AI-podcastgenerator

Zet je notities of scripts in slechts enkele minuten om in podcastklare audio met onze AI Podcast Generator. Met deze AI-podcastgenerator heb je geen microfoon of langdurige montage meer nodig. Je krijgt heldere, natuurlijk klinkende synthetische stemmen in elke gewenste taal.

130.666.647Video's gegenereerd
104.961.128Avatars gegenereerd
17.952.780Video's vertaald
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
AI-videocreatie

Podcasts maken zonder op te nemen

Met de HeyGen AI Podcast Generator zeg je vaarwel tegen opnamesessies. Deze tool maakt het maken van podcasts moeiteloos. Upload je podcastscript, kies een stem of avatar en creëer direct hoogwaardige audio-afleveringen. Perfect voor marketeers, docenten, creators en bedrijven die hun contentproductie snel willen opschalen. Transformeer colleges in podcasts en maak onderwijs zo toegankelijker.

Begin gratis →
a dog wearing headphones and a yellow hat stands in front of a microphone and says hey do you like my podcast
AI-videocreatie

Best practices voor het maken van AI-podcasts

Wil je betere resultaten uit je AI-podcastgenerator? Volg dan deze snelle tips:

  • Schrijf eenvoudig
    Gebruik korte, duidelijke zinnen in een informele, gesprekstoon.
  • Deel het op
    Voeg natuurlijke pauzes of overgangen toe om de flow te verbeteren.
  • Kies de juiste stem
    Stem toon en energie af op de stijl van je content.
  • Word meertalig
    Maak versies in meer dan 40 talen om meer luisteraars te bereiken.
Begin gratis →
a screen that says your story begins with a picture
AI-videocreatie

Bereik nieuwe doelgroepen met AI-gegenereerde podcasts

Of je nu blogcontent hergebruikt, studienotities omzet naar audio of interne communicatie opstelt, AI-podcasttools maken het proces eenvoudiger. Lever consistente content van studiokwaliteit op verschillende platforms, zonder gedoe met stemtraining of opnames. Lees meer over AI-gegenereerde content in de journalistiek en hoe dit de sector revolutioneert.

Begin gratis →
a video that says boost engagement on it
Hoe werkt het?

Maak een podcast in 4 eenvoudige stappen

Zet geschreven content razendsnel om in natuurlijk klinkende podcastepisodes met onze AI-podcastgenerator.

Stap 1

Upload een foto voor je avatar

Begin met het uploaden van een duidelijke foto om je gepersonaliseerde AI-host te maken. Dit is perfect voor videopodcasts en zorgt voor een menselijke uitstraling.

Stap 2

Voer een script in of upload audio

Stuur je podcastscript in of upload een bestaand audiobestand om het te verbeteren met onze AI-podcastgenerator.

Stap 3

Kies een AI-stem of upload echte beelden

Kies uit meer dan 300 stemmen in 175+ talen om naadloos aan te sluiten bij je tone of voice en de behoeften van je doelgroep, allemaal met natuurlijk klinkende synthetische stemmen.

Stap 4

Genereer en deel je AI-podcast

HeyGen synchroniseert automatisch lipbewegingen, stemmen en gezichtsuitdrukkingen—exporteer en deel binnen enkele seconden.

Veelgestelde vragen over de AI-podcastgenerator

Wat is de HeyGen AI Podcast Generator?

De HeyGen AI Podcast Generator is een AI-gestuurde tool die je geschreven content—zoals scripts, blogposts of artikelen—omzet in audiopodcasts of videopodcasts van professionele kwaliteit. De tool maakt gebruik van realistische AI-stemmen en avatars om boeiende afleveringen te produceren, zonder dat je traditionele opnameapparatuur nodig hebt.

Kan ik mijn eigen avatar gebruiken in de podcast?

Ja, met HeyGen kun je een gepersonaliseerde avatar maken door een duidelijke foto te uploaden. Deze avatar kun je gebruiken om een menselijk tintje aan je videopodcasts toe te voegen.
Bouw boeiende AI-presentatoren met 104,960,872 avatars gegenereerd.

Welke talen worden ondersteund?

HeyGen ondersteunt meer dan 175 talen, zodat je meertalige podcasts kunt maken en een wereldwijd publiek kunt bereiken.

Kan ik bestaande audiocontent omzetten in een videopodcast?

Ja, je kunt bestaande audiobestanden uploaden en ze verrijken met AI-avatars en visuals om boeiende videopodcasts te maken.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de AI Podcast Generator?

HeyGen biedt een gratis versie met basisfuncties. Voor geavanceerde functies en exports met hogere resolutie is mogelijk een abonnement vereist.

Hoe kan ik podcasts die met AI-generators zijn gemaakt verspreiden?

Hoewel sommige AI-podcasttools audiobestanden exporteren voor platforms zoals Spotify of Apple Podcasts, richt HeyGen zich op hoogwaardige videocontent met behulp van zijn AI Avatar IV-technologie. Je kunt visueel aantrekkelijke podcastepisodes genereren en deze direct publiceren op video-first platforms zoals YouTube, LinkedIn of TikTok voor maximale zichtbaarheid en kijkersbinding.

Ontdek meer AI-aangedreven tools

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

AI-videogeneratorVideovertalerTekst-naar-video AIAudio naar video AIAI-lipsynchronisatieFaceswap AIAI-stemgeneratorAI UGC-advertentiesUrl naar videoScript naar videoAI Reels-generatorAI-avatargeneratorAfbeelding-naar-video AIStemklonenYouTube-videotolkVideo-avatarAI YouTube-videomakerAI TikTok-videomakerAI-ondertitelgeneratorTekst aan video toevoegenAI-ondertitelgeneratorVideoscriptgeneratorTekst-naar-spraak-avatarFoto aan video toevoegenAI-videocompressor

Begin met creëren met HeyGen

Verander je ideeën in professionele video’s met behulp van AI.

Begin gratis →
CTA background