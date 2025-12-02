동영상을 번역하세요
이탈리아어에서 그리스어로
HeyGen을 사용해 영어 동영상을 몇 분 만에 자연스럽고 명확한 스웨덴어 영상으로 변환하세요. 스웨덴어 자막을 생성하고, 자연스러운 스웨덴어 보이스오버를 만들거나, 복잡한 소프트웨어나 수동 편집 없이 AI 더빙을 제작할 수 있습니다.
영어 동영상을 업로드하고 스웨덴어를 선택한 뒤, 브라우저에서 전체 과정을 바로 완료하세요. HeyGen이 한 번에 통합된 워크플로우로 전사, 번역, 타이밍 정렬, 내보내기까지 모두 처리합니다.
- 신용카드 필요 없음
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 해지 가능
영어에서 스웨덴어로 영상 번역을 손쉽게
영어에서 스웨덴어로의 동영상 번역을 통해 영어 음성을 자연스러운 스웨덴어로 변환하면서 의미, 톤, 말하는 속도까지 그대로 유지할 수 있습니다. 시청자가 자막을 선호하든 더빙 오디오를 선호하든, 이 과정은 빠르고 쉽게 관리할 수 있습니다.
HeyGen은 동영상에 최적화되어 설계되었습니다. 영어 음성을 인식해 타임코드가 포함된 스크립트로 변환한 뒤, 전문적이면서도 이해하기 쉬운 자연스러운 스웨덴어로 번역합니다.
여러 시장을 대상으로 콘텐츠를 현지화하는 경우, 동일한 워크플로우를 통해 다음과 같은 수요가 높은 다른 언어도 지원합니다. 영어에서 스페인어로의 영상 번역:
혜택
영어를 스웨덴어로 즉시 변환하세요
영어 동영상 콘텐츠를 스웨덴어로 번역하는 데는 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 제품 데모, 강의, 웨비나 또는 마케팅 콘텐츠를 자막을 수동으로 편집할 필요 없이 손쉽게 변환할 수 있습니다.
스웨덴어 사용 고객에게 다가가세요
스웨덴과 북유럽 지역은 디지털 참여도가 높은 시장입니다. 영어로 된 동영상을 스웨덴어로 번역하면 도달 범위를 넓히고 접근성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
시간과 제작 비용 절감
필사, 번역, 서식 지정을 위해 각각의 도구를 따로 관리할 필요 없이, HeyGen이 모든 작업을 하나의 워크플로로 통합해 게시 과정을 더욱 간소화합니다.
여러 플랫폼에 게시하세요
YouTube, 온라인 강의, 사내 교육 시스템 및 소셜 플랫폼용 SRT 또는 VTT 자막 파일을 내보내세요.
YouTube에 특화된워크플로우의경우, 다음을 사용해 자막 게시를 간소화할 수 있습니다:
원활한 영어-스웨덴어 번역을 위한 모범 사례
명확한 영어 오디오는 스웨덴어 번역 결과의 품질을 높여 줍니다. 번역하기 전에 대본을 검토하여 이름과 기술 용어를 정확하게 수정하세요.
자막은 간결하게 유지해 가독성을 높이세요. 내보내기 전에 짧은 클립을 미리 보기하여 타이밍과 명확성을 확인하세요. 보이스오버를 생성하는 경우, 브랜드명과 업계 용어의 발음을 반드시 확인하세요.
이러한 작은 단계들이 스웨덴어 영상이 자연스럽고 전문적으로 느껴지도록 도와줍니다.
영어에서 스웨덴어로 영상 번역을 위한 맞춤형 기능
HeyGen은 영어 음성을 자동으로 인식하고, 자막 또는 내레이션과 함께 자연스러운 스웨덴어로 변환합니다.
다음을 수행할 수 있습니다:
정확한 영어 녹취록을 생성하세요
자연스러운 스웨덴어로 번역하기
자막을 SRT 또는 VTT 형식으로 내보내세요
AI 더빙을 사용해 스웨덴어 보이스오버를 제작하세요
타이밍을 자동으로 맞추세요
재업로드 없이 추가 언어로 번역을 확장하세요
예를 들어, 영어 영상이 한 번 업로드되면 동일한 워크플로를 사용해 스페인어나 아랍어 버전으로도 현지화할 수 있습니다.
영어 동영상을 스웨덴어로 번역하는 4가지 쉬운 방법
영어에서 그리스어로 동영상을 처음 번역해 보신다면, HeyGen이 과정을 쉽고 반복 가능하게 만들어 드립니다.
동영상을 업로드하세요
영어 동영상 파일(MP4 및 일반 형식 지원)을 업로드하거나 지원되는 링크를 붙여넣으세요. 음성이 또렷할수록 전사와 최종 그리스어 번역의 정확도가 높아집니다.
영어 대본 생성하기
음성 인식 기술은 구어체 영어를 자동으로 문자로 된 기록으로 변환합니다.
영어를 스웨덴어로 번역하기
해당 스크립트는 문장 구조와 의미를 유지하도록 학습된 문맥 기반 머신 러닝 모델을 사용해 스웨덴어로 번역됩니다.
검토 및 내보내기
결과를 미리 확인하고, 필요하다면 수정한 뒤, 최종 영상이나 자막 파일을 내보내세요.
HeyGen은 무엇이 더 좋을까요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실질적인 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 바로바로
자주 묻는 질문
영어 영상을 스웨덴어로 정확하게 번역하려면 어떻게 해야 하나요?
영어로 된 동영상을 HeyGen에 업로드한 뒤, 타임코드가 포함된 스크립트를 생성하고 꼼꼼히 검토한 다음 스웨덴어로 번역하세요. 그 후 자막이나 보이스오버 파일을 내보내기 전에 타이밍을 미리 확인합니다.
영어 영상에 스웨덴어 자막을 추가할 수 있나요?
네. 영어 음성을 자동으로 인식해 스웨덴어 자막을 생성한 뒤 SRT 또는 VTT 파일로 내보내거나, 동영상에 직접 삽입할 수 있습니다.
이 도구는 스웨덴어 보이스오버와 더빙을 지원하나요?
네. AI 더빙을 사용하면 자연스러운 음성을 생성하고 원본 영어 오디오와 타이밍을 거의 동일하게 맞추는 스웨덴어 보이스오버를 제작할 수 있습니다.
영어 YouTube 동영상을 스웨덴어로 번역할 수 있나요?
네. 스웨덴어 자막을 생성한 뒤 SRT 또는 VTT 파일로 내보내고, YouTube Studio에 업로드하세요. 자주 업로드하는 경우에는 YouTube 번역 워크플로를 사용하면 과정을 더 간편하게 진행할 수 있습니다.
영어에서 스웨덴어로 영상 번역하는 서비스는 무료인가요?
짧은 동영상을 미리 보면서 번역 품질을 테스트할 수 있습니다. 전체 내보내기나 더 긴 콘텐츠는 일관된 처리를 위해 보통 로그인해야 합니다.
같은 영어 영상으로 다른 언어 버전도 만들 수 있나요?
네. 한 번 업로드하면 파일을 다시 업로드할 필요 없이, 해당 영상을 활용해 스페인어나 아랍어와 같은 추가 언어 버전을 계속해서 제작할 수 있습니다.
어떤 형식을 지원하나요?
MP4를 포함한 대부분의 일반적인 형식이 지원됩니다. 자막은 주요 플랫폼과의 호환을 위해 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다.
스웨덴어 더빙이 자막보다 더 좋나요?
시청자에 따라 다릅니다. 자막은 제작이 더 빠르고 접근성 측면에서 이상적입니다. 더빙은 듣는 것을 선호하는 시청자에게 더욱 몰입감 있는 경험을 제공합니다.
자막과 더빙의 차이는 무엇인가요?
자막은 원래의 영어 오디오는 그대로 두고 화면에 러시아어 텍스트를 표시합니다. 더빙은 영어 음성을 러시아어 음성으로 교체하여, 듣는 것을 선호하는 시청자에게 더 몰입감 있는 경험을 제공합니다.
동영상을 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 초현실적인 음성과 움직임으로 생생하게 되살리세요.