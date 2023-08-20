Tekst toevoegen aan video

Voeg duidelijke, boeiende tekstoverlays en ondertitels toe aan je video's met de AI-gestuurde tools van HeyGen. Maak je content toegankelijk, verhoog de betrokkenheid van kijkers en verbeter de vindbaarheid in zoekresultaten zonder ingewikkelde bewerking.

Tool featured image
-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze AI-avatarvideogenerator

Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Selecteer een bestaande avatar
Step 1:Selecteer een bestaande avatar
Typ uw opdracht
Step 2:Typ uw opdracht
Klik gegenereerde video
Step 3:Klik gegenereerde video
AI-videocreatie

Voeg eenvoudig tekst en ondertiteling toe aan uw video's

Met de AI-videotools van HeyGen is het toevoegen van ondertiteling en bijschriften om je content te verbeteren snel, eenvoudig en betaalbaar. Deze AI-videomaker stelt je in staat om met gemak tekstrijke video's te creëren. Door deze elementen te integreren, kun je jouw video's laten opvallen, een breder publiek bereiken en de toegankelijkheid verbeteren.

Door het gebruik van ondertiteling en bijschriften zorgt HeyGen ervoor dat video's duidelijk zijn, zelfs als ze op stil worden bekeken of door mensen met gehoorproblemen. Met ondertiteling beschikbaar in verschillende talen, kun je wereldwijd gaan zonder hoge productiekosten, perfect voor diverse publieken en regio's.

Zoekmachines kunnen tekst lezen maar hebben moeite met video-inhoud. Door ondertitels en transcripties toe te voegen met HeyGen, vergroot je de vindbaarheid van je video's. Dit maakt je video's toegankelijker en vergroot je publieksbereik met onze AI-videogenerator vanuit tekstopties.

een vrouw zit op een bank met de woorden welkom bij heygen
AI-videocreatie

Beste praktijken voor het toevoegen van tekst aan video's

Om de effectiviteit van uw tekstoverlays te maximaliseren, volgt u deze beste praktijken:

  • Zorg voor audio van hoge kwaliteit voor een nauwkeurige transcriptie indien nodig.
  • Behoud de oorspronkelijke toon en context door effectief gebruik te maken van AI-hulpmiddelen.
  • Beoordeel vertalingen op culturele nuances die mogelijk aanpassingen vereisen om beter aan te sluiten bij diverse doelgroepen.
een scherm toont tips voor het omzetten van tekst naar video
AI-videocreatie

Betrokkenheid verhogen met tekstverrijkte video's

Met onze AI-tekst-naar-video-generator kan het toevoegen van tekst de betrokkenheid aanzienlijk vergroten. Wanneer kijkers kunnen lezen terwijl ze kijken, voelen ze zich meer verbonden met de inhoud. Dit leidt tot hogere interactiepercentages en verbeterde kijkerretentie. Boeiende video's met meertalige ondertitels creëren inclusieve ervaringen voor verschillende culturele groepen, waardoor hun toegankelijkheid en plezier worden vergroot.

HeyGen loopt voorop in AI-gestuurde videocreatie en wordt wereldwijd vertrouwd door bedrijven om hun communicatie te verbeteren met gepersonaliseerde video-oplossingen. Of het nu gaat om media, onderwijs of zakelijke communicatie, onze AI-videomaker stelt u in staat boeiende inhoud te creëren die breed resoneert.

een video die 'verhoog betrokkenheid' promoot
Hoe werkt het?

Voeg tekst en ondertiteling toe aan je video in 4 eenvoudige stappen

Verrijk uw video's met gestileerde tekstoverlays, bijschriften en ondertitels aangedreven door AI.

Stap 1

Voer uw script in

Begin door je inhoud, zoals een blogpost of aankondiging, in de editor te plakken om je reis te beginnen met onze gratis AI-generator voor tekst naar video.

Stap 2

Kies een AI-avatar & stem

Uit onze uitgebreide bibliotheek kunt u kiezen uit meer dan 300 avatars en stemmen die aansluiten bij uw toon en publiek. Deze AI-videomaker elimineert de noodzaak voor acteurs of studio's.

Stap 3

Voeg tekst of ondertiteling toe

Plaats tekst of ondertitels over je video. Kies uit een verscheidenheid aan lettertypen, groottes, kleuren en ondertitelontwerpen die perfect aansluiten bij je boodschap en visuele stijl. Onze video AI-generator stelt je in staat om moeiteloos video's van professionele kwaliteit te creëren.

Stap 4

Genereer & Deel Uw Video

Sta HeyGen toe om uw video te verwerken met naadloze tekstverbeteringen. Het downloaden en publiceren van uw inhoud duurt slechts enkele minuten—klaar om de toegankelijkheid en betrokkenheid van uw video te vergroten.

Veelgestelde vragen over het toevoegen van tekst aan video's

Wat is de HeyGen Add Text to Video tool?

Met HeyGen's Add Text to Video tool kun je direct in je browser tekst, ondertitels en titels aan je video's toevoegen. Het is ontworpen om eenvoudig en effectief te zijn, zelfs als je geen ervaring hebt met videobewerking.

Hoe voeg ik tekst toe aan een video online met HeyGen?

Upload uw video naar het HeyGen platform, kies de tekstoptie en pas vervolgens het lettertype, de kleur, grootte en plaatsing aan. U kunt meerdere tekstelementen toevoegen, hun timing aanpassen en wijzigingen direct voorvertonen.

Kan ik verschillende lettertypen en stijlen gebruiken voor mijn tekst?

Ja, HeyGen biedt een ruime keuze aan lettertypen, kleuren en tekststijlen. Je kunt ook je tekst animeren, de uitlijning aanpassen en deze overal op het scherm plaatsen.

Is het gratis om tekst toe te voegen aan video's met HeyGen?

HeyGen biedt zowel gratis als premium abonnementen. Basis tekstbewerkingsfuncties zijn mogelijk beschikbaar in de gratis versie, terwijl meer geavanceerde hulpmiddelen en exportopties zijn inbegrepen in de betaalde abonnementen.

Kan ik mijn wijzigingen voorvertonen voordat ik de video exporteer?

Absoluut. HeyGen stelt je in staat om de plaatsing en stijl van tekst in realtime te bekijken, zodat je aanpassingen kunt maken voordat je je video definitief maakt.

