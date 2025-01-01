Je kunt HeyGen gratis gebruiken en tot 3 video's per maand genereren, geen creditcard nodig. Betaalde plannen van HeyGen omvatten onbeperkte videocreatie. Voor individuen die korte video's maken, kost het HeyGen Creator-plan $29 per maand (of $24/maand als je jaarlijks betaalt). Voor teams die video's van hoge kwaliteit willen maken en samenwerken, kost het HeyGen Team-plan $39 per zitplaats per maand (of $30 per zitplaats per maand als je jaarlijks betaalt), en het begint bij 2 zitplaatsen.