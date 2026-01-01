Doe mee aan het HeyGen Affiliate Programma en verdien 35% terugkerende commissie gedurende 3 maanden op elke nieuwe klant die je aanbrengt:
• 35% commissie op Creator- en Team-abonnementen
• 30 dagen last-click-cookie
• Onbeperkte verdiensten
• Maandelijkse uitbetalingen
Hoe het werkt
1. Solliciteren
Dien snel een aanvraag in om deel te nemen aan het HeyGen Affiliate Programma.
2. Delen
Promoot HeyGen met je verwijzingslink in YouTube-video’s, sociale videocontent, blogposts, nieuwsbrieven of communities.
3. Verdienen
Verdien 35% commissie gedurende de eerste 3 maanden telkens wanneer iemand zich via jouw link aanmeldt voor een nieuw Creator- of Teams-abonnement.
Het minimale uitbetalingsbedrag is $30 en wordt via PayPal uitbetaald.
Hoeveel kun je verdienen?
$300+
10 doorverwezen klanten
$1.500+
50 doorverwezen klanten
$3.000+
100 doorverwezen klanten
Waarom affiliates graag HeyGen promoten
Explosieve categorie
Eenvoudig product om uit te leggen
Geschikt voor breed publiek
Sluit je aan bij creators en affiliates die een van de snelstgroeiende AI-videoplatformen promoten.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Hoeveel kan ik verdienen?
Er zijn geen verdienlimieten. Je verdiensten schalen mee met het aantal gebruikers dat je doorverwijst.
Wanneer vinden de uitbetalingen plaats?
Commissies komen na 60 dagen in aanmerking en worden vervolgens uitbetaald in de volgende maandelijkse uitbetalingscyclus.
Hoe word ik uitbetaald?
Commissies doorlopen een verificatieperiode van 60 dagen om rekening te houden met terugbetalingen, terugboekingen en validatie van abonnementen.
Zodra ze zijn geverifieerd, worden commissies opgenomen in de volgende maandelijkse uitbetaling, die wordt gedaan binnen de eerste vijf werkdagen van elke maand.
Commissies worden berekend op basis van de daadwerkelijke betalingen die door HeyGen zijn ontvangen.
De minimale uitbetalingsdrempel is $30 en uitbetalingen worden uitsluitend via PayPal gedaan.
Hoe ziet de commissiestructuur eruit?
Affiliates verdienen 35% commissie over de eerste 3 maanden van elk nieuw betaald abonnement dat zij aanbrengen.
Wat is het attributievenster?
HeyGen gebruikt een 30-dagen last-clickmodel, wat betekent dat de meest recente verwijzingslink waarop vóór de aanmelding is geklikt, de commissie krijgt.
Wat zijn de algemene voorwaarden?
Affiliates mogen geen zoekadvertenties uitvoeren of hun eigen affiliatelinks gebruiken om aankopen te doen. De volledige affiliatevoorwaarden zijn te vinden hier. Als je vragen hebt over het programma of verduidelijking nodig hebt over de regels, neem dan contact op met ons affiliate-supportteam via [email protected]
HeyGen Brandkits - Logo
De volledige HeyGen-logo lockup is de primaire versie en moet in de meeste situaties worden gebruikt. Gebruik de verticale lockup alleen wanneer de ruimte beperkt is of wanneer de lay-out een compacter formaat vereist—zoals in smalle plaatsingen, socialmediaberichten of digitale displays—waarbij het volledige logo nog steeds duidelijk zichtbaar moet zijn.
Het snelstgroeiende product op G2
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte.