HeyGen의 YouTube 인트로 메이커를 선택하는 이유

첫인상을 남기기 위해 몇 초밖에 없습니다. HeyGen은 그 짧은 시간을 활용하여 전문적으로 보이고, 브랜드 정체성을 강화하며, 시청자를 구독자로 전환시키는 인트로를 제작함으로써, 여러분의 인트로 비디오가 인상적이게 만듭니다.

간단한 아이디어나 짧은 프롬프트로 시작하여 모션 그래픽, 텍스트 스타일, 색상 조정, 사운드를 사용자화하여 각 비디오 인트로를 독특하게 만드세요.