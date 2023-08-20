Met de AI-videotools van HeyGen is het toevoegen van ondertiteling en bijschriften om je content te verbeteren snel, eenvoudig en betaalbaar. Deze AI-videomaker stelt je in staat om met gemak tekstrijke video's te creëren. Door deze elementen te integreren, kun je jouw video's laten opvallen, een breder publiek bereiken en de toegankelijkheid verbeteren.

Door het gebruik van ondertiteling en bijschriften zorgt HeyGen ervoor dat video's duidelijk zijn, zelfs als ze op stil worden bekeken of door mensen met gehoorproblemen. Met ondertiteling beschikbaar in verschillende talen, kun je wereldwijd gaan zonder hoge productiekosten, perfect voor diverse publieken en regio's.

Zoekmachines kunnen tekst lezen maar hebben moeite met video-inhoud. Door ondertitels en transcripties toe te voegen met HeyGen, vergroot je de vindbaarheid van je video's. Dit maakt je video's toegankelijker en vergroot je publieksbereik met onze AI-videogenerator vanuit tekstopties.