Script naar Video AI: Snel video's maken van tekst

Zet uw script om in een complete door AI gegenereerde video met filmische scènes, natuurlijke vertelling, motion design en frame-nauwkeurige timing. HeyGen's script naar video ai elimineert camera's, studio's, editors en productievertragingen zodat uw team op grote schaal video's van hoge kwaliteit kan creëren.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Gebruiksscenario's voor Script-naar-Video AI

Teams in verschillende industrieën gebruiken HeyGen om tekst in de vorm van scripts en prompts om te zetten in impactvolle video's. Van onboarding tot marketing, HeyGen zorgt ervoor dat je script met minimale moeite videoklaar wordt.


Trainings- en introductievideo's

Trainings- en introductievideo's

Zet SOP's, HR-documenten en interne richtlijnen om in duidelijke stap-voor-stap trainingsvideo's met een consistente uitvoering over elk team.

Marketinguitleg en productdemonstraties

Marketinguitleg en productdemonstraties

Zet berichtscripts of functie-uitleg om in heldere promotievideo's die de voordelen, veelgestelde vragen en belangrijke productdetails benadrukken.

Educatieve modules en instructieve inhoud

Educatieve modules en instructieve inhoud

Zet complexe stof of uitgebreide uitleg om in makkelijk te volgen lessen met behulp van de AI-script-naar-video tool voor digitaal leren en het creëren van cursussen.

Inhoud van sociale media en berichten in kort formaat

Inhoud van sociale media en berichten in kort formaat

Maak scroll-stoppende clips van aankondigingen, leiderschapspraatjes, storytelling prompts en wekelijkse updates met behulp van de gratis script-naar-video tool.

Waarom HeyGen de beste is voor het maken van video's van scripts

HeyGen vervangt traditionele videoproductie met een snelle workflow die geschreven inhoud omzet in heldere, deelklare video's. Of je nu snel uitlegvideo's, interne updates of grootschalige trainingsinhoud nodig hebt, HeyGen helpt je om met duidelijkheid en consistentie van tekst naar video over te gaan.

Studio-kwaliteit video's maken zonder te filmen

HeyGen elimineert de noodzaak voor camera's, opnamesessies of complexe software. Plak je script en zet het onmiddellijk om in een gepolijste video met dynamische scènes, vloeiende overgangen en een strakke opmaak — perfect voor uitlegvideo's, tutorials, productrondleidingen en onboarding content.

Stem elke toon af met AI-stemmen, stijlen en formaten

Of je nu educatieve inhoud, bedrijfscommunicatie of clips voor sociale media maakt, HeyGen biedt natuurlijke AI-stemovers, een scala aan visuele stijlen en flexibele sjablonen om je video af te stemmen op je toon, publiek en merkidentiteit.

Contentproductie opschalen met snelheid

Produceer video's van lange scripts, meerhoofdstukken lessen, terugkerende updates en workflows voor content met een hoog volume in minuten. HeyGen automatiseert scène creatie en lay-out zodat je meer video's kunt maken — zonder extra productietijd of middelen toe te voegen.

AI-voiceovers in meerdere talen

Kies uit natuurlijke AI-stemmen met duidelijke intonatie, expressieve toon en ondersteuning voor wereldwijde talen en accenten.

Een vrouw met een gele veiligheidshelm glimlacht terwijl ze deze met één hand verstelt. Om haar heen zijn interface-achtige elementen, waaronder een taalselector met verschillende landvlaggen en een tekstberichtballon in het Nederlands die toegeschreven wordt aan een gebruiker genaamd 'Danielle'. De achtergrond is helderblauw met een afgerond vierkant kader rond de foto.

Geautomatiseerde scènes met dynamische beelden

HeyGen splitst uw script automatisch op in scènes en combineert deze met lay-outs, grafische elementen en visuele structuren die uw boodschap versterken.

Meerdere overlappende foto's van dezelfde vrouw in verschillende professionele outfits, weergegeven in afgeronde driehoekige kaders.

Aanpasbare lay-outs en branding

Pas snel kleuren, achtergronden, bewegingsontwerp, beeldverhoudingen en elementen op het scherm aan om uw video af te stemmen op uw merk.

Een witte 3D-structuur gemaakt van geclusterde bollen met daaronder een miniatuurstrook die afbeeldingsvakken en een toevoegknop toont.

Eenvoudige bewerkingstools voor snelle revisies

Wijzig lijnen, verwissel visuals, pas de timing aan of verander stijlen zonder een tijdlijn aan te raken. Exporteer video's van hoge kwaliteit in enkele seconden.

Een man zit glimlachend aan een bureau, naast een bedieningspaneel dat SCORM-exportopties toont.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe de AI Script-naar-Video Generator te gebruiken

HeyGen vereenvoudigt uw proces van tekst invoer tot afgewerkte video-uitvoer, hier is hoe het werkt.

Stap 1

Plak je script in de AI-script-naar-video-tool

Upload of plak uw tekst. De AI analyseert de structuur en bereidt uw videolayout direct voor.

Stap 2

Kies uw stem en visuele stijl

Selecteer een vertelstijl, taal, toon en videoformaat die bij uw inhoudsdoelen passen.

Stap 3

Pas scènes, tempo en branding aan

Pas achtergronden, kleuren, ritme en andere visuele elementen naar behoefte aan.

Stap 4

Genereren, verfijnen en exporteren

HeyGen produceert uw videocontent binnen enkele minuten. Maak snel aanpassingen, en download of deel het daarna onmiddellijk.

Een gebruiker die AI-video genereert via script met behulp van HeyGen's script-naar-video AI-tool.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een script-naar-video AI-hulpmiddel?

AI voor het omzetten van afbeeldingen naar video maakt van statische visuals korte, door AI gegenereerde video's. Upload een afbeelding, voer een script in en HeyGen animeert gezichtsuitdrukkingen en voegt spraak toe, perfect voor het creëren van een video vanuit een enkele foto.

Kan ik mijn eigen stem gebruiken voor de vertelling in het proces van AI-videogeneratie?

Ja, deze AI video generator is perfect voor het maken van korte video's, uitlegvideo's en productpresentatievideo's voor sociale platformen. Het is ontworpen voor snelle, boeiende video's die je verhaal duidelijk vertellen.

Ondersteunt HeyGen meerdere talen?

HeyGen ondersteunt MP4- en WebM-formaten. Het platform past automatisch de resolutie en videokwaliteit aan om aan uw exportinstellingen te voldoen.

Heb ik bewerkingsvaardigheden nodig om de AI-script-naar-video generator HeyGen te gebruiken?

Ja. Met behulp van HeyGen's foto-naar-video AI en gezichtsmapping engine, kun je oude of statische afbeeldingen omzetten in sprekende AI-video's met AI-gegenereerde beweging en gesynchroniseerde stem.

Kan ik lange video's maken van scripts?

HeyGen biedt een gratis te gebruiken AI-niveau voor het omzetten van afbeeldingen naar video, zodat je functies kunt verkennen en je eerste video kunt genereren zonder te betalen. Hoewel het niet volledig onbeperkt is, is het een van de beste gratis startpunten.

Kan HeyGen automatisch ondertitels toevoegen?

Ja. HeyGen kan automatisch ondertitels genereren in meerdere talen op basis van uw script of voice-over. U kunt de tekst bewerken, de stijl aanpassen en de video exporteren met ingebrande of aparte ondertitelbestanden.

Kan ik de beeldverhouding voor verschillende platformen wijzigen?

Ja. Je kunt op elk moment wisselen tussen 16:9, 9:16 en 1:1 formaten. HeyGen past automatisch je lay-out, tempo en visuals aan voor elk platform zonder de video helemaal opnieuw op te bouwen.

Ondersteunt HeyGen merkgebonden sjablonen?

Met HeyGen kunt u kleuren, achtergronden, typografie en lay-outstijlen aanpassen, zodat u merkconsistentie kunt behouden in al uw video-uitvoer.

Kan ik samenwerken met mijn team binnen HeyGen?

Ja. Je kunt projecten delen, reacties achterlaten, bewerkingen beoordelen en teamniveau-permissies beheren, waardoor het eenvoudig is voor meerdere mensen om aan dezelfde videopipeline te werken.

Hoe snel kan HeyGen een video genereren vanuit een script?

De meeste video's worden binnen enkele minuten gegenereerd. Kortere scripts worden bijna onmiddellijk gerenderd, terwijl langere, multi-scène video's iets langer kunnen duren, afhankelijk van de lengte en complexiteit.

