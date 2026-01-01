AI-woordenlijst
Deze AI-videoglossary biedt duidelijke, beknopte definities van belangrijke termen rond AI-gegenereerde video, vertaling, avatartechnologieën en toepassingsmogelijkheden. Het is bedoeld om je snel inzicht te geven in de tools en concepten die de toekomst van videoproductie en lokalisatie vormgeven.
A
A-roll is het primaire beeldmateriaal in een video, meestal met het hoofdonderwerp in beeld, zoals een presentator, geïnterviewde of de centrale verhaallijn. Het vormt de kern van het verhaal en wordt vaak ondersteund door B-roll voor visuele afwisseling en extra context.
Advertenties zijn promotievideo’s die zijn gemaakt om kijkers te overtuigen een product of dienst te kopen. Ze zijn meestal kort, gericht op een specifieke doelgroep en geoptimaliseerd voor goede prestaties op digitale platforms.
Een AI-avatar is een computergestuurd digitaal personage dat het menselijke uiterlijk en gedrag nabootst. Het wordt vaak gebruikt in video’s, virtuele assistenten en klantenservice-toepassingen.
Een AI-avatargenerator maakt levensechte digitale personages met behulp van kunstmatige intelligentie. Gebruikers kunnen het uiterlijk, de stem en de gezichtsuitdrukkingen aanpassen zodat deze aansluiten bij hun merk of boodschap.
Deze tool combineert digitale avatars met tekst-naar-spraak en videorendering om video’s te maken zonder echte mensen te filmen. Het is ideaal om snel schaalbare, gepersonaliseerde content te creëren.
Een AI-gegenereerde video wordt gemaakt met behulp van kunstmatige-intelligentietechnologieën die onderdelen als het schrijven van scripts, voice-over, animatie of montage automatiseren. Deze video’s besparen tijd en middelen bij de productie van content.
Een AI-generator gebruikt algoritmen om content te produceren, zoals afbeeldingen, tekst of video’s, op basis van gebruikersinvoer of patronen in data. Het vereenvoudigt creatieve workflows door repetitieve taken te automatiseren.
Een AI-SDR (Sales Development Representative) op een website is een digitale agent die bezoekers begroet, leads kwalificeert en basisvragen beantwoordt. Het fungeert als het eerste aanspreekpunt in de salesfunnel.
Dit verwijst naar het gebruik van AI-tools om de gesproken of geschreven taal van een video om te zetten in een andere taal. Dit omvat doorgaans transcriptie, vertaling en het genereren van voice-overs.
Een AI-vertaler zet automatisch tekst of spraak van de ene taal naar de andere om met behulp van machine learning en natuurlijke taalverwerking. Het wordt vaak gebruikt voor ondertiteling, realtime gesprekken en klantenservice.
AI-tutorials zijn educatieve video’s die uitleggen hoe je hulpmiddelen en technologieën voor kunstmatige intelligentie gebruikt. Ze zijn bedoeld voor zowel beginners als professionals die meer willen leren over AI.
Een AI-videogenerator maakt video’s op basis van tekst, afbeeldingen of audio met behulp van kunstmatige intelligentie. Het automatiseert de productie en maakt vaak camera’s, acteurs of studio’s overbodig.
AI-videotranscriptie maakt gebruik van geautomatiseerde tools om dialogen, ondertiteling en voice-overs naar verschillende talen te vertalen. Het helpt om videocontent toegankelijk te maken voor een wereldwijd publiek.
Een AI-videotranslator is een tool die videocontent verwerkt en vertaalt tussen verschillende talen. Meestal combineert het spraakherkenning, automatische vertaling en stemsynthetisatie.
Avatar AI maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om digitale personages te creëren, animeren en aan te sturen. Deze avatars kunnen worden gebruikt in video’s, games of interactieve toepassingen voor mensachtige interactie.
Een avatar-generator maakt een digitale weergave van een persoon of personage op basis van door de gebruiker gekozen kenmerken. Dit wordt vaak gebruikt in gaming, sociale media en zakelijke videocontent.
B
B-roll verwijst naar aanvullend beeldmateriaal dat het hoofdverhaal of de hoofdbeelden in een video versterkt. Het wordt vaak gebruikt om context te bieden, actie te laten zien of om overgangen en knipmomenten in interviews en voice-overs te verbergen.
Merkvideo’svertellen het verhaal van de missie, waarden en persoonlijkheid van een bedrijf. Ze worden vaak gebruikt om de identiteit te versterken, vertrouwen op te bouwen en een emotionele band met doelgroepen te creëren.
C
Compliance-trainingvideo’s informeren medewerkers over wettelijke, ethische en regelgevende normen. Ze helpen organisaties risico’s te verkleinen en zorgen ervoor dat medewerkers de vereiste beleidsregels naleven.
Bedrijfstrainingvideo’s zijn bedoeld om medewerkers te informeren over bedrijfsbeleid, vaardigheden en processen. Ze helpen om een consistente onboarding en professionele ontwikkeling binnen teams te waarborgen.
D
Diep vertalen verwijst naar geavanceerde neurale machinale vertaling die context, uitdrukkingen en toon nauwkeuriger vastlegt dan traditionele methoden. Het is vooral nuttig voor langlopende content en videoscripts.
Dit zijn long-form video’s die echte gebeurtenissen, mensen of onderwerpen verkennen vanuit een verhalend perspectief. Ze combineren feitelijke informatie met verhalende technieken om te boeien en te informeren.
E
Eventmarketingvideo’s promoten conferenties, webinars, productlanceringen of andere live evenementen. Ze bouwen anticipatie op en stimuleren de opkomst met boeiende visuele content.
V
Delen van financiële kennisvideo’s informeren kijkers over geldbeheer, beleggen en economische concepten. Ze helpen complexe financiële onderwerpen toegankelijk te maken voor een breder publiek.
Waarzeggerijvideo’s bieden voorspellingen of spirituele inzichten op basis van astrologie, tarot of andere tradities. Ze worden vaak gebruikt voor entertainment of zelfreflectie.
G
Generatieve AI-video verwijst naar videocontent die wordt gemaakt met behulp van AI-modellen die patronen uit data leren om realistische beelden, audio of scripts te genereren. Deze aanpak vermindert handmatig werk en versnelt de productie.
H
Historische vertelvideo’s beschrijven gebeurtenissen of tijdperken uit het verleden in verhalende vorm. Ze worden gebruikt voor educatie, entertainment of het behoud van cultureel erfgoed.
How-to-video’s bieden stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van een taak of het oplossen van een probleem. Ze zijn populair in zowel klantenservice- als onderwijssituaties.
L
Video’s voor het leren van talen leren woordenschat, grammatica, uitspraak en conversatie in een nieuwe taal. Ze ondersteunen leerlingen op alle vaardigheidsniveaus met begeleide instructie.
Video-updates van de directie delen nieuws, doelen of veranderingen rechtstreeks vanuit het management van het bedrijf. Ze bevorderen transparantie en zorgen voor meer onderlinge afstemming binnen de organisatie.
Leercursussen zijn gestructureerde onderwijsprogramma’s die video gebruiken om lessen, tutorials en kennistoetsen aan te bieden. Ze worden veel gebruikt op scholen, online platforms en in bedrijfsopleidingsomgevingen.
M
Video’s voor het delen van medische kennis leggen gezondheidsconcepten, behandelingen en procedures uit. Ze worden gebruikt door professionals, instellingen en opleiders om het publieke begrip en de training te verbeteren.
Motiverende video’s zijn bedoeld om kijkers te inspireren, op te beuren en energie te geven. Ze bevatten vaak thema’s als zelfverbetering, veerkracht en persoonlijke groei.
Video’s met film- en muziekrecensies bieden kritieken en analyses van nieuwe of klassieke entertainment. Ze helpen het publiek te bepalen wat ze hierna willen kijken of beluisteren.
Dit zijn creatieve video’s met originele muziek of verhalen die door AI worden gegenereerd of verbeterd. Ze combineren entertainment met innovatieve technologie.
N
Nieuws- en verhalende video’s delen actuele gebeurtenissen, humaninterestverhalen of culturele vertellingen. Ze informeren en betrekken kijkers met boeiende, informatieve content.
Dit zijn reguliere updates die via e-mail of video worden gedeeld om klanten, medewerkers of gemeenschappen op de hoogte te houden. Ze bevatten aankondigingen, successen en ander relevant nieuws.
O
On-demand webinars en podcastszijn vooraf opgenomen audio- of videosessies die op elk moment kunnen worden bekeken of beluisterd. Ze bieden flexibele toegang tot deskundige inzichten, thought leadership en nichegesprekken.
Onboarding-trainingsvideo’s helpen nieuwe medewerkers of gebruikers snel vertrouwd te raken met de tools, cultuur en verwachtingen van het bedrijf. Ze zorgen voor een consistente en gastvrije start van de ervaring.
P
Persoonlijke begroetings- of introductievideo’s zijn korte berichten die worden gebruikt om jezelf op een vriendelijke en memorabele manier voor te stellen. Ze worden vaak gebruikt bij netwerken, onboarding of outreach.
Gepersonaliseerde sales outreach houdt in dat je gepersonaliseerde berichten of video’s naar potentiële klanten stuurt. Deze aanpak is erop gericht om een band op te bouwen, relevantie te tonen en de conversieratio te verhogen.
Postproductie is de laatste fase van videoproductie, waarin ruwe beelden worden gemonteerd, gecorrigeerd qua kleur en verrijkt met audio, muziek, graphics en effecten. In deze fase krijgt de video zijn definitieve vorm en wordt hij klaargemaakt voor publicatie of distributie.
Pre-productie is de planningsfase van videoproductie en omvat het schrijven van het script, het maken van een storyboard, casting, het zoeken van locaties en het opstellen van de planning. Deze fase legt de basis voor een soepel verloop van de productie en helpt om zowel creatieve afstemming als logistieke gereedheid te waarborgen.
Productaankondigingsvideo’s introduceren nieuwe functies, diensten of productreleases aan een publiek. Ze worden gebruikt om buzz te creëren, klanten te informeren en media-aandacht te trekken.
Productuitlegvideo’s zijn korte, informatieve clips die laten zien hoe een product werkt en wat de belangrijkste voordelen zijn. Ze worden meestal gebruikt om klanten te informeren, verkoop te ondersteunen en complexe functies eenvoudiger uit te leggen.
Productreviewvideo’s beoordelen de kenmerken, voordelen en nadelen van een specifiek product. Ze helpen potentiële kopers door onbevooroordeelde meningen of gebruikerservaringen te delen.
De productie, ook wel de draaidagen genoemd, is de fase waarin alle geplande beelden worden opgenomen met behulp van camera’s, belichting en geluidsapparatuur. In deze fase wordt de creatieve visie op de set of op locatie uitgevoerd, aan de hand van het script en het storyboard.
R
Religieuze video’sdelen leringen, gebeden, preken of spirituele boodschappen. Ze helpen gemeenschappen verbonden te blijven en hun geloof te verdiepen.
S
Veiligheidstrainingsvideo’s instrueren kijkers over hoe ongelukken te voorkomen en hoe te reageren op noodsituaties. Ze zijn essentieel in risicovolle sectoren en werkomgevingen.
Verkooppresentaties zijn gestructureerde pitches die een product, dienst of voorstel onder de aandacht brengen. Ze worden doorgaans gebruikt door verkoopteams om potentiële kopers of klanten te overtuigen.
Scriptwriting is het proces van het creëren van dialogen, voice-over en de structuur voor een video. Het vormt de basis voor storytelling en stuurt het productieproces aan.
Socialmediavideo’s zijn korte contentvormen die zijn ontworpen voor platforms zoals Instagram, TikTok en LinkedIn. Ze helpen merken om doelgroepen te betrekken, naamsbekendheid op te bouwen en actuele updates of promoties te delen.
Deze video’sbelichten positieve ervaringen van klanten, cliënten of medewerkers. Ze bouwen vertrouwen en geloofwaardigheid op door middel van resultaten uit de praktijk.
T
Vaardigheidsgerichte trainingsvideo’sleren specifieke vaardigheden aan, zoals het gebruik van software, het bedienen van machines of soft skills. Ze worden gebruikt om medewerkers of studenten in gerichte gebieden bij te scholen.
Om een video te vertalen betekent dat je de gesproken of geschreven taal omzet naar een andere taal. Dit kan ondertiteling, nasynchronisatie of het maken van nieuwe audiotracks omvatten.
Dit proces houdt in dat niet-Engelstalige videocontent wordt omgezet naar Engels met behulp van tools zoals transcriptie, automatische vertaling en voice-over. Het wordt vaak gebruikt om Engelssprekende doelgroepen te bereiken.
V
Video-AI verwijst naar het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het analyseren, bewerken, verbeteren of genereren van videocontent. Het vormt de basis voor tools zoals objectherkenning, scènedetectie en geautomatiseerde videoproductie.
Een videogenerator is een softwaretool die video’s maakt op basis van tekst, afbeeldingen of sjablonen. Hij kan worden aangedreven door AI om montage en voice-over te automatiseren.
Een videotranslator zet de taal in een video om naar een andere taal, vaak met ondertiteling of nagesynchroniseerde audio. AI-videotranslators automatiseren dit proces met snelheid en nauwkeurigheid.
Een voice-over is een apart opgenomen vertelling die aan een video wordt toegevoegd om iets uit te leggen, te begeleiden of een verhaal te vertellen. Het wordt vaak gebruikt in tutorials, documentaires en reclames.