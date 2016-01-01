Verbeter uw video's door in slechts een paar klikken foto's, transparante PNG's, stickers of merkafbeeldingen toe te voegen. Voor meer creatieve elementen kunt u ook gereedschappen zoals de Add Stickers to Video Tool gebruiken om uw visuals aan te passen.

Upload elk afbeeldingsformaat, inclusief PNG, JPG, SVG of WebP, plaats vervolgens uw foto waar dan ook op de tijdlijn en pas de grootte aan. Of u nu een logo, productafbeelding of instructiegrafiek nodig heeft, de editor geeft u volledige controle over de plaatsing, grootte en doorzichtigheid.

Aangezien alles online functioneert, is er geen software nodig. Het werkt op iPhone, Android, Mac en Windows, waarbij uw bestanden privé blijven terwijl er scherpe, hoogwaardige video's worden geëxporteerd. Het hele proces is snel, eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor beginners.

Je kunt ook visuele elementen toevoegen voor extra creativiteit. Probeer de Add Stickers to Video Tool als je je video nog meer wilt verbeteren.