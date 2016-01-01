Voeg snel elke foto, PNG, logo of afbeelding toe aan je video. Upload je video, plaats afbeeldingen precies waar je wilt en pas alles aan in een eenvoudige online editor die op elk apparaat werkt.
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Tips voor het effectief gebruiken van foto's met HeyGen
Verbeter uw video's door in slechts een paar klikken foto's, transparante PNG's, stickers of merkafbeeldingen toe te voegen. Voor meer creatieve elementen kunt u ook gereedschappen zoals de Add Stickers to Video Tool gebruiken om uw visuals aan te passen.
Upload elk afbeeldingsformaat, inclusief PNG, JPG, SVG of WebP, plaats vervolgens uw foto waar dan ook op de tijdlijn en pas de grootte aan. Of u nu een logo, productafbeelding of instructiegrafiek nodig heeft, de editor geeft u volledige controle over de plaatsing, grootte en doorzichtigheid.
Aangezien alles online functioneert, is er geen software nodig. Het werkt op iPhone, Android, Mac en Windows, waarbij uw bestanden privé blijven terwijl er scherpe, hoogwaardige video's worden geëxporteerd. Het hele proces is snel, eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor beginners.
Je kunt ook visuele elementen toevoegen voor extra creativiteit. Probeer de Add Stickers to Video Tool als je je video nog meer wilt verbeteren.
Transformeer uw video's in boeiende ervaringen
Foto's toevoegen aan video's is eenvoudig, en met een paar slimme technieken kun je ervoor zorgen dat het eindresultaat er strak en professioneel uitziet:
• Gebruik afbeeldingen van hoge kwaliteit: Kies HD PNG's of JPG's om pixelvorming te voorkomen, vooral op grotere schermen.
• Plaats visuals zorgvuldig: Positioneer foto's zodanig dat ze geen gezichten of belangrijke acties bedekken. Hoeken werken vaak het beste voor logo's of kleine afbeeldingen.
• Gebruik transparantie voor een soepelere overgang: Verlaag de dekking of gebruik transparante PNG's om logo's op natuurlijke wijze in de scène te integreren.
• Kies de juiste grootte: Zorg dat je foto groot genoeg is om op te vallen op mobiel zonder het kader te overheersen.
• Voeg B-roll en accenten toe: Voeg ondersteunende foto's, stockafbeeldingen of pictogrammen toe om ideeën te benadrukken en de inhoud aantrekkelijker te maken.
• Voorbeeldweergave op mobiel: Zorg voor zichtbaarheid, uitlijning en correcte positionering voor verticale of horizontale formaten.
• Verfijn de timing op de tijdlijn: Pas de start- en eindtijden aan zodat foto's precies op het juiste moment verschijnen voor een soepele voortgang.
Betrokkenheid vergroten met foto-verrijkte video's
HeyGen maakt het gemakkelijk om afbeeldingen toe te voegen en aan te passen in je video's met eenvoudige, professionele bedieningselementen.
• Afbeeldingen Overlappen Toevoegen: Upload foto's of PNG's en plaats ze waar je wilt. Verander grootte, draai of pas de doorzichtigheid aan in enkele seconden.
• Logo's & Watermerken Invoegen: Voeg branding toe met schone, transparante PNG-logo's.
• Stickers & Grafische Elementen Gebruiken: Voeg iconen of visuals toe om belangrijke punten te benadrukken, of verken diepere branding met het Personalized Video Platform.
• Meerdere Foto's Toevoegen: Maak eenvoudige diavoorstellingen of toon meerdere stappen door verschillende afbeeldingen op de tijdlijn te plaatsen.
• AI Media Verbeteringen: Genereer afbeeldingen, stel B-roll voor, of pas automatisch de plaatsing aan met AI-gereedschappen.
• Picture-in-Picture: Voeg kleine zwevende afbeeldingen toe voor reacties of handleidingen.
• Volledige Formaatondersteuning: Werkt met PNG, JPG, SVG, WebP, GIF en voegt ze toe aan MP4, MOV, AVI, of WebM video's zonder kwaliteitsverlies.
Voeg foto's toe aan je video in 4 eenvoudige stappen
Maak visueel aantrekkelijke video's door moeiteloos afbeeldingen toe te voegen, geen bewerkingservaring nodig. Bewerk in uw browser en exporteer in hoge kwaliteit zonder watermerk. Begin nu en ervaar hoe snel u een foto aan uw video kunt toevoegen.
Upload MP4, MOV of een ander ondersteund formaat.
Voeg uw afbeelding, logo of grafische afbeelding toe.
Sleep en laat los om de afbeelding te plaatsen. Wijzig grootte, draai, snijd bij of verander de doorzichtigheid. Stel de timing in op de tijdlijn.
Exporteer in HD of 4K en deel op TikTok, Instagram of YouTube.
Upload uw video, voeg uw afbeelding in en sleep deze op de juiste plek met HeyGen's eenvoudige browsereditor. U kunt uw foto gemakkelijk in grootte aanpassen, positioneren en timen. Probeer het met de Add Photo to Video Tool.
Ja. U kunt kosteloos foto's, PNG's en logo's toevoegen met de online editor van HeyGen. Watermerkvrije export is ook beschikbaar, afhankelijk van uw abonnement.
Nee. HeyGen behoudt de originele HD- of 4K-kwaliteit terwijl je toegevoegde afbeeldingen schoon en scherp blijven. Transparante PNG's blijven soepel en helder bij het exporteren.
U kunt PNG, JPG, SVG, WebP of GIF bestanden uploaden. Transparante PNG's werken het beste voor logo's, schone overlays en professionele branding.
Ja. Voeg meerdere afbeeldingen toe over de tijdlijn om diavoorstellingen te maken, stappen uit te leggen of productfuncties te benadrukken. Elke afbeelding heeft onafhankelijke controle over plaatsing en timing.
Zeker. Je kunt logo's, productfoto's en afbeeldingen toevoegen voor TikTok, Instagram en YouTube. Voor extra creatieve elementen, probeer de Add Stickers to Video Tool.
Je kunt MP4, MOV, AVI en WebM video's uploaden, waarna je jouw uiteindelijke project kunt exporteren in HD of 4K voor een heldere weergave op alle grote platformen
Ja. AI helpt met uitlijning, afstand en visuele balans voor een gepolijst resultaat. Voor meer controle over het merk, verken het Personalized Video Platform
