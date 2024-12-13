AI 번역기

비디오 번역을 통한 시청자 참여 증진

AI를 통한 비디오 번역은 콘텐츠를 더 넓은 관객에게 접근 가능하게 함으로써 시청자의 참여를 높입니다. 포르투갈어를 사용하는 시청자들은 자신의 모국어로 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 이는 상호작용 비율을 높이고 더 포괄적인 시청 경험을 제공합니다. 이러한 접근 방식은 관객과의 연결을 넓히고 깊게 합니다.