Voeg eenvoudig tekst en ondertiteling toe aan uw video's
Met de AI-videotools van HeyGen is het toevoegen van ondertiteling en bijschriften om je content te verbeteren snel, eenvoudig en betaalbaar. Deze AI-videomaker stelt je in staat om met gemak tekstrijke video's te creëren. Door deze elementen te integreren, kun je jouw video's laten opvallen, een breder publiek bereiken en de toegankelijkheid verbeteren.
Door het gebruik van ondertiteling en bijschriften zorgt HeyGen ervoor dat video's duidelijk zijn, zelfs als ze op stil worden bekeken of door mensen met gehoorproblemen. Met ondertiteling beschikbaar in verschillende talen, kun je wereldwijd gaan zonder hoge productiekosten, perfect voor diverse publieken en regio's.
Zoekmachines kunnen tekst lezen maar hebben moeite met video-inhoud. Door ondertitels en transcripties toe te voegen met HeyGen, vergroot je de vindbaarheid van je video's. Dit maakt je video's toegankelijker en vergroot je publieksbereik met onze AI-videogenerator vanuit tekstopties.
Beste praktijken voor het toevoegen van tekst aan video's
Betrokkenheid verhogen met tekstverrijkte video's
Met onze AI-tekst-naar-video-generator kan het toevoegen van tekst de betrokkenheid aanzienlijk vergroten. Wanneer kijkers kunnen lezen terwijl ze kijken, voelen ze zich meer verbonden met de inhoud. Dit leidt tot hogere interactiepercentages en verbeterde kijkerretentie. Boeiende video's met meertalige ondertitels creëren inclusieve ervaringen voor verschillende culturele groepen, waardoor hun toegankelijkheid en plezier worden vergroot.
HeyGen loopt voorop in AI-gestuurde videocreatie en wordt wereldwijd vertrouwd door bedrijven om hun communicatie te verbeteren met gepersonaliseerde video-oplossingen. Of het nu gaat om media, onderwijs of zakelijke communicatie, onze AI-videomaker stelt u in staat boeiende inhoud te creëren die breed resoneert.
Voeg tekst en ondertiteling toe aan je video in 4 eenvoudige stappen
Verrijk uw video's met gestileerde tekstoverlays, bijschriften en ondertitels aangedreven door AI.
Begin door je inhoud, zoals een blogpost of aankondiging, in de editor te plakken om je reis te beginnen met onze gratis AI-generator voor tekst naar video.
Uit onze uitgebreide bibliotheek kunt u kiezen uit meer dan 300 avatars en stemmen die aansluiten bij uw toon en publiek. Deze AI-videomaker elimineert de noodzaak voor acteurs of studio's.
Plaats tekst of ondertitels over je video. Kies uit een verscheidenheid aan lettertypen, groottes, kleuren en ondertitelontwerpen die perfect aansluiten bij je boodschap en visuele stijl. Onze video AI-generator stelt je in staat om moeiteloos video's van professionele kwaliteit te creëren.
Sta HeyGen toe om uw video te verwerken met naadloze tekstverbeteringen. Het downloaden en publiceren van uw inhoud duurt slechts enkele minuten—klaar om de toegankelijkheid en betrokkenheid van uw video te vergroten.
Met HeyGen's Add Text to Video tool kun je direct in je browser tekst, ondertitels en titels aan je video's toevoegen. Het is ontworpen om eenvoudig en effectief te zijn, zelfs als je geen ervaring hebt met videobewerking.
Upload uw video naar het HeyGen platform, kies de tekstoptie en pas vervolgens het lettertype, de kleur, grootte en plaatsing aan. U kunt meerdere tekstelementen toevoegen, hun timing aanpassen en wijzigingen direct voorvertonen.
Ja, HeyGen biedt een ruime keuze aan lettertypen, kleuren en tekststijlen. Je kunt ook je tekst animeren, de uitlijning aanpassen en deze overal op het scherm plaatsen.
HeyGen biedt zowel gratis als premium abonnementen. Basis tekstbewerkingsfuncties zijn mogelijk beschikbaar in de gratis versie, terwijl meer geavanceerde hulpmiddelen en exportopties zijn inbegrepen in de betaalde abonnementen.
Absoluut. HeyGen stelt je in staat om de plaatsing en stijl van tekst in realtime te bekijken, zodat je aanpassingen kunt maken voordat je je video definitief maakt.
