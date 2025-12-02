동영상을 번역하세요

힌디어에서 영어로

힌디어 동영상을 몇 단계만에 명확하고 자연스러운 영어로 번역하세요. 복잡한 편집이나 수동 더빙 없이 영어 자막을 추가하거나 음성 번역을 적용할 수 있습니다.

HeyGen은 크리에이터, 교육자, 그리고 기업이 힌디어 영상 콘텐츠를 영어로 변환해 더 넓은 글로벌 시청자에게 도달할 수 있도록 도와줍니다.