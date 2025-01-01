“Great support and quality”
Flexibele prijsplannen voor elke maker en team
HeyGen stelt meer dan 100.000 bedrijven in staat om video's te creëren, te lokaliseren, op te schalen en samen te werken zonder camera of crew. Erkend als G2's #1 Snelst Groeiende Product van 2025, maken we professionele videoproductie makkelijker dan ooit.
$0/maand
Ideale instapmogelijkheid voor makers en marketeers die willen experimenteren met AI-hulpmiddelen, zoals HeyGen's AI videomaker.
$29/maand
Onbeperkte avatarvideo's ontworpen voor individuele makers. Biedt toegang tot geavanceerde functies zoals de AI-videogenerator en AI-stemover.
$99/mnd
Gemaakt voor gevorderde makers die op grote schaal premium content produceren. Ontgrendel 10× meer toegang tot premiumfuncties en exporteer in verbluffende 4K‑videokwaliteit.
$149/maand
Extra zitplaatsen kosten $20 per stoel. Veilige, schaalbare videoproductie voor teams en bedrijven
Contact opnemen met verkoop
Video's van studiokwaliteit op maat gemaakt voor uw zakelijke behoeften.
Vergelijk prijsplannen en functies
Pro
Aan de slag →
AI-studio-editor
Volledige toegang
Maximale duur per video
30 minuten
Videosnelheid verwerken
Sneller
Exportresolutie
Tot 4K
Videomodellen
75+
Schermrecorder
PowerPoint- & PDF-importen
Audio-ingang
Ontwerpen opslaan als sjablonen
Watermerk verwijderen
Voorraad Video Avatars
700+
Aangepaste Video Avatars
1+
Aangepaste Video Avatar Uiterlijken
500
AI-stam
1.000+
Stamklonen
Onbeperkt
Foto-avatars
Onbeperkt
Notulen van Avatar IV Generatie
Avatar IV maximale duur per video
3 minuten
Bewegingen-/gebarenbediening
Genereer Looks
AI-modeltraining
Kijkpakketten
Productplaatsing
Aangepaste Stememotie
Aanvullende Aangepaste Avatars
Add-on
Achtergrondverwijdering door AI
Maximale duur per video
30 minuten
Videosnelheid verwerken
Snelste
Wereldwijde Taalsuite
175 talen en dialecten
Merkstem (merklijst met trefwoorden)
Upload transcriptie als bron
Redigeer en corrigeer het vertaalscript
Stem wisselen
Interactieve Video
Videolink invoegen
Interactieve Quizzen
Videovertakkingen & Besluitvorming
SCORM-export
Gebruikersstoelen
1
Videocommentaren
Merkkit
Samenwerking aan videoproject
Label en wijs taken toe
Gemarkeerde subpagina
Collaboratieve werkruimte
Team sjablonen
Rolcontroles
Toegangscontrole voor inhoud
Gedetailleerde toegangscontrole voor inhoud
Multi-factor authenticatie (MFA)
SAML/SSO
SCIM
Met wachtwoord beveiligde URL's
Auditlogboek
Handhaving van tweefactorauthenticatie voor teamleden
Live chat ondersteuning
Je kunt HeyGen gratis gebruiken en tot 3 video's per maand genereren, geen creditcard nodig. Betaalde plannen van HeyGen omvatten onbeperkte videocreatie. Voor individuen die korte video's maken, kost het HeyGen Creator-plan $29 per maand (of $24/maand als je jaarlijks betaalt). Voor teams die video's van hoge kwaliteit willen maken en samenwerken, kost het HeyGen Team-plan $39 per zitplaats per maand (of $30 per zitplaats per maand als je jaarlijks betaalt), en het begint bij 2 zitplaatsen.
Wanneer u uw abonnement opzegt, annuleert u de verlenging van uw factureringscyclus. Dit betekent dat u nog steeds toegang heeft tot de functies van uw abonnement tot het einde van de actieve factureringscyclus. U zult echter niet meer in rekening worden gebracht voor verdere verlengingen.
De maandelijkse abonnementskosten worden elke maand van uw betaalmethode afgeschreven, terwijl het jaarabonnement slechts eenmaal per jaar wordt afgeschreven. De daadwerkelijke maandelijkse kosten van het jaarabonnement zijn lager dan die van het maandabonnement.
U kunt uw abonnement wijzigen in de webapplicatie. Upgrades van uw abonnement worden direct doorgevoerd. Downgrades worden gepland voor het einde van uw factureringscyclus.
Ja. We beperken niet hoe u de video's gebruikt of distribueert nadat u ze heeft gemaakt, zolang het materiaal en de input die u gebruikt binnen aanvaardbare richtlijnen vallen (bijvoorbeeld geen auteursrechtenschending van uw uploads, geen gevoelige of slechte woorden voor karakterinvoer).
U kunt betalen met creditcard, Amerikaanse bankrekening, Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe, of extra lokale betaalmethoden afhankelijk van uw regio.
U kunt direct naar uw accountpagina gaan om de pauzeer- of opzegoptie voor uw abonnement te vinden.
