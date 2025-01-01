Background decoration

Directtrainingsvideo's maken en lokaliseren

Ontwikkeld voor leren en ontwikkeling (L&D), transformeert HeyGen's AI-videoplatform elke fase van de trainingscyclus om boeiende, schaalbare en gelokaliseerde trainingsinhoud te leveren in meer dan 175 talen en dialecten.

4.8
Meer dan 1.000 beoordelingen
Privé & Veilig
|AI Governance Controles
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Gegevensprivacyraamwerk
|AI Act-normen
Toonaangevende bedrijven over de hele wereld vertrouwen op HeyGen
Waarom HeyGen

Het enige AI-videoplatform dat bij elke stap training innoveert

Veranderen

Boeiend en effectief

Versnel het maken van content en zet statische inhoud om in dynamische, door avatars geleide video's met tools zoals PPT/PDF naar video, aanpasbare sjablonen en schermopname direct in het platform.

Snel en betaalbaar

Met het AI-videoplatform van HeyGen kunt u moeiteloos dynamische, gepersonaliseerde en interactieve trainingsvideo's maken om de productietijd en -kosten te verlagen zonder in te leveren op kwaliteit.

Gelokaliseerd op schaal

Vertaal trainingen onmiddellijk naar meer dan 175 talen en dialecten met ingebouwde proeflezing, waardoor toegankelijkheid wordt verbeterd en leerlingen worden betrokken in de taal van hun keuze.

Makkelijk te updaten

Bestaande video's bewerken om nieuwe beleidsregels, productwijzigingen of bijgewerkte processen weer te geven, helpt u inhoud nauwkeurig te houden zonder dure heropnames of tijdrovende bewerkingen.

Flexibele bezorging

Deel video's eenvoudig of voeg ze toe aan elk LMS voor flexibele training op aanvraag. Met SCORM-export kunt u inhoud naadloos integreren en voltooiingspercentages bijhouden.

Klantverhalen

Het snelst groeiende product op G2 en dat is niet zonder reden

customer story

90%

voltooiingspercentage van de video

customer story

25%

toename in voltooiingspercentages

customer story

10x

toename in snelheid van videoproductie

customer story

10-15

talen per video

customer story

80%

vermindering van vertaalkosten

customer story

€1,000

bespaard per minuut video

Key features

Functies ontworpen om training te stroomlijnen

Aanbevolen gebruiksscenario's

Creëer echte leerimpact voor elke training

Van onboarding en naleving tot wereldwijde vaardigheidsontwikkeling, HeyGen stelt trainingsgroepen in staat om gepersonaliseerde, meertalige trainingen binnen enkele uren te lanceren.

Inwerken en ontwikkelen van medewerkers

Inwerken en ontwikkelen van medewerkers

Verwelkom nieuwe medewerkers met boeiende, gepersonaliseerde video's en bied doorlopende ontwikkelingscontent die meegroeit naarmate teams groter worden.

Nalevingstraining

Nalevingstraining

Onderwijs nieuwe medewerkers en houd bestaande op de hoogte van regelgevende veranderingen. Zorg voor wereldwijde naleving met gemakkelijk te lokaliseren inhoud.

Rolspecifieke training

Rolspecifieke training

Zorg ervoor dat gespecialiseerde teams de vaardigheden en kennis verwerven die ze nodig hebben om uw bedrijf met vertrouwen te vertegenwoordigen.

Van maanden productie tot training in minuten

Voor HeyGen

Dure videoproductie met lange voorbereidingstijden

Beperkte lokalisatiemogelijkheden

Statische dia's die de aandacht niet weten te vangen

Generieke training die voor iedereen geschikt is

Pijnlijk om inhoud te updaten na uitrol

Na HeyGen

Gepersonaliseerde training klaar in enkele minuten

Lokaliseer in meer dan 175 talen en dialecten

Boeiende video's die het begrip vergroten

Rolspecifieke inhoud voor elke leerling

Direct bijgewerkte video's om updates weer te geven

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

De hoogste normen voor Vertrouwen
& Veiligheid

Bij HeyGen geloven we dat revolutionaire AI-technologie vanaf het begin moet worden ingebed met de hoogste normen van veiligheid en ethiek. Ons toegewijde Trust & Safety team zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn en onze AI ethisch wordt gebruikt.

Robuuste beveiliging

Robuuste beveiliging

Vanaf de eerste upload tot de uiteindelijke levering wordt uw data beschermd door toonaangevende protocollen in de industrie.

Gecertificeerde naleving

Gecertificeerde naleving

Volledig conform aan SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework en AI Act normen.

Continue verbetering

Continue verbetering

Onze beveiligingspraktijken ontwikkelen zich proactief om opkomende bedreigingen te voorzien en te verminderen.

eBooks

Bronnen

Inzichten uit het L&D-rapport van 2025

Inzichten uit het L&D-rapport voor 2025

Dit rapport onderzoekt hoe AI-videotechnologie een transformerende oplossing is geworden voor verschillende uitdagingen op het gebied van L&D en training, en presenteert een overtuigend argument voor AI-video als een strategisch hulpmiddel.

Training opschalen met AI-video

Training opschalen met AI-video

Deze praktische gids helpt L&D-professionals bij het opschalen van trainingsprogramma's en onderzoekt hoe teams snel en kosteneffectief boeiende, meertalige en actuele trainingsinhoud kunnen creëren.

Trainingsstrategieën voor elk L&D-team

Trainingsstrategieën voor elk L&D-team

Ontdek hoe HeyGen L&D-professionals in elke functie—van HR en naleving tot verkoopondersteuning en technische training—helpt om leren te moderniseren en op te schalen.

Hoe maak je trainingsvideo's

Hoe maak je trainingsvideo's

Deze stap-voor-stap handleiding laat zien hoe je trainings- en instructievideo's kunt maken met behulp van AI-video. Begin met het 10 keer sneller creëren van professionele, merkgebonden trainingsvideo's en dat voor een fractie van de kosten.

Boek uw 30-minuten durende HeyGen demo

Ontvang een aangepast HeyGen overzicht
Luister naar succesverhalen van klanten
Leer over prijsopties
Heeft u vragen? Wij hebben antwoorden.

Wat is een AI-trainingsvideogenerator?

Een AI-trainingsvideogenerator is een hulpmiddel dat kunstmatige intelligentie gebruikt om automatisch trainingsinhoud in videovorm te creëren. In plaats van camera's, acteurs of studio's nodig te hebben, stellen AI-videogeneratoren leer- en trainingsteams in staat om snel scripts, documenten of presentaties om te zetten in professionele trainingsvideo's met levensechte AI-presentatoren, natuurlijke voice-overs en nauwkeurige lipsynchronisatie. Deze platformen maken het eenvoudig om trainingsprogramma's wereldwijd op te schalen, terwijl de kosten en productietijd laag blijven.

Hoe kunnen AI-trainingsvideo's Leren & Ontwikkelen (L&D) ondersteunen?

AI-trainingsvideo's ondersteunen L&D door het sneller en gemakkelijker te maken om boeiende leerinhoud te creëren, bij te werken en te leveren. L&D-teams kunnen:

  • Schaal wereldwijd door trainingsvideo's te vertalen en te lokaliseren in meerdere talen.
  • Houd inhoud actueel door video's in enkele minuten te bewerken en bij te werken, zonder dure heropnames.
  • Verbeter betrokkenheid en retentie door interactieve, merkeigen videolessen met realistische AI-avatars.
  • Measure impact by tracking learner performance and completion across systems. This means organizations can onboard, upskill, and train employees more effectively while reducing production bottlenecks.

Welke AI-tools zijn het beste voor het creëren van op video gebaseerde trainingen met realistische presentatoren of avatars?

AI-videomarketing is het gebruik van kunstmatige intelligentie om marketingvideo's op grote schaal te creëren, personaliseren en verspreiden. Bedrijven leveren simpelweg een script of uploaden inhoud, en platforms zoals HeyGen genereren gepolijste video's met avatars, voice-overs en vertalingen. Deze automatisering helpt bedrijven productiekosten te verlagen, tijdslijnen te verkorten en merkconsistentie te behouden over verschillende regio's—waardoor AI-videomarketing een essentieel hulpmiddel wordt voor ondernemingen die willen innoveren en sneller willen groeien.

Wat is het verschil tussen AI-videoavatars voor trainingsvideo's en AI-voice-overs met diachronisatie?

AI-videopersonages en AI-stemovers helpen beide bij het maken van trainingsvideo's, maar ze dienen verschillende doeleinden:

  • AI-videopersonages gebruiken levensechte digitale presentatoren die op het scherm verschijnen, waardoor de training menselijker, persoonlijker en boeiender aanvoelt. Ze zijn het beste voor onboarding, naleving en vaardigheidstraining waar visuele aanwezigheid belangrijk is.
  • AI-voice-overs met diasyncronisatie voegen eenvoudigweg vertelling toe aan bestaande dia's, vaak met behulp van tekst-naar-spraak technologie. Hoewel kosteneffectief, missen ze de persoonlijke connectie en interactiviteit van een AI-avatar.


Samengevat: avatars zorgen voor een meer meeslepende, menselijke leerervaring, terwijl voice-overs beter zijn voor eenvoudige, lezing-achtige trainingsinhoud.

Hoe helpt HeyGen L&D-teams om sneller trainingsvideo's te maken?

HeyGen helpt Learning & Development (L&D) teams om binnen enkele minuten trainingsvideo's te maken door traditionele productie te vervangen met door AI aangedreven avatars. In plaats van weken te besteden aan het schrijven van scripts, filmen en monteren, doe je simpelweg:

  1. Voer uw script in of upload bestaande trainingsmaterialen.
  2. Kies een AI-avatar en stem die uw merk het beste vertegenwoordigt.
  3. Genereer direct een video met gesynchroniseerde spraak, beelden en natuurlijke lipsynchronisatie.

Het resultaat is professionele trainingsinhoud die op grote schaal wordt geproduceerd—zonder camera's, studio's of dure heropnames. HeyGen maakt het ook eenvoudig om video's snel bij te werken en te vertalen, zodat teams trainingsinhoud relevant kunnen houden voor wereldwijde doelgroepen.

Kan ik trainingsinhoud lokaliseren voor wereldwijde teams?

Ja. Met HeyGen kunt u trainingsvideo's onmiddellijk vertalen naar meer dan 175 talen en dialecten. Dit maakt uw training schaalbaar en toegankelijk in verschillende regio's.

Hoe verbetert HeyGen de betrokkenheid van leerlingen in vergelijking met traditionele formaten?

Video's met avatars houden de aandacht beter vast dan statische presentaties of lange webinars. Dit resulteert in lagere uitvalpercentages en een betere kennisbehoud.

Hoe kosteneffectief is HeyGen in vergelijking met traditionele videoproductie?

Door het verwijderen van dure apparatuur, studio's en productieteams, vermindert HeyGen zowel kosten als levertijden—terwijl het nog steeds hoogwaardige, professionele trainingsvideo's levert.

Integreert HeyGen met bestaande leerbeheersystemen (LMS)?

HeyGen-video's kunnen worden geëxporteerd en geüpload naar de meeste LMS-platforms, waardoor het eenvoudig is om AI-gestuurde training toe te voegen aan uw bestaande workflows.

Hoe veilig is de inhoud die gecreëerd is met HeyGen?

Veiligheid en privacy zijn van het grootste belang. Video's en gegevens worden beschermd met beveiligingsprotocollen van ondernemingsniveau, zodat uw trainingsinhoud veilig blijft.

Begin met het maken van video's met AI

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.

