisch wordt gebruikt.
Vanaf de eerste upload tot de uiteindelijke levering wordt uw data beschermd door toonaangevende protocollen in de industrie.
Volledig conform aan SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework en AI Act normen.
Onze beveiligingspraktijken ontwikkelen zich proactief om opkomende bedreigingen te voorzien en te verminderen.
Dit rapport onderzoekt hoe AI-videotechnologie een transformerende oplossing is geworden voor verschillende uitdagingen op het gebied van L&D en training, en presenteert een overtuigend argument voor AI-video als een strategisch hulpmiddel.
Deze praktische gids helpt L&D-professionals bij het opschalen van trainingsprogramma's en onderzoekt hoe teams snel en kosteneffectief boeiende, meertalige en actuele trainingsinhoud kunnen creëren.
Ontdek hoe HeyGen L&D-professionals in elke functie—van HR en naleving tot verkoopondersteuning en technische training—helpt om leren te moderniseren en op te schalen.
Deze stap-voor-stap handleiding laat zien hoe je trainings- en instructievideo's kunt maken met behulp van AI-video. Begin met het 10 keer sneller creëren van professionele, merkgebonden trainingsvideo's en dat voor een fractie van de kosten.
Een AI-trainingsvideogenerator is een hulpmiddel dat kunstmatige intelligentie gebruikt om automatisch trainingsinhoud in videovorm te creëren. In plaats van camera's, acteurs of studio's nodig te hebben, stellen AI-videogeneratoren leer- en trainingsteams in staat om snel scripts, documenten of presentaties om te zetten in professionele trainingsvideo's met levensechte AI-presentatoren, natuurlijke voice-overs en nauwkeurige lipsynchronisatie. Deze platformen maken het eenvoudig om trainingsprogramma's wereldwijd op te schalen, terwijl de kosten en productietijd laag blijven.
AI-trainingsvideo's ondersteunen L&D door het sneller en gemakkelijker te maken om boeiende leerinhoud te creëren, bij te werken en te leveren. L&D-teams kunnen:
AI-videomarketing is het gebruik van kunstmatige intelligentie om marketingvideo's op grote schaal te creëren, personaliseren en verspreiden. Bedrijven leveren simpelweg een script of uploaden inhoud, en platforms zoals HeyGen genereren gepolijste video's met avatars, voice-overs en vertalingen. Deze automatisering helpt bedrijven productiekosten te verlagen, tijdslijnen te verkorten en merkconsistentie te behouden over verschillende regio's—waardoor AI-videomarketing een essentieel hulpmiddel wordt voor ondernemingen die willen innoveren en sneller willen groeien.
AI-videopersonages en AI-stemovers helpen beide bij het maken van trainingsvideo's, maar ze dienen verschillende doeleinden:
Samengevat: avatars zorgen voor een meer meeslepende, menselijke leerervaring, terwijl voice-overs beter zijn voor eenvoudige, lezing-achtige trainingsinhoud.
HeyGen helpt Learning & Development (L&D) teams om binnen enkele minuten trainingsvideo's te maken door traditionele productie te vervangen met door AI aangedreven avatars. In plaats van weken te besteden aan het schrijven van scripts, filmen en monteren, doe je simpelweg:
Het resultaat is professionele trainingsinhoud die op grote schaal wordt geproduceerd—zonder camera's, studio's of dure heropnames. HeyGen maakt het ook eenvoudig om video's snel bij te werken en te vertalen, zodat teams trainingsinhoud relevant kunnen houden voor wereldwijde doelgroepen.
Ja. Met HeyGen kunt u trainingsvideo's onmiddellijk vertalen naar meer dan 175 talen en dialecten. Dit maakt uw training schaalbaar en toegankelijk in verschillende regio's.
Video's met avatars houden de aandacht beter vast dan statische presentaties of lange webinars. Dit resulteert in lagere uitvalpercentages en een betere kennisbehoud.
Door het verwijderen van dure apparatuur, studio's en productieteams, vermindert HeyGen zowel kosten als levertijden—terwijl het nog steeds hoogwaardige, professionele trainingsvideo's levert.
HeyGen-video's kunnen worden geëxporteerd en geüpload naar de meeste LMS-platforms, waardoor het eenvoudig is om AI-gestuurde training toe te voegen aan uw bestaande workflows.
Veiligheid en privacy zijn van het grootste belang. Video's en gegevens worden beschermd met beveiligingsprotocollen van ondernemingsniveau, zodat uw trainingsinhoud veilig blijft.
