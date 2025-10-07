AI Social Media Advertentiegenerator: Lanceer Advertenties Direct

Begin met een product-URL, een kort script of een paar afbeeldingen en krijg gepolijste sociale advertenties klaar voor Feed, Reels, Stories en Shorts. HeyGen automatiseert tekst, visuals, voice-overs, beeldverhoudingen en batchexport zodat teams meer succesvolle creaties kunnen produceren zonder opnames of handmatige bewerking.

's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Snelle campagnelanceringen

Snelle campagnelanceringen

Heb je een flitsverkoop of een nieuwe productlancering? Zet een URL en een korte beschrijving om in meerdere advertentievarianten binnen enkele minuten, zodat betaalde campagnes live gaan terwijl de vraag groot is.

Creatieve productie op catalogusschaal

Creatieve productie op catalogusschaal

Genereer consistente, hoogwaardige advertenties voor grote SKU's met batchprocessen die productgegevens naar sjablonen toewijzen en exporteren voor elk platform.

Gelokaliseerde advertentiecampagnes

Gelokaliseerde advertentiecampagnes

Vertaal scripts, genereer voice-overs opnieuw en produceer gesynchroniseerde ondertiteling voor nieuwe markten zodat wereldwijde reclamecampagnes kunnen starten zonder heropnames.

Korte vorm van sociale toetsing

Korte vorm van sociale toetsing

Maak verticale, pakkende bewerkingen met sterke haakjes en leesbare ondertitels ontworpen voor Reels, TikTok en Shorts om vroege betrokkenheid in uw advertentiecampagnes te maximaliseren.

Retargeting en gepersonaliseerde creatieve uitingen

Retargeting en gepersonaliseerde creatieve uitingen

Creëer op maat gemaakte berichten voor doelgroepsegmenten, benadruk kortingen, sociale bewijskracht of productspecificaties om de conversieratio's voor warm verkeer te verhogen.

Bureau- en klantlevering

Bureau- en klantlevering

Lever snel merkconforme advertentiebibliotheken met herbruikbare sjablonen, vaste merkelementen en direct te gebruiken exportpakketten die uw klanten onmiddellijk kunnen uploaden en testen.

Waarom HeyGen de beste AI Social Media Advertentiegenerator is

HeyGen combineert snelle generatie, platformbewuste sjablonen en workflows die prioriteit geven aan prestaties, zodat marketeers en makers sociale campagnes kunnen opschalen met consistentie en snelheid, en winnende advertenties kunnen creëren. Genereer veel varianten, lokaliseer snel en test systematisch om de winnende advertenties te vinden die de kosten verlagen en de conversies verhogen.

Van concept tot publicatieklaar in enkele minuten

Plak een URL of voer een korte briefing in en HeyGen maakt aanzetten, scènes en volledige advertenties zodat je trage opnames en bewerkingscycli vermijdt. Lanceer betaalde sociale campagnes sneller en itereer op winnaars.

Ontworpen voor elke plaatsing en elk formaat

Pas automatisch de grootte aan, ondertitel en bepaal het tempo van creatieve uitingen voor verticale, vierkante en horizontale plaatsingen. HeyGen's voorinstellingen zorgen voor goed leesbare ondertitels en een platformvriendelijk tempo voor Reels, Shorts, Stories en feedplaatsingen.

Test meer ideeën, geef minder uit

Genereer in batches tientallen varianten met verschillende aandachtstrekkers, oproepen tot actie en visuals. Organiseer export voor A/B-testen zodat prestatieteams creatieve uitingen met een hoge ROI kunnen isoleren en opschalen wat werkt.

Link naar advertentiecreatie vanaf elke productpagina

Plak een product- of landingspagina-URL en HeyGen haalt belangrijke afbeeldingen, specificaties en berichten eruit om storyboards voor je Facebook-advertentie te maken. De link naar video- en afbeeldingenstroom kaarten zet pagina-inhoud om in advertentieklare scènes, wat handmatige samenstellingstijd bespaart en productdetails behoudt.

Glimlachende man met bril en een pop-upvenster met "+ Product toevoegen" met een klein apparaat met kleurrijke knoppen.

AI-copy en creatieve koppeling

HeyGen schrijft koppen, primaire teksten en call-to-actions afgestemd op sociale intentie en combineert ze met gegenereerde visuals en voorgestelde hooks. Meerdere tekstvarianten worden gecombineerd met visuele opties om testbare conceptsets te creëren die geoptimaliseerd zijn voor clicks en conversies met behulp van een AI-tool.

Een AI-videocreatie-interface die een persoon toont met een zonnebril, een prompt "Maak een 1-minuut durende videoadvertentie van|", en een afbeelding van een zwart zonnebrilproduct onder "+ Product toevoegen".

Realistische avatars, stemklonen en UGC-stijlen

Kies AI-avatars, upload je stem, of gebruik stemmodellen om UGC-stijl woordvoerders of cinematografische presentatoren voor je reclamecreaties te maken. Natuurlijke lipsynchronisatie en emotiecontroles in videoadvertenties zorgen ervoor dat het talent op het scherm authentiek overkomt zonder opnames.

Stemklonen

Platformvoorinstellingen en exportbundels

Pas merkpakketten toe en kies platformvoorinstellingen die ondertitelplaatsing, veilige gebieden en compressie-instellingen regelen. Exporteer georganiseerde bundels—MP4's, thumbnails en SRT's—klaar voor advertentiebeheerders en sociale uploads.

Gebruikersinterface met weergave van SCORM-exportopties waarbij SCORM 1.2 geselecteerd is, naast een lachende man.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
Roger Hirst, Medeoprichter
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe de AI Social Media Advertentiegenerator te gebruiken

Volg vier duidelijke stappen om van idee naar gepubliceerde advertentiematerialen te gaan.

Stap 1

Voeg uw bron toe

Plak een product-URL, upload afbeeldingen of voer een kort script in. HeyGen onttrekt berichten, visuals en belangrijke specificaties om initiële advertentiecreaties voor uw campagnes op te stellen.

Stap 2

Kies formaten en creatieve richting

Selecteer beeldverhoudingen, visuele stijlen en stem- of avataropties voor uw AI-advertenties. Pas uw merkkit toe om logo's, lettertypen en kleuren consequent te houden.

Stap 3

Genereer varianten en verfijn

Maak meerdere concepten met verschillende aandachttrekkers, oproepen tot actie en visuals. Bekijk ze naast elkaar, pas tekst of beeldmateriaal aan en genereer alternatieve versies voor het testen.

Stap 4

Exporteer en start campagnes

Download MP4's, thumbnails en SRT's geformatteerd voor elke plaatsing of exporteer georganiseerde bundels voor advertentiebeheerders. Upload naar uw advertentieplatform en begin met gestructureerd testen voor uw advertentiecampagnes.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI sociale media advertentiegenerator en hoe gebruikt HeyGen deze?

Een AI sociale media advertentiegenerator maakt automatisch advertentieteksten, visuals en geformatteerde video- of beeldmaterialen vanuit korte inputs zoals URL's, scripts of afbeeldingen. HeyGen combineert tekst naar video, afbeelding naar video, avatars en merkpakketten om lanceerklare creatieven te produceren zonder te filmen.

Kan HeyGen tegelijkertijd advertenties voor meerdere platformen maken?

Ja. Kies uitvoervoorinstellingen voor Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts en meer. HeyGen past automatisch de grootte aan, voorziet opnieuw van ondertitels en optimaliseert de timing voor elke plaatsing.

Heb ik ontwerp- of schrijfvaardigheden nodig om HeyGen te gebruiken?

Nee. HeyGen stelt overtuigende koppen, primaire teksten en call-to-actions op en combineert deze met visuele sjablonen. Je kunt de resultaten verfijnen, maar de standaardontwerpen zijn gemaakt om te voldoen aan de beste praktijken van het platform.

Hoe werkt batchgeneratie voor grote catalogi?

Koppel productfeeds of CSV-gegevens aan sjablonen en HeyGen genereert advertenties per SKU, met consistente branding en bestandsnamen zodat u honderden creatives efficiënt kunt inzetten.

Kan ik advertenties lokaliseren voor verschillende landen en talen?

Ja. Gebruik de videovertaler om scripts te vertalen, voice-overs opnieuw te genereren en gesynchroniseerde ondertiteling te produceren zodat gelokaliseerde varianten van uw videoadvertenties natuurlijk aanvoelen zonder opnieuw op te nemen.

Hoe ondersteunt HeyGen A/B-testen en optimalisatie?

HeyGen organiseert variantensets voor gestructureerde tests, stelt publieksparen voor en produceert schone exportpakketten zodat je snel experimenten kunt uitvoeren en de best presterende aanknopingspunten en visuals kunt identificeren.

Welke merkcontroles zijn beschikbaar?

Upload een merkkit met logo's, lettertypen en kleuren. Vergrendel elementen om onbedoelde wijzigingen te voorkomen en visuele consistentie te handhaven binnen teams en klantaccounts.

Welke exportformaten worden ondersteund?

HeyGen exporteert MP4-video's, PNG's met hoge resolutie, SRT/VTT-ondertitelbestanden en georganiseerde zip-pakketten klaar voor advertentiebeheerders en campagne-uploads.

Zijn HeyGen advertenties in overeenstemming met platformbeleid?

HeyGen volgt de beste praktijken voor platformopmaak zoals beeldverhouding, leesbaarheid van ondertitels en gangbare tekstlimieten. De uiteindelijke naleving van het beleid en goedkeuring van de advertentie zijn de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Wie is de eigenaar van de creatieve werken geproduceerd met HeyGen?

U behoudt het eigendom van de video's en materialen die u maakt. HeyGen gebruikt gelicentieerde bronnen en de gegenereerde resultaten zijn beschikbaar voor commercieel gebruik. Zorg ervoor dat alle inhoud van derden die u uploadt de benodigde rechten heeft voor uw AI-advertenties.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

