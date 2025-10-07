Begin met een product-URL, een kort script of een paar afbeeldingen en krijg gepolijste sociale advertenties klaar voor Feed, Reels, Stories en Shorts. HeyGen automatiseert tekst, visuals, voice-overs, beeldverhoudingen en batchexport zodat teams meer succesvolle creaties kunnen produceren zonder opnames of handmatige bewerking.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Heb je een flitsverkoop of een nieuwe productlancering? Zet een URL en een korte beschrijving om in meerdere advertentievarianten binnen enkele minuten, zodat betaalde campagnes live gaan terwijl de vraag groot is.
Genereer consistente, hoogwaardige advertenties voor grote SKU's met batchprocessen die productgegevens naar sjablonen toewijzen en exporteren voor elk platform.
Vertaal scripts, genereer voice-overs opnieuw en produceer gesynchroniseerde ondertiteling voor nieuwe markten zodat wereldwijde reclamecampagnes kunnen starten zonder heropnames.
Maak verticale, pakkende bewerkingen met sterke haakjes en leesbare ondertitels ontworpen voor Reels, TikTok en Shorts om vroege betrokkenheid in uw advertentiecampagnes te maximaliseren.
Creëer op maat gemaakte berichten voor doelgroepsegmenten, benadruk kortingen, sociale bewijskracht of productspecificaties om de conversieratio's voor warm verkeer te verhogen.
Lever snel merkconforme advertentiebibliotheken met herbruikbare sjablonen, vaste merkelementen en direct te gebruiken exportpakketten die uw klanten onmiddellijk kunnen uploaden en testen.
Waarom HeyGen de beste AI Social Media Advertentiegenerator is
HeyGen combineert snelle generatie, platformbewuste sjablonen en workflows die prioriteit geven aan prestaties, zodat marketeers en makers sociale campagnes kunnen opschalen met consistentie en snelheid, en winnende advertenties kunnen creëren. Genereer veel varianten, lokaliseer snel en test systematisch om de winnende advertenties te vinden die de kosten verlagen en de conversies verhogen.
Plak een URL of voer een korte briefing in en HeyGen maakt aanzetten, scènes en volledige advertenties zodat je trage opnames en bewerkingscycli vermijdt. Lanceer betaalde sociale campagnes sneller en itereer op winnaars.
Pas automatisch de grootte aan, ondertitel en bepaal het tempo van creatieve uitingen voor verticale, vierkante en horizontale plaatsingen. HeyGen's voorinstellingen zorgen voor goed leesbare ondertitels en een platformvriendelijk tempo voor Reels, Shorts, Stories en feedplaatsingen.
Genereer in batches tientallen varianten met verschillende aandachtstrekkers, oproepen tot actie en visuals. Organiseer export voor A/B-testen zodat prestatieteams creatieve uitingen met een hoge ROI kunnen isoleren en opschalen wat werkt.
Link naar advertentiecreatie vanaf elke productpagina
Plak een product- of landingspagina-URL en HeyGen haalt belangrijke afbeeldingen, specificaties en berichten eruit om storyboards voor je Facebook-advertentie te maken. De link naar video- en afbeeldingenstroom kaarten zet pagina-inhoud om in advertentieklare scènes, wat handmatige samenstellingstijd bespaart en productdetails behoudt.
AI-copy en creatieve koppeling
HeyGen schrijft koppen, primaire teksten en call-to-actions afgestemd op sociale intentie en combineert ze met gegenereerde visuals en voorgestelde hooks. Meerdere tekstvarianten worden gecombineerd met visuele opties om testbare conceptsets te creëren die geoptimaliseerd zijn voor clicks en conversies met behulp van een AI-tool.
Realistische avatars, stemklonen en UGC-stijlen
Kies AI-avatars, upload je stem, of gebruik stemmodellen om UGC-stijl woordvoerders of cinematografische presentatoren voor je reclamecreaties te maken. Natuurlijke lipsynchronisatie en emotiecontroles in videoadvertenties zorgen ervoor dat het talent op het scherm authentiek overkomt zonder opnames.
Platformvoorinstellingen en exportbundels
Pas merkpakketten toe en kies platformvoorinstellingen die ondertitelplaatsing, veilige gebieden en compressie-instellingen regelen. Exporteer georganiseerde bundels—MP4's, thumbnails en SRT's—klaar voor advertentiebeheerders en sociale uploads.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI Social Media Advertentiegenerator te gebruiken
Volg vier duidelijke stappen om van idee naar gepubliceerde advertentiematerialen te gaan.
Plak een product-URL, upload afbeeldingen of voer een kort script in. HeyGen onttrekt berichten, visuals en belangrijke specificaties om initiële advertentiecreaties voor uw campagnes op te stellen.
Selecteer beeldverhoudingen, visuele stijlen en stem- of avataropties voor uw AI-advertenties. Pas uw merkkit toe om logo's, lettertypen en kleuren consequent te houden.
Maak meerdere concepten met verschillende aandachttrekkers, oproepen tot actie en visuals. Bekijk ze naast elkaar, pas tekst of beeldmateriaal aan en genereer alternatieve versies voor het testen.
Download MP4's, thumbnails en SRT's geformatteerd voor elke plaatsing of exporteer georganiseerde bundels voor advertentiebeheerders. Upload naar uw advertentieplatform en begin met gestructureerd testen voor uw advertentiecampagnes.
Een AI sociale media advertentiegenerator maakt automatisch advertentieteksten, visuals en geformatteerde video- of beeldmaterialen vanuit korte inputs zoals URL's, scripts of afbeeldingen. HeyGen combineert tekst naar video, afbeelding naar video, avatars en merkpakketten om lanceerklare creatieven te produceren zonder te filmen.
Ja. Kies uitvoervoorinstellingen voor Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts en meer. HeyGen past automatisch de grootte aan, voorziet opnieuw van ondertitels en optimaliseert de timing voor elke plaatsing.
Nee. HeyGen stelt overtuigende koppen, primaire teksten en call-to-actions op en combineert deze met visuele sjablonen. Je kunt de resultaten verfijnen, maar de standaardontwerpen zijn gemaakt om te voldoen aan de beste praktijken van het platform.
Koppel productfeeds of CSV-gegevens aan sjablonen en HeyGen genereert advertenties per SKU, met consistente branding en bestandsnamen zodat u honderden creatives efficiënt kunt inzetten.
Ja. Gebruik de videovertaler om scripts te vertalen, voice-overs opnieuw te genereren en gesynchroniseerde ondertiteling te produceren zodat gelokaliseerde varianten van uw videoadvertenties natuurlijk aanvoelen zonder opnieuw op te nemen.
HeyGen organiseert variantensets voor gestructureerde tests, stelt publieksparen voor en produceert schone exportpakketten zodat je snel experimenten kunt uitvoeren en de best presterende aanknopingspunten en visuals kunt identificeren.
Upload een merkkit met logo's, lettertypen en kleuren. Vergrendel elementen om onbedoelde wijzigingen te voorkomen en visuele consistentie te handhaven binnen teams en klantaccounts.
HeyGen exporteert MP4-video's, PNG's met hoge resolutie, SRT/VTT-ondertitelbestanden en georganiseerde zip-pakketten klaar voor advertentiebeheerders en campagne-uploads.
HeyGen volgt de beste praktijken voor platformopmaak zoals beeldverhouding, leesbaarheid van ondertitels en gangbare tekstlimieten. De uiteindelijke naleving van het beleid en goedkeuring van de advertentie zijn de verantwoordelijkheid van de adverteerder.
U behoudt het eigendom van de video's en materialen die u maakt. HeyGen gebruikt gelicentieerde bronnen en de gegenereerde resultaten zijn beschikbaar voor commercieel gebruik. Zorg ervoor dat alle inhoud van derden die u uploadt de benodigde rechten heeft voor uw AI-advertenties.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.