힌디어 동영상을 몇 단계만에 명확하고 자연스러운 영어로 번역하세요. 복잡한 편집이나 수동 더빙 없이 영어 자막을 추가하거나 음성 번역을 적용할 수 있습니다.
HeyGen은 크리에이터, 교육자, 그리고 기업이 힌디어 영상 콘텐츠를 영어로 변환해 더 넓은 글로벌 시청자에게 도달할 수 있도록 도와줍니다.
힌디어 동영상을 영어로 번역하기
우리 번역기를 사용해 어떤 힌디 영상이든 손쉽게 자연스럽고 또렷한 영어로 변환하세요. 이 도구는 원래의 의미, 톤, 맥락을 그대로 유지해 영어 사용자에게도 메시지가 정확하게 전달되도록 도와줍니다. 몇 분 만에 깔끔한 영어 자막이나 음성 번역을 만들어, 크리에이터·교육자·기업이 수동 번역이나 복잡한 편집 없이도 전 세계 시청자에게 쉽게 다가갈 수 있습니다.
비디오 번역
자연스러운 립싱크로 초현실적인 번역을 위해 비디오를 업로드하세요
힌디어에서 영어로 영상 번역, 이제 더 간편하게
HeyGen은 동영상 속 힌디어 음성을 원래의 의미와 흐름을 그대로 유지하면서 영어로 번역하도록 설계되었습니다.
단어 하나하나를 번역하는 대신, 이 시스템은 전체 문장과 문맥에 집중합니다. 이를 통해 시청자가 이해하기 쉽고 자연스럽게 들리는 영어 번역을 만들어 냅니다. 동일한 워크플로우는 아랍어에서 영어로 비디오 번역 과 같은 다른 언어 페이지에도 사용되므로, 한 곳에서 여러 언어를 더 쉽게 관리할 수 있습니다.
자막 또는 음성 번역 선택
영어 자막은 빠른 번역과 접근성이 필요할 때 좋은 선택입니다. 자막은 소리를 끈 상태로 시청할 때도 시청자가 영상을 이해하는 데 도움이 됩니다.
다음에 적합합니다:
• 소셜 미디어 동영상
• 학습 및 교육 콘텐츠
• 접근성 요구 사항
자막 파일은 다른 플랫폼에서 사용할 수 있도록 내보낼 수도 있습니다.
실제 힌디어 사용을 위해 설계되었습니다
힌디 영상에는 일상적인 표현, 혼합된 언어 사용, 자연스러운 말투가 자주 포함됩니다. HeyGen은 이러한 패턴을 처리하도록 설계되어 번역이 정확하고 이해하기 쉽게 느껴지도록 합니다.
지원 범위:
• 표준 힌디어 음성
• 데바나가리 문자
• 일반적인 힌글리시 사용
• 명확한 영어 문장 구조
직역이 아니라 의미와 명확성에 초점을 맞춥니다.
힌디어에서 영어로 영상 번역하는 인기 활용 사례
HeyGen은 일반적으로 다음과 같은 용도로 사용됩니다:
• 힌디어 유튜브 동영상을 전 세계 시청자를 위해 번역하는 것
• 마케팅 및 광고 콘텐츠 현지화
• 교육 및 온보딩 동영상 변환
• 교육용 동영상과 온라인 강의 번역
• 사내 커뮤니케이션
• 소셜 미디어 및 짧은 동영상 콘텐츠
남아시아 언어를 다루는 팀은 종종 이것을 우르두어에서 영어로 번역하는 작업과 함께 수행합니다.
힌디어 동영상을 영어로 번역하는 방법
몇 단계만 거치면 당신의 말로 공유 가능한 전문적인 동영상을 만들 수 있습니다.
동영상을 업로드하세요
MP4, MOV 또는 오디오 파일을 업로드하세요. 시스템이 힌디어 오디오 트랙을 자동으로 감지합니다.
프랑스어 성적 증명서 생성
동영상에 포함된 힌디어 음성이 자동으로 텍스트로 변환됩니다.
영어로 번역하기
힌디어 녹취록이 자연스러운 영어로 번역되었습니다.
검토 및 내보내기
결과를 미리 확인하고, 필요하다면 세부 조정을 한 뒤 영어 영상을 내보내세요.
이 과정은 짧은 클립과 긴 영상 모두에 잘 작동합니다.
HeyGen은 무엇이 더 뛰어난가요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하는 동시에, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 바로바로
자주 묻는 질문
힌디어 동영상을 영어로 번역하려면 어떻게 하나요?
힌디 동영상을 업로드한 뒤, 스크립트를 생성하고 영어로 번역하세요. 그런 다음 최종 영상을 내보내기 전에 자막 또는 음성 번역 방식 중에서 선택하면 됩니다.
힌디어 영상도 영어로 정확하게 번역할 수 있나요?
네. 오디오가 선명하다면, 구어체 힌디는 전체 문장과 문맥에 집중함으로써 영어로 정확하게 번역할 수 있습니다.
힌디어 유튜브 영상을 영어로 번역할 수 있나요?
네. 힌디어 유튜브 동영상 링크를 붙여넣기만 하면, 영상을 다운로드하지 않고도 영어 자막이나 음성 번역을 생성할 수 있습니다.
음성 번역이 자막보다 더 좋은가요?
자막은 접근성과 빠른 게시에 효과적입니다. 음성 번역은 시청자가 읽기보다 듣는 것을 선호할 때 더 적합합니다.
힌디어에서 영어로 동영상 번역하는 데 얼마나 걸리나요?
대부분의 영상은 길이와 선택한 출력 형식에 따라 몇 분 안에 번역됩니다.
이 번역 도구는 MP4, MOV 및 기타 형식도 지원하나요?
네. MP4, MOV, AVI, WebM을 포함한 대부분의 형식이 지원됩니다. 이를 통해 별도의 변환 도구나 추가 준비 작업 없이도 거의 모든 프랑스어 동영상을 업로드하고 정확한 스페인어 자막 또는 더빙을 생성할 수 있습니다.
이 도구를 비즈니스용 또는 교육용 영상에도 사용할 수 있나요?
네. 많은 팀이 교육, 학습, 마케팅 및 내부 커뮤니케이션을 위해 힌디어에서 영어로의 동영상 번역을 활용하고 있습니다. 이와 관련된 언어 번역이 필요하다면 다음도 살펴보실 수 있습니다: 영어에서 힌디어로의 번역.
이 도구는 교육, 비즈니스 또는 글로벌 커뮤니케이션 콘텐츠에 유용한가요?
네. 많은 팀이 더 넓은 도달 범위를 위해 프랑스어 온보딩 영상, 제품 데모, 교육 콘텐츠를 스페인어로 번역하고 있습니다. 다국어 제작을 확장할 계획이라면 여기에서 계정을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 협업이 더 원활해지고 현지화 워크플로우를 더 빠르게 진행할 수 있습니다.
