동영상을 번역하세요
포르투갈어 에서 스페인어로
AI를 사용해 포르투갈어 동영상을 자연스럽고 명확한 스페인어로 번역하세요. 스튜디오, 번역가, 편집 소프트웨어 없이도 스페인어 보이스오버, 스타일이 적용된 자막, 완전 현지화된 영상을 손쉽게 만들 수 있습니다. 컴퓨터에서 직접 업로드하거나 YouTube 또는 클라우드 링크를 붙여넣고, Google Drive나 Dropbox에서 바로 가져올 수도 있습니다.
포르투갈어 동영상을 스페인어로 번역하기
HeyGen AI 동영상 번역기는 포르투갈어 음성을 자동으로 감지하고, 이를 텍스트로 전사한 뒤 자연스러운 스페인어 결과물로 변환합니다. 원본 영상의 타이밍과 스타일에 맞는 스페인어 자막, 캡션 또는 보이스오버를 선택할 수 있습니다. 내보내기 전에 자막 스타일과 표시 방식도 자유롭게 커스터마이즈할 수 있습니다.
비디오 번역
자연스러운 립싱크로 초현실적인 번역을 위해 비디오를 업로드하세요
파일을 여기에 놓으세요파일을 업로드하거나 여기로 드래그 앤 드롭하세요
포르투갈어에서 스페인어로 즉시 변환하세요
HeyGen AI를 사용하면 포르투갈어 콘텐츠를 스페인어로 변환하는 데 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 이 플랫폼을 통해 별도의 복잡한 편집이나 추가 소프트웨어 없이도 스크립트, 메시지, 전체 동영상을 자연스러운 스페인어 버전으로 손쉽게 변환할 수 있습니다. 브라우저에서 바로 자연스러운 스페인어 보이스오버, 깔끔한 자막, 완전히 현지화된 동영상까지 모두 제작할 수 있습니다.
YouTube 시청자를 위해 콘텐츠를 현지화하고 있다면, 효율적인 다국어 게시를 위해 YouTube 동영상 번역기 워크플로를 활용해 보세요.
스페인어 사용자를 쉽게 확보하는 방법
스페인어는 미국 전역과 주요 온라인 플랫폼에서 계속해서 영향력을 넓혀가고 있습니다. 포르투갈어 동영상을 스페인어로 번역하면 더 많은 시청자에게 도달하고, 접근성을 높이며, 콘텐츠를 더 쉽게 이해할 수 있도록 도와줍니다.
수업, 마케팅 영상, 제품 데모, 튜토리얼 등 어떤 콘텐츠를 만들든 과정은 간단합니다. 포르투갈어 파일을 업로드하고, 스페인어 결과물을 검토한 뒤, 게시할 준비가 된 완성본을 내보내기만 하면 됩니다. 이런 방식이라면 제작 시간을 늘리지 않고도 손쉽게 콘텐츠 라이브러리를 확장할 수 있습니다.
포르투갈어에서 스페인어로 원활하게 번역하기 위한 모범 사례
선명한 포르투갈어 오디오는 더 나은 스페인어 결과로 이어집니다. 먼저 깨끗한 포르투갈어 전사를 생성해 두면 수정 작업을 쉽고 정확하게 할 수 있습니다. 스페인(카스티야) 스페인어, 라틴 아메리카 스페인어, 혹은 중립적인 톤 등 대상 청중에 가장 잘 맞는 스페인어 스타일을 선택하세요. 자막을 추가하면 접근성이 향상되고, 플랫폼이 콘텐츠를 더 잘 색인화하는 데도 도움이 됩니다.
영상 전반에서 핵심 용어를 일관되게 사용해 메시지를 명확히 하고, 내보내기 전에 짧은 구간을 미리 재생해 타이밍, 자막, 음성 품질을 확인하세요. 이러한 단계들을 거치면 스페인어 버전 영상이 더욱 자연스럽게 보이고 들리도록 만들 수 있습니다.
포르투갈어에서 스페인어 번역을 위한 맞춤형 기능
시스템이 자동으로 포르투갈어 음성을 감지해 자연스러운 스페인어로 변환하고, 깔끔한 자막이나 보이스오버를 제공합니다. 다양한 지역별 옵션을 포함한 폭넓은 스페인어 음성을 선택할 수 있으며, 보이스 클로닝을 사용해 언어가 바뀌어도 원래 화자의 음색과 정체성을 유지할 수 있습니다.
내장 편집기를 통해 타이밍, 속도, 자막을 한곳에서 완벽하게 제어할 수 있습니다. 자막은 YouTube와 교육 플랫폼용 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다. 립싱크 기능은 스페인어 오디오를 입 모양과 정밀하게 맞춰 더욱 자연스러운 결과를 제공하며, 필요할 때 짧은 스페인어 클립이나 현지화된 영상 버전도 손쉽게 제작할 수 있습니다.
동영상 번역, 4단계로 쉽게 따라하기
몇 단계만 거치면 당신의 말로 공유 가능한 전문적인 동영상을 만들 수 있습니다.
동영상을 업로드하세요
MP4, MOV 또는 오디오 파일을 업로드하세요. 시스템이 프랑스어 오디오 트랙을 자동으로 감지합니다.
스페인어 성적 증명서 생성
빠른 기계 생성 결과나 사람 검수 옵션을 활용해 대본 또는 자막을 만들어 보세요.
스페인어로 번역하세요
당신의 대본을 스페인어로 변환하세요. 자막, 스페인어 보이스오버, 또는 스페인어 아바타 중에서 선택할 수 있습니다.
검토 및 내보내기
타이밍, 립싱크, 자막, 내레이션을 확인하세요. 필요한 부분만 살짝 수정한 뒤 스페인어 영상을 내보내거나 SRT 또는 VTT 파일을 다운로드하세요.
HeyGen이 더 나은 점은 무엇인가요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절감하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화 즉시 완료
몇 주나 몇 달이 아니라 영상당
자주 묻는 질문
포르투갈어를 스페인어로 번역할 때 사용할 수 있는 무료 버전이 있나요?
네. 더 긴 동영상이나 고급 도구로 업그레이드하기 전에 짧은 포르투갈어 클립은 무료로 번역할 수 있습니다. 이를 통해 크리에이터, 교육자, 기업은 유료 기능에 미리 가입하지 않고도 스페인어 번역 워크플로를 시험해 볼 수 있습니다.
이 도구는 스페인어 더빙을 위한 정확한 립싱크를 지원하나요?
예. 스페인어 오디오는 입 모양과 자동으로 동기화되어 자연스러운 립싱크를 구현합니다. 이를 통해 튜토리얼, 제품 데모, 설명 영상, 마케팅 영상에서 전달이 매끄럽고 자연스럽게 유지되어 시청 경험이 향상됩니다.
번역된 동영상에 사용할 스페인어 방언을 선택할 수 있나요?
네. 시청자에 따라 스페인(스페인)식 스페인어 또는 라틴아메리카식 스페인어를 선택할 수 있습니다. 올바른 방언을 선택하면 멕시코, 콜롬비아, 아르헨티나 및 미국 전역의 스페인어 사용 커뮤니티 시청자들에게 내레이션이 문화적으로 더 자연스럽게 느껴지도록 도와줍니다.
포르투갈어 동영상을 번역할 때 스페인어 자막도 지원되나요?
네. 스페인어 자막을 YouTube, 교육 플랫폼 및 접근성 요구 사항을 위해 SRT 또는 VTT 파일로 내보낼 수 있습니다. 자막은 도달 범위를 넓혀 주고, 동영상을 모바일에서 보거나 소리 없이 시청할 때도 메시지를 명확하게 전달해 줍니다.
이 번역 도구는 MP4, MOV 및 기타 형식을 지원하나요?
예. MP4, MOV, AVI, WebM을 포함한 일반적인 형식이 모두 지원됩니다. 이를 통해 대부분의 포르투갈어 동영상을 추가 변환 도구나 별도의 준비 없이 업로드하고, 스페인어 자막 또는 더빙을 생성할 수 있습니다.
같은 포르투갈어 영상의 다국어 버전을 만들 수 있나요?
네. English to Spanish Video Translator와 같은 도구를 사용하면 동일한 포르투갈어 동영상을 여러 언어로 확장할 수 있습니다. 이를 통해 일관된 다국어 콘텐츠 라이브러리를 효율적으로 구축할 수 있습니다.
이 도구는 교육, 비즈니스 또는 글로벌 커뮤니케이션 콘텐츠에 유용한가요?
네. 많은 팀이 더 넓은 시청자층에 다가가기 위해 포르투갈어 온보딩 영상, 제품 데모, 교육 콘텐츠를 스페인어로 번역합니다. 이러한 방식은 글로벌 팀과 분산된 시청자를 대상으로 더 명확한 커뮤니케이션과 더 빠른 현지화를 가능하게 합니다.
동영상을 175개 이상의 언어로 번역하세요
